Гроприм (Groprim) (326479) - инструкция по применению ATC-классификация
Гроприм инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Гроприм — противовирусное средство с иммуномоделирующими свойствами. Препарат нормализирует (до индивидуальной нормы) клеточный иммунитет, индуцируя дозревание и дифференцирование Т-лимфоцитов и Т1-хелперов, потенцируя индукцию лимфопролиферативного ответа в митогенных или антиген-активных клетках. Гроприм моделирует цитотоксичность Т-лимфоцитов и натуральных киллеров, функцию Т8-супрессоров и Т4-хелперов, а также увеличивает количество иммуноглобулина G и поверхностных маркеров комплемента. Гроприм увеличивает синтез интерлейкина-1 (IL-1) и синтез интерлейкина-2 (IL-2), регулирует экспрессию рецепторов IL-2. Гроприм существенно увеличивает секрецию эндогенного гамма-интерферона и уменьшает продуцирование интерлейкина-4 в организме. Гроприм усиливает действие нейтрофильных гранулоцитов, хемотаксис и фагоцитоз моноцитов и макрофагов. Гроприм угнетает синтез вируса путем встраивания инозин-оротовой кислоты в полирибосомы пораженной вирусом клетки и угнетает присоединение адениловой кислоты к вирусной и-РНК.
Фармакокинетика. После приема препарата внутрь в дозе 1,5 г максимальная концентрация инозина пранобекса в плазме крови достигается через 1 час и составляет 600 мкг/мл. В организме инозина пранобекс метаболизируется в печени с образованием мочевой кислоты. Период полувыведения 4-(ацетиламино)бензоата составляет 50 мин, 1-(диметиламино)-2-пропанола — 3,5 ч. Выводится почками в виде метаболитов.
Показания Гроприм
– вирусные инфекции, вызванные вирусом простого герпеса типа 1 и 2, вирусом ветряной оспы, цитомегаловирусом, вирусом Эпштейна-Барр, вирусом кори, вирусом паротита, в том числе у больных с иммунодефицитными состояниями;
– вирусные респираторные инфекции;
– папилломавирусные инфекции кожи и слизистых оболочек: остроконечные кондиломы, папилломавирусная инфекция вульвы, вагины и шейки матки (в составе комплексной терапии);
– острый вирусный энцефалит (в составе комплексной терапии);
– вирусные гепатиты (в составе комплексной терапии);
– подострый склерозирующий панэнцефалит (в составе комплексной терапии).
Применение Гроприм
препарат применяют внутрь.
Суточная доза зависит от массы тела, течения и тяжести заболевания, состояния больного.
Взрослые и дети с 12 лет: 50 мг/кг массы тела (обычно 6–8 таблеток, разделенных на 3–4 приема), максимальная суточная доза — 4 г.
Дети от 1 до 12 лет: 50 мг/кг массы тела (обычно 1 таблетка на 10 кг массы тела для ребенка с массой тела 10–20 кг, при массе тела больше 20 кг назначают дозу, как для взрослых) за 3–4 приема в сутки, максимальная суточная доза — 4 г. Для облегчения глотания таблетку можно растолочь.
Длительность лечения.
Острые заболевания: при заболеваниях с кратковременным течением курс лечения составляет от 5 до 14 дней. После снижения выраженности симптомов заболевания лечение следует продолжать еще 1–2 дня или дольше, в зависимости от течения болезни, состояния больного.
Вирусные заболевания с длительным течением: лечение следует продолжать в течение 1–2 недель после снижения выраженности симптомов заболевания или дольше, в зависимости от течения болезни, состояния больного.
Рецидивирующие заболевания: в начальной стадии лечения применяются те же рекомендации, что и для острых заболеваний. В ходе поддерживающей терапии доза может быть снижена до 500–1000 мг (1–2 таблетки) в сутки. При появлении первых признаков рецидива необходимо восстановить прием суточной дозы, рекомендованной для острых заболеваний, и следует продолжать лечение в течение 1–2 дней после исчезновения симптомов. Курс лечения можно повторять несколько раз, в зависимости от состояния больного, по рекомендации врача.
Хронические заболевания: препарат назначают в суточной дозе 50 мг/кг массы тела в соответствии со следующими схемами:
асимптоматические заболевания – принимать в течение 30 дней с перерывом 60 дней; заболевания с умеренно выраженными симптомами – принимать в течение 60 дней с перерывом 30 дней;
заболевания с тяжелыми симптомами – применять в течение 90 дней с перерывом 30 дней.
Курс лечения следует повторять столько раз, сколько будет нужно, при этом необходимо проводить постоянный мониторинг состояния пациента и показаний для продолжения терапии.
