Акваферрол (Aqaferrol) (326683) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Акваферрол инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: 1 мл сиропа содержит 35,7 мг железа (III) гидроксида полимальтозат, что эквивалентно 10 мг железа;
вспомогательные вещества: сахар белый кристаллический, сорбита раствор не кристаллизирующийся (Е 420), метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), этанол 96%, ароматизатор «Карамель», натрия гидроксид, вода очищенная.
Лекарственная форма
Сироп.
Основные физико-химические свойства: сироп темно-коричневого цвета.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат Акваферрол содержит мальтодекстрин (частично гидролизированный крахмал) и неорганическое соединение железа (III). В препарате Акваферрол трехвалентное железо является составляющим сложного органического соединения.
Железо принимает участие в процессе образования гемоглобина. Как и другие препараты железа, Акваферрол не влияет на эритропоэз и неэффективный при анемии не обусловленной дефицитом железа.
Железо, которое всосалось, связывается с феритином и хранится в печени. Позже в костном мозге оно включается в состав гемоглобина.
Фармакокинетика.
Абсорбция и распределение. Исследования с радиоактивно меченым препаратом показало, что абсорбция, а именно количество железа, включенного в гемоглобин, обратно пропорциональна дозе препарата. Существует корреляция между степенью дефицита железа и количеством железа, которое всосалось (чем больше дефицит железа, тем лучше всасывание). При применении препарата абсорбция составляет примерно 10%. Процесс всасывания происходит преимущественно в двенадцатиперстной и тонкой кишках. В начале лечения биодоступность железа с полимальтозного комплекса гидроксида железа (III) меньше, чем в препаратах двухвалентного железа (II).
Метаболизм и выведение.
Железо, которое не всосалось, выводится с калом.
Показания
Лечение дефицита железа без анемии (латентного дефицита железа) и железодефицитной анемии (клинически выраженного дефицита железа).
Дефицит железа и его степень должна подтверждаться соответствующими лабораторными исследованиями.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность или непереносимость действующего вещества или любого компонента препарата;
- избыточное содержание железа в организме (например, гемохроматоз, гемосидероз);
- расстройство механизмов выведения железа (свинцовая анемия, сидероахрестическая анемия, талассемия);
- анемии, не обусловленные дефицитом железа (например, гемолитическая анемия, мегалобластная анемия, вызванная недостаточностью витамина В12);
- стеноз пищевода и/или другие обструктивные заболевания пищеварительного тракта; дивертикул кишечника, кишечная непроходимость, регулярные гемотрансфузии;
- одновременное применение парентеральных форм железа.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследования на животных с применением тетрациклина, алюминия гидроксида, ацетилсалициловой кислоты, сульфасалазина, кальция карбоната, кальция ацетата, кальция фосфата совместно с витамином D3, бромазепамом, магния аспартамом, D-пеницилламином, метилдопой, парацетамолом и ауранофином не выявили взаимодействия с полимальтозным комплексом гидроксида железа (III).
Во время исследований in vitro не наблюдалось взаимодействия полимальтозного комплекса гидроксида железа (III) с такими пищевыми компонентами, как фитиновая кислота, оксалатная кислота, танин, натрия альгинат, холин и соли холина, витамин А, витамин D3 и витамин Е, соевое масло и соевая мука. Результаты исследования указывают на то, что полимальтозный комплекс гидроксида железа (III) можно принимать во время или сразу после еды.
Взаимодействие полимальтозного комплекса гидроксида железа (III) с тетрациклином или алюминия гидроксидом исследовали во время трех клинических исследований (перекрестные исследования с привлечением 22 пациентов для каждого исследования). Значительное снижение абсорбции тетрациклинов не наблюдалось. Концентрация тетрациклина в плазме не падала ниже уровня, необходимого для достижения эффективности. Применение алюминия гидроксида и тетрациклина не снижало абсорбцию железа из полимальтозного комплекса гидроксида железа (III). Поэтому полимальтозный комплекс гидроксида железа (III) можно применять одновременно с тетрациклинами, другими фенольными соединениями и алюминия гидроксидом.
Совместное применение препаратов железа для парентерального введения и препарата Акваферрол не рекомендуется, поскольку такое применение сдерживает абсорбцию препаратов железа для перорального применения. Препараты железа для парентерального введения можно применять в случае, когда лечение пероральными препаратами не является приемлемым.
