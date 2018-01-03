Фармакодинамика.

Бендамустина гидрохлорид является алкилирующим противоопухолевым препаратом с бифункциональной алкилирующей активностью. Антинеопластический и цитотоксический эффект гидрохлорида бендамустина связан преимущественно с образованием перекрестных сшивок молекул одноцепной и двухцепной ДНК вследствие алкилирования. В результате этого нарушается матричная функция ДНК и ее синтез.

Антинеопластический эффект бендамустина гидрохлорида был подтвержден в многочисленных исследованиях in vitro на различных клеточных линиях опухолей (рак молочной железы, немелкоклеточный и мелкоклеточный рак легких, рак яичников и различные виды лейкоза) и in vivo на различных экспериментальных моделях опухолей животных и человека (меланома, рак молочной железы, саркома, лимфома, лейкоз и мелкоклеточный рак легких).

Профиль активности бендамустина гидрохлорида проявлялся в клетках опухоли человека и отличался от такового у других алкилирующих средств.

Бендамустина гидрохлорид не демонстрирует или демонстрирует лишь незначительно перекрестную резистентность в человеческих клеточных линиях опухолей с различными механизмами устойчивости, что по меньшей мере частично объясняется взаимодействием с ДНК, которое, по сравнению с другими алкилирующими средствами, длится дольше. Кроме того, в клинических исследованиях было обнаружено, что нет полной перекрестной резистентности между бендамустином и антрациклинами или алкилирующими средствами или ритуксимабом. Оценивали небольшое количество пациентов.

Фармакокинетика.

Распределение

Продолжительность периода полувыведения в 1-й фазе (t 1/2 ) после внутривенной 30-минутной инфузии бендамустина в дозе 120 мг/м2 поверхности тела составляла 28,2 мин. После в/в инфузии препарата в течение 30 мин центральный объем распределения составлял 19,3 л. После болюсного введения средства в равновесном состоянии объем распределения составлял 15,8 — 20,5 л.

Более 95% активного вещества связывается с белками плазмы крови (в основном с альбумином).

Метаболизм

Бендамустина гидрохлорид метаболизируется преимущественно в печени. Основным путем выведения бендамустина гидрохлорида из организма является его гидролиз с образованием моногидрокси- и дигидроксибендамустина. В образовании N-десметилбендамустина и метаболита гамма-гидроксибендамустина в печени задействован изофермент СYР 1А2 цитохрома Р450. Другие значительные способы метаболизма бендамустина включают связывание с глутатионом. In vitro бендамустин не ингибирует СYР 1А4, СYР 2С9/10, СYР 2D6, СYР 2Е1 и СYР ЗА4.

Экскреция

Среднее значение общего клиренса после 30-минутной внутривенной инфузии препарата 12 лицам в дозе 120 мг/м2 составляло 639,4 мл/мин. Около 20% введенной дозы экскретировалось с мочой в течение 24 часов.

Экскретированный с мочой неизмененный бендамустин и его метаболиты распределены в порядке уменьшения их количества следующим образом: моногидроксибендамустин > бендамустин > дигидроксибендамустин > окисленный метаболит > N-десметилбендамустин.

С желчью выводятся преимущественно полярные метаболиты.

Фармакокинетика при нарушении функции печени

У пациентов с 30–70% опухолевым/метастатическим поражением органа и незначительным снижением функции печени (сывороточный билирубин <1,2 мг/дл) по сравнению с пациентами с нормальной функцией печени и почек не отмечалось значительных различий в показателях: максимальная концентрация бендамустина (С mах ), время достижения максимальной концентрации в крови (t mах ), площадь под фармакокинетической кривой (АUС), продолжительность периода полувыведения в бета-фазе (t 1/2β ), объем распределения, клиренса и экскреции.

Фармакокинетика при нарушении функции почек

У пациентов с клиренсом креатинина >10 мл/мин (в том числе у пациентов, находящихся на диализе) по сравнению с пациентами с нормальной функцией печени и почек не отмечалось значительных различий в показателях: Сmaх, tmах, АUС, в t 1/2β объем распределения и экскреции.

Пациенты пожилого возраста

В фармакокинетических исследованиях принимали участие пациенты в возрасте младше 84 лет. Возрастной фактор не оказывает существенного влияния на фармакокинетику бендамустина гидрохлорида.