При инфекциях, вызванных вирусом папилломы человека (наружные генитальные бородавки (остроконечные кондиломы) или папилломавирусная инфекция канала шейки матки) принимают по 3 г (2 таблетки 3 раза в сутки) в течение 14–28 дней в качестве монотерапии или как дополнение к местной терапии или хирургическому лечению в соответствии со следующими схемами:
– для лечения пациентов из группы «низкого риска» (больные с нормальным иммунитетом или пациенты с низким риском рецидива) препарат применяют в течение 14-28 дней до достижения максимальной эрадикации вируса, затем следует сделать перерыв на 2 месяца. Курс лечения можно повторять с применением такой же дозы, при этом необходимо проводить мониторинг состояния пациента и показаний для продолжения терапии;
– для лечения пациентов из группы «высокого риска»* (больные с иммунодефицитом или с высоким риском рецидива) препарат применяют 5 дней в неделю, последовательно 1-2 недели в месяц в течение 3 месяцев. Курс лечения следует повторять столько раз, сколько будет нужно, при этом необходимо проводить постоянный мониторинг состояния пациента и показаний для продолжения терапии.
* Факторы «высокого риска» у пациентов с рецидивами или дисплазией шейки матки, или папилломавирусной инфекцией гениталий, как и при других подобных заболеваниях, включают:
Иммунодефицит, вызванный:
– наличием в анамнезе хронических либо рецидивирующих инфекций или заболеваний, которые передаются половым путем;
– химиотерапией;
– хроническим алкоголизмом;
• длительное применение пероральных контрацептивов (2 года и дольше);
• уровень фолатов в эритроцитах меньше чем 660 нмоль/л;
• наличие нескольких сексуальных партнеров, смену постоянного сексуального партнера;
• частые вагинальные половые контакты (≥2-6 раз в неделю) или анальный секс;
• атопию (наследственную склонность к повышенной чувствительности);
• плохо контролируемый сахарный диабет;
• курение;
• папилломавирусную инфекцию гениталий, которая длится более 2 лет или имеет 3 и более рецидива в анамнезе;
• кожные бородавки в детстве в анамнезе.
При подостром склерозирующем панэнцефалите суточная доза составляет 100 мг/кг массы тела, максимальная доза — 3–4 г в сутки, при этом необходимо проводить мониторинг состояния пациента и показаний для продолжения терапии.
Дети. Препарат применяют детям с 1 года.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому другому компоненту препарата; острый приступ подагры; гиперурикемия.
Побочные эффекты
во время лечения Гропримом наиболее частым побочным эффектом препарата у взрослых и детей является временное повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови и в моче, которые возвращаются к начальным нормальным значениям за несколько дней после окончания лечения.
Лабораторные показатели: повышение уровня мочевой кислоты в крови, повышение уровня мочевой кислоты в моче, повышение уровня азота мочевины в крови, повышение уровней трансаминаз, повышение уровней щелочной фосфатазы в крови.
Общие расстройства: усталость, недомогание.
Со стороны кожи: сыпь, зуд, эритема.
Со стороны пищеварительного тракта: рвота, тошнота, ощущение дискомфорта в эпигастральной области, диарея, запор, боль в животе (в верхней части).
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, сонливость, расстройство сна.
Со стороны костно-мышечной системы: артралгия.
Со стороны психики: нервозность.
Со стороны мочевыделительной системы: полиурия.
Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, анафилактический шок, ангионевротический отек, гиперчувствительность, крапивница.
Особые указания
поскольку во время лечения Гропримом возможно временное повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови, особенно у мужчин и пациентов пожилого возраста, препарат не следует применять больным, страдающим подагрой, гиперурикемией, а также нужно с осторожностью применять больным с мочекаменной болезнью и с нарушением функции почек. При применении препарата больше 3 мес целесообразно каждый месяц проверять лабораторные показатели функции печени и почек (трансаминазы, креатинин), уровень мочевой кислоты в сыворотке крови, проводить анализ крови.
У некоторых лиц могут возникать острые реакции повышенной чувствительности (ангионевротический отек, анафилактический шок, крапивница). В таком случае терапию Гропримом следует прекратить.
При длительном применении препарата существует риск развития нефролитиаза.
Гроприм содержит пшеничный крахмал, который может содержать глютен, но в крайне малом количестве, поэтому препарат считается безопасным для людей с целиакией (глютеновой энтеропатией). Пациентам с аллергией на пшеницу (которая отличается от целиакии) не рекомендуется принимать этот препарат.
В состав Гроприма входит маннит (Е 421), который может оказывать слабительное действие.
Применение в период беременности и кормления грудью. Исследования риска возникновения патологии у плода и нарушения фертильности у человека не проводились.
Неизвестно, проникает ли инозина пранобекс в грудное молоко. Не рекомендуется применять препарат в период беременности или кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Влияние препарата на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами не исследовалось. Однако пациентам следует учитывать, что препарат может вызвать головокружение или другие побочные реакции со стороны нервной системы.
Взаимодействия
не следует принимать препарат одновременно с иммунодепрессантами. С осторожностью следует назначать препарат с ингибиторами ксантиноксидазы или средствами, способствующими выведению мочевой кислоты, включая мочегонные препараты — тиазидными диуретиками (такими как гидрохлоротиазид, хлорталидон, индапамид) или петлевыми диуретиками (например фуросемид, торасемид, этакриновая кислота).
При одновременном применении с азидотимидином повышается образование нуклеотида вследствие увеличения биодоступности азидотимидина в плазме крови и увеличения внутриклеточного фосфорилирования в моноцитах крови человека.
Передозировка
случаи передозировки не наблюдались. Передозировка может вызвать повышение уровня мочевой кислоты в плазме крови и в моче.
Лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.