Эпоэтин-α можно применять путем подкожных и внутривенных инъекций.

Как и при применении любых парентеральных лекарственных средств, препарат эпоэтин-α перед применением проверяют на отсутствие видимых посторонних частиц и изменения цвета раствора.

Флакон: стерильную иглу подсоединяют к стерильному шприцу и набирают необходимое количество препарата Эмавейл в шприц для внутривенного или подкожного введения.

Предварительно заполненный шприц: открывают наружную упаковку, снимают резиновый колпачок для защиты иглы, производят внутривенную или подкожную инъекцию. Внутривенное введение Эпоэтин-α применяют путем инъекции длительностью 1 - 5 мин в зависимости от дозы препарата. Пациентам, находящимся на гемодиализе, можно ввести болюсную инъекцию прямо во время процедуры через подходящий для этого венозный порт в линии диализа. Также препарат можно ввести после окончания процедуры гемодиализа через фистулу катетера с последующим введением 10 мл изотонического хлорида натрия для промывания системы и надлежащего распределения препарата в кровообращении.

Медленное введение предпочтительно применяют для пациентов с проявлениями простуды.

Эпоэтин-α нельзя использовать в виде внутривенных инфузий или в смеси с другими препаратами.

Подкожное введение

Максимальный объем подкожного введения препарата на одном участке составляет 1 мл. При необходимости применения больших объемов подкожный ввод проводят в нескольких участках.

Подкожно следует вводить в конечности или в переднюю стенку живота.

Если, по мнению врача, пациент или сиделка может безопасно и эффективно вводить Эмавейл подкожно, следует проинструктировать их по дозировке и надлежащему применению.

Лечение симптоматической анемии у взрослых пациентов и детей с хронической почечной недостаточностью

Для пациентов с хронической почечной недостаточностью, если есть возможность применения внутривенного пути введения (пациенты на гемодиализе), этот путь считается лучше. Если есть трудности с применением препарата внутривенным путем (пациентам гемодиализ пока не показан или пациенты находятся на перитонеальном диализе), эпоэтин-α можно применять подкожно.

Симптомы анемии и осложнения могут изменяться в зависимости от возраста, пола и состояний, вызванных болезнью; оценка врачом индивидуального клинического курса пациента и его состояния необходима.

Эмавейл необходимо применять для повышения уровня гемоглобина не более чем до 12 г/дл (7,5 ммоль/л). Следует избегать повышения уровня гемоглобина более чем на 2 г/дл (1,25 ммоль/л) за 4-недельный период. В таком случае следует снизить дозу, как указано ниже.

Вследствие индивидуальной изменчивости периодические значения уровня гемоглобина у каждого пациента могут быть выше или ниже желаемого уровня.

Уровень гемоглобина следует контролировать путем подбора дозы, учитывая, что его уровень должен находиться в пределах от 10 г/дл (6,2 ммоль/л) до 12 г/дл (7,5 ммоль/л). У детей рекомендован оптимальный уровень гемоглобина – 9,5-11 г/дл (5,9–6,8 ммоль/л).

Следует избегать постоянного уровня гемоглобина более 12 г/дл (7,5 ммоль/л). Если концентрация гемоглобина повысилась хотя бы на 2 г/дл (1,25 ммоль/л) в месяц или постоянный уровень гемоглобина превышает 12 г/дл (7,5 ммоль/л), дозу эпоэтина снижают на 25%. Если уровень гемоглобина превышает 13 г/дл (8,1 ммоль/л), лечение прекращают до снижения уровня гемоглобина до 12 г/дл (7,5 ммоль/л) и затем восстанавливают лечение эпоэтином-α снизив дозу на 25%.

Состояние пациентов следует тщательно контролировать, чтобы быть уверенным, что самая низкая утвержденная доза лекарственных средств, стимулирующих эритропоэз, обеспечивает адекватный контроль анемии.

Уровень ферритина (или концентрацию железа в сыворотке крови) следует определять у всех пациентов до начала и в течение лечения Эмавейлом. При необходимости следует дополнительно использовать препараты железа. Другие причины анемии (такие как дефицит витамина В12 или дефицит фолиевой кислоты) следует исключить перед началом терапии Эмавейлом. Отсутствие клинического ответа на лечение Эмавейлом требует поиска причин, таких как: дефицит железа, фолиевой кислоты или витамина В12, интоксикация алюминием, интеркуррентные инфекции, воспалительные процессы или травмы, гемолиз, фиброз костного мозга любой этиологии.

Взрослые пациенты, находящиеся на гемодиализе

Пациентам, находящимся на гемодиализе препарат вводят внутривенно. Лечение распределяют на два этапа.

