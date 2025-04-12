Ципрофлоксофарм (Cyprophloxofarm)
Ципрофлоксофарм инструкция по применению
Состав
действующее вещество: сiprofloxacin;
1 мл раствора содержит ципрофлоксацина гидрохлорида 3,5 мг, что эквивалентно 3 мг ципрофлоксацина;
вспомогательные вещества: натрия ацетат тригидрат, манит, динатрия эдетат, бензалкония хлорид, кислота уксусная ледяная 10%, вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли глазные/ушные, раствор.
Основные физико-химические свойства: раствор практически прозрачный и практически свободный от видимых частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для применения в офтальмологии и отологии. Противомикробные средства.
Код АТС S03А А07.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Ципрофлоксофарм содержит ципрофлоксацина гидрохлорид из класса хинолонов. Бактерицидное действие хинолонов, которое, главным образом, влияет на синтез ДНК бактерий, проявляется путем угнетения ДНК-гиразы.
Ципрофлоксацин имеет высокую активность in vitro в отношении большинства грамотрицательных микроорганизмов, включая Pseudomonas aeruginosa. Он также эффективен в отношении аэробных грамположительных микроорганизмов, таких как стафилококки и стрептококки.
Чувствительность микроорганизмов
Офтальмологическое применение
Как при исследованиях in vitro, так и при клиническом применении при глазных инфекциях было доказано, что ципрофлоксацин активен в отношении большинства штаммов следующих организмов.
Аэробные грамположительные микроорганизмы:
Staphylococcus aureus (включая как чувствительные, так и резистентные к метициллину штаммы)
Staphylococcus epidermidis;
Staphylococcus spp., другие коагулазоотрицательные виды Staphylococcus spp., включая
S. haemolyticus и S. hominis;
Corynebacterium spp.;
Streptococcus pneumoniaе;
Streptococcus группы Viridans.
Аэробные грамотрицательные микроорганизмы:
Acinetobacter spp.;
Haemophilus influenzae;
Pseudomonas aeruginosa;
Moraxella spp. (включая M. catarrhalis).
Применение в отологии
Ципрофлоксацин имеет высокую активность in vitro в отношении большинства аэробных грамотрицательных микроорганизмов, включая Pseudomonas aeruginosa. Он также эффективен в отношении аэробных грамположительных микроорганизмов, таких как стафилококки и стрептококки.
Ципрофлоксацин также активен против патогенных микроорганизмов, выделенных у пациентов с острым отитом среднего уха с применением тимпаностомических трубок.
Офтальмологическое применение
Ципрофлоксацин оказался активным in vitro в отношении большинства штаммов нижеуказанных микроорганизмов; однако клиническая значимость этих данных при офтальмологических инфекциях неизвестна. Безопасность и эффективность ципрофлоксацина при лечении язв роговицы или конъюнктивитов, вызванных этими микроорганизмами, в адекватных и хорошо контролируемых клинических исследованиях не установлены.
Нижеприведенные бактерии считаются чувствительными по оценке с использованием системных предельных значений диаметров зон подавления роста микроорганизмов. Однако взаимосвязь между системными значениями диаметров зон подавления роста микроорганизмов in vitro и офтальмологической эффективностью не установлена. Ципрофлоксацин in vitro демонстрирует минимальные подавляющие концентрации (МПК) 1 мкг/мл или меньше (системные предельные значения диаметров зон чувствительности к угнетению роста микроорганизмов) против большинства (90%) штаммов нижеприведенных глазных патогенных микроорганизмов.
Аэробные грамположительные микроорганизмы:
виды Bacillus.
Аэробные грамотрицательные микроорганизмы:
Acinetobacter calcoaceticus;
Enterobacter aerogenes;
Escherichia coli;
Haemophilus parainfluenzae;
Klebsiella pneumoniae;
Neisseria gonorrhoeae;
Proteus mirabilis;
Proteus vulgaris;
Serratia marcescens.
Другие
Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium acnes и Clostridium perfringens являются чувствительными микроорганизмами.
