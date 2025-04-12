Фармакодинамика.

Снотворное средство. Блокатор Н1-рецепторов класса этаноламинов, который оказывает седативное и м-холинолитические действие. Сокращает время засыпания, продлевает продолжительность и улучшает качество сна, при этом не изменяет фазы сна.

Фармакокинетика.

Доксиламина сукцинат хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта, максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1 час после приема, период полувыведения составляет 10 ч. В незначительном количестве образуются продукты распада, но основная часть доксиламина сукцината (около 60%) выводится в неизмененном виде с мочой. Неизвестно, проникает ли доксиламин в грудное молоко, однако такая способность не исключается.