Фаза коррекции

По 50 ЕД/кг 3 раза в неделю. При необходимости увеличивают дозу поэтапно (не чаще 1 раза в течение 4 недель) на 25 ЕД/кг 3 раза в неделю до достижения оптимальной концентрации гемоглобина 10-12 г/дл (6,2-7,5 ммоль/л).

Поддерживающая фаза

Регулировка дозы для поддержания желаемого уровня гемоглобина (Hb) – от 10 до 12 г/дл (6,2-7,5 ммоль/л).

Рекомендуемая общенедельная доза составляет от 75 до 300 ЕД/кг.

Имеющиеся данные указывают на то, что пациенты, у которых начальный уровень гемоглобина достаточно низкий (< 6 г/дл, или < 3,75 ммоль/л), могут нуждаться в больших дозах для поддержания концентрации, чем пациенты с менее тяжелой анемией (гемоглобин > 8 г/дл, или > 5 ммоль/л).

Дети, находящиеся на гемодиализе

Лечение распределяется на два этапа.

Фаза коррекции

По 50 ЕД/кг 3 раза в неделю внутривенно.

При необходимости увеличения дозы можно осуществить поэтапное увеличение (не чаще одного раза в течение 4 недель) на 25 ЕД/кг 3 раза в неделю до достижения оптимальной концентрации гемоглобина 9,5-11 г/дл (5,9-6,8 ммоль/л) ).

Поддерживающая фаза

Регуляция дозы для поддержания желаемого уровня гемоглобина (Hb) от 9,5-11 г/дл (5,9-6,8 ммоль/л).

Детям с массой тела до 30 кг необходима большая поддерживающая доза, чем взрослым и детям с массой тела более 30 кг. Во время клинических исследований после 6-месячного лечения были установлены следующие поддерживающие дозы эпоэтина-α:

Имеющиеся данные указывают на то, что пациенты, у которых начальный уровень гемоглобина очень низкий (< 6,8 г/дл, или < 4,2 ммоль/л) могут потребовать больших доз для поддержания концентрации по сравнению с пациентами с менее тяжелой анемией (гемоглобин > 6,8 г/дл или > 4,2 ммоль/л).

Взрослые пациенты, находящиеся на перитонеальном диализе

Пациентам, находящимся на перитонеальном диализе при отсутствии доступа к внутривенному пути введения препарат можно применять подкожно.

Лечение распределяется на два этапа.

Фаза коррекции

По 50 ЕД/кг 2 раза в неделю.

Поддерживающая фаза

Как правило, доза для поддержания желаемого уровня гемоглобина (Hb) 10-12 г/дл (6,2-7,5 ммоль/л) составляет 25-50 ЕД/кг 2 раза в неделю путем введения двух равнозначных инъекций.

Взрослые пациенты с почечной недостаточностью додиализном периоде

Пациентам с почечной недостаточностью, которые находятся в додиализном периоде при отсутствии доступа к внутривенному пути введения, препарат можно применять подкожно.

Лечение распределяется на два этапа.

Фаза коррекции

По 50 МЕ/кг 3 раза в неделю.

При необходимости коррекцию дозы можно проводить, добавляя по 25 ЕД/кг 3 раза в неделю с интервалом между наращиваниями не менее 4 недель до достижения уровня гемоглобина в пределах 10-12 г/дл (6,2-7,5 ммоль/л).

Поддерживающая фаза

В течение поддерживающей фазы Эмавейл можно применять либо 3 раза в неделю, либо при подкожном введении 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели. Следует корректировать дозы и интервалы между введениями для поддержания желаемого уровня гемоглобина: (Нb) 10-12 г/дл (6,2-7,5 ммоль/л). Увеличение промежутков времени между введениями может потребовать увеличения дозы.

Максимальная доза не должна превышать 150 ЕД/кг 3 раза в неделю, 240 ЕД/кг (максимум до 20000 ЕД) один раз в неделю или 480 ЕД/кг (максимум до 40000 ЕД) один раз в 2 недели.

Лечение пациентов с анемией, вызванной химиотерапией

Пациентам с анемией (концентрация гемоглобина ≤ 10 г/дл (6,2 ммоль/л)) Эмавейл следует применять подкожно. Симптомы анемии и осложнения могут изменяться в зависимости от возраста, пола и состояний, вызванных болезнью; необходима оценка врачом индивидуального клинического курса пациента и его состояния.

Вследствие индивидуальной изменчивости периодические значения уровня гемоглобина у каждого пациента могут быть выше или ниже желаемого уровня. Уровень гемоглобина следует контролировать путем подбора дозы, учитывая, что его уровень должен находиться в пределах от 10 г/дЛ (6,2 ммоль/л) до 12 г/дл (7,5 ммоль/л). Постоянный уровень гемоглобина выше 12 г/дл (7,5 ммоль/л) следует избегать. Коррекция дозы при уровнях гемоглобина превышающих 12 г/дл (7,5 ммоль/л) описана ниже.