Нечувствительные
Некоторые штаммы Burkholderia cepacia и Stenotrophomonas maltophilia являются резистентными к ципрофлоксацину, как и некоторые анаэробные бактерии, особенно Bacteroides fragilis.
Другая информация
Минимальная бактерицидная концентрация (МБК), как правило, не превышает минимальную подавляющую концентрацию (МПК) более чем на коэффициент 2.
Применение в отологии
Ципрофлоксацин оказался активным in vitro в отношении большинства штаммов следующих микроорганизмов; однако клиническая значимость этих данных при ушных инфекциях неизвестна. Безопасность и эффективность ципрофлоксацина при лечении острого наружного отита, вызванного этими микроорганизмами, в адекватных и хорошо контролируемых клинических исследованиях не устанавливались.
Следующие бактерии считаются чувствительными при оценке с использованием предельных системных значений диаметров зон подавления роста микроорганизмов. Однако взаимосвязь между системными значениями диаметров зон подавления роста микроорганизмов in vitro и эффективностью при применении в ухо не установлена. Ципрофлоксацин демонстрирует in vitro минимальную подавляющую концентрацию (МПК) 1 мкг/мл или меньше (системные пограничные значения диаметров зон чувствительности к угнетению роста микроорганизмов) против большинства (90%) штаммов нижеприведенных патогенных микроорганизмов.
Аэробные грамположительные микроорганизмы:
виды Bacillus;
виды Corynebacterium;
Enterococcus faecalis;
Staphylococcus aureus;
Staphylococcus epidermidis;
Staphylococcus caprae;
Staphylococcus capitis;
Staphylococcus haemolyticus;
Streptococcus pneumoniaе;
Streptococcus группы Viridans.
Аэробные грамотрицательные микроорганизмы:
Achromobacter xylosoxidans subsp. хylosoxidans;
Acinetobacter baumanii;
Acinetobacter junii;
Acinetobacter Iwoffi;
Acinetobacter radioresistans;
геновиды Acinetobacter 3;
Citrobacter freundii;
Citrobacter koseri;
Enterobacter aerogenes;
Enterobacter cloacae;
Escherichia coli;
Haemophilus influenzae;
Klebsiella oxytoca;
Klebsiella pneumoniae;
Moraxella catarrhalis;
Proteus mirabilis;
Pseudomonas stutzeri;
Serratia marcescens.
Также ципрофлоксацин оказался активным in vitro против большинства штаммов следующих микроорганизмов, которые вызывают отит среднего уха.
Аэробные грамположительные микроорганизмы:
Staphylococcus aureus;
Staphylococcus epidermidis;
Streptococcus pneumoniae.
Аэробные грамотрицательные микроорганизмы:
Escherichia coli;
Haemophilus influenzae;
Moraxella catarrhalis;
Pseudomonas aeruginosa.
Резистентность к ципрофлоксацину, как правило, развивается медленно. Однако у этой группы ингибиторов гиразы наблюдается параллельная резистентность.
В результате исследований чувствительности бактерий обнаружено, что большинство микроорганизмов, резистентных к ципрофлоксацину, резистентны также к другим фторхинолонам. В ходе клинических исследований частота выделения штаммов с приобретенной резистентностью к ципрофлоксацину была низкой.
Благодаря особому способу действия не существует перекрестной резистентности между ципрофлоксацином и другими антибактериальными средствами с различными химическими структурами, такими как β-лактамные антибиотики, аминогликозиды, тетрациклины, макролиды и пептиды, а также сульфаниламиды, производные триметоприма и нитрофурана. Таким образом, микроорганизмы, резистентные к этим лекарственным средствам, могут быть чувствительными к ципрофлоксацину.
