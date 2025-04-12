Эмавейл (Emaveyl)
Эмавейл инструкция по применению
Состав
действующее вещество: эпоэтин-α;
1 мл раствора содержит эритропоэтина человека рекомбинантного 2000 МЕ, 3000 МЕ, 4000 МЕ, 10000 МЕ;
вспомогательные вещества: человеческий сывороточный альбумин, натрия хлорид, натрия цитрат, кислота лимонная моногидрат, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: бесцветная прозрачная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Антианемические препараты. Эритропоэтин.
Код АТС В03Х А01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Эритропоэтин является гликопротеином, который играет роль фактора, стимулирующего митоз, и гормона, стимулирующего эритропоэз, формирование эритроцитов от предшественников стволовой клетки. Молекулярная масса эпоэтина-α – около 32000-40000 дальтонов. Белковая часть составляет примерно 58% молекулярной массы и содержит 165 аминокислот. Четыре углеводных цепи присоединены к белку тремя N-гликозидными связями и одной О-гликозидной связью. Эпоэтин-α, который производится по генноинженерной технологии, идентичен эритропоэтину человека, выделяемому из мочи больных анемией. Эпоэтин-α обладает максимально возможной чистотой в соответствии с современным техническим уровнем. В частности, никаких остатков линии клеток, используемых для производства, не обнаруживается при концентрациях активного компонента, используемых у людей. Биологическая эффективность эпоэтина-α продемонстрирована in vivo на различных моделях (здоровые и анемичные крысы, мыши с полицитемией). После введения эпоэтина-α количество эритроцитов, ретикулоцитов, уровень гемоглобина и скорость поглощения 59Fe увеличивается. In vitro наблюдалось повышенное инкорпорирование 3H-тимидина в эритроидных клетках селезенки, содержащих ядро (культура клеток селезенки мыши) после инкубации с эпоэтином-α. С помощью культур клеток человеческого костного мозга было доказано, что эпоэтин-α избирательно стимулирует эритропоэз и не влияет на лейкопоэз. Цитотоксическое действие на клетки костного мозга не выявлено.
Фармакокинетика
Внутривенное введение. Период полувыведения при внутривенном введении составляет около 4 часов у здоровых пациентов и примерно 5 часов у пациентов с почечной недостаточностью. Период полувыведения у детей составляет около 6 часов. Подкожное введение. Концентрации в плазме крови при подкожном введении значительно ниже, чем при внутривенном введении. Уровень в плазме крови повышается медленно и достигает максимума в течение 12-18 часов после подкожного введения препарата. Максимальная концентрация в плазме крови при подкожном введении ниже таковой при внутривенном введении (приблизительно на 1/20 величины).
Исследования указывают на отсутствие эффекта кумуляции: концентрация препарата в плазме крови остается на одинаковом уровне через 24 ч после первой инъекции и через 24 ч после последней.
Период полувыведения при подкожном введении составляет около 24 часов.
Биодоступность при подкожном введении значительно ниже, чем при внутривенном, и составляет примерно 20%.
Показания
Лечение симптоматической анемии, связанной с хронической почечной недостаточностью:
- лечение анемии, связанной с хронической почечной недостаточностью, у детей и взрослых на гемодиализе и взрослых пациентов на перитонеальном диализе;
- лечение тяжелой анемии почечного происхождения, которая сопровождается клиническими симптомами, у взрослых пациентов с почечной недостаточностью, еще не проходивших гемодиализ.
Лечение анемии и снижение объема необходимых гемотрансфузий у взрослых пациентов, получающих химиотерапию по причине немиеломной опухоли, злокачественной лимфомы или множественной миеломы, и пациентов с повышенным риском трансфузии, оцененным по общему состоянию пациента (например, сердечно-сосудистое состояние; анемия до начала химиотерапии).
Применение в рамках предепозитной программы перед значительными хирургическими вмешательствами у пациентов с умеренными проявлениями анемии (уровень гемоглобина 10-13 г/дл (6,2–8,1 ммоль/л), отсутствие железодефицита) для облегчения сбора аутологической крови и уменьшения риска, связанного с использованием аллогенных гемотрансфузий, если ожидаемая потребность в крови для переливания превышает количество, которое можно получить методом аутологического сбора без применения эпоэтина-α.
Применение взрослым пациентам с легкой и средней степенью анемии (гемоглобин в пределах 10-13 г/дл, при отсутствии железодефицита) перед проведением обширных ортопедических операций с ожидаемой средней степенью потери крови 900-1800 мл для уменьшения потребности в аллогенных гемотрансфузиях.
Противопоказания
Пациентам, у которых развивается истинная эритроцитарная аплазия (PRCA) вследствие лечения эритропоэтином, противопоказан препарат Эмавейл или любой другой эритропоэтин (см. раздел «Особенности применения»).
