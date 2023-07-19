в/в, в дозе 500 мкг/кг в течение 1 мин (нагрузочная доза), затем 50 мкг/кг в 1 мин в течение последующих 4 мин; поддерживающая доза — 25 мкг/кг в 1 мин (или менее); возможен перерыв между повторными введениями — 5–10 мин. При недостаточном эффекте при введении в течение первых 5 мин 2 доз повторно вводят нагрузочную дозу — 500 мкг/кг в течение 1 мин, затем в течение 4 мин — 100 мкг/кг в 1 мин (при повторных введениях возможно повышение дозы до 150 мкг/кг в 1 мин, затем — до 200 мкг/кг в 1 мин). При достижении желаемого уровня ЧСС для стабилизации состояния можно использовать пропранолола гидрохлорид в дозе 10–20 мг каждые 4–6 ч внутрь, верапамил 80 мг каждые 6 ч внутрь, дигоксин в дозе 0,125–0,5 мг каждые 6 ч внутрь или в/в, хинидин 200 мг каждые 2 ч внутрь (на фоне применения их первой дозы в течение первого часа инфузионную дозу эсмолола снижают вдвое). В случае стабильного состояния пациента в течение часового наблюдения после приема 1-й или введения 2-й дозы одного из указанных препаратов, инфузию эсмолола можно прекратить. Во время операционной анестезии при необходимости вводят в/в болюсно в дозе 80 мг в течение 15–30 с, затем — в виде инфузии со скоростью 150–300 мкг/кг в 1 мин.