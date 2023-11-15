ЭПОЭТИН АЛЬФА (EPOETINUM ALFA) Действующее вещество
рекомбинантный эритропоэтин человека (r-HuEPO), гликопротеин. По биологическим и иммунологическим свойствам r-HuEPO идентичен эритропоэтину человека, выделяемому из мочи. Синтез эндогенного эритропоэтина осуществляется в почках и зависит от уровня оксигенации крови. Стимулирует эритропоэз, оказывает выраженный эффект при анемии, обусловленной хроническими заболеваниями почек. Применение эпоэтина альфа приводит к повышению гематокрита и уровня гемоглобина в крови, улучшению кровоснабжения тканей и функции сердца.
При в/в введении T½ у лиц с нормальной функцией почек составляет около 4 ч, у пациентов с нарушением функции почек — около 5 ч. При п/к введении концентрация эпоэтина альфа в крови повышается медленно и достигает максимума в период от 12 до 18 ч после введения. T½ составляет 24 ч.
анемии, связанные с ХПН.
фаза коррекции — начальная доза составляет 50 ЕД/кг массы тела 3 раза в неделю. При необходимости через 1 мес дозу можно повысить до 75 ЕД/кг 3 раза в неделю; в дальнейшем дозу можно повысить на 25 ЕД/кг с интервалом 1 мес;
поддерживающая фаза — дозу подбирают индивидуально для каждого пациента таким образом, чтобы показатель гематокрита не превышал 35 об.%. Обычно назначают в дозе 30–100 ЕД/кг 3 раза в неделю после диализа. Максимальная доза не должна превышать 200 ЕД/кг 3 раза в неделю.
Вводят п/к или в/в. Продолжительность в/в инъекции — 1–2 мин.
неконтролируемая АГ.
при назначении эпоэтина альфа в рекомендуемых дозах отсутствуют. В случае применения не по показаниям, а также при передозировке возможны повышение АД, ухудшение течения АГ, головная боль, дезориентация, генерализованные тоникоклонические судороги, тромбоцитоз, повышение риска развития тромботических осложнений (особенно у пациентов с аневризмой, стенозом и т.д.).
резистентность к применению эпоэтина альфа может быть обусловлена дефицитом железа, фолиевой кислоты, витамина В12, интоксикацией алюминием, интеркуррентными заболеваниями, воспалением или травмой, скрытым кровотечением, гемолизом или миелофиброзом.
эпоэтин альфа не следует смешивать с другими инъекционными р-рами. При одновременном применении с циклоспорином может возникнуть необходимость в коррекции дозы последнего.