Неконтролируемая гипертензия.
Необходимо принимать во внимание все противопоказания, связанные с программой отбора аутологической крови среди пациентов, которые лечатся эпоэтином-α
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Пациентам, подлежащим элективной ортопедической хирургии, но не принимавшим участие в программе отбора аутологической крови, применение эпоэтина-α противопоказано при тяжелых коронарных, периферийно-артериальных, каротидных или церебрально-сосудистых заболеваниях, а также при недавно перенесенном инфаркте миокарда или инсульте.
Противопоказано применение хирургическим пациентам, которым по каким-либо причинам невозможно применять адекватную антитромботическую профилактику.
Особенности применения
Артериальное давление следует постоянно контролировать до начала и во время лечения Эмавейлом. Препарат с осторожностью применяют пациентам с нелеченой, плохо леченной или тяжело контролируемой гипертензией. При лечении может возникнуть необходимость начать или усилить антигипертензивную терапию. Если давление не удается контролировать, применение эритропоэтина-α следует прекратить.
Эпоэтин-α следует с осторожностью применять при наличии эпилепсии и хронической печеночной недостаточности.
Пациенты с хронической почечной недостаточностью и пациенты с раком, применяющие эпоэтин-α, должны измерять уровень гемоглобина регулярно до достижения стабильного уровня и периодически после этого.
У всех пациентов уровень гемоглобина следует тщательно контролировать из-за повышенного риска тромбоэмболических случаев и летального исхода, если пациенты лечатся при уровне гемоглобина, выше указанного в показаниях к применению.
При лечении может наблюдаться умеренное дозозависимое увеличение тромбоцитов в нормальных пределах. Этот показатель уменьшается в течение последующего курса лечения. Тромбоцитоз развивается в редких случаях. Количество тромбоцитов следует регулярно контролировать в течение первых 8 недель лечения.
Все другие причины анемии (дефицит железа, гемолиз, кровопотеря, недостаточность витамина В12 и фолиевой кислоты) должны быть определены и устранены перед началом терапии эпоэтином-α. В большинстве случаев значение ферритина в сыворотке крови снижалось одновременно с повышением гематокрита. Чтобы обеспечить оптимальный ответ на эпоэтин-α, необходимо обеспечить адекватное поступление железа:
- Прием железа, например, 200-300 мг/день перорально (100-200 мг/день для пациентов детского возраста) рекомендуется для пациентов с хронической почечной недостаточностью, у которых уровень ферритина в сыворотке крови ниже 100 нг/мл.
- Пероральный прием железа 200-300 мг/день рекомендован для всех онкологических пациентов, у которых насыщенность трансферрином ниже 20%.
Все вышеизложенные дополнительные факторы анемии следует учитывать, рассматривая целесообразность увеличения дозы эпоэтина-α онкологическим пациентам.
Истинная эритроцитарная аплазия (PRCA)
Существуют единичные сообщения о развитии истинной эритроцитарной аплазии (PRCA) после многомесячного или многолетнего периода подкожного применения эпоэтина α, преимущественно у пациентов с хронической почечной недостаточностью.
Также есть единичные случаи заболевания истинной эритроцитарной аплазией у пациентов с гепатитом С, применявших интерферон и рибавирин одновременно со средствами, стимулирующими эритропоэз. Применение средств, стимулирующих эриторопоэз, не рекомендовано для лечения анемии, ассоциированной с гепатитом С. Пациентов с хронической почечной недостаточностью, у которых наблюдается внезапная потеря эффективности терапии, проявляющаяся снижением уровня гемоглобина (1-2 г/дл в месяц) с увеличением необходимости в трансфузиях, необходимо направить на исследование количества ретикулоцитов крови и выявление типичных причин снижения клинического ответа (недостаточность железа, фолиевой кислоты или витамина В12, отравление алюминием, сопутствующие инфекции, процессы воспаления и травмы, скрытые кровотечения, гемолиз).
При парадоксальном снижении гемоглобина и развитии тяжелой анемии, ассоциированной с низким количеством ретикулоцитов, следует прервать лечение Эмавейлом и определить наличие антител к эритропоэтину, а также провести исследование костного мозга для постановки диагноза истинной эритроцитарной аплазии (PRCA).
Пациентам не назначают лечение другими эритропоэзостимулирующими агентами, поскольку существует возможность перекрестной реакции.
Лечение симптоматической анемии у взрослых пациентов и детей с хронической почечной недостаточностью
У пациентов с хронической почечной недостаточностью темп повышения уровня гемоглобина должно составлять около 1 г/дл (0,62 ммоль/л) в месяц и не должен превышать 2 г/дл (1,25 ммоль/л) в месяц для минимизации риска развития гипертензии.
