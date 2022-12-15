Бортезовиста (Bortezovista) (328328) - инструкция по применению ATC-классификация
Бортезовиста инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: bortezomib;
1 флакон содержит бортезомиба 3,5 мг.
вспомогательные вещества: маннит (Е 421).
Лекарственная форма
Порошок для приготовления раствора для инъекций.
Основные физико-химические свойства: белая или почти белая лиофилизированная таблетка или порошок.
Фармакотерапевтическая группа
Антинеопластические средства.
Код АТС L01X X32.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Бортезомиб является ингибитором протеасом, который угнетает химотрипсиноподобное действие протеасомы 26S в клетках млекопитающих. Протеасома 26S является большим протеиновым комплексом, который участвует в расщеплении основных белков. Этот путь играет основную роль в регуляции оборота специфических белков, тем самым поддерживая гомеостаз внутри клетки. Подавление протеасомы 26S приводит к торможению протеолиза и вызывает цепь реакций, которая приводит к апоптозу.
Бортезомиб является высокоселективным к протеасоме. При концентрации 10 мкМ бортезомиб не угнетает ни один из большого количества проверенных рецепторов и протеаз и является более чем в 1500 раз более селективным к протеасоме, чем к энзимам. Кинетика подавления протеасомы была рассчитана in vitro; бортезомиб диссоциировал протеасому с t½ 20 минут и, таким образом, показал, что подавление протеасомы бортезомибом является обратимым. Бортезомиб, вызывая угнетение протеасомы, влияет на раковые клетки многими путями, включая, но не ограничиваясь, изменение регуляторного белка, который контролирует развитие цикла клетки и активацию фактора ядра NF-kB. Подавление протеасомы приводит к остановке цикла клетки и апоптоза. NF-kB — это фактор транскрипции, активация которого необходима для многих аспектов развития опухоли, включая рост и выживание клетки, ангиогенез, взаимодействие клетка-клетка и метастазирования. При миеломе бортезомиб влияет на способность клеток миеломы взаимодействовать с микросредой костного мозга.
Эксперименты показали, что бортезомиб является цитотоксическим ко многим типам раковых клеток и раковые клетки более склонны к апоптозу, вызванному бортезомибом, чем нормальные клетки. In vivo бортезомиб вызывает замедление роста многих экспериментальных человеческих опухолей, включая множественную миелому.
Данные исследований влияния бортезомиба in vitro, ex-vivo и моделей на животных указывают на то, что он повышает дифференциацию и активность остеобластов и подавляет функцию остеокластов. Эти эффекты наблюдали у пациентов с множественной миеломой, которые одновременно болели остеолитической болезнью на поздней стадии и применяли бортезомиб.
Фармакокинетика.
Абсорбция
После внутривенного болюсного введения доз 1,0 мг/м2 и 1,3 мг/м2 у 11 пациентов с множественной миеломой и клиренсом креатинина 50 мл/мин средний максимум концентрации первой дозы бортезомиба в плазме крови составлял 57 и 112 нг/мл соответственно. При следующих дозах средний максимум концентрации бортезомиба в плазме крови наблюдался в пределах от 67 до 106 нг/мл для дозы 1,0 мг/м2 и от 89 до 120 нг/мл для дозы 1,3 мг/м2.
После болюсного или подкожного введения в дозе 1,3 мг/м2 пациентам с множественной миеломой (n = 14 в группе внутривенного введения и n = 17 в группе подкожного введения) общее системное влияние после введения повторных доз (AUClast) было эквивалентным для подкожного и внутривенного введения. Cmax после подкожного введения (20,4 нг/мл) была ниже, чем после внутривенного введения (223 нг/мл). Среднее геометрическое соотношение AUClast составило 0,99 и 90% доверительный интервал составлял 80,18–122,80%.
Распределение
Средний объем распределения (Vd) бортезомиба находится в пределах от 1659 до 3294 литров при одно- или многократном введении 1,0 мг/м2 или 1,3 мг/м2 пациентам с множественной миеломой. Это говорит о том, что бортезомиб распределяется в значительной степени в периферических тканях. При концентрациях бортезомиба 0,01–1,0 мкг/мкл связывание препарата с белками крови составляет 83%. Фракция бортезомиба, связанного с белками плазмы крови, не зависела от концентрации.
Метаболизм
В условиях in vitro метаболизм бортезомиба осуществлялся в основном ферментами цитохрома Р450, 3A4, 2C19 и 1А2. Главным путем метаболизма является деборонация до двух метаболитов, которые затем подвергаются гидроксилированию до других метаболитов. Бортезомиб-деборонированные метаболиты инактивируются как ингибиторы протеасомы 26S.
Выведение
Период полувыведения (Т1/2) бортезомиба после многократного введения составляет от 40 до 193 часов. Бортезомиб выводится быстрее после применения первой дозы по сравнению со следующими дозами. Средний общий клиренс составлял 102 и 112 л/ч после первой дозы 1,0 мг/м2 и 1,3 мг/м2 соответственно и находился в пределах от 15 до 32 л/ч и от 18 до 32 л/ч — после следующих доз 1,0 мг/м2 и 1,3 мг/м2 соответственно.
Особые группы больных.
Нарушение функций печени
Влияние нарушения функции печени на фармакокинетику бортезомиба оценивалось в I фазе исследований в течение первого цикла лечения с участием 60 пациентов преимущественно с солидными опухолями и различными степенями нарушения функции печени; дозы бортезомиба варьировались от 0,5 до 1,3 мг/м2.
Легкая степень нарушения функций печени не меняла AUC бортезомиба по сравнению с таковым при нормальной функции печени. Средние значения AUC бортезомиба увеличивались примерно на 60% у пациентов с нарушениями функции печени средней тяжести и тяжелой степени. Для этих пациентов рекомендуется коррекция дозы и тщательный мониторинг в ходе лечения.
Нарушение функции почек
Фармакокинетические исследования проводились с участием пациентов с различной функцией почек, которые были разделены по значению клиренса креатинина (CrCL) на следующие группы: норма (CrCL ≥60 мл/мин/1,73м2, n = 12), легкие нарушения (CrCL = 40–59 мл/мин/1,73м2, n = 10), нарушение функций средней тяжести (CrCL = 20–39 мл/мин/1,73м2, n = 9) и тяжелые (CrCL <20 мл/мин/1,73м2, n = 3). Пациенты, которые находились на диализе и получали дозу после диализа, также были включены в исследование (n = 8). Пациентам внутривенно вводили дозу бортезомиба 0,7–1,3 мг/м2 два раза в неделю. Действие бортезомиба (стандартизированная доза AUC и Cmax) была сопоставимым во всех группах.
Возраст
Фармакокинетические параметры бортезомиба определяли при применении бортезомиба 2 раза в неделю путем внутривенных болюсных инъекций в дозе 1,3 мг/м2 104 пациентам детского возраста (2–16 лет), больным острым лимфобластным лейкозом или острой миелоидной лейкемией. Согласно данным популяционного фармакокинетического анализа, значение клиренса бортезомиба повышаются с увеличением площади поверхности тела. Среднее геометрическое (% CV) клиренса составило 7,79 (25%) л/ч/м2, объем распределения в равновесном состоянии составлял 834 (39%) л/м2, период полувыведения — 100 (44%) часов. После поправки на площадь поверхности тела, другие демографические показатели, такие как возраст, масса тела и пол не имели клинически значимого влияния на значение клиренса бортезомиба. Значения клиренса бортезомиба у детей с поправкой на площадь поверхности тела были сопоставимы с таковыми у взрослых.
Показания
Множественная миелома, в составе комбинированной терапии с мелфаланом и преднизоном, терапия для пациентов, которые ранее не получали лечения и которым нельзя проводить высокодозную химиотерапию с трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток (терапия первой линии).
Прогрессирующая множественная миелома, как монотерапия или в составе комбинированной терапии с пегилированным липосомальным доксорубицином или дексаметазоном, терапия для пациентов, которые получили по меньшей мере одну линию терапии и перенесли трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток или которые не являются кандидатами для проведения трансплантации (терапия второй линии).
Множественная миелома, в составе комбинированной терапии с дексаметазоном или дексаметазоном и талидомидом, терапия для пациентов, которые ранее не получали лечения и которые являются кандидатами для проведения высокодозной химиотерапии с трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток (индукционная терапия).
Мантийноклеточнаяа лимфома, в составе комбинированной терапии с ритуксимабом, циклофосфамидом, доксорубицином и преднизоном, терапия для пациентов, которые ранее не получали лечения и которые не являются кандидатами для проведения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к бортезомибу, бору или любому из вспомогательных веществ препарата.
Острые диффузные инфильтративные легочные и перикардиальные заболевания.
В случае применения бортезомиба в сочетании с другими лекарственными средствами, см. инструкции по применению этих лекарственных средств относительно дополнительных противопоказаний.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследования in vitro показали, что бортезомиб является слабым ингибитором изоферментов цитохрома Р450 — 1А2, 2С9, 2С19, 2D6 и 3А4. Поскольку CYP2D6 мало влияет на метаболизм бортезомиба, у медленных метаболизаторов этого фермента не ожидается изменения общего распределения препарата.
