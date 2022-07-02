Рекомендуется постоянно контролировать артериальное давление и работу сердца при помощи ЭКГ у всех пациентов, получающих препарат БИБЛОК.

Применение препарата БИБЛОК для контроля желудочкового ответа у пациентов с наджелудочковой аритмией следует проводить с осторожностью, если у пациента имеются гемодинамические нарушения или он принимает другие средства, снижающие нижеуказанные функции: периферическое сопротивление, наполнение миокарда, сократимость миокарда или передача электрического импульса в миокарде. Несмотря на быстрое начало и окончание действия препарата БИБЛОК, могут возникать тяжелые реакции, в том числе потеря сознания, кардиогенный шок, остановка сердца. Сообщалось о нескольких летальных исходах в сложных клинических случаях, когда препарат БИБЛОК, вероятно, применяли для контроля желудочкового ритма.

Чаще всего наблюдается такой побочный эффект, как дозозависимая гипотензия, но может возникнуть при применении любой дозы. Гипотензия может быть тяжелой. В случае развития гипотензии следует снизить скорость инфузии или, при необходимости, прекратить введение. Гипотензия, как правило, обратная (в течение 30 минут после прекращения введения препарата БИБЛОК). В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные меры по восстановлению давления. Необходимо соблюдать особую осторожность при подборе дозировки и в течение поддерживающей инфузии пациентам с низким систолическим артериальным давлением.

При применении препарата БИБЛОК отмечали случаи брадикардии, в том числе тяжелой брадикардии, и остановки сердца. Препарат БИБЛОК следует применять с особой осторожностью пациентам с низким уровнем частоты сердечных сокращений до лечения и только тогда, когда ожидаемая потенциальная польза превышает риск.

Препарат БИБЛОК противопоказан пациентам с уже имеющейся тяжелой синусовой брадикардией. Если частота пульса снижается до менее чем 50–55 ударов в минуту в состоянии покоя и пациент ощущает симптомы, связанные с брадикардией, следует уменьшить дозу или прекратить введение.

Симпатическая стимуляция необходима для поддержки кровообращения при застойной сердечной недостаточности. Бета-блокада несет потенциальную опасность дальнейшего подавления сократимости миокарда и ускорения развития тяжелой недостаточности. Длительная депрессия миокарда в результате применения бета-блокаторов в течение определенного периода времени может в некоторых случаях приводить к сердечной недостаточности.

Следует проявлять осторожность при применении препарата БИБЛОК пациентам с нарушениями функции сердца. При первых симптомах угрозы сердечной недостаточности БИБЛОК (эсмолола гидрохлорид) следует отменить. Хотя, исходя из короткого времени полувыведения, может быть достаточно отмены препарата, также можно рассмотреть специфическое лечение. Препарат БИБЛОК противопоказан пациентам с декомпенсированной сердечной недостаточностью.

Из-за отрицательного влияния на время возбуждения бета-блокаторы можно применять пациентам с блокадой сердца первой степени или другими нарушениями сердечной проводимости только с осторожностью.

Препарат БИБЛОК следует назначать с осторожностью и только после предварительного применения блокаторов альфа-рецепторов пациентам с феохромоцитомой.

Требуется осторожность при применении препарата БИБЛОК для лечения артериальной гипертензии после индуцированной гипотермии.

Пациентам с бронхоспастической болезнью вообще не следует назначать бета-блокаторы. Исходя из относительной бета1-селективности и титрованности БИБЛОК с осторожностью можно применять пациентам с бронхоспастической болезнью. Однако ввиду того, что бета1-селективность не абсолютна, БИБЛОК следует тщательно титровать до определения наименьшей эффективной дозы. В случае бронхоспазма инфузию следует незамедлительно прекратить и при необходимости ввести бета2-агонист.

Если пациент уже получает средство, стимулирующее бета2-рецепторы, может возникнуть необходимость пересмотра дозы этого средства.

Препарат БИБЛОК следует применять с осторожностью пациентам с хрипами или астмой в анамнезе.