У пациентов с хронической почечной недостаточностью достигнутый уровень гемоглобина не должен превышать верхнего предела желаемой концентрации гемоглобина крови (см. раздел «Способ применения и дозы»). В клинических исследованиях наблюдался повышенный риск смертности и серьезных нежелательных кардиоваскулярных реакций, когда лекарственные средства, стимулирующие эритропоэз, применяли при концентрации гемоглобина более 12 г/дл (7,5 ммоль/л).
Контролируемые клинические исследования не показали значительных преимуществ, присущих применению эпоэтинов, когда концентрация гемоглобина выше уровня, необходимого для обеспечения контроля симптомов анемии и предупреждения переливания крови.
Состояние пациентов с хронической почечной недостаточностью, которые применяют эпоэтин α подкожно и предварительно отвечали на лечение, следует регулярно контролировать относительно снижения эффективности лечения у пациентов, которое характеризуется длительным снижением уровня гемоглобина, несмотря на повышение дозы эпоэтина α.
У некоторых пациентов, которым эпоэтин α применяют с удлиненными интервалами между введением препарата (реже 1 раза в неделю), уровень гемоглобина может снижаться. Таким пациентам может потребоваться увеличение дозы. Следует регулярно контролировать уровень гемоглобина.
У пациентов на гемодиализе наблюдались тромбозы шунта, особенно у тех, кто имел склонность к гипотензии или чьи артериовенозные фистулы имели осложнения (стеноз, аневризмы и т.п.). Для таких пациентов рекомендуется проверка шунта и профилактика тромбоза применением, например, ацетилсалициловой кислоты.
Есть отдельные сообщения о случаях развития гиперкалиемии, хотя причинность не была установлена. У пациентов с хронической почечной недостаточностью следует контролировать уровень электролитов в сыворотке крови. При регистрации увеличения уровня калия в крови следует рассмотреть возможность временной отмены препарата до полной коррекции состояния гиперкалиемии.
Вследствие повышения уровня гематокрита пациенты, находящиеся на гемодиализе и получающие Эмавейл, часто нуждаются в увеличении дозы препаратов гепарина во время диализа. В случае недостаточной гепаринизации возможно развитие окклюзии диализной системы.
На основании полученной на сегодняшний день информации можно сделать вывод, что применение Эмавейла преддиализным пациентам не ускоряет прогрессирование почечной недостаточности.
Лечение пациентов с анемией, вызванной химиотерапией
Эпоэтин-α является фактором роста, который в первую очередь стимулирует продукцию красных кровяных клеток. Рецепторы, чувствительные к эритропоэтину, были также найдены и на поверхности некоторых опухолевых клеток. Нельзя исключать, что эпоэтин-α может действовать как фактор роста на некоторые типы опухолей.
В некоторых контролируемых исследованиях эритропоэтины не показали улучшения общей выживаемости или снижения риска прогрессирования опухоли у пациентов с анемией, ассоциированной с раком.
Контролируемые клинические исследования применения Эмавейла и других лекарственных средств, стимулирующих эритропоэз, показали:
- снижение локорегионального контроля у пациентов с прогрессирующим раком головы и шеи, получающих радиационную терапию при применении для целевого уровня гемоглобина более 14 г/дл (8,7 ммоль/л);
- сокращение общей выживаемости и повышение количества летальных исходов, связанных с прогрессированием болезни в течение 4 месяцев у пациенток с раком молочной железы с метастазами, получающих химиотерапию, при применении для целевого уровня гемоглобина 12-14 г/дл (7,5-8 ,7 ммоль/л);
- повышенный риск летальных исходов при применении для целевого уровня гемоглобина 12 г/дл (7,5 ммоль/л) у пациентов с активной злокачественной болезнью, не получающих ни химиотерапию, ни радиационную терапию. Лекарственные средства, стимулирующие эритропоэз, противопоказаны этой группе пациентов.
Учитывая вышесказанное, в некоторых клинических ситуациях следует предпочесть переливание крови для лечения анемии у пациентов, больных раком. Решение о применении рекомбинантных эритропоэтинов должно основываться на оценке пользы-риска с участием отдельного пациента, который должен также принять во внимание специфический клинический контекст. Факторы, которые следует учесть при такой оценке, должны включать тип опухоли и ее стадию; степень анемии; ожидаемую продолжительность жизни; условия, в которых лечат пациента и желание самого пациента.
У онкологических пациентов, получающих химиотерапию, как правило, проявляется 2–3-недельная задержка эффекта между назначением эритропоэтина и появлением эритропоэтиндуцированных кровяных телец. Эту особенность следует учитывать, оценивая соответствие терапии (особенно пациентам, которым необходимы трансфузии).