Исследования взаимодействия лекарственных средств, которые оценивали влияние кетоконазола, мощного ингибитора CYP3A4, на фармакокинетику бортезомиба (после внутривенного применения) продемонстрировали увеличение AUC бортезомиба в среднем на 35% (CI90% [1,032 до 1,772]) на основе данных, полученных от 12 пациентов. Поэтому рекомендуется тщательный мониторинг пациентов, которым применяют бортезомиб одновременно с мощными ингибиторами CYP3A4 (такими как кетоконазол, ритонавир).
Исследования влияния омепразола, мощного ингибитора CYP2C19, на фармакокинетику бортезомиба (после внутривенного применения) не продемонстрировали значительного влияния на фармакокинетику бортезомиба у 17 пациентов, участвовавших в исследовании.
В ходе исследований влияния рифампицина, мощного индуктора CYP3А4, с участием 6 пациентов, было выявлено уменьшение AUC бортезомиба (после внутривенного применения) в среднем на 45%. Поэтому одновременное применение бортезомиба с мощными индукторами CYP3А4 (такими как рифампицин, карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал и экстракт зверобоя) не рекомендуется, поскольку эффективность бортезомиба может быть снижена.
В этом же исследовании дексаметазон, слабый индуктор CYP3A4, существенно не менял фармакокинетики бортезомиба на основе данных, полученных от 7 пациентов.
Исследования взаимодействия лекарственных средств и влияния мелфалана и преднизона на фармакокинетику бортезомиба (после внутривенного применения) с участием 21 пациента продемонстрировали увеличение AUC бортезомиба в среднем на 17%, что не является клинически важным.
Во время клинических исследований у больных сахарным диабетом, получавших пероральные гипогликемические средства, зарегистрированные случаи гипо- и гипергликемии. Пациенты, принимающие пероральные противодиабетические препараты, при лечении БортезоВистой должны контролировать уровень глюкозы в крови и корректировать дозу противодиабетических средств.
Особенности применения
Если БортезоВисту применяют в сочетании с другими лекарственными средствами, перед началом лечения следует обратиться к инструкциям по применению этих лекарственных средств. Если применяют талидомид, особое внимание следует обратить на диагностику беременности и средства контрацепции.
Интратекальное применение. Сообщалось о летальных случаях из-за ошибочного интратекального введения бортезомиба. БортезоВисту следует применять только внутривенно или подкожно. НЕ ПРИМЕНЯТЬ ИНТРАТЕКАЛЬНО.
Желудочно-кишечные осложнения. Лечение бортезомибом очень часто может вызывать желудочно-кишечную токсичность, включая тошноту, диарею, запор и рвота. Сообщалось о случаях непроходимости кишечника (частота определена как нечасто), поэтому пациенты с запором должны находиться под контролем.
Гематологические осложнения. Очень часто при терапии бортезомибом наблюдается гематологическая токсичность (тромбоцитопения, нейтропения и анемия). Во время исследований применения бортезомиба пациентам с рецидивирующей множественной миеломой и применения бортезомиба в составе комбинированной терапии с ритуксимабом, циклофосфамидом, доксорубицином и преднизоном (схема лечения VcR-CAP) пациентам с ранее нелеченной мантийноклеточной лимфомой одной из самых частых реакций гематологической токсичности была обратимая тромбоцитопения. Количество тромбоцитов, как правило, было наименьшим на 11-й день каждого цикла лечения бортезомибом и возвращалась к исходному уровню до начала нового цикла. Кумулятивной тромбоцитопении не наблюдалось. В среднем самое низкое измеренное количество тромбоцитов составляло около 40% такого в начале лечения в исследованиях применения бортезомиба в качестве монотерапии у пациентов с множественной миеломой и 50% — в исследованиях применения бортезомиба пациентам с мантийноклеточной лимфомой. У пациентов с прогрессивной миеломой тяжесть тромбоцитопении была связана с количеством тромбоцитов перед лечением: при начальном уровне тромбоцитов <75000/мкл у 90% из 21 пациента количество тромбоцитов было ≤ 25000/мкл в течение исследований, в том числе у 14% <10000/мкл, тогда как при начальном уровне тромбоцитов >75000/мкл только у 14% из 309 пациентов количество тромбоцитов составляло ≤ 25000/мкл.
У пациентов с мантийноклеточной лимфомой тромбоцитопения ≥ 3 степени тяжести наблюдалась чаще в группе пациентов, получавших бортезомиб (VcR-CAP), чем у пациентов, получавших лечение по схеме R-CHOP (ритуксимаб, циклофосфамид, доксорубицин, винкристин и преднизон). Общая частота случаев кровотечений всех степеней тяжести, а также кровотечений не менее 3 степени тяжести была сходной в обеих группах. В группе лечения по схеме VcR-CAP 22,5% пациентов нуждались в переливании тромбоцитарной массы по сравнению с 2,9% пациентов в группе лечения по схеме R-CHOP.
Сообщалось о случаях желудочно-кишечных и внутричерепных кровоизлияний, ассоциированных с применением бортезомиба. Поэтому количество тромбоцитов следует контролировать перед каждой дозой препарата БортезоВиста. Следует приостановить терапию бортезомибом, если количество тромбоцитов снижается до <25000/мкл при монотерапии или в ≤ 30000/мкл при применении в комбинации с мелфаланом и преднизоном. Следует оценить соотношение польза/риск от лечения БортезоВистой, особенно в случае умеренной или тяжелой тромбоцитопении и факторов риска кровотечений.
Во время терапии препаратом БортезоВистой необходимо часто проводить полный анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и содержания тромбоцитов. Следует рассмотреть возможность переливания тромбоцитарной массы, если это клинически оправдано.
У пациентов с мантийноклеточной лимфомой наблюдались случаи обратимой нейтропении между циклами лечения, кумулятивной нейтропении не наблюдалось. Количество лейкоцитов, как правило, было наименьшим на 11-й день каждого цикла лечения и возвращалось к исходному уровню до начала нового цикла. Во время исследования применения бортезомиба пациентам с мантийноклеточной лимфомой колониестимулирующий фактор получали 78% пациентов в группе лечения по схеме VcR-CAP и 61% пациентов в группе лечения по схеме R-CHOP. Поскольку у пациентов с нейтропенией существует повышенный риск развития инфекций, следует контролировать их относительно симптомов инфекции и принимать соответствующие лечебные меры. Для лечения гематологической токсичности следует рассмотреть возможность применения колониестимулирующего фактора гранулоцитов. Если начало нового цикла лечения было отложен несколько раз, следует рассмотреть возможность профилактического применения колониестимулирующего фактора гранулоцитов.
Реактивация Herpes zoster. Следует рассмотреть необходимость проведения противовирусной профилактики пациентам, которые лечатся бортезомибом. В ходе III фазы исследований пациентов с нелеченной множественной миеломой общая частота реактивации вируса Herpes zoster (опоясывающего лишая) была выше в группе пациентов, получавших комбинацию бортезомиб + мелфалан + преднизон (14%) по сравнению с группой пациентов, получавших комбинацию мелфалан + преднизон (4%).
Среди пациентов с мантийноклеточной лимфомой частота случаев опоясывающего лишая составила 6,7% в группе лечения по схеме VcR-CAP и 1,2% в группе лечения по схеме R-CHOP.
Реактивация и инфицирование вирусом гепатита В (ВГВ).
Перед началом лечения с применением ритуксимабом в комбинации с бортезомибом следует провести анализ ВГВ у пациентов с факторами риска. Носителей ВГВ и пациентов с гепатитом В в анамнезе следует тщательно обследовать относительно клинических признаков и лабораторных показателей в течение и после комбинированного лечения ритуксимабом и бортезомибом. Следует рассмотреть возможность антивирусной профилактики.
Прогрессивная мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ). Очень редко сообщалось о случаях инфекции вируса Джона Каннингема, которая вызывала ПМЛ с летальным исходом у пациентов, лечившихся бортезомибом. Пациенты, у которых диагностировали ПМЛ, получали иммуносупрессивную терапию в анамнезе или одновременно с бортезомибом. Большинство случаев ПМЛ диагностировались в течение первых 12 месяцев после начала лечения бортезомибом. Следует регулярно обследовать пациентов относительно появления новых или ухудшения уже существующих неврологических симптомов, которые могут быть признаками ПМЛ, что необходимо учитывать при дифференциальной диагностике заболеваний центральной нервной системы (ЦНС). Если возникает подозрение на ПМЛ, следует направить пациента к врачу с опытом лечения прогрессивной мультифокальной лейкоэнцефалопатии и принять необходимые диагностические меры. При подтверждении диагноза ПМЛ лечения бортезомибом следует отменить.
Периферическая нейропатия. Лечение препаратом бортезомиба очень часто ассоциируется с периферической нейропатией, преимущественно сенсорной. Однако сообщалось о случаях тяжелой двигательной нейропатии с или без сенсорной периферической нейропатии. Как правило, частота развития периферической нейропатии достигает максимума на 5-м цикле лечения бортезомибом.
Рекомендуется тщательный мониторинг состояния пациентов относительно симптомов нейропатии, таких как чувство жжения, гиперестезия, гипестезия, парестезия, дискомфорт, невропатическая боль или слабость.
В ходе III фазы исследования, в котором сравнивалось внутривенное применение бортезомиба с подкожным, частота периферической нейропатии II степени тяжести составила 24% в группе подкожного применения и 41% в группе внутривенного применения. Периферическая нейропатия III степени тяжести возникала у 6% пациентов в группе подкожного применения и 16% пациентов в группе внутривенного применения.