Терапию эпоэтином-α следует продолжать 1 месяц после прекращения химиотерапии.

Начальная доза при лечении анемии этой группы пациентов составляет 150 ЕД/кг 3 раза в неделю. В качестве альтернативы можно назначать эпоэтин-α в начальной дозе 450 ЕД/кг подкожно 1 раз в неделю.

Если после 4 недель лечения начальной дозой уровень гемоглобина увеличился как минимум на 1 г/дл (0,6 ммоль/л) (или уровень ретикулоцитов увеличился на ≥ 40 000 клеток/мл), доза должна оставаться 150 ЕД/кг 3 раза в неделю или 450 ЕД/кг подкожно 1 раз в неделю.

Если после 4 недель лечения начальной дозой уровень гемоглобина увеличился на 1 г/дл (0,62 ммоль/л) или уровень ретикулоцитов увеличился до < 40000 клеток/мл; при отсутствии трансфузий красных кровяных телец дозу необходимо увеличить до 300 МЕ/кг три раза в неделю или 40000 МЕ один раз в неделю.

Если после 4 недель лечения дополнительной дозой 300 ЕД/кг 3 раза в неделю уровень гемоглобина увеличился на ≥ 1 г/дл (≥ 0,62 ммоль/л) или уровень ретикулоцитов увеличился на ≥ 40000 клеток/мл, доза должна оставаться неизменной. Однако если уровень гемоглобина увеличился < 1 г/дл (≥ 0,62 ммоль/л) или уровень ретикулоцитов увеличился < 40 000 клеток/мл, клинический ответ считается отрицательным и лечение следует прекратить.

Состояние пациентов следует тщательно контролировать, чтобы быть уверенным, что самая низкая утвержденная доза лекарственных средств, стимулирующих эритропоэз, обеспечивает адекватный контроль анемии.

Подбор дозы для поддержания концентрации гемоглобина между 10 г/дл и 12 г/дл

Если темп роста уровня гемоглобина составляет более 2 г/дл (1,25 ммоль/л) за 1 месяц и общий уровень гемоглобина приближается к 12 г/дл (7,5 ммоль/л), следует снизить дозу Эмавейла на 25–50%. в зависимости от темпа роста уровня гемоглобина. Если уровень гемоглобина превысит 13 г/дл (8,1 ммоль/л), терапию следует временно прекратить до снижения до 12 г/дл (7,5 ммоль/л), а затем восстановить терапию, снизив дозу на 25%.

Взрослые пациенты, участвующие в программе сбора аутологической крови перед хирургическими операциями

Следует применять внутривенный способ введения. Эпоэтин-α назначают по окончании каждой процедуры отбора крови.

Пациентам со средней степенью анемии (уровень гематокрита 33–39%), требующим ≥ 4 единицы крови, необходимо проводить лечение эпоэтином-α в дозе 600 ЕД/кг 2 раза в неделю в течение 3 недель до хирургического вмешательства. Используя этот режим, можно забирать ≥ 4 единицы крови у 81% пациентов, лечившихся эпоэтином-α, по сравнению с 37% пациентов, лечившихся плацебо. Терапия эпоэтином-α снижает риск распределения гомологической крови на 50% по сравнению с пациентами, не применяющими эпоэтин-α.

Все пациенты, лечащиеся эпоэтином-α, должны получать адекватное обеспечение железом (200 мг/сут перорально) в течение всего курса терапии. Для обеспечения достаточного уровня железа в организме назначение препаратов железа следует начинать как можно раньше, желательно за несколько недель до начала программы сбора аутологической крови.

Взрослые пациенты, подлежащие элективной ортопедической хирургии

Следует использовать подкожный метод введения.

Рекомендуемый режим дозирования препарата составляет 600 ЕД/кг на 1 неделю в течение 3 недель, предшествующих операции (21-й, 14-й и 7-й день перед операцией) и в день операции.

В случаях, когда по медицинским показаниям необходимо сократить предоперационный период до 3 недель, Эмавейл следует назначать ежедневно в дозе 300 ЕД/кг в течение 10 последовательных дней до операции, в день операции и в течение 4 дней после операции. Если при проведении гематологических анализов предоперационного периода гемоглобин достигает 15 г/дл или выше, применение эпоэтина-α необходимо полностью прекратить.

Все пациенты, лечащиеся эпоэтином-α, должны получать адекватное обеспечение железом (200 мг/сут перорально) в течение всего курса терапии. Назначение препаратов железа следует начинать как можно раньше, желательно за несколько недель до начала программы забора аутологической крови.