В связи с возможностью развития тромботических осложнений, которые иногда имеют место при применении препаратов эритропоэтина онкологическим пациентам, особенно с такими факторами риска, как избыточный вес, тромбозы в анамнезе (глубокие венозные тромбозы и эмболия легких) (см. раздел «Побочное действие»), решение о начале терапии принимают с учетом ожидаемых положительных эффектов и потенциального риска. Исследование (BEST) среди женщин с метастазирующим раком молочной железы было проведено, чтобы установить, может ли лечение эпоэтином-α, продолженное после коррекции анемии, улучшить результат лечения. В этом исследовании частота летальных тромбоэмболических явлений была выше у пациентов, получавших эпоэтин-α, чем у тех, кто получал плацебо.
Взрослые хирургические пациенты принимают участие в программе отбора аутологической крови
Все меры предосторожности и меры предосторожности, связанные с программой сбора аутологической крови, в том числе процедура компенсации объема циркулирующей крови, распространяются на всех пациентов, получающих эпоэтин-α.
Взрослые хирургические пациенты, не входящие в программу отбора аутологической крови
У пациентов, подлежащих элективной ортопедической хирургии, причины анемии необходимо выявить и, по возможности, устранить еще до начала терапии эпоэтином-α. Риск развития тромбозов у этой группы пациентов следует учитывать, решая вопрос о назначении эпоэтина-α.
Пациенты, подлежащие элективной ортопедической хирургии, должны получать адекватную антитромботическую профилактику, поскольку тромботические и сосудистые осложнения у таких пациентов проявляются чаще всего, особенно на фоне сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. Особую осторожность следует проявлять при терапии пациентов, подверженных развитию глубоких венозных тромбозов. К тому же, у пациентов с постоянным уровнем гемоглобина > 13 г/дл вероятность развития постоперативных тромботических или сосудистых осложнений, ассоциированных с терапией эпоэтином-α, значительно выше. Таким образом, применение препарата хирургическим пациентам с постоянным уровнем гемоглобина > 13 г/дл не рекомендуется.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль/л натрия (23 мг) на одну дозу, то есть «свободно от натрия».
Способ применения и дозы
Эпоэтин-α можно применять путем подкожных и внутривенных инъекций.
Как и при применении любых парентеральных лекарственных средств, препарат эпоэтин-α перед применением проверяют на отсутствие видимых посторонних частиц и изменения цвета раствора.
Флакон: стерильную иглу подсоединяют к стерильному шприцу и набирают необходимое количество препарата Эмавейл в шприц для внутривенного или подкожного введения.
Предварительно заполненный шприц: открывают наружную упаковку, снимают резиновый колпачок для защиты иглы, производят внутривенную или подкожную инъекцию. Внутривенное введение Эпоэтин-α применяют путем инъекции длительностью 1 - 5 мин в зависимости от дозы препарата. Пациентам, находящимся на гемодиализе, можно ввести болюсную инъекцию прямо во время процедуры через подходящий для этого венозный порт в линии диализа. Также препарат можно ввести после окончания процедуры гемодиализа через фистулу катетера с последующим введением 10 мл изотонического хлорида натрия для промывания системы и надлежащего распределения препарата в кровообращении.
Медленное введение предпочтительно применяют для пациентов с проявлениями простуды.
Эпоэтин-α нельзя использовать в виде внутривенных инфузий или в смеси с другими препаратами.
Подкожное введение
Максимальный объем подкожного введения препарата на одном участке составляет 1 мл. При необходимости применения больших объемов подкожный ввод проводят в нескольких участках.
Подкожно следует вводить в конечности или в переднюю стенку живота.
Если, по мнению врача, пациент или сиделка может безопасно и эффективно вводить Эмавейл подкожно, следует проинструктировать их по дозировке и надлежащему применению.
Лечение симптоматической анемии у взрослых пациентов и детей с хронической почечной недостаточностью
Для пациентов с хронической почечной недостаточностью, если есть возможность применения внутривенного пути введения (пациенты на гемодиализе), этот путь считается лучше. Если есть трудности с применением препарата внутривенным путем (пациентам гемодиализ пока не показан или пациенты находятся на перитонеальном диализе), эпоэтин-α можно применять подкожно.
Симптомы анемии и осложнения могут изменяться в зависимости от возраста, пола и состояний, вызванных болезнью; оценка врачом индивидуального клинического курса пациента и его состояния необходима.
Эмавейл необходимо применять для повышения уровня гемоглобина не более чем до 12 г/дл (7,5 ммоль/л). Следует избегать повышения уровня гемоглобина более чем на 2 г/дл (1,25 ммоль/л) за 4-недельный период. В таком случае следует снизить дозу, как указано ниже.
Вследствие индивидуальной изменчивости периодические значения уровня гемоглобина у каждого пациента могут быть выше или ниже желаемого уровня.
