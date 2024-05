фармакодинамика. Фармакологическая активность препарата направлена преимущественно на ЦНС. Он демонстрирует противосудорожные свойства в отношении широкого спектра судорог у животных и эпилепсии у людей. В экспериментальных и клинических исследованиях выявлено 2 механизма противосудорожного действия вальпроата. Первый — прямой фармакологический эффект, зависит от концентрации вальпроата в плазме крови и тканях головного мозга. Второй — косвенный — возможно, связан с метаболитами вальпроата, которые остаются в головном мозге, или с модификациями нейромедиаторов, или с прямым действием на мембрану. Наиболее вероятной является гипотеза, что после введения вальпроата повышается уровень ГАМК. В ходе фармакологических исследований на животных было показано, что вальпроат натрия обладает противосудорожными свойствами на различных моделях экспериментальной эпилепсии (с генерализованными и фокальными судорогами). Аналогично в ходе исследований выявлено, что вальпроат натрия оказывает противоэпилептическое действие при различных формах эпилепсии у человека. Вероятно, это действие базируется на ГАМК-ергической (опосредованной гамма-аминомасляной кислотой) активности, которая предупреждает или ограничивает диффузию разрядов. Активной формой вальпроата натрия, которая применяется в/в или перорально, является вальпроевая кислота. В ходе некоторых исследований in vitro отмечено, что вальпроат натрия может стимулировать репликацию ВИЧ-1, однако этот эффект является слабым и в большинстве исследований не был воспроизводимым. Клинические последствия такого эффекта для пациентов, инфицированных вирусом ВИЧ-1, неизвестны. При применении вальпроата натрия у пациентов, инфицированных вирусом ВИЧ-1, следует принимать во внимание эту информацию для правильной интерпретации результатов анализа вирусной нагрузки. Вальпроат уменьшает продолжительность промежуточных фаз сна с одновременным увеличением фазы медленного сна.

Фармакокинетика. Различные фармакокинетические исследования, проведенные с применением вальпроата, показали следующие результаты. После перорального применения препарата Депакин Хроно 500 мг биодоступность в плазме крови приближается к 100%. В плазме крови препарат Депакин Хроно 500 мг находится в форме вальпроевой кислоты. Абсорбция препарата Депакин Хроно 500 мг таблеток, покрытых оболочкой, пролонгированного действия, в ЖКТ начинается сразу и имеет равномерный и удлиненный характер. Благодаря этому достигается отсутствие пиков плазменной концентрации действующего вещества и лучшее поддержание терапевтических концентраций вальпроевой кислоты во времени.

Распределение. Объем распределения вальпроевой кислоты ограничен в основном кровью и внеклеточной жидкостью, которые быстро обновляются. Вальпроат проникает в СМЖ и ткани головного мозга. Вальпроат проникает через плацентарный барьер как у животных, так и у людей:

– у животных вальпроат проникает через плацентарный барьер в таком же объеме, как и у человека;

– в нескольких публикациях оценивалась концентрация вальпроата в пуповинной крови новорожденных во время родов у людей: концентрация вальпроата в сыворотке пуповинной крови была одинаковой или несколько превышала таковую в сыворотке крови матери. Т ½ составляет 15–17 ч. Связывание с белками крови происходит в основном с альбумином и является дозозависимым и насыщаемым. При общей концентрации вальпроевой кислоты в плазме крови 40–100 мг/л доля ее свободной фракции составляет обычно 6–15%. У пациентов с почечной недостаточностью существует тенденция к увеличению доли несвязанной фракции из-за снижения уровня альбумина, а следовательно, и количества имеющихся мест связывания. Концентрация вальпроевой кислоты в спинномозговой жидкости подобна концентрации ее свободной фракции в плазме крови (около 10%). Вальпроевая кислота выводится при диализе, но объем выводимой фракции значительно уменьшается из-за ее связывания с альбумином (около 10%). Вальпроат натрия проникает через плацентарный барьер. Вальпроевая кислота проникает в грудное молоко (1–10% общей концентрации в сыворотке крови) женщин, получавших препарат Депакин Хроно 500 мг в период кормления грудью. C max в плазме крови при применении натощак достигается в среднем через 5–7 ч после применения препарата. Эти временные интервалы могут увеличиваться на 2–4 ч, если препарат принимать во время приема пищи. После начала длительной терапии препаратом Депакин Хроно 500 мг равновесная концентрация вальпроевой кислоты в сыворотке крови достигается через 3–4 дня, в некоторых случаях — через длительный период. Минимальная концентрация вальпроата в сыворотке крови, необходимая для терапевтического эффекта, обычно составляет 40–50 мг/л. Терапевтическая плазменная концентрация вальпроевой кислоты обычно находится в диапазоне 40–100 мг/л (278–694 мкмоль/л). В случае необходимости достижения более высокой концентрации нужно взвесить ожидаемую пользу и вероятность развития побочных эффектов, особенно дозозависимых. Если общая плазменная концентрация вальпроевой кислоты удерживается на уровне выше 150 мг/л (1040 мкмоль/л), то суточную дозу препарата следует снизить.

