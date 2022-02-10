препарат применяют внутрь.

Суточная доза зависит от массы тела, течения и тяжести заболевания, состояния больного.

Взрослые и дети с 12 лет: 50 мг/кг массы тела (обычно 6–8 таблеток, разделенных на 3–4 приема), максимальная суточная доза — 4 г.

Дети от 1 до 12 лет: 50 мг/кг массы тела (обычно 1 таблетка на 10 кг массы тела для ребенка с массой тела 10–20 кг, при массе тела больше 20 кг назначают дозу, как для взрослых) за 3–4 приема в сутки, максимальная суточная доза — 4 г. Для облегчения глотания таблетку можно растолочь.

Длительность лечения .

Острые заболевания: при заболеваниях с кратковременным течением курс лечения составляет от 5 до 14 дней. После снижения выраженности симптомов заболевания лечение следует продолжать еще 1–2 дня или дольше, в зависимости от течения болезни, состояния больного.

Вирусные заболевания с длительным течением: лечение следует продолжать в течение 1–2 недель после снижения выраженности симптомов заболевания или дольше, в зависимости от течения болезни, состояния больного.

Рецидивирующие заболевания: в начальной стадии лечения применяются те же рекомендации, что и для острых заболеваний. В ходе поддерживающей терапии доза может быть снижена до 500–1000 мг (1–2 таблетки) в сутки. При появлении первых признаков рецидива необходимо восстановить прием суточной дозы, рекомендованной для острых заболеваний, и следует продолжать лечение в течение 1–2 дней после исчезновения симптомов. Курс лечения можно повторять несколько раз, в зависимости от состояния больного, по рекомендации врача.

Хронические заболевания: препарат назначают в суточной дозе 50 мг/кг массы тела в соответствии со следующими схемами:

асимптоматические заболевания – принимать в течение 30 дней с перерывом 60 дней; заболевания с умеренно выраженными симптомами – принимать в течение 60 дней с перерывом 30 дней;

заболевания с тяжелыми симптомами – применять в течение 90 дней с перерывом 30 дней.

Курс лечения следует повторять столько раз, сколько будет нужно, при этом необходимо проводить постоянный мониторинг состояния пациента и показаний для продолжения терапии.

При инфекциях, вызванных вирусом папилломы человека (наружные генитальные бородавки (остроконечные кондиломы) или папилломавирусная инфекция канала шейки матки) принимают по 3 г (2 таблетки 3 раза в сутки) в течение 14–28 дней в качестве монотерапии или как дополнение к местной терапии или хирургическому лечению в соответствии со следующими схемами:

– для лечения пациентов из группы «низкого риска» (больные с нормальным иммунитетом или пациенты с низким риском рецидива) препарат применяют в течение 14-28 дней до достижения максимальной эрадикации вируса, затем следует сделать перерыв на 2 месяца. Курс лечения можно повторять с применением такой же дозы, при этом необходимо проводить мониторинг состояния пациента и показаний для продолжения терапии;

– для лечения пациентов из группы «высокого риска»* (больные с иммунодефицитом или с высоким риском рецидива) препарат применяют 5 дней в неделю, последовательно 1-2 недели в месяц в течение 3 месяцев. Курс лечения следует повторять столько раз, сколько будет нужно, при этом необходимо проводить постоянный мониторинг состояния пациента и показаний для продолжения терапии.

* Факторы «высокого риска» у пациентов с рецидивами или дисплазией шейки матки, или папилломавирусной инфекцией гениталий, как и при других подобных заболеваниях, включают:

Иммунодефицит, вызванный:

– наличием в анамнезе хронических либо рецидивирующих инфекций или заболеваний, которые передаются половым путем;

– химиотерапией;

– хроническим алкоголизмом;

• длительное применение пероральных контрацептивов (2 года и дольше);

• уровень фолатов в эритроцитах меньше чем 660 нмоль/л;

• наличие нескольких сексуальных партнеров, смену постоянного сексуального партнера;

• частые вагинальные половые контакты (≥2-6 раз в неделю) или анальный секс;

• атопию (наследственную склонность к повышенной чувствительности);

• плохо контролируемый сахарный диабет;

• курение;

• папилломавирусную инфекцию гениталий, которая длится более 2 лет или имеет 3 и более рецидива в анамнезе;

• кожные бородавки в детстве в анамнезе.

При подостром склерозирующем панэнцефалите суточная доза составляет 100 мг/кг массы тела, максимальная доза — 3–4 г в сутки, при этом необходимо проводить мониторинг состояния пациента и показаний для продолжения терапии.

Дети. Препарат применяют детям с 1 года.