Уровень гемоглобина следует контролировать путем подбора дозы, учитывая, что его уровень должен находиться в пределах от 10 г/дл (6,2 ммоль/л) до 12 г/дл (7,5 ммоль/л). У детей рекомендован оптимальный уровень гемоглобина – 9,5-11 г/дл (5,9–6,8 ммоль/л).
Следует избегать постоянного уровня гемоглобина более 12 г/дл (7,5 ммоль/л). Если концентрация гемоглобина повысилась хотя бы на 2 г/дл (1,25 ммоль/л) в месяц или постоянный уровень гемоглобина превышает 12 г/дл (7,5 ммоль/л), дозу эпоэтина снижают на 25%. Если уровень гемоглобина превышает 13 г/дл (8,1 ммоль/л), лечение прекращают до снижения уровня гемоглобина до 12 г/дл (7,5 ммоль/л) и затем восстанавливают лечение эпоэтином-α снизив дозу на 25%.
Состояние пациентов следует тщательно контролировать, чтобы быть уверенным, что самая низкая утвержденная доза лекарственных средств, стимулирующих эритропоэз, обеспечивает адекватный контроль анемии.
Уровень ферритина (или концентрацию железа в сыворотке крови) следует определять у всех пациентов до начала и в течение лечения Эмавейлом. При необходимости следует дополнительно использовать препараты железа. Другие причины анемии (такие как дефицит витамина В12 или дефицит фолиевой кислоты) следует исключить перед началом терапии Эмавейлом. Отсутствие клинического ответа на лечение Эмавейлом требует поиска причин, таких как: дефицит железа, фолиевой кислоты или витамина В12, интоксикация алюминием, интеркуррентные инфекции, воспалительные процессы или травмы, гемолиз, фиброз костного мозга любой этиологии.
Взрослые пациенты, находящиеся на гемодиализе
Пациентам, находящимся на гемодиализе препарат вводят внутривенно. Лечение распределяют на два этапа.
Фаза коррекции
По 50 ЕД/кг 3 раза в неделю. При необходимости увеличивают дозу поэтапно (не чаще 1 раза в течение 4 недель) на 25 ЕД/кг 3 раза в неделю до достижения оптимальной концентрации гемоглобина 10-12 г/дл (6,2-7,5 ммоль/л).
Поддерживающая фаза
Регулировка дозы для поддержания желаемого уровня гемоглобина (Hb) – от 10 до 12 г/дл (6,2-7,5 ммоль/л).
Рекомендуемая общенедельная доза составляет от 75 до 300 ЕД/кг.
Имеющиеся данные указывают на то, что пациенты, у которых начальный уровень гемоглобина достаточно низкий (< 6 г/дл, или < 3,75 ммоль/л), могут нуждаться в больших дозах для поддержания концентрации, чем пациенты с менее тяжелой анемией (гемоглобин > 8 г/дл, или > 5 ммоль/л).
Дети, находящиеся на гемодиализе
Лечение распределяется на два этапа.
Фаза коррекции
По 50 ЕД/кг 3 раза в неделю внутривенно.
При необходимости увеличения дозы можно осуществить поэтапное увеличение (не чаще одного раза в течение 4 недель) на 25 ЕД/кг 3 раза в неделю до достижения оптимальной концентрации гемоглобина 9,5-11 г/дл (5,9-6,8 ммоль/л) ).
Поддерживающая фаза
Регуляция дозы для поддержания желаемого уровня гемоглобина (Hb) от 9,5-11 г/дл (5,9-6,8 ммоль/л).
Детям с массой тела до 30 кг необходима большая поддерживающая доза, чем взрослым и детям с массой тела более 30 кг. Во время клинических исследований после 6-месячного лечения были установлены следующие поддерживающие дозы эпоэтина-α:
Имеющиеся данные указывают на то, что пациенты, у которых начальный уровень гемоглобина очень низкий (< 6,8 г/дл, или < 4,2 ммоль/л) могут потребовать больших доз для поддержания концентрации по сравнению с пациентами с менее тяжелой анемией (гемоглобин > 6,8 г/дл или > 4,2 ммоль/л).
Взрослые пациенты, находящиеся на перитонеальном диализе
Пациентам, находящимся на перитонеальном диализе при отсутствии доступа к внутривенному пути введения препарат можно применять подкожно.
Лечение распределяется на два этапа.
Фаза коррекции
По 50 ЕД/кг 2 раза в неделю.
Поддерживающая фаза
Как правило, доза для поддержания желаемого уровня гемоглобина (Hb) 10-12 г/дл (6,2-7,5 ммоль/л) составляет 25-50 ЕД/кг 2 раза в неделю путем введения двух равнозначных инъекций.
