Фармакодинамика.

Препарат Акваферрол содержит мальтодекстрин (частично гидролизированный крахмал) и неорганическое соединение железа (III). В препарате Акваферрол трехвалентное железо является составляющим сложного органического соединения.

Железо принимает участие в процессе образования гемоглобина. Как и другие препараты железа, Акваферрол не влияет на эритропоэз и неэффективный при анемии не обусловленной дефицитом железа.

Железо, которое всосалось, связывается с феритином и хранится в печени. Позже в костном мозге оно включается в состав гемоглобина.

Фармакокинетика.

Абсорбция и распределение. Исследования с радиоактивно меченым препаратом показало, что абсорбция, а именно количество железа, включенного в гемоглобин, обратно пропорциональна дозе препарата. Существует корреляция между степенью дефицита железа и количеством железа, которое всосалось (чем больше дефицит железа, тем лучше всасывание). При применении препарата абсорбция составляет примерно 10%. Процесс всасывания происходит преимущественно в двенадцатиперстной и тонкой кишках. В начале лечения биодоступность железа с полимальтозного комплекса гидроксида железа (III) меньше, чем в препаратах двухвалентного железа (II).

Метаболизм и выведение.

Железо, которое не всосалось, выводится с калом.