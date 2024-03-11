БОРТЕЗОМИБ (BORTEZOMIBUM)

бортезомиб может назначаться только врачом, имеющим опыт проведения противоопухолевой химиотерапии.

Периферическая нейропатия. При возникновении нейропатии в процессе лечения бортезомибом (см. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ), преимущественно сенсорной (хотя отмечались и другие случаи, в том числе смешанной сенсорно-моторной нейропатии), проводят поддерживающую терапию. У пациентов с предшествующими симптомами (нечувствительность, боль или жжение в руках или ногах) и/или признаками периферической нейропатии возможно обострение заболевания. Следует проводить наблюдение пациентов для своевременного выявления таких симптомов, как ощущение жжения, гиперестезия, гипестезия, парестезия, дискомфорт или нейропатическая боль. При появлении новых или усилении имеющихся симптомов нейропатии может потребоваться снижение дозы и изменение режима дозирования.

Гипотензия. Поскольку терапия бортезомибом сопровождается развитием ортостатической гипотензии, следует соблюдать осторожность при лечении пациентов, имевших в анамнезе эпизоды потери сознания, получающих гипотензивные лекарственные средства, а также у больных с обезвоживанием на фоне диареи или рвоты. При применении бортезомиба описано развитие или усиление имеющейся застойной сердечной недостаточности, к которой может предрасполагать задержка жидкости. До начала и во время каждого цикла терапии необходимо проводить анализ крови с определением лейкоцитарной формулы и количества тромбоцитов.

Тромбоцитопения обычно максимально выражена на 11-й день цикла, уровень тромбоцитов восстанавливается до исходного значения к следующему циклу. При уменьшении числа тромбоцитов менее 25 тыс./мкл терапию следует приостановить, при восстановлении — продолжить в уменьшенных дозах при тщательном сопоставлении возможной пользы и риска лечения. Имеются сообщения о гастроинтестинальных и интрацеребральных геморрагиях, ассоциированных с вызываемой бортезомибом тромбоцитопенией. Для лечения гематологической токсичности можно применять колониестимулирующие факторы, переливание тромбоцитарной и эритроцитарной массы. Для профилактики тошноты и рвоты применяют противорвотные препараты, при возникновении диареи — противодиарейные лекарственные средства, для профилактики или лечения обезвоживания — регидратационную терапию и поддержание водно-электролитного баланса. В связи с возможным развитием непроходимости кишечника следует проводить динамическое наблюдение больных с запорами. В связи с возможным развитием гиперурикемии, связанной с синдромом лизиса опухоли, во время терапии рекомендуется определять концентрацию мочевой кислоты и креатинина в сыворотке крови. Для профилактики гиперурикемии — обильное питье, при необходимости — назначение аллопуринола и подщелачивание мочи. При терапии больных с амилоидозом следует проявлять осторожность, так как неизвестно влияние угнетения активности протеасомы при заболеваниях, сопровождающихся повышением содержания белка. При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила обращения с цитотоксическими препаратами.

Детский возраст: безопасность и эффективность применения у детей не установлены.

Исследование токсичности. Бортезомиб проявлял кластогенную активность (структурные хромосомные аберрации) в тесте in vitro на клетках яичника китайского хомячка. Не проявлял генотоксических свойств в тестах in vitro (тест Эймса) и in vivo (микроядерный тест у мышей). Оценка влияния бортезомиба на состояние репродуктивных тканей проведена в исследованиях общей токсичности. В 6-месячном токсикологическом исследовании у крыс определяли дегенеративные процессы в яичниках при дозах ≥0,3 мг/м2 (1/ 4 рекомендуемой клинической дозы) и дегенеративные изменения в яичках при дозе 1,2 мг/м2. Таким образом, бортезомиб может оказывать эффект на фертильность представителей обоих полов.

Применение в период беременности и кормления грудью. Назначать бортезомиб в период беременности можно лишь в том случае, если преимущества терапии превышают потенциальный риск для плода (адекватных и строго контролируемых исследований у беременных не проведено). Неизвестно, проникает ли бортезомиб через плаценту. В случае его применения при беременности или при планировании беременности необходимо предупредить пациентку о потенциальном риске для плода. Женщинам репродуктивного возраста во время терапии необходимо использовать эффективные методы контрацепции. Не известно, проникает ли бортезомиб в грудное молоко женщин. Поскольку многие лекарственные средства экскретируются в грудное молоко и могут оказывать серьезное неблагоприятное воздействие на детей, находящихся на грудном вскармливании, на время терапии бортезомибом необходимо прекратить кормление грудью.

Некоторые побочные эффекты (повышенная утомляемость, головокружение, ортостатическая гипотензия, нарушение зрения), могут сказаться на способности управлять автомобилем и выполнять деятельность, требующую повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, поэтому следует соблюдать особую осторожность.