Взрослые пациенты с почечной недостаточностью додиализном периоде
Пациентам с почечной недостаточностью, которые находятся в додиализном периоде при отсутствии доступа к внутривенному пути введения, препарат можно применять подкожно.
Лечение распределяется на два этапа.
Фаза коррекции
По 50 МЕ/кг 3 раза в неделю.
При необходимости коррекцию дозы можно проводить, добавляя по 25 ЕД/кг 3 раза в неделю с интервалом между наращиваниями не менее 4 недель до достижения уровня гемоглобина в пределах 10-12 г/дл (6,2-7,5 ммоль/л).
Поддерживающая фаза
В течение поддерживающей фазы Эмавейл можно применять либо 3 раза в неделю, либо при подкожном введении 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели. Следует корректировать дозы и интервалы между введениями для поддержания желаемого уровня гемоглобина: (Нb) 10-12 г/дл (6,2-7,5 ммоль/л). Увеличение промежутков времени между введениями может потребовать увеличения дозы.
Максимальная доза не должна превышать 150 ЕД/кг 3 раза в неделю, 240 ЕД/кг (максимум до 20000 ЕД) один раз в неделю или 480 ЕД/кг (максимум до 40000 ЕД) один раз в 2 недели.
Лечение пациентов с анемией, вызванной химиотерапией
Пациентам с анемией (концентрация гемоглобина ≤ 10 г/дл (6,2 ммоль/л)) Эмавейл следует применять подкожно. Симптомы анемии и осложнения могут изменяться в зависимости от возраста, пола и состояний, вызванных болезнью; необходима оценка врачом индивидуального клинического курса пациента и его состояния.
Вследствие индивидуальной изменчивости периодические значения уровня гемоглобина у каждого пациента могут быть выше или ниже желаемого уровня. Уровень гемоглобина следует контролировать путем подбора дозы, учитывая, что его уровень должен находиться в пределах от 10 г/дЛ (6,2 ммоль/л) до 12 г/дл (7,5 ммоль/л). Постоянный уровень гемоглобина выше 12 г/дл (7,5 ммоль/л) следует избегать. Коррекция дозы при уровнях гемоглобина превышающих 12 г/дл (7,5 ммоль/л) описана ниже.
Терапию эпоэтином-α следует продолжать 1 месяц после прекращения химиотерапии.
Начальная доза при лечении анемии этой группы пациентов составляет 150 ЕД/кг 3 раза в неделю. В качестве альтернативы можно назначать эпоэтин-α в начальной дозе 450 ЕД/кг подкожно 1 раз в неделю.
Если после 4 недель лечения начальной дозой уровень гемоглобина увеличился как минимум на 1 г/дл (0,6 ммоль/л) (или уровень ретикулоцитов увеличился на ≥ 40 000 клеток/мл), доза должна оставаться 150 ЕД/кг 3 раза в неделю или 450 ЕД/кг подкожно 1 раз в неделю.
Если после 4 недель лечения начальной дозой уровень гемоглобина увеличился на 1 г/дл (0,62 ммоль/л) или уровень ретикулоцитов увеличился до < 40000 клеток/мл; при отсутствии трансфузий красных кровяных телец дозу необходимо увеличить до 300 МЕ/кг три раза в неделю или 40000 МЕ один раз в неделю.
Если после 4 недель лечения дополнительной дозой 300 ЕД/кг 3 раза в неделю уровень гемоглобина увеличился на ≥ 1 г/дл (≥ 0,62 ммоль/л) или уровень ретикулоцитов увеличился на ≥ 40000 клеток/мл, доза должна оставаться неизменной. Однако если уровень гемоглобина увеличился < 1 г/дл (≥ 0,62 ммоль/л) или уровень ретикулоцитов увеличился < 40 000 клеток/мл, клинический ответ считается отрицательным и лечение следует прекратить.
Состояние пациентов следует тщательно контролировать, чтобы быть уверенным, что самая низкая утвержденная доза лекарственных средств, стимулирующих эритропоэз, обеспечивает адекватный контроль анемии.
Подбор дозы для поддержания концентрации гемоглобина между 10 г/дл и 12 г/дл
Если темп роста уровня гемоглобина составляет более 2 г/дл (1,25 ммоль/л) за 1 месяц и общий уровень гемоглобина приближается к 12 г/дл (7,5 ммоль/л), следует снизить дозу Эмавейла на 25–50%. в зависимости от темпа роста уровня гемоглобина. Если уровень гемоглобина превысит 13 г/дл (8,1 ммоль/л), терапию следует временно прекратить до снижения до 12 г/дл (7,5 ммоль/л), а затем восстановить терапию, снизив дозу на 25%.
Взрослые пациенты, участвующие в программе сбора аутологической крови перед хирургическими операциями
Следует применять внутривенный способ введения. Эпоэтин-α назначают по окончании каждой процедуры отбора крови.
