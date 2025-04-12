Фармакодинамика.

Механизм действия

Ципрофлоксофарм содержит ципрофлоксацина гидрохлорид из класса хинолонов. Бактерицидное действие хинолонов, которое, главным образом, влияет на синтез ДНК бактерий, проявляется путем угнетения ДНК-гиразы.

Ципрофлоксацин имеет высокую активность in vitro в отношении большинства грамотрицательных микроорганизмов, включая Pseudomonas aeruginosa. Он также эффективен в отношении аэробных грамположительных микроорганизмов, таких как стафилококки и стрептококки.

Чувствительность микроорганизмов

Офтальмологическое применение

Как при исследованиях in vitro, так и при клиническом применении при глазных инфекциях было доказано, что ципрофлоксацин активен в отношении большинства штаммов следующих организмов.

Аэробные грамположительные микроорганизмы:

Staphylococcus aureus (включая как чувствительные, так и резистентные к метициллину штаммы)

Staphylococcus epidermidis;

Staphylococcus spp., другие коагулазоотрицательные виды Staphylococcus spp., включая

S. haemolyticus и S. hominis;

Corynebacterium spp.;

Streptococcus pneumoniaе;

Streptococcus группы Viridans.

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы:

Acinetobacter spp.;

Haemophilus influenzae;

Pseudomonas aeruginosa;

Moraxella spp. (включая M. catarrhalis).

Применение в отологии

Ципрофлоксацин имеет высокую активность in vitro в отношении большинства аэробных грамотрицательных микроорганизмов, включая Pseudomonas aeruginosa. Он также эффективен в отношении аэробных грамположительных микроорганизмов, таких как стафилококки и стрептококки.

Ципрофлоксацин также активен против патогенных микроорганизмов, выделенных у пациентов с острым отитом среднего уха с применением тимпаностомических трубок.

Офтальмологическое применение

Ципрофлоксацин оказался активным in vitro в отношении большинства штаммов нижеуказанных микроорганизмов; однако клиническая значимость этих данных при офтальмологических инфекциях неизвестна. Безопасность и эффективность ципрофлоксацина при лечении язв роговицы или конъюнктивитов, вызванных этими микроорганизмами, в адекватных и хорошо контролируемых клинических исследованиях не установлены.

Нижеприведенные бактерии считаются чувствительными по оценке с использованием системных предельных значений диаметров зон подавления роста микроорганизмов. Однако взаимосвязь между системными значениями диаметров зон подавления роста микроорганизмов in vitro и офтальмологической эффективностью не установлена. Ципрофлоксацин in vitro демонстрирует минимальные подавляющие концентрации (МПК) 1 мкг/мл или меньше (системные предельные значения диаметров зон чувствительности к угнетению роста микроорганизмов) против большинства (90%) штаммов нижеприведенных глазных патогенных микроорганизмов.

Аэробные грамположительные микроорганизмы:

виды Bacillus.

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы:

Acinetobacter calcoaceticus;

Enterobacter aerogenes;

Escherichia coli;

Haemophilus parainfluenzae;

Klebsiella pneumoniae;

Neisseria gonorrhoeae;

Proteus mirabilis;

Proteus vulgaris;

Serratia marcescens.

Другие

Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium acnes и Clostridium perfringens являются чувствительными микроорганизмами.

Нечувствительные

Некоторые штаммы Burkholderia cepacia и Stenotrophomonas maltophilia являются резистентными к ципрофлоксацину, как и некоторые анаэробные бактерии, особенно Bacteroides fragilis.

Другая информация

Минимальная бактерицидная концентрация (МБК), как правило, не превышает минимальную подавляющую концентрацию (МПК) более чем на коэффициент 2.

Применение в отологии

Ципрофлоксацин оказался активным in vitro в отношении большинства штаммов следующих микроорганизмов; однако клиническая значимость этих данных при ушных инфекциях неизвестна. Безопасность и эффективность ципрофлоксацина при лечении острого наружного отита, вызванного этими микроорганизмами, в адекватных и хорошо контролируемых клинических исследованиях не устанавливались.

Следующие бактерии считаются чувствительными при оценке с использованием предельных системных значений диаметров зон подавления роста микроорганизмов. Однако взаимосвязь между системными значениями диаметров зон подавления роста микроорганизмов in vitro и эффективностью при применении в ухо не установлена. Ципрофлоксацин демонстрирует in vitro минимальную подавляющую концентрацию (МПК) 1 мкг/мл или меньше (системные пограничные значения диаметров зон чувствительности к угнетению роста микроорганизмов) против большинства (90%) штаммов нижеприведенных патогенных микроорганизмов.

Аэробные грамположительные микроорганизмы:

виды Bacillus;

виды Corynebacterium;

Enterococcus faecalis;

Staphylococcus aureus;

Staphylococcus epidermidis;

Staphylococcus caprae;

Staphylococcus capitis;

Staphylococcus haemolyticus;

Streptococcus pneumoniaе;

Streptococcus группы Viridans.

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы:

Achromobacter xylosoxidans subsp. хylosoxidans;

Acinetobacter baumanii;

Acinetobacter junii;

Acinetobacter Iwoffi;

Acinetobacter radioresistans;

геновиды Acinetobacter 3;

Citrobacter freundii;

Citrobacter koseri;

Enterobacter aerogenes;

Enterobacter cloacae;

Escherichia coli;

Haemophilus influenzae;

Klebsiella oxytoca;

Klebsiella pneumoniae;

Moraxella catarrhalis;

Proteus mirabilis;

Pseudomonas stutzeri;

Serratia marcescens.