Доклинические данные по безопасности
Ципрофлоксацин и другие хинолоны приводят к возникновению артропатии у молодых животных большинства видов, которые исследовались после перорального применения препарата. При применении ципрофлоксацина в дозе 30 мг/кг воздействие на суставы была минимальным. Эта доза в 27 раз превышает рекомендуемую дозу для клинического применения в ухо при лечении ребенка с массой тела 10 кг с применением 0,27 мг ципрофлоксацина в каждое ухо два раза в день. Сообщалось, что при местном применении глазных капель Ципрофлоксофарм у животных не было выявлено никаких поражений суставов. Также не было обнаружено никаких доказательств того, что местное применение каким-либо образом влияет на суставы. Кроме этого, у 634 детей, которые перорально принимали ципрофлоксацин, при клиническом и рентгенологическом исследовании не было выявлено какого-либо токсического воздействия на скелет.
Сообщалось, что в исследованиях репродуктивной функции, которые проводились на животных с применением доз, в 50 раз превышаюших максимальную офтальмологическую суточную дозу для человека, а также в 900 раз превышающих рекомендованную дозу для закапывания в ухо (при лечении ребенка с массой тела 10 кг или взрослого человека с массой тела 50 кг с применением 0,27 мг или 0,36 мг ципрофлоксацина соответственно в каждое ухо два раза в день), не было обнаружено никаких доказательств нарушения фертильности или вредного влияния на плод, вызванных применением ципрофлоксацина.
Ципрофлоксацин при пероральном применении в дозах 30 и 100 мг/кг не привел к тератогенным эффектам у животных, хотя при применении обеих этих доз наблюдалось значительное токсическое воздействие на самок. После внутривенного применения доз до 20 мг/кг токсического воздействия на самок, эмбриональной токсичности или тератогенных эффектов не наблюдалось.
Фармакокинетика.
После местного применения в глаз человека ципрофлоксацин хорошо всасывается. Концентрация ципрофлоксацина, обнаруженная в слезной пленке, роговице и передней камере глаза, от десяти до нескольких сотен раз выше МПК90 для чувствительных глазных патогенных микроорганизмов.
Системная абсорбция ципрофлоксацина после местного применения в глаза низкая. Уровень ципрофлоксацина в плазме после 7-дневного местного применения колебался от такого, который не поддается количественному определению (< 1,25 нг/мл), до 4,7 нг/мл. Максимальная концентрация ципрофлоксацина в плазме, после местного применения в глаз была примерно в 450 раз меньше концентрации, наблюдавшейся после перорального приема однократной дозы 250 мг ципрофлоксацина.
У детей с отореей с применением тимпаностомической трубки или с перфорацией барабанной перепонки после местного применения ципрофлоксацина в ухо его концентрация в плазме крови не подлежала количественному определению при пределе обнаружения 5 нг/мл. У животных ципрофлоксацин распределялся в плазме и жидкости среднего уха после внутримышечной инъекции и всасывался во внутреннее ухо после местного применения в среднее ухо.
Системные фармакокинетические свойства ципрофлоксацина хорошо изучены.
Ципрофлоксацин хорошо распределяется в тканях организма; его содержание в тканях, как правило, выше содержания в плазме. Объем распределения в стабильном состоянии составляет 1,7–2,71 л/кг. Связывание с белком сыворотки составляет 16–43%. Период полувыведения ципрофлоксацина из сыворотки крови составляет 3–5 часов. После приема внутрь однократной дозы, колеблющейся от 250 до 750 мг, у взрослых пациентов с нормальной функцией почек 15–50% дозы выделяется с мочой в виде неизмененного лекарственного вещества и 10–15% — в виде метаболитов в течение 24 часов. Как ципрофлоксацин, так и его четыре первичных метаболита выделяются в мочу и кал. Почечный клиренс ципрофлоксацина, как правило, составляет 300–479 мл/мин. Примерно 20–40% дозы выводится с калом в неизмененном виде и в виде метаболитов в течение 5 дней.
Показания
Язвы роговицы и поверхностные инфекции глаза (глаз) и его придатков, вызванные штаммами бактерий, чувствительными к ципрофлоксацину.