Пациентам со средней степенью анемии (уровень гематокрита 33–39%), требующим ≥ 4 единицы крови, необходимо проводить лечение эпоэтином-α в дозе 600 ЕД/кг 2 раза в неделю в течение 3 недель до хирургического вмешательства. Используя этот режим, можно забирать ≥ 4 единицы крови у 81% пациентов, лечившихся эпоэтином-α, по сравнению с 37% пациентов, лечившихся плацебо. Терапия эпоэтином-α снижает риск распределения гомологической крови на 50% по сравнению с пациентами, не применяющими эпоэтин-α.
Все пациенты, лечащиеся эпоэтином-α, должны получать адекватное обеспечение железом (200 мг/сут перорально) в течение всего курса терапии. Для обеспечения достаточного уровня железа в организме назначение препаратов железа следует начинать как можно раньше, желательно за несколько недель до начала программы сбора аутологической крови.
Взрослые пациенты, подлежащие элективной ортопедической хирургии
Следует использовать подкожный метод введения.
Рекомендуемый режим дозирования препарата составляет 600 ЕД/кг на 1 неделю в течение 3 недель, предшествующих операции (21-й, 14-й и 7-й день перед операцией) и в день операции.
В случаях, когда по медицинским показаниям необходимо сократить предоперационный период до 3 недель, Эмавейл следует назначать ежедневно в дозе 300 ЕД/кг в течение 10 последовательных дней до операции, в день операции и в течение 4 дней после операции. Если при проведении гематологических анализов предоперационного периода гемоглобин достигает 15 г/дл или выше, применение эпоэтина-α необходимо полностью прекратить.
Все пациенты, лечащиеся эпоэтином-α, должны получать адекватное обеспечение железом (200 мг/сут перорально) в течение всего курса терапии. Назначение препаратов железа следует начинать как можно раньше, желательно за несколько недель до начала программы забора аутологической крови.
Дети
Информация о применении препарата детям, находящимся на гемодиализе, приведена в разделе «Способ применения и дозы».
Эпоэтин-α показан для лечения анемии, связанной с хронической почечной недостаточностью у детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет, находящихся на диализе. Безопасность и эффективность применения препарата детям в возрасте до 1 месяца не установлена.
Побочные реакции
Частой нежелательной побочной реакцией при лечении эпоэтином-α у онкологических пациентов и пациентов с хронической почечной недостаточностью было дозозависимое повышение давления или усиление имеющейся гипертензии. Контроль артериального давления необходимо проводить почти с начала лечения. Другими частыми побочными реакциями, которые наблюдались в клинических исследованиях, были глубокий венозный тромбоз, легочная эмболия, судороги, диарея, тошнота, головная боль, гриппоподобное состояние, пирексия, сыпь и рвота.
Преимущественно в начале лечения могут возникать симптомы простуды, такие как головные боли, суставные и мышечные боли, лихорадка. Частота может изменяться в зависимости от показаний.
В ходе исследований с длительными интервалами между применением препарата у взрослых пациентов с почечной недостаточностью, еще не находившихся на гемодиализе, наблюдалось ухудшение проходимости дыхательных путей, в т.ч. заложенность носа и назофарингит.
Серьезные побочные реакции включали венозный и артериальный тромбоз, эмболию (в том числе с летальным исходом), в том числе глубокий венозный тромбоз, легочную эмболию, артериальный тромбоз (включая инфаркт миокарда и ишемию миокардия). Также в клинических исследованиях эпоэтина-α наблюдались цереброваскулярные осложнения (включая инсульт и мозговые кровоизлияния) и транзиторные ишемические атаки, аневризмы и реакции гиперчувствительности, включая сыпь, крапивницу, анафилактические реакции и ангионевротический отек.
К тому же во время лечения эпоэтином-α пациентов с нормальным или пониженным давлением наблюдался гипертензивный криз с энцефалопатией и судорогами, требующими немедленного внимания врача и интенсивной медицинской помощи. Особое внимание следует уделять внезапной острой мигреневидной головной боли как возможному предупредительному сигналу.
Очень редко (< 1/10000 случаев в год) наблюдалась антителоопосредованная истинная эритроцитарная аплазия после многомесячного или многолетнего лечения Эмавейлом.
Частота побочных реакций: очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100 до < 1/10); нечасто (≥ 1/1000 до < 1/100); редко (≥ 1/10000 до < 1/1000); очень редко (< 1/10000). Частота определена как неизвестная, если побочная реакция не наблюдалась в плацебо-контролируемом исследовании, двойном слепом клиническом исследовании или частоте нельзя установить из других доступных данных.
В каждой группе побочные реакции представлены в порядке убывания степени тяжести.