При появлении или ухудшении течения периферической нейропатии пациентам следует пройти неврологический осмотр; может быть необходима коррекция дозы, режима приема или изменение пути введения на подкожный. Нейропатию лечили поддерживающими мерами.
Необходимо регулярное наблюдение за симптомами нейропатии, вызванной лечением, а также неврологический осмотр пациентов, которым применяют бортезомиб в комбинации с лекарственными средствами, ассоциированными с нейропатией (такими как талидомид); следует рассмотреть необходимость снижения дозы или отмены препарата.
Кроме периферической нейропатии, возможное влияние вегетативной нейропатии на некоторые побочные реакции, такие как постуральная гипотензия и острый запор с кишечной непроходимостью. Информация о вегетативной нейропатии и ее влиянии на эти побочные реакции ограничена.
Судороги. У пациентов с судорогами или больных эпилепсией в анамнезе известны редкие случаи развития судорог. При лечении пациентов с любыми факторами развития судорог, необходима особая осторожность.
Гипотензия. Терапия бортезомибом часто сопровождается постуральной/ортостатической гипотензией. В большинстве случаев она бывает слабой или умеренной степени тяжести и наблюдается на протяжении всего лечения. Пациенты, у которых развивалась ортостатическая гипотензия при применении бортезомиба (внутривенно), не имели симптомов ортостатической гипотензии перед лечением бортезомибом. Большинство пациентов нуждались в лечении ортостатической гипотензии, у меньшего количества пациентов наблюдались случаи потери сознания. Ортостатическая/постуральная гипотензия не была четко связана с болюсной инфузией препарата бортезомиб, механизм ее развития неизвестен. Возможно, он связан с вегетативной нейропатией. Вегетативная нейропатия может быть связана с применением бортезомиба или бортезомиб может ухудшать основное состояние, в т.ч. диабетическую или амилоидную нейропатии. Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов, имеющих в анамнезе потерю сознания и применяющих лекарственные средства с гипотензивным эффектом, а также при обезвоживании на фоне диареи или рвоты. При развитии ортостатической гипотензии рекомендуется гидратация, введение глюкокортикоидов и/или симпатомиметиков; при необходимости следует уменьшить дозу гипотензивных препаратов. Пациентов следует проинструктировать о необходимости обращения к врачу в случае появления головокружения, предобморочного состояния или потери сознания.
Синдром обратимой задней энцефалопатии (PRES). Сообщалось о случаях заболевания PRES пациентов, которые лечатся бортезомибом. PRES является редким обратимым неврологическим нарушением, симптомами которого являются судороги, артериальная гипертензия, головная боль, летаргия, спутанность сознания, слепота и другие неврологические нарушения и нарушения со стороны органов зрения. Для подтверждения диагноза проводят сканирование мозга, желательно с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ). При появлении PRES лечения БортезоВистой нужно отменить.
Сердечная недостаточность. При применении бортезомиба сообщалось о случаях развития или ухудшения течения существующей застойной сердечной недостаточности и/или уменьшения объема выброса левого желудочка. Развитию признаков и симптомов сердечной недостаточности может способствовать задержка жидкости в организме. Пациентам с факторами риска или с заболеванием сердца следует находиться под наблюдением.
Исследование ЭКГ. Наблюдались отдельные случаи удлинения интервала QT в клинических исследованиях; причина не была установлена.
Нарушение функции легких. У пациентов, получавших бортезомиб, редко наблюдались случаи острых диффузных инфильтративных заболеваний легких неизвестной этиологии, таких как пневмонит, интерстициальная пневмония, легочная инфильтрация и синдром острой дыхательной недостаточности (СГДН). Некоторые из этих случаев приводили к летальному исходу. Перед началом лечения рекомендуется проводить рентгенологическое обследование с целью получения информации об исходном состоянии легких и сравнения в случае потенциального нарушения функций легких, вызванного лечением.
В случае появления новых или ухудшение существующих легочных симптомов (таких как кашель, одышка) следует быстро провести диагностику и принять соответствующие лечебные меры. Необходимо взвесить преимущества/риски дальнейшего лечения препаратом БортезоВиста.
В клинических исследованиях два пациента (из двух), которым применяли высокую дозу цитарабина (2 г/м2 в день) в виде непрерывной 24-часовой инфузии с даунорубицином и бортезомибом при рецидивирующей острой миеломной лейкемии, умерли от СОДН в начале курса лечения. Поэтому этот специфический режим одновременного применения с высоких дозах (2 г/м2 в день) в виде непрерывной 24-часовой инфузии не рекомендуется.
Нарушение функции почек. У пациентов с множественной миеломой часто наблюдаются нарушения функций почек. Рекомендуемый тщательный мониторинг таких пациентов.
Нарушение функций печени. Бортезомиб метаболизируется печеночными ферментами. У пациентов со средним и тяжелым степенями нарушения функции печени концентрация бортезомиба может увеличиваться; таким пациентам следует проводить лечение уменьшенными дозами и тщательно наблюдать за признаками токсичности.
Со стороны печени. Редко сообщалось о случаях острой печеночной недостаточности у пациентов, лечившихся бортезомибом одновременно с другими препаратами, и у пациентов с серьезными сопутствующими медицинскими состояниями. Также сообщалось о случаях повышения уровня печеночных ферментов, гипербилирубинемии и гепатита, которые проходили после отмены бортезомиба.
Синдром лизиса опухоли. В связи с тем, что бортезомиб является цитотоксическим агентом, который может быстро убивать опухолевые клетки плазмы, возникает возможность развития осложнений, связанных с синдромом лизиса опухоли. В группу риска, в первую очередь, входят пациенты с высокой опухолевой массой до начала лечения. Рекомендуется тщательный мониторинг таких пациентов и принятие необходимых мер.
Предостережение относительно одновременного применения других лекарственных средств. Пациенты должны находиться под наблюдением врача при комбинации бортезомиба с мощными ингибиторами CYP3A4. Следует соблюдать осторожность при комбинации бортезомиба с субстратами CYP3A4 или CYP2С9.
Перед началом лечения следует откорректировать функцию печени в случае ее нарушения и соблюдать осторожность при применении препаратов пациентам, принимающим пероральные гипогликемические средства.
Потенциально иммунокомплексно-опосредованные реакции. Иммунокомплексно-опосредованные реакции, такие как сывороточная болезнь, полиартрит с сыпью и пролиферативный гломерулонефрит, наблюдались редко. Бортезомиб следует отменить при развитии серьезных реакций.
Способ применения и дозы
Лечение следует начинать под наблюдением квалифицированного врача с опытом применения противоопухолевых средств. Приготовление раствора должен осуществлять только квалифицированный медицинский персонал.
Прогрессирующая множественная миелома (пациенты, которые получили хотя бы одну линию терапии)
Монотерапия.
Рекомендуемая доза бортезомиба для взрослых составляет 1,3 мг/м2 площади поверхности тела внутривенно или подкожно 2 раза в неделю в течение 2 недель (1-й, 4-й, 8-й и 11-й дни) с последующим 10-дневным перерывом (12–21-й дни). Этот 3-недельный период считается циклом лечения. В случае достижения полного клинического ответа рекомендуется проведение 2-х дополнительных циклов лечения. Пациентам с частичным ответом на лечение, но неполной ремиссией, рекомендуется продолжение терапии бортезомибом, но не более 8 циклов. Между приемами последовательных доз бортезомиба должно проходить не менее 72-х часов.
Рекомендации по коррекции дозы и восстановлению применения БортезоВисты качестве монотерапии.
В случае развития любого негематологического токсического эффекта III степени или гематологической токсичности IV степени, за исключением нейропатии, лечение бортезомибом необходимо приостановить. После исчезновения симптомов токсичности лечение бортезомибом можно восстановить в дозе, сниженной на 25% (дозу 1,3 мг/м2 снизить до 1 мг/м2; 1 мг/м2 снизить до 0,7 мг/м2). Если симптомы токсичности не исчезают или появляются вновь при применении пониженной дозы, следует рассмотреть возможность отмены бортезомиба, если только преимущества от его применения не превышают риск.
Нейропатическая боль и/или периферическая нейропатия.
При появлении нейропатической боли и/или периферической нейропатии дозу препарата следует изменить (см. таблицу 1). Больным с тяжелой нейропатии в анамнезе бортезомиб следует применять только после тщательной оценки соотношения польза/риск.
Таблица 1
Рекомендуемое * изменение дозы при развитии вызванной бортезомибом нейропатии
|Тяжесть нейропатии
|Изменение дозы и частоты введения
|І степень (асимптоматическая; угасание глубоких сухожильных рефлексов или парестезия) без боли или утраты функций
|Доза и режим введения не требуют коррекции
|І степень с болью или ІІ степень (симптомы умеренной тяжести; ограничение инструментальной повседневной активности)**
|Снизить дозу до 1 мг/м2 или изменить режим лечения бортезомибом до 1,3 мг/м2 1 раз в неделю
|ІІ степень с болью или ІІІ степень (тяжелые симптомы; ограничение повседневного ухода за собой)***
|Приостановить применение бортезомиба до исчезновения симптомов токсичности. После этого восстановить лечение, уменьшив дозу до 0,7 мг/м2 1 раз в неделю
|ІV степень (последствия, угрожающие жизни, необходимо немедленное вмешательство) и/или тяжелая вегетативная нейропатия
|Отменить применение бортезомиба
* На основе изменений дозировок во II и III фазах исследований множественной миеломы и в постмаркетинговом периоде.