Метаболизм. Депакин Хроно 500 мг метаболизируется в печени. Основными метаболическими путями являются глюкуронирование и бета-окисление. В отличие от большинства других противоэпилептических средств, вальпроат натрия не ускоряет ни собственное расщепление, ни расщепление других веществ, таких как эстроген и прогестерон. Это свойство находит свое отражение в отсутствии любого индуцирующего влияния на ферменты, участвующие в системе цитохрома P450. Существует более 10 известных метаболитов, некоторые из них продемонстрировали противосудорожные свойства в ходе исследований на животных. Основным путем метаболизма вальпроата является глюкуронирование (около 40%), которое происходит преимущественно с участием ферментов UGT1A6, UGT1A9 и UGT2B7. Отмечается энтерогепатическая циркуляция.

Выведение. При постоянном применении вальпроевой кислоты ее средний Т ½ из плазмы крови у взрослых составляет 10,6 ч (хотя он может находиться в диапазоне 5–20 ч), из-за чего суточную дозу необходимо разделять на два приема. Препарат выделяется преимущественно почками после метаболизма путем конъюгации с глюкуроновой кислотой и бета-окисления: 70% — в форме глюкуронида и ±7% — в виде неизмененной вальпроевой кислоты. Остатки вещества выводятся через дыхательные пути и с калом. Т ½ у недоношенных новорожденных значительно увеличивается, достигая 30–70 ч в зависимости от степени недоношенности (тогда как он составляет 20–30 ч у доношенных новорожденных и младенцев в течение первого месяца жизни) и постепенно достигает показателей, характерных для детей и взрослых, то есть 8–22 ч со средним показателем 12 ч. Молекула препарата подвергается диализу, но гемодиализ эффективен только в отношении свободной фракции вальпроата в крови (около 10%). Вальпроат не индуцирует ферменты метаболической системы цитохрома Р450; поэтому, в отличие от большинства других противоэпилептических препаратов, он не ускоряет ни своей собственной деградации, ни деградации других веществ, таких как эстроген-прогестагенные средства и пероральные антикоагулянты. Выделяется вальпроевая кислота преимущественно почками. Малая доля выводится в неизмененном виде, а большая часть введенной дозы выводится в виде метаболитов.

Кинетика в отдельных группах пациентов. Почечная недостаточность. Снижается степень связывания с альбумином. Необходимо помнить о возможности повышения сывороточной концентрации свободной фракции вальпроевой кислоты. В случае такого повышения следует соответственно снизить дозу препарата.

Пациенты пожилого возраста. Отмечали изменения фармакокинетических параметров, но они не были особо значимыми. В связи с этим дозу необходимо определять на основании клинического ответа (то есть контроля судорог). По сравнению с гастрорезистентной формой вальпроата эта лекарственная форма пролонгированного действия в эквивалентных дозах демонстрирует следующие характеристики: исчезновение времени задержки абсорбции; более длительная абсорбция; идентичная биодоступность; ниже общая C max в плазме крови и концентрация свободной фракции в плазме крови (C max примерно на 25% ниже с относительно стабильным плато через 4–14 ч после приема препарата). Этот эффект «сглаживания пика» обеспечивает более стабильные и более равномерно распределенные в 24-часовом промежутке времени концентрации вальпроевой кислоты: при приеме препарата дважды в сутки в одной и той же дозе выраженность колебаний плазменных концентраций снижается вдвое; более линейная — корреляция между дозой и общей концентрацией в плазме крови и концентрацией свободной фракции в плазме крови.

Доклинические данные по безопасности. Исследования на животных показали, что влияние вальпроата in utero приводит к физическим и функциональным нарушениям слуховой системы крыс и мышей.