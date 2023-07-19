ЭСМОЛОЛ (ESMOLOLUM) Действующее вещество
селективный блокатор β1-адренорецепторов без ВСА и мембраностабилизирующей активности. Гипотензивное, антиаритмическое и антиангинальное средство. Подавляет автоматизм синусного узла, удлиняет рефрактерный период и замедляет проведение по AV-узлу. Тормозит центральную симпатическую импульсацию и понижает чувствительность периферических тканей к катехоламинам. Снижает ЧСС, сократимость миокарда, потребление миокардом кислорода (антиангинальный эффект), сердечный выброс и АД.
Терапевтический эффект развивается через 2 мин от начала инфузии и прекращается через 15–20 мин после ее завершения. T½ — 9 мин. Выводится почками в виде неактивного метаболита.
АГ, гипертонический криз, синусовая тахикардия, суправентрикулярная тахикардия и тахиаритмия (включая фибрилляцию и трепетание предсердий, в том числе во время и после оперативных вмешательств), тиреотоксический криз, инфаркт миокарда, феохромоцитома, нестабильная стенокардия.
в/в, в дозе 500 мкг/кг в течение 1 мин (нагрузочная доза), затем 50 мкг/кг в 1 мин в течение последующих 4 мин; поддерживающая доза — 25 мкг/кг в 1 мин (или менее); возможен перерыв между повторными введениями — 5–10 мин. При недостаточном эффекте при введении в течение первых 5 мин 2 доз повторно вводят нагрузочную дозу — 500 мкг/кг в течение 1 мин, затем в течение 4 мин — 100 мкг/кг в 1 мин (при повторных введениях возможно повышение дозы до 150 мкг/кг в 1 мин, затем — до 200 мкг/кг в 1 мин). При достижении желаемого уровня ЧСС для стабилизации состояния можно использовать пропранолола гидрохлорид в дозе 10–20 мг каждые 4–6 ч внутрь, верапамил 80 мг каждые 6 ч внутрь, дигоксин в дозе 0,125–0,5 мг каждые 6 ч внутрь или в/в, хинидин 200 мг каждые 2 ч внутрь (на фоне применения их первой дозы в течение первого часа инфузионную дозу эсмолола снижают вдвое). В случае стабильного состояния пациента в течение часового наблюдения после приема 1-й или введения 2-й дозы одного из указанных препаратов, инфузию эсмолола можно прекратить. Во время операционной анестезии при необходимости вводят в/в болюсно в дозе 80 мг в течение 15–30 с, затем — в виде инфузии со скоростью 150–300 мкг/кг в 1 мин.
повышенная чувствительность к эсмололу, синусовая брадикардия (ЧСС менее менее 45 уд./мин), кардиогенный шок, AV-блокада II–III степени, острая сердечная недостаточность, синдром слабости синусного узла, артериальная гипотензия (систолическое АД ниже 90 мм рт. ст., диастолическое АД ниже 50 мм рт. ст.), гиповолемия, бронхоспазм, детский возраст (безопасность применения не установлена).
редко — повышенная утомляемость, сонливость, спутанность сознания, головная боль, головокружение, расстройства речи и/или зрения, возбуждение; артериальная гипотензия, признаки периферической ишемии, брадикардия, ощущение сердцебиения, тромбофлебит; озноб, жар, диспноэ, бронхоспазм, запор, задержка мочи, жжение, индурация или инфильтрация кожи вокруг места введения препарата (при экстравазации).
безопасность применения в период беременности не установлена. В связи с отсутствием данных о возможности проникновения эсмолола в грудное молоко не рекомендуется применять в период кормления грудью. С осторожностью назначают больным с бронхоспастическими заболеваниями, сахарным диабетом, нарушением функции почек. Следует избегать введения в концентрации более 10 мг/мл из-за возможного некроза кожи. С осторожностью продолжают инфузию более 24 ч (клинический опыт недостаточен). Возможно применение через 48 ч после отмены верапамила и резерпина.
несовместим в одном шприце с 5% р-ром натрия гидрокарбоната. Повышает концентрацию дигоксина в плазме крови, усиливает гипотензивное действие ингаляционных анестиков, пролонгирует миорелаксантный эффект сукцинилхолина (в 1,5 раза). Морфин и варфарин повышают концентрацию эсмолола в плазме крови.
проявляется гипотензией, брадикардией, бронхоспазмом. Лечение: при брадикардии — в/в введение атропина сульфата или изопреналина; при артериальной гипотензии — в/в введение жидкости и сосудосуживающих средств (эпинефрин, норэпинефрин, допамин или добутамин), при бронхоспазме — изопреналин или производные ксантина.