** Инструментальная повседневная активность включает приготовление пищи, покупки, пользование телефоном и пр.
*** Повседневный уход за собой включает купание, одевание/раздевание, прием пищи, пользование туалетом, прием лекарственных средств, непостельный режим и тому подобное.
Комбинированная терапия с пегилированным липосомальным доксорубицином.
Рекомендуемая доза бортезомиба для взрослых составляет 1,3 мг/м2 площади поверхности тела внутривенно или подкожно 2 раза в неделю в течение 2 недель (1-й, 4-й, 8-й и 11-й дни) с последующим 10-дневным перерывом (12–21-й дни). Этот 3-недельный период считается циклом лечения. Между приемами последовательных доз бортезомиба должно проходить не менее 72-х часов.
Пегилированным липосомальный доксорубицин применяют в дозе 30 мг/м2 в 4-й день цикла лечения бортезомиба путем 1-часовой инфузии после инъекции бортезомиба.
Следует применять до 8 циклов такой комбинированной терапии в случае, если заболевание не прогрессирует и пациенты хорошо переносят лечение. Пациенты, достигшие полной ремиссии, могут продолжать лечение в течение не менее 2 циклов после достижения полного ответа, даже если это требует проведения более 8 циклов лечения. Пациенты, у которых уровни парапротеина продолжают снижаться после 8 циклов, также могут продолжать лечение до тех пор, пока лечение переносится и наблюдается ответ на лечение.
Комбинированная терапия с дексаметазоном.
Рекомендуемая доза бортезомиба составляет 1,3 мг/м2 площади поверхности тела внутривенно или подкожно 2 раза в неделю в течение 2 недель (1-й, 4-й, 8-й и 11-й дни) с последующим 10-дневным перерывом (12- 21-й дни). Этот 3-недельный период считается циклом лечения. Между приемами последовательных доз БортезоВисты должно проходить не менее 72-х часов.
Дексаметазон применяют внутрь в дозе 20 мг в 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 8-й, 9-й, 11-й и 12-й дни цикла лечения БортезоВистой.
Пациенты, у которых наблюдается ответ на лечение или стабилизация заболевания после четырех циклов, могут продолжать лечение данной комбинацией в течение максимум четырех дополнительных циклов. Для дополнительной информации по дексаметазону см. инструкцию по применению данного лекарственного средства.
Рекомендации по коррекции доз комбинированной терапии пациентам с прогрессирующей множественной миеломой.
См. рекомендации по коррекции дозы бортезомиба при монотерапии, приведенные выше.
Нелеченная множественная миелома у пациентов, которые не являются кандидатами для проведения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток
Комбинированная терапия с мелфаланом и преднизоном.
БортезоВисту необходимо вводить внутривенно или подкожно в сочетании с пероральным мелфаланом и пероральным преднизоном в течение девяти 6-недельных циклов лечения (см. таблицу 2). В циклах 1–4 БортезоВисту вводят дважды в неделю (1-й, 4-й, 8-й, 11-й, 22-й, 25-й, 29-й и 32-й дни). В циклах 5–9 БортезоВисту вводят 1 раз в неделю (1-й, 8-й, 22-й и 29-й дни). Между приемами последовательных доз БортезоВисты должно проходить не менее 72-х часов.
Мелфалан и преднизон применяются внутрь в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й день первой недели каждого цикла.
Таблица 2
Рекомендуемый режим дозирования БортезоВисты при комбинированном применении с мелфаланом и преднизоном
|БортезоВиста 2 раза в неделю (1–4 циклы)
|Неделя
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|БортезоВиста (1,3 мг/м2)
|1 день
|-
|-
|4 день
|8 день
|11 день
|Перерыв
|22 день
|25 день
|29 день
|32 день
|Перерыв
|M (9 мг/м2) P (60 мг/м2)
|1 день
|2 день
|3 день
|4 день
|-
|-
|Перерыв
|-
|-
|-
|-
|Перерыв
|БортезоВиста 1 раз в неделю (5–9 циклы)
|Неделя
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|БортезоВиста (1,3 мг/м2)
|1 день
|-
|-
|-
|8 день
|Перерыв
|22 день
|29 день
|Перерыв
|M (9 мг/м2) P (60 мг/м2)
|1 день
|2 день
|3 день
|4 день
|-
|Перерыв
|-
|-
|Перерыв
M — мелфалан, P — преднизон.
Рекомендации по коррекции дозы и восстановления комбинированной терапии с мелфаланом и преднизоном.
Перед началом нового цикла лечения:
- количество тромбоцитов должно быть ≥ 70 × 109/л и абсолютное количество нейтрофилов должно быть ≥ 1,0 × 109/л;
- негематологическая токсичность вернулась к I степени или начальному уровню.
Таблица 3
Коррекция дозы при последующих циклах терапии БортезоВисты в комбинации с мелфаланом и преднизоном
|Токсичность
|Изменение дозы или прекращение лечения
|Гематологическая токсичность во время цикла: если пролонгированная нейтропения или тромбоцитопения IV степени, или тромбоцитопения с кровотечением развилась в предыдущем цикле
|Рассмотреть уменьшение дозы мелфалана на 25% в следующем цикле
|если количество тромбоцитов ≤ 30×109/л или абсолютное количество нейтрофилов ≤ 0,75×109/л в день введения бортезомиба (кроме 1-го дня)
|Отложить введение БортезоВисты
|если несколько доз Бортезомиба® в цикле пропущены (≥ 3 доз во время введения два раза в неделю или ≥ 2 доз во время введения 1 раз в неделю)
|Дозу БортезоВисты следует уменьшить на 1 уровень (с 1,3 мг/м2 до 1 мг/м2 или с 1 мг/м2 до 0,7 мг/м2)
|Негематологическая токсичность ≥ ІІІ степени
|Лечение препаратом БортезоВиста следует отложить до облегчения симптомов до начального уровня или до І степени тяжести. Потом БортезоВисту можно снова вводить с уменьшением дозы на 1 уровень (с 1,3 мг/м2 до 1 мг/м2 или с 1 мг/м2 до 0,7 мг/м2). В случае БортезоВиста-зависимой невропатической боли и/или периферической нейропатии следует удерживать и/или изменять дозу БортезоВисты, как указано в таблице 1.
Для дополнительной информации о мелфалане и преднизоне см. инструкции по применению этих лекарственных средств.
Нелеченная множественная миелома у пациентов, которые являются кандидатами для проведения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (индукционная терапия)
Комбинированная терапия с дексаметазоном.
Рекомендуемая доза БортезоВисты составляет 1,3 мг/м2 площади поверхности тела внутривенно или подкожно 2 раза в неделю в течение 2 недель (1-й, 4-й, 8-й и 11-й дни) с последующим 10-дневным перерывом (12- 21-й дни). Этот 3-недельный период считается циклом лечения. Между приемами последовательных доз БортезоВисты должно проходить не менее 72-х часов.
Дексаметазон применяют внутрь в дозе 40 мг в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 8-й, 9-й, 10-й и 11-й дни цикла лечения БортезоВистой.
Применять 4 цикла лечения данной комбинацией.
Комбинированная терапия с дексаметазоном и талидомидом.
Рекомендуемая доза БортезоВисты составляет 1,3 мг/м2 площади поверхности тела внутривенно или подкожно 2 раза в неделю в течение 2 недель (1-й, 4-й, 8-й и 11-й дни) с последующим 17-дневным перерывом (12- 28-й дни). Этот 4-недельный период считается циклом лечения. Между приемами последовательных доз БортезоВисты должно проходить не менее 72-х часов.
Дексаметазон применяют внутрь в дозе 40 мг в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 8-й, 9-й, 10-й и 11-й дни цикла лечения БортезоВистой.
Талидомид применяют внутрь в дозе 50 мг в сутки в 1–14-й дни цикла, при переносимости дозу следует увеличить до 100 мг в сутки в 15–28-й дни цикла, в дальнейшем дозу можно увеличить до 200 мг в сутки, начиная с другого цикла (см. таблицу 4).
Применять 4 цикла лечения. Пациентам с по меньшей мере частичным ответом на лечение рекомендуется получить 2 дополнительных цикла терапии.
Таблица 4
Рекомендуемый режим дозирования БортезоВисты при комбинированном применении с дексаметазоном и талидомидом пациентам с нелеченной множественной миеломой, которые являются кандидатами для проведения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток
|БортезоВиста +Dx
|Циклы 1–4
|Неделя
|1
|2
|3
|БортезоВиста (1,3 мг/м2)
|День 1, 4
|День 8, 11
|Перерыв
|Dx (40 мг)
|День 1, 2, 3, 4
|День 8, 9, 10, 11
|БортезоВиста + Dx+Т
|Цикл 1
|Неделя
|1
|2
|3
|4
|БортезоВиста (1,3 мг/м2)
|День 1, 4
|День 8, 11
|Перерыв
|Перерыв
|Т (50 мг)
|Ежедневно
|Ежедневно
|-
|Т (100 мг)а
|-
|Ежедневно
|Ежедневно
|Dx (40 мг)
|День 1, 2, 3, 4
|День 8, 9, 10, 11
|-
|Цикли 2–4b
|БортезоВиста (1,3 мг/м2)
|День 1,4
|День 8, 11
|Перерыв
|Перерыв
|Т (200 мг)а
|Ежедневно
|Ежедневно
|Ежедневно
|Ежедневно
|Dx (40 мг)
|День 1, 2, 3, 4
|День 8, 9, 10, 11
|-
Dx — дексаметазон; Т — талидомид.
