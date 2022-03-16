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Акваферрол (Aqaferrol) (326683) - инструкция по применению ATC-классификация

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Акваферрол (Aqaferrol)
Цена в городе Киев
По рецепту
1 шт, 10 мг/мл Нет в наличии
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Форма выпуска
Сироп
Дозировка
10 мг/мл
Объем
125 мл
ATC-група
B03A B05 Комплексы оксида железа с полимальтозой
Регистрационное удостоверение
UA/16285/01/01 от 16.03.2022
Международное название
FERRI (III) HYDROXYDI POLYMALTOSUM COMPLEXUS* (ГИДРОКСИДА ЖЕЛЕЗА (III) ПОЛИМАЛЬТОЗНЫЙ КОМПЛЕКС*)

Акваферрол инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 мл сиропа содержит 35,7 мг железа (III) гидроксида полимальтозат, что эквивалентно 10 мг железа;

вспомогательные вещества: сахар белый кристаллический, сорбита раствор не кристаллизирующийся (Е 420), метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), этанол 96%, ароматизатор «Карамель», натрия гидроксид, вода очищенная.

Лекарственная форма

Сироп.

Основные физико-химические свойства: сироп темно-коричневого цвета.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Препарат Акваферрол содержит мальтодекстрин (частично гидролизированный крахмал) и неорганическое соединение железа (III). В препарате Акваферрол трехвалентное железо является составляющим сложного органического соединения.

Железо принимает участие в процессе образования гемоглобина. Как и другие препараты железа, Акваферрол не влияет на эритропоэз и неэффективный при анемии не обусловленной дефицитом железа.

Железо, которое всосалось, связывается с феритином и хранится в печени. Позже в костном мозге оно включается в состав гемоглобина.

Фармакокинетика.

Абсорбция и распределение. Исследования с радиоактивно меченым препаратом показало, что абсорбция, а именно количество железа, включенного в гемоглобин, обратно пропорциональна дозе препарата. Существует корреляция между степенью дефицита железа и количеством железа, которое всосалось (чем больше дефицит железа, тем лучше всасывание). При применении препарата абсорбция составляет примерно 10%. Процесс всасывания происходит преимущественно в двенадцатиперстной и тонкой кишках. В начале лечения биодоступность железа с полимальтозного комплекса гидроксида железа (III) меньше, чем в препаратах двухвалентного железа (II).

Метаболизм и выведение.

Железо, которое не всосалось, выводится с калом.

Показания

Лечение дефицита железа без анемии (латентного дефицита железа) и железодефицитной анемии (клинически выраженного дефицита железа).

Дефицит железа и его степень должна подтверждаться соответствующими лабораторными исследованиями.

Противопоказания

  • Повышенная чувствительность или непереносимость действующего вещества или любого компонента препарата;
  • избыточное содержание железа в организме (например, гемохроматоз, гемосидероз);
  • расстройство механизмов выведения железа (свинцовая анемия, сидероахрестическая анемия, талассемия);
  • анемии, не обусловленные дефицитом железа (например, гемолитическая анемия, мегалобластная анемия, вызванная недостаточностью витамина В12);
  • стеноз пищевода и/или другие обструктивные заболевания пищеварительного тракта; дивертикул кишечника, кишечная непроходимость, регулярные гемотрансфузии;
  • одновременное применение парентеральных форм железа.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Исследования на животных с применением тетрациклина, алюминия гидроксида, ацетилсалициловой кислоты, сульфасалазина, кальция карбоната, кальция ацетата, кальция фосфата совместно с витамином D3, бромазепамом, магния аспартамом, D-пеницилламином, метилдопой, парацетамолом и ауранофином не выявили взаимодействия с полимальтозным комплексом гидроксида железа (III).

Во время исследований in vitro не наблюдалось взаимодействия полимальтозного комплекса гидроксида железа (III) с такими пищевыми компонентами, как фитиновая кислота, оксалатная кислота, танин, натрия альгинат, холин и соли холина, витамин А, витамин D3 и витамин Е, соевое масло и соевая мука. Результаты исследования указывают на то, что полимальтозный комплекс гидроксида железа (III) можно принимать во время или сразу после еды.

Взаимодействие полимальтозного комплекса гидроксида железа (III) с тетрациклином или алюминия гидроксидом исследовали во время трех клинических исследований (перекрестные исследования с привлечением 22 пациентов для каждого исследования). Значительное снижение абсорбции тетрациклинов не наблюдалось. Концентрация тетрациклина в плазме не падала ниже уровня, необходимого для достижения эффективности. Применение алюминия гидроксида и тетрациклина не снижало абсорбцию железа из полимальтозного комплекса гидроксида железа (III). Поэтому полимальтозный комплекс гидроксида железа (III) можно применять одновременно с тетрациклинами, другими фенольными соединениями и алюминия гидроксидом.

