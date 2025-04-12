Сон-найт (Son-night)
Сон-найт инструкция по применению
Состав
действующее вещество: doxylamine; 1 таблетка содержит доксиламина сукцината 15,00 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая; магния стеарат; натрия кроскармеллоза; гипромеллоза; полиэтиленгликоль 400; красящая суспензия, в состав которой входят гипромеллоза, титана диоксид (Е 171), пропиленгликоль, вода очищенная.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, практически белого цвета, круглой цилиндрической формы, с двумя выпуклыми поверхностями и разделительной риской с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Антигистаминные средства для системного применения.
Код АТС R06A А09.
Снотворные и седативные средства.
Код АТС N05C M.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Снотворное средство. Блокатор Н1-рецепторов класса этаноламинов, который оказывает седативное и м-холинолитические действие. Сокращает время засыпания, продлевает продолжительность и улучшает качество сна, при этом не изменяет фазы сна.
Фармакокинетика.
Доксиламина сукцинат хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта, максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1 час после приема, период полувыведения составляет 10 ч. В незначительном количестве образуются продукты распада, но основная часть доксиламина сукцината (около 60%) выводится в неизмененном виде с мочой. Неизвестно, проникает ли доксиламин в грудное молоко, однако такая способность не исключается.
Показания
Периодическая и транзиторная бессонница.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к доксиламину сукцинату или другим антигистаминных препаратов.
Закрытоугольная глаукома в личном или семейном анамнезе.
Уретропростатические расстройства с риском задержки мочи.
Возраст младше 15 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Алкоголь усиливает седативный эффект большинства Н1-антигистаминных средств. Следует избегать употребления алкогольных напитков и приема лекарственных средств, содержащих этанол.
Следует принимать во внимание такие комбинации препарата СОН-НАЙТ с:
атропином и атропиноподобными лекарственными средствами (имипраминовые антидепрессанты, антихолинергические противопаркинсонические препараты, атропиновые спазмолитические лекарственные средства, дизопирамид, фенотиазиновые нейролептики) в связи с возникновением таких побочных эффектов, как задержка мочи, запор, сухость во рту;
другими антидепрессантами, влияющими на центральную нервную систему (производные морфина (обезболивающие, средства, применяемые для лечения кашля и заместительной терапии), нейролептики; барбитураты, бензодиазепины; анксиолитики, кроме бензодиазепинов; седативные антидепрессанты (амитриптилин, доксепин, миансерин, миртазапин, тримипрамин) седативные Н1-антигистаминные средства; антигипертензивные средства центрального действия, другие: баклофен, пизотифен, талидомид) вследствие усиления угнетение центральной нервной системы.
Особенности применения
Поскольку препарат содержит лактозу, он противопоказан при врожденной галактоземии, при синдроме нарушения абсорбции глюкозы и галактозы, лактазной недостаточности.
Как и все снотворные или седативные средства, доксиламина сукцинат может обострять синдром ночного апноэ (увеличение количества и продолжительности остановок дыхания). Н1-антигистаминные средства следует применять с осторожностью пациентам пожилого возраста из-за риска возникновения головокружений, может увеличить риск падений (например, когда люди встают ночью) с последствиями, которые часто являются серьезными для этой категории пациентов.
Для предотвращения сонливости в течение дня необходимо помнить, что продолжительность сна после приема препарата должна быть не менее 7 часов.
Способ применения и дозы
Для перорального применения. Применять за 15–30 минут до сна.
Рекомендуемая доза составляет 7,5–15 мг в сутки (½-1 таблетка в сутки). При необходимости дозу можно увеличить до 30 мг в сутки (2 таблетки в сутки).
Пациентам пожилого возраста и пациентам с почечной или печеночной недостаточностью рекомендуется снизить дозу.
Продолжительность курса лечения составляет 2–5 дней.
Если бессонница сохраняется дольше 5 дней, необходимо проконсультироваться с врачом относительно целесообразности дальнейшего применения препарата.
Дети
Препарат не применяется детям в возрасте младше 15 лет.
Побочные реакции
Редко развиваются антихолинергические эффекты: запор, сухость во рту, нарушение аккомодации, сердцебиение.
Дневная сонливость: при развитии такого эффекта необходимо снизить дозу.
Возможны аллергические реакции, включая кожную сыпь, зуд.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 1, 2 или 3 блистера в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народу», Украина.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61002, Харьковская обл., город Харьков, улица Куликовская, дом 41.