а дозу талидомида повысить до 100 мг с 3-й недели 1-го цикла, если переносится доза 50 мг, и до 200 мг, если переносится доза 100 мг.
b Пациентам, у которых наблюдается частичный ответ после 4 циклов лечения, можно провести самое большее 6 циклов лечения.
Рекомендации по коррекции дозы пациентам, которые являются кандидатами для проведения трансплантации.
Для коррекции дозы при возникновении нейропатии см. таблицу 1.
При необходимости применения БортезоВисты с другими химиотерапевтическими средствами, информацию о коррекции дозы этих лекарственных средств при возникновении токсичности см. в инструкциях к применению этих лекарственных средств.
Нелеченная мантийноклеточная лимфома
Комбинированная терапия с ритуксимабом, циклофосфамидом, доксорубицином и преднизоном (схема лечения VcR-CAP)
Рекомендуемая доза БортезоВисты составляет 1,3 мг/м2 площади поверхности тела внутривенно или подкожно 2 раза в неделю в течение 2 недель (1-й, 4-й, 8-й и 11-й дни) с последующим 10-дневным перерывом (12- 21-й дни). Этот 3-недельный период считается циклом лечения. Между приемами последовательных доз БортезоВисты должно проходить не менее 72-х часов. Применять 6 циклов лечения. Пациентам, у которых ответ на лечение был впервые продемонстрирован в течение 6-го цикла лечения, рекомендуется получить 2 дополнительных цикла терапии.
Лекарственные средства, применяемые путем внутривенных инфузий в первую день каждого 3-недельного цикла лечения БортезоВистою: ритуксимаб в дозе 375 мг/м2, циклофосфамид — 750 мг/м2, доксорубицин — 50 мг/м2.
Преднизон применяют внутрь в дозе 100 мг/м2 в 1, 2, 3, 4 и 5 дни каждого цикла лечения БортезоВистой.
Рекомендации по коррекции дозы для пациентов с нелеченной мантийноклеточной лимфомой
Перед началом нового цикла лечения:
- количество тромбоцитов должно быть ≥ 100 000 кл/мкл и абсолютное количество нейтрофилов должно быть ≥ 1500 кл/мкл;
- количество тромбоцитов должно быть ≥ 75000 кл/мкл у пациентов с инфильтрацией костного мозга или секвестрацией селезенки;
- уровень гемоглобина ≥ 8 г/дл;
- негематологическая токсичность вернулась к I степени или начальному уровню.
Следует приостановить лечение БортезоВистой при появлении любой негематологической токсичности ≥ III степени тяжести (за исключением нейропатии), связанной с применением БортезоВисты, или гематологической токсичности ≥ III степени тяжести. Рекомендации по коррекции доз см. в таблице 5.
Для лечения гематологической токсичности можно применять колониестимулирующие факторы гранулоцитов. Если начало нового цикла лечения было отложен несколько раз, следует рассмотреть возможность профилактического применения колониестимулирующего фактора гранулоцитов. Следует оценить необходимость переливания тромбоцитарной массы для лечения тромбоцитопении.
Таблица 5
Коррекция дозы терапии для пациентов с нелеченной мантийноклеточной лимфомой
|Токсичность
|Изменение дозы или приостановка лечения
|Гематологическая токсичность
|Нейтропения ≥ ІІІ степени, которая сопровождается лихорадкой, нейтропения IV степени, которая длится более 7 дней, количество тромбоцитов < 10000 кл/мкл.
|Следует приостановить лечение БортезоВистой на срок до 2-х недель, пока абсолютное количество нейтрофилов не восстановится до ≥ 750 кл/мкл, а количество тромбоцитов до ≥ 25000 кл/мкл. Если после этого токсичность не уменьшается (показатели крови не восстанавливаются до указанных выше значений), следует отменить применение БортезоВисты. Если токсичность уменьшается (абсолютное количество нейтрофилов восстанавливается до ≥ 750 кл/мкл, а количество тромбоцитов до ≥ 25000 кл/мкл), лечение БортезоВистой можно восстановить с уменьшением дозы на 1 уровень (с 1,3 мг/м2 до 1 мг/м2 или с 1 мг/м2 до 0,7 мг/м2).
|Если количество тромбоцитов составляет < 25000 кл/мкл или абсолютное количестко нейтрофилов составляет < 750 кл/мкл у день применения БортезоВисты (за исключением 1-го дня каждого цикла лечения).
|Отложить введение дозы Бортезовисты.
|Негематологическая токсичность ≥ ІІІ степени, связанная с применением БортезоВисты.
|Лечение препаратом БортезоВиста следует приостановить до облегчения симптомов до ІІ степени тяжести или лучше. Потом БортезоВисту можно снова вводить с уменьшением дозы на 1 уровень (с 1,3 мг/м2 до 1 мг/м2 или с 1 мг/м2 до 0,7 мг/м2). Для БортезоВиста-зависимой невропатической боли и/или периферической нейропатии следует удерживать и/или изменять дозу БортезоВисты, как указано в таблице 1.
Если БортезоВисту применяют с другими химиотерапевтическими средствами, см. инструкции по применению этих лекарственных средств для информации о коррекции дозы этих средств при возникновении токсичности.
Особые группы пациентов
Пациенты пожилого возраста.
В настоящее время нет данных, указывающих на необходимость коррекции дозы для пациентов в возрасте от 65 лет.
Исследований применения бортезомиба у пациентов пожилого возраста с нелеченной множественной миеломой, которые являются кандидатами для проведения лечения высокодозной химиотерапии с трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток, нет. Поэтому нельзя предоставить рекомендации по коррекции дозы этой группе пациентов.
В исследовании применения бортезомиба пациентам с нелеченной мантийноклеточной лимфомой диапазон возраста 42,9% пациентов составлял 65–74 года и 10,4% — ≥ 75 лет. Пациенты в возрасте от 75 лет хуже переносили лечение в обеих группах (схемы VcR-CAP и R-CHOP).
Пациенты с нарушениями функции печени.
Пациентам с легкими нарушениями функции печени коррекция дозы не требуется. Пациентам с умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени следует начинать лечение БортезоВистою с дозы 0,7 мг/м2 в течение первого цикла лечения с последующим постепенным увеличением дозы до 1,0 мг/м2 или уменьшением дозы до 0,5 мг/м2 в зависимости от переносимости препарата пациентом.
Таблица 6
Рекомендации по изменению начальных доз БортезоВисты пациентам с нарушениями функции печени
|Степень нарушения функций печени*
|Уровень билирубина
|Уровни АСТ
|Коррекция начальной дозы
|Легкая
|≤ 1,0 х ВМН
|ВГН
|Не требуется
|1,0х -1,5х ВМН
|Любые
|Не требуется
|Умеренная
|1,5х-3х ВМН
|Любые
|Уменьшение дозы БортезоВисты до 0,7 мг/м2 в первом цикле лечения. Дальнейшее увеличение дозы до 1,0 мг/м2 или уменьшение дозы до 0,5 мг/м2 в зависимости от переносимости препарата.
|Тяжелая
|3х ВМН
|Любые
АСТ — аспартатаминотрансфераза; ВГН — верхняя граница нормы.
* На основе классификации Рабочей группы дисфункции органов Национального института рака степеней тяжести нарушения функции печени (легкая, умеренная и тяжелая).
Пациенты с нарушениями функции почек.
На фармакокинетику бортезомиба не влияет почечная недостаточность легкой и средней степени тяжести (клиренс креатинина >20 мл/мин/1,73 м2), поэтому коррекции доз не требуются для этой группы пациентов. Неизвестно, влияет ли тяжелая степень почечной недостаточности на фармакокинетику бортезомиба (клиренс креатинина <20 мл/мин/1,73 м2). Поскольку диализ может уменьшить концентрацию бортезомиба, препарат следует вводить после процедуры диализа.
Способ применения.
БортезоВисту применяют путем внутривенного или подкожного введения. Случайные интратекальные введения препарата приводили к летальному исходу.
Внутривенно
Раствор непосредственно после приготовления вводят путем 3–5-секундной болюсной инъекции через периферический или центральный венозный катетер, который после инъекции следует промыть 0,9% раствором натрия хлорида для инъекций. Между приемами последовательных доз БортезоВисты должно проходить не менее 72-х часов.
Подкожно
Раствор непосредственно после приготовления вводят путем подкожной инъекции под углом 45–90 °, выбирая участки на бедрах (левого или правого) или животе (слева или справа). Следует чередовать места введения препарата.
Если при подкожных инъекциях возникают нежелательные реакции в месте введения, можно вводить раствор БортезоВисты с меньшей концентрацией подкожно (1 мг/мл вместо 2,5 мг/мл) или вводить БортезоВисту внутривенно.
Дети
Безопасность и эффективность применения препарата Бортезомиб-Виста детям (в возрасте до 18 лет) не установлены. Данных, доступных в настоящее время, недостаточно, чтобы установить рекомендации по дозировке детям.