Препарат БИБЛОК следует применять с осторожностью пациентам с сахарным диабетом или в случае подозреваемой либо фактической гипогликемии. Бета-блокаторы могут маскировать продромальные симптомы гипогликемии, такие как тахикардия. Однако головокружение и потливость не будут подвергаться влиянию. Одновременное применение бета-блокаторов и противодиабетических препаратов может усиливать эффект противодиабетических средств (снижение глюкозы в крови).

Реакции в месте инфузии отмечаются при применении препарата БИБЛОК как в концентрации 10 мг/мл, так и 20 мг/мл. Эти реакции включают раздражение и воспаление в месте инфузии, а также более тяжелые реакции, такие как тромбофлебит, некроз и образование волдырей, в частности при экстравазации. Следует избегать инфузии в вены малого диаметра или с применением катетера типа «бабочка». В случае развития реакции в месте инфузии следует использовать альтернативное место для инфузии.

Бета-блокаторы могут повышать частоту и продолжительность приступов стенокардии у пациентов со стенокардией Принцметала по причине беспрепятственного спазма коронарной артерии, опосредованного альфа-рецептором. Таким пациентам вообще нельзя назначать неселективные бета-блокаторы, а бета1-селективные блокаторы можно назначать только с чрезвычайной осторожностью.

У гиповолемических пациентов препарат БИБЛОК может ослаблять рефлекторную тахикардию и повышать риск сосудистой недостаточности. Поэтому таким пациентам препарат БИБЛОК следует применять с осторожностью.

Пациентам с периферическими циркуляторными расстройствами (болезнь или синдром Рейно, перемежающаяся хромота) бета-блокаторы следует применять с большой осторожностью из-за риска обострения этих заболеваний.

Применение некоторых бета-блокаторов, особенно для внутривенного введения, в том числе препарата БИБЛОК, было связано с повышением уровней сывороточного калия и гиперкалиемией. Такой риск повышается у пациентов с факторами риска, такими как нарушение функции почек и проведение гемодиализа.

Сообщалось, что бета-блокаторы, включая БИБЛОК, способствуют развитию гиперкалиемического почечного канальцевого ацидоза. Кроме того, ацидоз обычно может сопровождаться сниженной сократимостью миокарда. БИБЛОК следует с осторожностью применять пациентам с метаболическим ацидозом.

Бета-блокаторы могут увеличивать чувствительность к аллергенам и серьезность анафилактических реакций. Пациенты, получающие бета-блокаторы, могут не отвечать на обычные дозы адреналина, применяемые для лечения анафилактических реакций или анафилактоидных реакций.

Бета-блокаторы были связаны с развитием псориаза или псориазоподобных высыпаний и обострением псориаза. Пациентам с псориазом в личном или семейном анамнезе следует назначать бета-блокаторы только после тщательного анализа ожидаемой пользы и риска.

Бета-блокаторы, включая БИБЛОК, вызывали мышечную слабость. БИБЛОК следует применять с осторожностью пациентам с миастенией гравис.

Такие бета-блокаторы, как пропранолол и метопролол, могут маскировать некоторые клинические признаки гипертиреоза (например, тахикардию). Резкое прекращение лечения бета-блокаторами у пациентов с риском развития или подозрением на развитие тиреотоксикоза может вызвать тиреотоксический криз, и такие пациенты нуждаются в тщательном наблюдении.

Пациенты пожилого возраста

Пациентов пожилого возраста следует лечить с осторожностью. В целом, выбор дозы для пациентов пожилого возраста следует проводить с осторожностью, начиная с самых низких из рекомендованного диапазона доз, учитывая большую частоту снижения почечной или сердечной функции, сопутствующие заболевания и лечение другими лекарственными средствами.

Пациенты с нарушением функции печени

Специальные предостережения для пациентов с нарушением функции печени отсутствуют, поскольку БИБЛОК метаболизируется эстеразами эритроцитов.

Это лекарственное средство содержит около 1,22 ммоль (или 28 мг) натрия в одном флаконе. Это следует учитывать пациентам, находящимся на диете с контролем натрия.