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Активные вещества — “Э”ЭПОЭТИН АЛЬФА (EPOETINUM ALFA)

ЭПОЭТИН АЛЬФА (EPOETINUM ALFA) Действующее вещество

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Найдено: 12 препаратов
Эпобиокрин раствор для инъекций, 2000 ме/мл, шприц, 1 мл, № 5; Stada
Эпобиокрин Раствор для инъекций, 2000 ме/мл, шприц, 1 мл, № 5 Stada
В 230 аптеках
от 648,28 грн
Цены в аптеках
Эпобиокрин раствор для инъекций, 4000 ме/мл, шприц, 1 мл, № 5; Stada
Эпобиокрин Раствор для инъекций, 4000 ме/мл, шприц, 1 мл, № 5 Stada
В 188 аптеках
от 2200,65 грн
Цены в аптеках
Эпобиокрин раствор для инъекций, 1000 ме/мл, шприц, 1 мл, № 5; Stada
Эпобиокрин Раствор для инъекций, 1000 ме/мл, шприц, 1 мл, № 5 Stada
В 88 аптеках
от 1149,63 грн
Цены в аптеках
Эпобиокрин раствор для инъекций, 10000 ме/мл, шприц, 1 мл, № 5; Stada
Эпобиокрин Раствор для инъекций, 10000 ме/мл, шприц, 1 мл, № 5 Stada
В 83 аптеках
от 4446,59 грн
Цены в аптеках
Эпобиокрин раствор для инъекций, 10000 ме/мл, ампула, 1 мл, № 5; Stada
Эпобиокрин Раствор для инъекций, 10000 ме/мл, ампула, 1 мл, № 5 Stada
В 16 аптеках
от 4713,40 грн
Цены в аптеках
Эмавейл раствор для инъекций, 10000 ме/мл, шприц, 1 мл, в пачке, в пачке, № 1; Юрия-Фарм
Эмавейл Раствор для инъекций, 10000 ме/мл, шприц, 1 мл, в пачке, в пачке, № 1 Юрия-Фарм
В 16 аптеках
от 1169,50 грн
Цены в аптеках
Эмавейл раствор для инъекций, 4000 ме/мл, шприц, 1 мл, в пачке, в пачке, № 1; Юрия-Фарм
Эмавейл Раствор для инъекций, 4000 ме/мл, шприц, 1 мл, в пачке, в пачке, № 1 Юрия-Фарм
В 10 аптеках
от 501,41 грн
Цены в аптеках
Эмавейл раствор для инъекций, 2000 ме/мл, шприц, 1 мл, в пачке, в пачке, № 1; Юрия-Фарм
Эмавейл Раствор для инъекций, 2000 ме/мл, шприц, 1 мл, в пачке, в пачке, № 1 Юрия-Фарм
В 6 аптеках
от 322,61 грн
Цены в аптеках
Эпобиокрин раствор для инъекций, 2000 ме/мл, ампула, 1 мл, № 5; Stada
Эпобиокрин Раствор для инъекций, 2000 ме/мл, ампула, 1 мл, № 5 Stada
В 4 аптеках
от 1325,60 грн
Цены в аптеках
Эпобиокрин раствор для инъекций, 4000 ме/мл, ампула, 1 мл, № 5; Stada
Эпобиокрин Раствор для инъекций, 4000 ме/мл, ампула, 1 мл, № 5 Stada
В 2 аптеках
от 2636,30 грн
Цены в аптеках
Эпобиокрин раствор для инъекций, 1000 ме/мл, ампула, 1 мл, № 5; Stada
Эпобиокрин Раствор для инъекций, 1000 ме/мл, ампула, 1 мл, № 5 Stada
В 1 аптеке
от 1232,77 грн
Цены в аптеках
Эмавейл раствор для инъекций, 3000 ме/мл, шприц, 1 мл, в пачке, в пачке, № 1; Юрия-Фарм
Эмавейл Раствор для инъекций, 3000 ме/мл, шприц, 1 мл, в пачке, в пачке, № 1 Юрия-Фарм
В 1 аптеке
от 630,00 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: р-р для инъекций, лиофилизат для р-р для инъекций.

рекомбинантный эритропоэтин человека (r-HuEPO), гликопротеин. По биологическим и иммунологическим свойствам r-HuEPO идентичен эритропоэтину человека, выделяемому из мочи. Синтез эндогенного эритропоэтина осуществляется в почках и зависит от уровня оксигенации крови. Стимулирует эритропоэз, оказывает выраженный эффект при анемии, обусловленной хроническими заболеваниями почек. Применение эпоэтина альфа приводит к повышению гематокрита и уровня гемоглобина в крови, улучшению кровоснабжения тканей и функции сердца.
При в/в введении T½ у лиц с нормальной функцией почек составляет около 4 ч, у пациентов с нарушением функции почек — около 5 ч. При п/к введении концентрация эпоэтина альфа в крови повышается медленно и достигает максимума в период от 12 до 18 ч после введения. T½ составляет 24 ч.

анемии, связанные с ХПН.

фаза коррекции — начальная доза составляет 50 ЕД/кг массы тела 3 раза в неделю. При необходимости через 1 мес дозу можно повысить до 75 ЕД/кг 3 раза в неделю; в дальнейшем дозу можно повысить на 25 ЕД/кг с интервалом 1 мес;
поддерживающая фаза — дозу подбирают индивидуально для каждого пациента таким образом, чтобы показатель гематокрита не превышал 35 об.%. Обычно назначают в дозе 30–100 ЕД/кг 3 раза в неделю после диализа. Максимальная доза не должна превышать 200 ЕД/кг 3 раза в неделю.
Вводят п/к или в/в. Продолжительность в/в инъекции — 1–2 мин.

неконтролируемая АГ.

при назначении эпоэтина альфа в рекомендуемых дозах отсутствуют. В случае применения не по показаниям, а также при передозировке возможны повышение АД, ухудшение течения АГ, головная боль, дезориентация, генерализованные тоникоклонические судороги, тромбоцитоз, повышение риска развития тромботических осложнений (особенно у пациентов с аневризмой, стенозом и т.д.).

резистентность к применению эпоэтина альфа может быть обусловлена дефицитом железа, фолиевой кислоты, витамина В12, интоксикацией алюминием, интеркуррентными заболеваниями, воспалением или травмой, скрытым кровотечением, гемолизом или миелофиброзом.

эпоэтин альфа не следует смешивать с другими инъекционными р-рами. При одновременном применении с циклоспорином может возникнуть необходимость в коррекции дозы последнего.