Побочные реакции
Среди тяжелых побочных реакций в процессе лечения бортезомиба нечасто сообщалось об остановке сердца, синдром лизиса опухоли, легочной гипертензии, синдроме обратимой задней энцефалопатии (PRES), острых диффузных инфильтративных легочных расстройствах и редко — о вегетативной нейропатии. Наиболее частыми побочными реакциями в ходе лечения бортезомиба являются тошнота, диарея, запор, рвота, слабость, пирексия, тромбоцитопения, анемия, нейтропения, периферическая нейропатия (включая сенсорную), головная боль, парестезия, снижение аппетита, одышка, сыпь, опоясывающий лишай и миалгия.
Множественная миелома.
Побочные реакции, приведенные в таблице 7, считаются возможно связанными с применением бортезомиба. Эти побочные реакции основаны на сгруппированных данных, полученных от 5476 пациентов, из которых 3996 пациентам применяли бортезомиб в дозе 1,3 мг/м2. В общем бортезомиб применяли для лечения множественной миеломы 3974 пациентам.
Побочные реакции сгруппированы по системам органов и частоте возникновения. Частоту определяли как: очень часто (>1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1000 до <1/100), редко (≥1/10000 до <1/1000), очень редко (<1/10000), неизвестно (нельзя определить по имеющимся данным). В каждой группе побочные реакции приведены в порядке уменьшения серьезности. Также включены побочные реакции, которые не наблюдались в ходе клинических исследований, но о которых сообщалось в постмаркетинговом периоде.
Таблица 7
|Системы органов
|Частота
|Побочная реакция
|Инфекции и инвазии
|Часто
|Опоясывающий лишай (включая диссеминированный и с глазными осложнениями), пневмония*, простой герпес*, грибковая инфекция*
|Нечасто
|Инфекции*, бактериальные инфекции*, вирусные инфекции*, сепсис (включая септический шок)*, бронхопневмония, герпесвирусная инфекция*, герпетический менингоэнцефалит*, бактериемия (включая стафилококковую), ячмень, грипп, воспаление подкожной клетчатки, инфекции, связанные с устройством введения, инфекции кожи*, ушные инфекции*, стафилококковая инфекция, зубная инфекция*
|Редко
|Менингит (включая бактериальный), вирусная инфекция Эпштейн-Барра, генитальный герпес, тонзилит, мастоидит, поствирусный синдром усталости
|Доброкачественные новообразования, злокачественные и неустановленные (включая кисты и полипы)
|Редко
|Злокачественная опухоль, плазмоцитарная лейкемия, почечно-клеточная карцинома, опухолевое разрастание, грибоподобный микоз, доброкачественное новообразование*
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Очень часто
|Тромбоцитопения*, нейтропения*, анемия*
|Часто
|Лейкопения*, лимфопения*
|Нечасто
|Панцитопения*, фебрильная нейтропения, коагулопатия*, лейкоцитоз*, лимфаденопатия, гемолитическая анемия#
|Редко
|Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, тромбоцитоз*, синдром повышенной вязкости крови, тромбоцитопатия, тромбоцитопеническая пурпура, другие болезни крови и кроветворных органов, геморрагический диатез, лимфоцитарная инфильтрация
|Со стороны иммунной системы
|Нечасто
|Ангионевротический отек#, гиперчувствительность*
|Редко
|Анафилактический шок, амилоидоз, иммунокомплексно-опосредованные реакции III типа
|Со стороны эндокринной системы
|Нечасто
|Синдром Кушинга*, гипертиреоз*, нарушение секреции антидиуретического гормона
|Редко
|Гипотиреоз
|Метаболические нарушения
|Очень часто
|Снижение аппетита
|Часто
|Обезвоживания, гипокалиемия*, гипонатриемия* нарушения уровня глюкозы в крови*, гипокальциемия*, нарушение уровня ферментов*
|Нечасто
|Синдром лизиса опухоли, ухудшение состояния пациентаа*, гипомагниемия*, гипофосфатемия*, гиперкалиемия*, гиперкальциемия*, гипернатриемия*, нарушение уровня мочевой кислоты*, сахарный диабет*, задержка жидкости
|Редко
|Гипермагниемия*, ацидоз, нарушение электролитного баланса*, гиперволемия, гипохлоремия*, гиповолемия, гиперхлоремия*, гиперфосфатемия*, метаболические расстройства, недостаточность витаминов группы В, недостаточность витамина В12, подагра, повышение аппетита, непереносимость алкоголя
|Со стороны психики
|Часто
|Расстройства настроения*, тревожное расстройство*, расстройства сна*
|Нечасто
|Психическое расстройство*, галлюцинации*, психотическое расстройство*, спутанность сознания*, возбуждение
|Редко
|Суицидальные идеи*, расстройство адаптации, делирий, снижение либидо
|Со стороны нервной системы
|Дуже часто
|Нейропатии*, периферическая сенсорная нейропатия, дизестезия*, невралгия*
|Часто
|Двигательная нейропатия*, потеря сознания (в т.ч. обмороки), головокружение*, дисгевзия*, летаргия, головная боль*
|Нечасто
|Тремор, сенсорно-двигательная периферическая нейропатия, дискинезия*, нарушение координации и равновесия*, потеря памяти (без деменции)*, энцефалопатия*, синдром обратимой задней энцефалопатии#, нейротоксичность, судорожные расстройства*, постгерпесная невралгия, расстройства речи*, синдром «беспокойных ног», мигрень, ишиас, расстройства внимания, нарушение рефлексов*, паросмия
|Редко
|Кровоизлияние в мозг*, внутричерепное кровоизлияние (в т.ч. субарахноидальное)*, отек мозга, транзиторная ишемическая атака, кома, нарушения вегетативной нервной системы, вегетативная нейропатия, паралич черепно-мозгового нерва*, паралич*, парез*, пресинкопе, синдром поражения мозгового ствола, цереброваскулярное расстройство, поражение нервных корешков, психомоторная гиперактивность, сдавление спинного мозга, другие когнитивные расстройства, моторные дисфункции, другие расстройства нервной системы, радикулит, слюнотечение, гипотония
|Со стороны органов зрения
|Часто
|Отек глаз*, нарушение зрения*, конъюнктивит*
|Нечасто
|Глазные кровотечения*, инфекции век*, воспаление глаз*, диплопия, сухость глаз*, раздражение глаз*, ощущение боли, увеличение слезотечение, выделения из глаз
|Редко
|Поражение роговицы*, экзофтальм, ретинит, скотома, другие болезни глаз (и век), приобретенный дакриоденит, фотофобия, фотопсия, нейропатия зрительного нерва#, различные степени ухудшения зрения (до слепоты)*
|Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата
|Часто
|Вертиго*
|Нечасто
|Дизакузия (в т.ч. тинит)*, ослабление слуха (до глухоты), дискомфорт в ушах*
|Редко
|Ушное кровотечение, вестибулярный нейронит, другие заболевания уха
|Со стороны сердца
|Нечасто
|Тампонада сердца#, кардиопульмональный шок*, фибрилляция сердца (в т.ч. предсердий), сердечная недостаточность (в т.ч. левого и правого желудочков)*, аритмия*, тахикардия*, сердцебиение, стенокардия, перикардит (в т.ч. перикардиальный экссудат), кардиомиопатия*, дисфункция желудочков*, брадикардия
|Редко
|Трепетание предсердий, инфаркт миокарда*, атриовентрикулярная блокада*, сердечно-сосудистые расстройства (в т.ч. кардиогенный шок), трепетание-мерцание, нестабильная стенокардия, нарушения клапанов сердца*, недостаточность коронарной артерии, остановка синусового узла
|Со стороны сосудистой системы
|Часто
|Гипотензия*, ортостатическая гипотензия, гипертензия*
|Нечасто
|Нарушение мозгового кровообращения#, тромбоз глубоких вен*, кровотечение*, тромбофлебит (в т.ч. поверхностный), сосудистый коллапс (в т.ч. гиповолемический шок), флебит, приливы крови*, гематома (в т.ч. паранефральная)*, нарушения периферического кровообращения*, васкулит, гиперемия (включая глазную)*
|Редко
|Эмболия периферических сосудов, лимфатический отек, бледность, эритромелалгия, расширение сосудов, обесцвечивание сосудов, венозная недостаточность
|Со стороны дыхательной системы
|Часто
|Диспноэ*, носовое кровотечение, инфекции нижних/верхних дыхательных путей*, кашель*
|Нечасто
|Легочная эмболия, плевральный выпот, отек легких (включая острый), легочное внутриальвеолярное кровоизлияние#, бронхоспазм, хроническое обструктивное заболевание легких*, гипоксемия*, ухудшение проходимости дыхательных путей*, гипоксия, плеврит*, икота, ринорея, дисфония, свистящее дыхание
|Редко
|Легочная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, апноэ, пневмоторакс, коллапс легкого, легочная гипертензия, кровохарканье, гипервентиляция легких, ортопноэ, пневмонит, респираторный алкалоз, тахипноэ, фиброз легких, бронхиальные расстройства*, гипокапния*, интерстициальная болезнь легких, инфильтрация легких, ощущение сжатия в горле, сухость в горле, увеличение секреции верхних дыхательных путей, раздражение горла, кашлевой синдром верхних дыхательных путей