Применение препарата не влияет на результаты теста для выявления скрытой крови (чувствительного к гемоглобину), поэтому нет необходимости прекращать лечение препаратом.
Особенности применения
Лечение анемии следует всегда проводить под наблюдением врача. Если не наблюдается улучшения гематологических показателей (повышение уровня гемоглобина примерно на
20–30 г/л через 3 недели после начала применения), следует пересмотреть схему лечения.
Следует проявлять осторожность в отношении пациентов, которые получают повторные гемотрансфузии, поскольку эритроциты уже имеют запас железа, а прием препарата может привести к перенасыщению железом. Инфекции и опухоли могут привести к развитию анемии. Препараты железа для перорального применения можно принимать после излечения основного заболевания, учитывая соотношение польза/риск.
Акваферрол, сироп, содержит небольшое количество этанола — менее 100 мг в 20 мл раствора.
При назначении препарата пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что 1 мл сиропа содержит 0,04 хлебных единиц.
Пациентам, имеющим редкую наследственную непереносимость фруктозы, нарушение всасывания глюкозы-галактозы или сахарозы-изомальтозы, нельзя принимать Акваферрол, сироп, поскольку он содержит сахарозу и сорбит.
Препараты железа с осторожностью применяют больным со следующими заболеваниями: лейкоз, хронические заболевания печени и почек, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания кишечника (энтерит, язвенный колит, болезнь Крона).
Способ применения и дозы
Суточная доза и длительность лечения зависят от степени дефицита железа (см. таблицу суточного дозирования).
Суточную дозу можно принять однократно или разделить на несколько приемов в течение суток. Принимать во время или сразу после приема пищи.
С помощью мерного стаканчика, добавленного к препарату Акваферрол, сироп, можно рассчитать точную дозу препарата. Акваферрол, сироп, можно смешивать с фруктовыми и овощными соками или с искусственными смесями для младенцев. Легкое изменение цвета смеси не влияет на эффективность препарата или на вкус смеси.
Продолжительность лечения клинически выраженного дефицита железа составляет
в среднем 3–5 месяцев до нормализации уровня гемоглобина. После этого прием препарата следует продолжить в соответствующей дозировке для лечения латентного дефицита железа в течение следующих нескольких недель для восстановления запасов железа. Продолжительность лечения латентного дефицита железа без анемии составляет 1–2 месяца.
Таблица суточного дозирования.
|Категория больных
|Железодефицитная анемия
|Латентный дефицит железа без анемии
|Младенцы до 1 года
|2,5–5 мл
(25–50 мг)
|1,5–2,5 мл
(15–25 мг)
|Дети от 1 года до 12 лет
|5–10 мл
(50–100 мг)
|2,5–5 мл
(25–50 мг)
|Дети от 12 лет и взрослые
|10–30 мл
(100–300 мг)
|5–10 мл
(50–100 мг)
Дети
Препарат применяют детям от рождения. В связи с необходимостью назначения очень малых доз препарата недоношенным детям рекомендуется применять аналогичные лекарственные средства с меньшей концентрацией действующего вещества.
Побочные реакции
Нежелательные эффекты в соответствии с частотой возникновения классифицируют по таким категориям: очень часто (≥ 1/10), часто (< 1/10, ≥ 1/100), нечасто (< 1/100, ≥ 1/1000). Наиболее частой побочной реакцией является изменение цвета кала (у 23% пациентов), обусловленное выводом железа. Это не имеет клинического значения.
Со стороны иммунной системы.
Очень редко: аллергические реакции.
Со стороны пищеварительного тракта.
Очень часто: изменение цвета кала.
Часто: диарея, тошнота, диспепсия.
Нечасто: боль в животе, рвота, запор, изменение цвета зубной эмали.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки.
Нечасто: зуд, сыпь.
Со стороны нервной системы.
Нечасто: головная боль.
Акаферрол, сироп, содержит как консервант парагидроксибензоат, что может вызвать аллергические реакции (возможно, отсроченные).
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 125 мл в банке; по 1 банке вместе с мерным стаканчиком в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «Технолог».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 20300, Черкасская обл., город Умань, улица Старая прорезная, дом 8.