Острый отит наружного уха, а также острый отит среднего уха с дренажом через тимпаностомическую трубку, вызванные штаммами бактерий, чувствительными к ципрофлоксацину.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к ципрофлоксацину или другим хинолонам, или к любому из компонентов препарата.
Особенности применения
Общие
- У пациентов, получавших терапию хинолоном, наблюдались серьезные, в т.ч. летальные, (анафилактические) реакции повышенной чувствительности, иногда — после применения первой дозы. Некоторые реакции сопровождались сердечно-сосудистой недостаточностью, потерей сознания, шумом в ушах, отеком глотки или лица, диспноэ, крапивницей и зудом.
- Серьезные случаи острой гиперчувствительности к ципрофлоксацину могут потребовать неотложного лечения. При клинических показаниях следует осуществить кислородную терапию и восстановления проходимости дыхательных путей.
- Следует прекратить применение ципрофлоксацина при первых проявлениях сыпи на коже или любых других признаках повышенной чувствительности.
- Как и при применении всех антибактериальных препаратов, длительное применение может привести к чрезмерному росту нечувствительных к антибиотикам бактериальных штаммов или грибов. В случае развития суперинфекции следует провести соответствующую терапию.
- Воспаление и разрыв сухожилия возможны при системной терапии фторхинолонами, включая ципрофлоксацин, особенно у пациентов пожилого возраста, а также у пациентов, которым попутно проводят лечение с применением кортикостероидов. Таким образом, применение глазных/ушных капель Ципрофлоксофарм следует прекратить при первых признаках воспаления сухожилия.
Глазные капли
- Клинический опыт применения детям в возрасте до 1 года, особенно новорожденным, весьма ограничен.
- Не рекомендуется применение глазных капель Ципрофлоксофарм новорожденным с бленореей новорожденных гонококкового и хламидийного происхождения, поскольку не оценивалось у пациентов данной категории. Новорожденные с бленореей новорожденных должны получать лечение, соответствующее их состоянию.
- При применении глазных капель Ципрофлоксофарм следует принимать во внимание риск попадания препарата в носоглотку, что может способствовать возникновению и распространению бактериальной резистентности.
- Глазные капли Ципрофлоксофарм содержат бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение и обесцвечивать мягкие контактные линзы.
- Не рекомендуется носить контактные линзы во время лечения глазной инфекции.
Таким образом, пациентам следует рекомендовать не носить контактные линзы во время лечения глазными каплями Ципрофлоксофарм.
Ушные капли
Эффективность и безопасность применения у детей в возрасте до 1 года не оценивали.
При закапывании в ухо необходим регулярный медицинский мониторинг для возможности своевременного проведения других терапевтических мероприятий.
Способ применения и дозы
Применение в офтальмологии
Дозировка для подростков и взрослых, включая пациентов пожилого возраста
Язвы роговицы
Ципрофлоксофарм следует применять с такими интервалами, включая ночное время:
в 1-й день закапывать по 2 капли в конъюнктивальный мешок (-ки) пораженного глаза (глаз) каждые 15 мин в течение первых 6 часов, затем — по 2 капли каждые 30 мин в течение первых суток;
на 2-й день закапывать по 2 капли в конъюнктивальный мешок (-ки) пораженного глаза (глаз) каждый час;
с 3-го по 14-й день закапывать по 2 капли в конъюнктивальный мешок (-ки) пораженного глаза (глаз) каждые 4 часа.
При язве роговицы лечение может длиться более 14 дней; схему дозирования и продолжительность лечения определяет врач.
Бактериальные поверхностные инфекции глаза и его придатков
Стандартная доза составляет 1–2 капли в конъюнктивальный мешок (-ки) пораженного глаза (глаз) 4 раза в день.
При тяжелых инфекциях доза может составлять 1–2 капли каждые 2 часа в первые два дня в течение дневного времени.
Как правило, лечение продолжается 7–14 дней.
После инстилляции рекомендуется плотное закрытие век или носослезная окклюзия. Это снижает системную абсорбцию лекарств, введенных в глаза, что уменьшает вероятность системных побочных эффектов.