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Очень часто
|Тошнота и рвота*, диарея*, запор
|Часто
|Желудочно-кишечное кровотечение (в т.ч. слизистых оболочек)*, диспепсия, стоматит*, вздутие живота, орофарингеальная боль*, боль в животе (в т.ч. желудочно-кишечная и боль в области селезенки)*, заболевания ротовой полости*, метеоризм
|Нечасто
|Панкреатит (в т.ч. хронический)*, рвота кровью, отек губ*, желудочно-кишечная непроходимость (в т.ч. непроходимость тонкого кишечника, илеус)*, дискомфорт в животе, язвы в ротовой полости*, энтерит*, гастрит*, кровотечение из десен, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь*, колит (в т.ч. вызванный Clostridium difficile)*, ишемический колит#, воспаление желудочно-кишечного тракта*, дисфагия, синдром раздражения кишечника, другие желудочно-кишечные расстройства, обложенный язык, расстройство желудочно-кишечной моторики*, заболевания слюнных желез*
|Редко
|Острый панкреатит, перитонит*, отек языка*, асцит, эзофагит, хейлит, недержание кала, атония сфинктера заднего прохода, фекалома*, желудочно-кишечные язвы и перфорации*, гипертрофия десен, мегаколон, ректальные выделения, образование пузырьков в ротоглотке*, боль в губах, периодонтит, анальная трещина, изменение ритма стула, прокталгия, аномальный стул
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Часто
|Нарушение уровней печеночных ферментов*
|Нечасто
|Гепатотоксичность (в т.ч. расстройства печени), гепатит*, холестаз
|Редко
|Печеночная недостаточность, гепатомегалия, синдром Бадда-Киари, цитомегаловирусный гепатит, печеночное кровоизлияние, холелитиаз
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Часто
|Сыпь*, зуд*, эритема, сухость кожи
|Нечасто
|Мультиформная эритема, крапивница, острый фебрильный нейтрофильный дерматоз, токсические кожные высыпания, токсический эпидермальный некролиз#, синдром Стивенса-Джонсона#, дерматит*, болезни волос*, петехии, экхимозы, раздражение кожи, пурпура, затвердение кожи*, псориаз, гипергидроз , ночное потение, пролежни#, акне*, волдыри*, нарушение пигментации кожи*
|Редко
|Кожные реакции, лимфоцитарная инфильтрация Джесснера, синдром ладонно-подошвенной эритродизестезии, подкожное кровоизлияние, сетчатое ливедо, индурация кожи, папулы, фотосенсибилизация, себорея, холодный пот, другие расстройства кожи, эритроз, язвы кожи, заболевания ногтей
|Со стороны опорно-двигательного аппарата
|Очень часто
|Мышечно-скелетная боль*
|Часто
|Мышечные спазмы*, боль в конечностях, мышечная слабость
|Нечасто
|Подергивания мышц, опухание суставов, артрит*, скованность суставов, миопатия*, чувство тяжести
|Редко
|Рабдомиолиз, дисфункция височно-челюстного сустава, фистула, суставной выпот, боль в челюсти, заболевания костей, инфекции и воспаление костно-мышечной системы и соединительной ткани*, синовиальная киста
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|Часто
|Почечная недостаточность*
|Нечасто
|Острая почечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность*, инфекции мочевыводящих путей*, признаки и симптомы расстройств мочевыводящих путей*, гематурия*, задержка мочи, расстройства мочеиспускания*, протеинурия, азотемия, олигурия*, поллакиурия
|Редко
|Раздражение мочевого пузыря
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Нечасто
|Вагинальное кровотечение, генитальная боль*, эректильная дисфункция
|Редко
|Тестикулярные расстройства*, простатит, нарушения молочных желез у женщин, чувствительность придатков яичек, воспаление придатков яичек, боль в области таза, язвы вульвы
|Врожденные, семейные и генетические расстройства
|Редко
|Аплазия, мальформации желудочно-кишечного тракта, ихтиоз
|Общие осложнения и реакции в месте введения
|Очень часто
|Пирексия *, усталость, астения
|Часто
|Отеки (в т.ч. периферические), озноб, боль*, лихорадка*
|Нечасто
|Нарушение общего физического здоровья*, отек лица*, реакции в месте инъекции*, заболевания слизистых оболочек*, боль в грудной клетке, нарушение походки, ощущение холода, экстравазация*, осложнения, связанные с установкой катетера*, ощущение жажды*, дискомфорт в грудной клетке, ощущение изменения температуры тела*, боль, связанная с инъекцией*
|Редко
|Летальный исход (включая внезапный), полиорганная недостаточность, кровотечения в месте введения*, грыжа (в т.ч. хиатальна)*, ухудшение заживления*, воспаление, флебит в месте инъекции*, болезненность, язва, раздражение, некардиальная боль за грудиной, боль в месте введения катетера, ощущение инородного тела
|Изменения лабораторных показателей
|Часто
|Снижение массы тела
|Нечасто
|Гипербилирубинемия*, отклонение уровня белков от нормы*, увеличение массы тела, отклонения в анализе крови*, увеличение уровня C-реактивного белка
|Редко
|Отклонение от нормы газов крови*, отклонения на электрокардиограмме (в т.ч. пролонгация интервала QT)*, отклонение от нормы международного нормализованного отношения*, повышение кислотности желудка, повышение степени агрегации тромбоцитов, повышение уровня тропонина I, идентификация вирусов в серологических реакциях*, отклонения в анализе мочи*
|Процедурные осложнения
|Нечасто
|Падение, спутанность сознания
|Редко
|Трансфузионные реакции, переломы*, дрожь*, повреждения лица, повреждения суставов*, ожоги, разрыв кожи, процедурная боль, радиационные поражения*
|Хирургические и медицинские процедуры
|Редко
|Активация макрофагов
* Группировка более чем одного термина MedDRA.
# Из постмаркетинговых источников.
а Ухудшение состояния пациента — общий термин, который определяется как потеря массы тела более чем на 5%, снижение аппетита, плохое питание и отсутствие физической активности, часто ассоциируется с обезвоживанием, депрессией, иммунной дисфункцией и низким уровнем холестерина. Ухудшение состояния пациента не является отдельным заболеванием или синдромом; вероятно, это неспецифические проявления основного физического, умственного или психосоциального состояния.
Мантийноклеточная лимфома.
Профиль безопасности применения бортезомиба 240 пациентам с мантийноклеточной лимфомой, которые получали бортезомиб в дозе 1,3 мг/м2 в комбинации с ритуксимабом, циклофосфамидом, доксорубицином и преднизоном (VcR-CAP) и 242 пациентам, которые получали ритуксимаб, циклофосфамид, доксорубицин и преднизон (R-CHOP), был в целом подобным профилю безопасности у пациентов с множественной миеломой; главные различия приведены ниже. Дополнительными побочными реакциями, которые наблюдались при применении бортезомиба в составе комбинированной терапии (VcR-CAP), были инфекция вируса гепатита В (< 1%) и ишемия миокарда (1,3%). Похожая частота случаев в обеих группах лечения свидетельствует о связи этих побочных реакций не только с бортезомибом. Применение бортезомиба пациентам с мантийноклеточной лимфомой сопровождалось на ≥ 5% большей частотой гематологических побочных реакций (нейтропения, тромбоцитопения, лейкопения, анемия, лимфопения), случаев периферической сенсорной нейропатии, артериальной гипертензии, пирексии, пневмонии, стоматита и болезней волос по сравнению с применением пациентам с множественной миеломой.
Побочные реакции с частотой ≥ 1%, похожей или высокой частотой в группе лечения по схеме VcR-CAP, которые возможно или вероятно были связаны с лекарственными средствами, входящими в состав комбинированной терапии по схеме VcR-CAP, приведены в таблице 8. также приведены побочные реакции, которые наблюдались в группе лечения по схеме VcR-CAP и по оценке исследователей возможно или вероятно были связаны с бортезомибом, опираясь на опыт применения во время исследований у пациентов с множественной миеломой.
Побочные реакции сгруппированы по системам органов и частоте возникновения. Частоту определяли как: очень часто (>1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1000 до <1/100), редко (≥1/10000 до <1/1000) очень редко (<1/10000), неизвестно (нельзя определить по имеющимся данным). В каждой группе побочные реакции приведены в порядке уменьшения серьезности.
