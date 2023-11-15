рекомбинантный эритропоэтин человека (r-HuEPO), гликопротеин. По биологическим и иммунологическим свойствам r-HuEPO идентичен эритропоэтину человека, выделяемому из мочи. Синтез эндогенного эритропоэтина осуществляется в почках и зависит от уровня оксигенации крови. Стимулирует эритропоэз, оказывает выраженный эффект при анемии, обусловленной хроническими заболеваниями почек. Применение эпоэтина альфа приводит к повышению гематокрита и уровня гемоглобина в крови, улучшению кровоснабжения тканей и функции сердца.

При в/в введении T ½ у лиц с нормальной функцией почек составляет около 4 ч, у пациентов с нарушением функции почек — около 5 ч. При п/к введении концентрация эпоэтина альфа в крови повышается медленно и достигает максимума в период от 12 до 18 ч после введения. T ½ составляет 24 ч.