В случае сопутствующей терапии с применением других местных офтальмологических препаратов следует соблюдать интервал 10–15 минут между их применением.
Дозировка для детей от 1 года является такой же, как и для взрослых.
В результате клинического исследования новорожденных и детей в возрасте до одного месяца выявлено, что Ципрофлоксофарм клинически и микробиологически эффективен для лечения бактериального конъюнктивита у этой категории пациентов при применении 3 раза в день в течение 4 дней.
Пациентам с нарушениями функции печени и почек
Применение препарата Ципрофлоксофарм этой категории пациентов не изучалось.
Предостережения относительно применения
Чтобы предупредить загрязнение кончика капельницы и раствора, необходимо быть осторожными и не касаться век или других поверхностей кончиком флакона-капельницы.
Применение в отологии
Дозировка для взрослых, включая пациентов пожилого возраста
Для взрослых доза составляет 4 капли препарата Ципрофлоксофарм в ушной канал дважды в день.
Для пациентов, которым требуется применение ушных тампонов, дозу можно удвоить только при первом применении (т.е. 6 капель для детей и 8 капель для взрослых).
В целом продолжительность лечения не должна превышать 5–10 дней. В некоторых случаях лечение можно продолжить, но в таком случае рекомендуется проверить чувствительность местной флоры.
В случае сопутствующей терапии другими местными лекарственными средствами следует соблюдать интервал 10–15 мин между их применением.
Дозировка для детей
Доза составляет 3 капли препарата Ципрофлоксофарм в ушной канал дважды в день.
Пациенты с нарушением функции печени и почек
Применение препарата Ципрофлоксофарм этой категории пациентов не изучалось.
Предостережения относительно применения
Следует тщательно прочистить наружный слуховой канал. Чтобы предотвратить вестибулярную стимуляцию, рекомендуется вводить раствор комнатной температуры или температуры тела.
Пациент должен находиться в положении лежа на противоположной стороне относительно пораженного уха. Желательно находиться в таком положении в течение 5 — 10 мин. Также после местной очистки в слуховой проход можно вводить смоченный тампон из марли или гигроскопической ваты на 1–2 дня, но его необходимо смачивать для насыщения препаратом 2 раза в день.
Чтобы предупредить загрязнение кончика капельницы и раствора, необходимо быть осторожными и не касаться ушной раковины или наружного ушного прохода, прилегающих участков или других поверхностей кончиком флакона-капельницы.
Дети
Глазные капли
Применять детям от рождения.
Не сообщалось о какой-либо серьезной побочной реакции, связанной с применением препарата, в этой категории пациентов.
Ушные капли
Применять детям в возрасте старше 1 года.
Не сообщалось о какой-либо серьезной побочной реакции, связанной с применением препарата, в этой категории пациентов.
Безопасность и эффективность при применении препарата у детей в возрасте до 1 года не установлены.
Побочные реакции
Следующие побочные реакции классифицировались следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечастые (≥1/1000 до <1/100), редкие (≥1/10000 до <1/1000), редкие (<1/10000) или неизвестные (невозможно оценить частоту их возникновения из существующих данных). В рамках каждой группы побочные эффекты представлены в порядке уменьшения их степени тяжести.