Таблица 8
|Системы органов
|Частота
|Побочная реакция
|Инфекции и инвазии
|Очень часто
|Пневмония*
|Часто
|Сепсис (включая септический шок)*, опоясывающий лишай (включая диссеминированный и с глазными осложнениями), герпесвирусная инфекция*, бактериальные инфекции*, инфекции верхних/нижних дыхательных путей*, грибковая инфекция*, простой герпес*
|Нечасто
|Гепатит В, инфекции*, бронхопневмония
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Очень часто
|Тромбоцитопения*, фебрильная нейтропения, нейтропения*, лейкопения*, анемия*, лимфопения*
|Нечасто
|Панцитопения*
|Со стороны иммунной системы
|Часто
|Гиперчувствительность*
|Нечасто
|Анафилактическая реакция
|Метаболические нарушения
|Очень часто
|Снижение аппетита
|Часто
|Гипокалиемия*,нарушение уровня глюкозы в крови*, гипонатриемия*, сахарный диабет*, задержка жидкости
|Нечасто
|Синдром лизиса опухоли
|Со стороны психики
|Часто
|Расстройства сна*
|Со стороны нервной системы
|Очень часто
|Периферическая сенсорная нейропатия, дизестезия*, невралгия*
|Часто
|Нейропатии*, двигательная нейропатия*, потеря сознания (в т.ч. обмороки), энцефалопатия*, сенсорно-двигательная периферическая нейропатия, головокружение*, дисгевзия*, вегетативная нейропатия
|Нечасто
|Нарушения вегетативной нервной системы
|Со стороны органов зрения
|Часто
|Нарушения зрения*
|Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата
|Часто
|Дизакузия (в т.ч. тинит)*
|Нечасто
|Вертиго*, ослабление слуха (до глухоты)
|Со стороны сердца
|Часто
|Фибрилляция сердца (в т.ч. предсердий), аритмия*, сердечная недостаточность (в т.ч. левого и правого желудочков)*, ишемия миокарда, дисфункция желудочков*
|Нечасто
|Сердечно-сосудистые расстройства (в т.ч. кардиогенный шок)
|Со стороны сосудистой системы
|Часто
|Гипертензия*, гипотензия*, ортостатическая гипотензия
|Со стороны дыхательной системы
|Часто
|Одышка*, кашель*, икота
|Нечасто
|Острый респираторный дистресс-синдром, легочная эмболия, пневмонит, легочная гипертензия, отек легких (включая острый)
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Очень часто
|Тошнота и рвота*, диарея*, стоматит*, запор
|Часто
|Желудочно-кишечное кровотечение (в т.ч. слизистых оболочек)*, вздутие живота, диспепсия, орофарингеальная боль*, гастрит*, язвы в ротовой полости*, дискомфорт в животе, дисфагия, воспаление желудочно-кишечного тракта*, боль в животе (в т.ч. желудочно-кишечная и боль в области селезенки)*, заболевания ротовой полости*
|Нечасто
|Колит (в т.ч. вызванный Clostridium difficile)*
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Часто
|Гепатотоксичность (в т.ч. расстройства печени)
|Нечасто
|печеночная недостаточность
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Очень часто
|Болезни волос*
|Часто
|Зуд*, дерматит*, сыпь*
|Со стороны опорно-двигательного аппарата
|Часто
|Мышечные спазмы*, мышечно-скелетная боль*, боль в конечностях
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|Часто
|Инфекции мочевыводящих путей*
|Общие осложнения и реакции в месте введения
|Очень часто
|Пирексия*, усталость, астения
|Часто
|Отеки (в т.ч. периферические), озноб, реакции в месте инъекции*, лихорадка*
|Изменения лабораторных показателей
|Часто
|Гипербилирубинемия*, отклонение уровня белков от нормы*, снижение массы тела, увеличение массы тела
* Группировка более чем одного термина MedDRA.
Описание отдельных побочных реакций.
Реактивация вируса Herpes zoster
Множественная миелома.
Противовирусную профилактику проводили 26% пациентов, получавших комбинацию бортезомиба с мелфаланом и преднизоном. Опоясывающий лишай в этой группе наблюдался у 17% пациентов, которые не применяли противовирусные средства, по сравнению с 3% пациентов, получавших противовирусные средства.
Мантийноклеточная лимфома.
Противовирусную профилактику проводили 57% пациентов, получавших бортезомиб в составе комбинированной терапии по схеме VcR-CAP. Опоясывающий лишай в этой группе наблюдался у 10,7% пациентов, которые не применяли противовирусные средства, по сравнению с 3,6% пациентов, получавших противовирусные средства.
Реактивация и инфицирование вирусом гепатита В (ВГВ)
Мантийноклеточная лимфома.
Сообщалось о случаях инфекции гепатита В с летальным исходом у 0,8% пациентов (n = 2) в группе, получавшей лечение по схеме R-CHOP (ритуксимаб, циклофосфамид, доксорубицин, винкристин и преднизон), и у 0,4% пациентов (n = 1), которые получали бортезомиб в составе комбинированного лечения по схеме VcR-CAP (ритуксимаб, циклофосфамид, доксорубицин и преднизон). Общая частота случаев гепатита В была похожей в обеих группах лечения (0,8% в группе VcR-CAP против 1,2% в группе R-CHOP).
Периферическая нейропатия во время комбинированного лечения
Множественная миелома.
Во время исследований, в которых бортезомиб применяли как индукционное лечение в комбинации с дексаметазоном (исследования IFM-2005–01) и дексаметазоном-талидомидом (исследование MMY-3010), наблюдалась периферическая нейропатия (см. таблицу 9).
Таблица 9
Частота возникновения периферической нейропатии (ПН) в течение индукционного лечения по степени токсичности и необходимостью прерывания лечения через НН
|Показатели периферической нейропатии
|IFM-2005–01
|MMY-3010
|VDDx (N=239)
|VcDx (N=239)
|TDx (N=126)
|VcTDx (N=130)
|Частота ПН (%)
|Все степени ПН
|3
|15
|12
|45
|≥ ІІ степень ПН
|1
|10
|2
|31
|≥ ІІІ степень ПН
|<1
|5
|0
|5
|Прерывание лечения из-за ПН (%)
|<1
|2
|1
|5
VDDx — винкристин, доксорубицин, дексаметазон; VcDx — бортезомиб, дексаметазон; TDx — талидомид, дексаметазон; VcTDx — бортезомиб, талидомид, дексаметазон.
Периферическая нейропатия включает периферическую нейропатию, периферическую моторную нейропатию, периферическую сенсорную нейропатию и полинейропатию.
Мантийноклеточная лимфома.
Частота случаев периферической нейропатии, которые наблюдались во время исследования применения бортезомиба в сочетании с ритуксимабом, циклофосфамидом, доксорубицином и преднизоном, приведена в таблице 10.
Таблица 10
Частота случаев периферической нейропатии (ПН) в исследовании применения бортезомиба пациентам с мантийноклеточной лимфомой по степени токсичности и необходимостью прерывания лечения из-за ПН.
|Показатели периферической нейропатии
|VcR-CAP (N=240)
|R-CHOP (N=242)
|Частота ПН (%)
|Все степени ПН
|30
|29
|≥ ІІ степень ПН
|18
|9
|≥ ІІІ степень ПН
|8
|4
|Прерывание лечения из-за ПН (%)
|2
|<1
VcR-CAP — Бортезомиб, ритуксимаб, циклофосфамид, доксорубицин и преднизон; R-CHOP — ритуксимаб, циклофосфамид, доксорубицин, винкристин и преднизон.
Периферическая нейропатия включает: периферическую сенсорную нейропатию, периферическую нейропатии, периферическую моторную нейропатию и периферическую сенсомоторную нейропатию.
Пациенты пожилого возраста с мантийноклеточной лимфомой
В группе лечения по схеме VcR-CAP возраст 42,9% пациентов составлял 65–74 года, а 10,4% — ≥ 75 лет. Хотя пациенты в возрасте от 75 лет хуже переносили применение обеих схем лечения, показатель частоты серьезных побочных реакций составлял 68% в группе VcR-CAP по сравнению с 48% в группе R-CHOP.
Известные различия профиля безопасности бортезомиба при применении внутривенно и подкожно
Во время исследования III фазы у пациентов, которым вводили бортезомиб подкожно, частота возникновения побочных реакций III степени токсичности или выше, вызванных лечением, была на 13% ниже по сравнению с пациентами, которым вводили бортезомиб внутривенно, а также на 5% ниже была частота прерывания лечения бортезомибом. Общая частота возникновения диареи, боли в нижней части живота, абдоминальной боли, астенических состояний, инфекций верхних дыхательных путей и периферических нейропатии была на 12–15% ниже в группе подкожного введения по сравнению с группой внутривенного введения. Также частота возникновения периферичесокй нейропатии III степени или выше была ниже на 10% и частота прерывания терапии из-за периферической нейропатии была ниже на 8%.
У 6% пациентов возникали реакции в месте подкожного введения, преимущественно покраснения. В среднем проявления исчезали в течение 6 дней, модификация дозы требовалась 2 пациентам. У двух пациентов (1%) были серьезные реакции: 1 случай зуда и 1 случай покраснения.
Частота летальных исходов во время лечения составляла 5% в группе подкожного введения и 7% в группе внутривенного введения. Частота летальности от прогрессирования заболевания в группе подкожного введения составляла 18% и 9% в группе внутривенного введения.
Повторное лечение пациентов с рецидивом множественной миеломы
В исследовании применения бортезомиба как повторного лечения с участием 130 пациентов с рецидивом множественной миеломы, у которых ранее отмечался как минимум частичный ответ на лечение, которое включало бортезомиб, побочные реакции всех степеней тяжести, возникавшие у менее 25% пациентов, преимущественно включали тромбоцитопению (55% ), нейропатию (40%), анемию (37%), диарею (35%) и запор (28%). Периферическая нейропатия всех степеней тяжести и периферическая нейропатия ≥ III степени наблюдались у 40% и 8,5% пациентов соответственно.
Срок годности
3 года.
После растворения препарат можно хранить при температуре не выше 25 °С в помещении с нормальным освещением в оригинальном флаконе или шприце в течение не более 8 часов.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке, в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 3,5 мг во флаконе. По 1 флакону в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Ответственные за выпуск серии.
Синтон Хиспания, С.Л. и Синтон с.р.о.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Пол. Лес Салинес, Ул. К/Кастелло, 1, Сант Бои де Ллобрегат, Барселона, 08830, Испания и Брненска 32/ср. 597, Бланско, 67801, Чешская Республика.