Совместное применение препаратов железа для парентерального введения и препарата Акваферрол не рекомендуется, поскольку такое применение сдерживает абсорбцию препаратов железа для перорального применения. Препараты железа для парентерального введения можно применять в случае, когда лечение пероральными препаратами не является приемлемым.

Применение препарата не влияет на результаты теста для выявления скрытой крови (чувствительного к гемоглобину), поэтому нет необходимости прекращать лечение препаратом.

Особенности применения

Лечение анемии следует всегда проводить под наблюдением врача. Если не наблюдается улучшения гематологических показателей (повышение уровня гемоглобина примерно на
20–30 г/л через 3 недели после начала применения), следует пересмотреть схему лечения.

Следует проявлять осторожность в отношении пациентов, которые получают повторные гемотрансфузии, поскольку эритроциты уже имеют запас железа, а прием препарата может привести к перенасыщению железом. Инфекции и опухоли могут привести к развитию анемии. Препараты железа для перорального применения можно принимать после излечения основного заболевания, учитывая соотношение польза/риск.

Акваферрол, сироп, содержит небольшое количество этанола — менее 100 мг в 20 мл раствора.

При назначении препарата пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что 1 мл сиропа содержит 0,04 хлебных единиц.

Пациентам, имеющим редкую наследственную непереносимость фруктозы, нарушение всасывания глюкозы-галактозы или сахарозы-изомальтозы, нельзя принимать Акваферрол, сироп, поскольку он содержит сахарозу и сорбит.

Препараты железа с осторожностью применяют больным со следующими заболеваниями: лейкоз, хронические заболевания печени и почек, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания кишечника (энтерит, язвенный колит, болезнь Крона).

Способ применения и дозы

Суточная доза и длительность лечения зависят от степени дефицита железа (см. таблицу суточного дозирования).

Суточную дозу можно принять однократно или разделить на несколько приемов в течение суток. Принимать во время или сразу после приема пищи.

С помощью мерного стаканчика, добавленного к препарату Акваферрол, сироп, можно рассчитать точную дозу препарата. Акваферрол, сироп, можно смешивать с фруктовыми и овощными соками или с искусственными смесями для младенцев. Легкое изменение цвета смеси не влияет на эффективность препарата или на вкус смеси.

Продолжительность лечения клинически выраженного дефицита железа составляет
в среднем 3–5 месяцев до нормализации уровня гемоглобина. После этого прием препарата следует продолжить в соответствующей дозировке для лечения латентного дефицита железа в течение следующих нескольких недель для восстановления запасов железа. Продолжительность лечения латентного дефицита железа без анемии составляет 1–2 месяца.

Таблица суточного дозирования.

Категория больныхЖелезодефицитная анемияЛатентный дефицит железа без анемии
Младенцы до 1 года2,5–5 мл
(25–50 мг)		1,5–2,5 мл
(15–25 мг)
Дети от 1 года до 12 лет5–10 мл
(50–100 мг)		2,5–5 мл
(25–50 мг)
Дети от 12 лет и взрослые10–30 мл
(100–300 мг)		5–10 мл
(50–100 мг)

Дети

Препарат применяют детям от рождения. В связи с необходимостью назначения очень малых доз препарата недоношенным детям рекомендуется применять аналогичные лекарственные средства с меньшей концентрацией действующего вещества.

Побочные реакции

Нежелательные эффекты в соответствии с частотой возникновения классифицируют по таким категориям: очень часто (≥ 1/10), часто (< 1/10, ≥ 1/100), нечасто (< 1/100, ≥ 1/1000). Наиболее частой побочной реакцией является изменение цвета кала (у 23% пациентов), обусловленное выводом железа. Это не имеет клинического значения.

Со стороны иммунной системы.

Очень редко: аллергические реакции.

Со стороны пищеварительного тракта.

Очень часто: изменение цвета кала.

Часто: диарея, тошнота, диспепсия.

Нечасто: боль в животе, рвота, запор, изменение цвета зубной эмали.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки.

Нечасто: зуд, сыпь.

Со стороны нервной системы.

Нечасто: головная боль.

Акаферрол, сироп, содержит как консервант парагидроксибензоат, что может вызвать аллергические реакции (возможно, отсроченные).

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 125 мл в банке; по 1 банке вместе с мерным стаканчиком в пачке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ЧАО «Технолог».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 20300, Черкасская обл., город Умань, улица Старая прорезная, дом 8.