Также ципрофлоксацин оказался активным in vitro против большинства штаммов следующих микроорганизмов, которые вызывают отит среднего уха.

Аэробные грамположительные микроорганизмы:

Staphylococcus aureus;

Staphylococcus epidermidis;

Streptococcus pneumoniae.

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы:

Escherichia coli;

Haemophilus influenzae;

Moraxella catarrhalis;

Pseudomonas aeruginosa.

Резистентность к ципрофлоксацину, как правило, развивается медленно. Однако у этой группы ингибиторов гиразы наблюдается параллельная резистентность.

В результате исследований чувствительности бактерий обнаружено, что большинство микроорганизмов, резистентных к ципрофлоксацину, резистентны также к другим фторхинолонам. В ходе клинических исследований частота выделения штаммов с приобретенной резистентностью к ципрофлоксацину была низкой.

Благодаря особому способу действия не существует перекрестной резистентности между ципрофлоксацином и другими антибактериальными средствами с различными химическими структурами, такими как β-лактамные антибиотики, аминогликозиды, тетрациклины, макролиды и пептиды, а также сульфаниламиды, производные триметоприма и нитрофурана. Таким образом, микроорганизмы, резистентные к этим лекарственным средствам, могут быть чувствительными к ципрофлоксацину.

Доклинические данные по безопасности

Ципрофлоксацин и другие хинолоны приводят к возникновению артропатии у молодых животных большинства видов, которые исследовались после перорального применения препарата. При применении ципрофлоксацина в дозе 30 мг/кг воздействие на суставы была минимальным. Эта доза в 27 раз превышает рекомендуемую дозу для клинического применения в ухо при лечении ребенка с массой тела 10 кг с применением 0,27 мг ципрофлоксацина в каждое ухо два раза в день. Сообщалось, что при местном применении глазных капель Ципрофлоксофарм у животных не было выявлено никаких поражений суставов. Также не было обнаружено никаких доказательств того, что местное применение каким-либо образом влияет на суставы. Кроме этого, у 634 детей, которые перорально принимали ципрофлоксацин, при клиническом и рентгенологическом исследовании не было выявлено какого-либо токсического воздействия на скелет.

Сообщалось, что в исследованиях репродуктивной функции, которые проводились на животных с применением доз, в 50 раз превышаюших максимальную офтальмологическую суточную дозу для человека, а также в 900 раз превышающих рекомендованную дозу для закапывания в ухо (при лечении ребенка с массой тела 10 кг или взрослого человека с массой тела 50 кг с применением 0,27 мг или 0,36 мг ципрофлоксацина соответственно в каждое ухо два раза в день), не было обнаружено никаких доказательств нарушения фертильности или вредного влияния на плод, вызванных применением ципрофлоксацина.

Ципрофлоксацин при пероральном применении в дозах 30 и 100 мг/кг не привел к тератогенным эффектам у животных, хотя при применении обеих этих доз наблюдалось значительное токсическое воздействие на самок. После внутривенного применения доз до 20 мг/кг токсического воздействия на самок, эмбриональной токсичности или тератогенных эффектов не наблюдалось.

Фармакокинетика.

После местного применения в глаз человека ципрофлоксацин хорошо всасывается. Концентрация ципрофлоксацина, обнаруженная в слезной пленке, роговице и передней камере глаза, от десяти до нескольких сотен раз выше МПК90 для чувствительных глазных патогенных микроорганизмов.

Системная абсорбция ципрофлоксацина после местного применения в глаза низкая. Уровень ципрофлоксацина в плазме после 7-дневного местного применения колебался от такого, который не поддается количественному определению (< 1,25 нг/мл), до 4,7 нг/мл. Максимальная концентрация ципрофлоксацина в плазме, после местного применения в глаз была примерно в 450 раз меньше концентрации, наблюдавшейся после перорального приема однократной дозы 250 мг ципрофлоксацина.

У детей с отореей с применением тимпаностомической трубки или с перфорацией барабанной перепонки после местного применения ципрофлоксацина в ухо его концентрация в плазме крови не подлежала количественному определению при пределе обнаружения 5 нг/мл. У животных ципрофлоксацин распределялся в плазме и жидкости среднего уха после внутримышечной инъекции и всасывался во внутреннее ухо после местного применения в среднее ухо.

Системные фармакокинетические свойства ципрофлоксацина хорошо изучены.

Ципрофлоксацин хорошо распределяется в тканях организма; его содержание в тканях, как правило, выше содержания в плазме. Объем распределения в стабильном состоянии составляет 1,7–2,71 л/кг. Связывание с белком сыворотки составляет 16–43%. Период полувыведения ципрофлоксацина из сыворотки крови составляет 3–5 часов. После приема внутрь однократной дозы, колеблющейся от 250 до 750 мг, у взрослых пациентов с нормальной функцией почек 15–50% дозы выделяется с мочой в виде неизмененного лекарственного вещества и 10–15% — в виде метаболитов в течение 24 часов. Как ципрофлоксацин, так и его четыре первичных метаболита выделяются в мочу и кал. Почечный клиренс ципрофлоксацина, как правило, составляет 300–479 мл/мин. Примерно 20–40% дозы выводится с калом в неизмененном виде и в виде метаболитов в течение 5 дней.