Со стороны крови и лимфатической системы.
Нечасто — тромбоцитемия (пациенты, больные раком).
Неизвестно — антителозависимая истинная эритроцитарная аплазия, тромбоцитемия (пациенты с хронической почечной недостаточностью).
Со стороны иммунной системы.
Неизвестно — анафилактические реакции, реакции гиперчувствительности.
Со стороны нервной системы.
Очень часто — головная боль (пациенты, больные раком).
Часто — судороги (пациенты с хронической почечной недостаточностью), головная боль (пациенты с хронической почечной недостаточностью).
Нечасто — кровоизлияния в мозг, судороги (пациенты, больные раком).
Неизвестно — цереброваскулярный инсульт, гипертензивная энцефалопатия, транзиторная ишемическая атака.
Со стороны органов зрения.
Неизвестно — ретинальный тромбоз.
Со стороны сердца.
Неизвестно — инфаркт миокарда.
Со стороны сосудистой системы.
Часто — глубокий тромбоз вен (пациенты, больные раком), артериальная гипертензия.
Неизвестно — глубокий тромбоз вен (пациенты с хронической почечной недостаточностью), артериальный тромбоз, гипертензивный криз.
Со стороны дыхательной системы.
Часто — эмболия легких (пациенты, больные раком).
Неизвестно — эмболия легких (пациенты с хронической почечной недостаточностью).
Со стороны желудочно-кишечного тракта.
Очень часто — тошнота.
Часто — диарея (пациенты, больные раком), рвота.
Нечасто — диарея (пациенты с хронической почечной недостаточностью).
Со стороны кожи и ее придатков.
Часто — сыпь.
Неизвестно — ангионевротический отек, крапивница.
Со стороны мышечной, соединительной ткани и костей.
Очень часто — артралгия (пациенты с хронической почечной недостаточностью).
Часто — артралгия (пациенты, больные раком).
Нечасто — миалгия (пациенты, больные раком).
Неизвестно — миалгия (пациенты с хронической почечной недостаточностью).
Врожденные и наследственные/генетические расстройства.
Неизвестно — порфирия.
Общие расстройства и состояние места введения.
Очень часто — пирексия (пациенты, больные раком), гриппоподобное состояние (пациенты с хронической почечной недостаточностью).
Часто — гриппоподобное состояние (пациенты, больные раком).
Неизвестно — неэффективность лекарства, периферические отеки, пирексия (пациенты с хронической почечной недостаточностью), реакции в месте инъекции.
Исследование.
Неизвестно — наличие антител к эритропоэтину.
Повреждения, отравления и процедурные осложнения.
Часто — тромбоз шунта, включая оборудование для диализа (пациенты с хронической почечной недостаточностью).
Пациенты с почечной недостаточностью.
У пациентов с хронической почечной недостаточностью уровень гемоглобина свыше 12 г/дл повышает риск сердечно-сосудистых осложнений, в том числе с летальным исходом.
У некоторых больных, находившихся на гемодиализе, особенно у пациентов с предрасположенностью к гипотензии или при наличии осложнений со стороны артериовенозной фистулы (стенозы, аневризмы и т.п.), наблюдались случаи тромбоза шунта.
Пациенты с онкологическими заболеваниями.
Развитие тромботических осложнений наблюдалось у пациентов, применявших терапию препаратами, стимулирующими эритопоэз, включая эпоэтин-α (см. раздел «Особенности применения»).
Взрослые хирургические пациенты.
Во время клинических исследований у пациентов с устойчивым уровнем гемоглобина 10–13 г/дл, подлежащих элективной ортопедической хирургии, частота тромботических/сосудистых осложнений (чаще всего — глубокий венозный тромбоз) была сходной в различных группах дозирования эпоэтина. смотря на то, что клинический опыт ограничен.
Кроме того, у пациентов с постоянным уровнем гемоглобина > 13 г/дл лечение эпоэтином-α ассоциировано с повышенным риском послеоперационных тромботических/сосудистых случаев.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре 2 — 8 °С в оригинальной упаковке. Необходимо соблюдать режим холодовой цепи во время применения препарата. Не встряхивать и не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.
Шприцы, которые будут применяться или применяться, должны храниться при комнатной температуре (не выше 25 °С) в течение максимального разового срока 7 дней.
Упаковка
По 1 мл в предварительно наполненном шприце; по 1 шприцу в контурной ячеистой упаковке; по 1 контурной ячеистой упаковке в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Шэньян Саншайн Фармасьютикал Ко., Лтд./Shenyang Sunshine Pharmaceutical Co., Ltd.
Заявитель
ООО "Юрия-Фарм".
Местонахождение заявителя
Украина, 03680, г. Киев, ул. Н. Амосова, 10.