Таблица 1
Побочные эффекты, которые наблюдались после применения ципрофлоксацина в глаза
|Классы систем органов
|Побочные реакции в соответствии с классификатором MedDRA
|Инфекции и инвазии
|Единичные: ячмень, ринит
|Со стороны иммунной системы
|Единичные: повышенная чувствительность
|Со стороны нервной системы
Частые: дисгевзия
Нечастые: головная боль
Единичные: головокружение
|Со стороны органов зрения
Частые: отложения на роговице, ощущение дискомфорта в глазу, гиперемия глаза
Нечастые: кератопатия, инфильтраты роговицы, окрашивание роговицы, светобоязнь, снижение остроты зрения, отек век, затуманивание зрения, боль в глазу, сухость глаза, припухлость глаз, зуд глаза, ощущение инородного тела в глазу, повышенное слезотечение, выделения из глаза, образование чешуек по краям век, отек конъюнктивы, эритема век
Единичные: токсичность глаза, точечный кератит, кератит, конъюнктивит, нарушение функции роговицы, дефект эпителия роговицы, диплопия, гипестезия глаза, астенопия, раздражение глаза, воспаление глаза, гиперемия конъюнктивы
|Со стороны органов слуха
|Единичные: боль в ухе
|Со стороны респираторной системы, торакальные и медиастинальные нарушения
|Единичные: гиперсекреция придаточных пазух носа
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
Нечастые: тошнота
Единичные: диарея, боль в животе
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Единичные: дерматит
|Нарушения общего характера и состояния, связанные с местом введения
|Единичные: гипертермия
|Лабораторные исследования
|Единичные: отклонения от нормы результатов лабораторных исследований
Таблица 2
Побочные реакции, о которых сообщалось при применении ципрофлоксацина в ухо
|Классы систем органов
|Побочные реакции в соответствии с классификатором MedDRA
|Со стороны нервной системы
|Нечастые: плаксивость, головная боль
|Со стороны органов слуха и лабиринта
Нечастые: боль в ухе, заложенность уха, оторея, зуд в ухе
Неизвестные: звон в ушах
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Нечастые: дерматит
|Нарушения общего характера и состояния, связанные с местом введения
|Нечастые: гипертермия
Описание отдельных побочных реакций
При местном нанесении фторхинолонов очень редко возникали такие реакции, как (генерализованная) сыпь, токсический эпидермолиз, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и крапивница.
В отдельных случаях при применении ципрофлоксацина в глаза наблюдались случаи затуманивания зрения, снижения остроты зрения и признаки остатка препарата (белый преципитат).
Редко компоненты препарата могут вызвать реакцию повышенной чувствительности при применении в ухо. Однако, как и при нанесении на кожу любого вещества, всегда есть вероятность возникновения аллергической реакции на любой из компонентов препарата (только для ушных капель Ципрофлоксофарм).
О серьезных, а в некоторых случаях — летальных (анафилактических) реакциях повышенной чувствительности, иногда после первой дозы, сообщалось у пациентов, которым проводилась терапия системными хинолонами. Некоторые реакции сопровождались сердечно-сосудистым коллапсом, потерей сознания, покалыванием, отеком глотки или лица, диспноэ, крапивницей и зудом.
У пациентов, получавших системные фторхинолоны, сообщалось о разрывах сухожилия плеча, кисти, ахиллова сухожилия или других сухожилий, что требовало хирургического восстановления или приводило к длительной недееспособности. Исследования и постмаркетинговый опыт применения системных фторхинолонов указывают на то, что риск возникновения таких разрывов может увеличиваться у пациентов, получающих кортикостероиды, особенно у пациентов пожилого возраста, при большой нагрузке на сухожилия, включая ахиллово сухожилие. На сегодня клинические и постмаркетинговые данные не продемонстрировали четкой связи между применением ципрофлоксацина и побочными реакциями со стороны костно-мышечной и соединительной тканей.
У пациентов с язвой роговицы при частом применении препарата Ципрофлоксофарм наблюдался белый преципитат в глазу (остаток препарата), который исчезал после дальнейшего применения. Наличие преципитата не требует отмены препарата Ципрофлоксофарм, а также не оказывает негативного влияния на клиническую картину процесса выздоровления.
Срок годности
3 года.
Срок хранения после вскрытия флакона — 4 недели.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 мл во флаконе-капельнице с полиэтилена. По 1 флакону-капельнице в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
К.Т. Ромфарм Компани С.Р.Л./S.C. Rompharm Company S.R.L.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Ул. Ероилор № 1А, г. Отопень, 075100, округ Илфов, Румыния/Eroilor str. No 1А, Otopeni city, 075100, county Ilfov, Romania.