Фармакодинамика.

Витамин А оказывает общеукрепляющее действие, нормализует тканевой обмен: участвует в окислительно-восстановительных процессах (вследствие большого количества ненасыщенных связей), в синтезе мукополисахаридов, белков, липидов, в минеральном обмене, процессах образования холестерина. Усиливает продуцирование липазы и трипсина, усиливает миелопоэз, процессы клеточного деления. Усиливает размножение эпителиальных клеток кожи, омолаживает клеточную популяцию и уменьшает количество клеток, идущих по пути терминальной дифференциации, тормозит процессы кератинизации, усиливает синтез гликозаминогликанов, активирует взаимодействие иммунокомпетентных клеток между собой и с клетками эпидермиса. Стимулирует регенерацию кожи. Ретинол является необходимым компонентом для нормального функционирования сетчатки: он связывается с опсином (красным пигментом сетчатки), образуя родопсин (зрительный пурпур), необходимый для зрительной адаптации в темноте.

Местное действие опосредовано присутствием на поверхности эпителиоцитов специфических ретинолсвязывающих рецепторов.

Фармакокинетика.

Витамин А почти полностью всасывается в кишечнике (в основном в двенадцатиперстной и прямой кишках). Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 4 ч после приема. Ретинол распределяется в организме неравномерно. Наибольшее его количество находится в печени и сетчатке, он также выявляется в почках, жировых депо, надпочечниках и других железах внутренней секреции. Продукты обмена ретинола выводятся почками. Период полувыведения — 9,1 часа. В моче здорового человека ретинол не определяется, поскольку он выделяется с желчью.