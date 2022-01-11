Витамин A-Здоровье (Vitamin A-Zdorovye) (326417) - инструкция по применению ATC-классификация
Витамин A-Здоровье инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: ретинол;
для дозы 33000 МЕ
1 капсула мягкая содержит витамина А 33000 МЕ;
вспомогательные вещества: масло подсолнечное;
оболочка капсулы содержит: желатин, глицерин, метилпарабен (Е 218), пропилпарабен (Е 216), азорубин (Е 122);
для дозы 100000 МЕ
1 капсула мягкая содержит витамина А 100000 МЕ;
вспомогательные вещества: масло подсолнечное;
оболочка капсулы содержит: желатин, глицерин, метилпарабен (Е 218), пропилпарабен (Е 216).
Лекарственная форма
Капсулы мягкие.
Основные физико-химические свойства:
капсулы мягкие по 33000 МЕ — мягкие желатиновые капсулы шаровидной или сферической формы, со швом, красного цвета, заполненные маслянистой жидкостью от светло-желтого до темно-желтого цвета;
капсулы мягкие по 100000 МЕ — мягкие желатиновые капсулы шаровидной или сферической формы, со швом, от светло-желтого до темно-желтого цвета, заполненные маслянистой жидкостью от светло-желтого до темно-желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Простые препараты витамина А. Ретинол (витамин А). Код АТС А11С А01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Витамин А оказывает общеукрепляющее действие, нормализует тканевой обмен: участвует в окислительно-восстановительных процессах (вследствие большого количества ненасыщенных связей), в синтезе мукополисахаридов, белков, липидов, в минеральном обмене, процессах образования холестерина. Усиливает продуцирование липазы и трипсина, усиливает миелопоэз, процессы клеточного деления. Усиливает размножение эпителиальных клеток кожи, омолаживает клеточную популяцию и уменьшает количество клеток, идущих по пути терминальной дифференциации, тормозит процессы кератинизации, усиливает синтез гликозаминогликанов, активирует взаимодействие иммунокомпетентных клеток между собой и с клетками эпидермиса. Стимулирует регенерацию кожи. Ретинол является необходимым компонентом для нормального функционирования сетчатки: он связывается с опсином (красным пигментом сетчатки), образуя родопсин (зрительный пурпур), необходимый для зрительной адаптации в темноте.
Местное действие опосредовано присутствием на поверхности эпителиоцитов специфических ретинолсвязывающих рецепторов.
Фармакокинетика.
Витамин А почти полностью всасывается в кишечнике (в основном в двенадцатиперстной и прямой кишках). Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 4 ч после приема. Ретинол распределяется в организме неравномерно. Наибольшее его количество находится в печени и сетчатке, он также выявляется в почках, жировых депо, надпочечниках и других железах внутренней секреции. Продукты обмена ретинола выводятся почками. Период полувыведения — 9,1 часа. В моче здорового человека ретинол не определяется, поскольку он выделяется с желчью.
Показания
Недостаточность витамина А.
Заболевание глаз: пигментный ретинит, ксерофтальмия, гемералопия, экзематозные поражения век, поверхностный кератит, поражение роговицы, конъюнктивит, пиодермия.
Заболевание и поражение кожи: отморожение, ожоги, раны, ихтиоз, фолликулярный дискератоз, гиперкератоз, туберкулез кожи, псориаз, некоторые формы экзем.
В составе комплексной терапии острых респираторных заболеваний, протекающих на фоне экссудативного диатеза, хронических бронхолегочных заболеваний; воспалительных, эрозивно-язвенных поражений кишечника, цирроза печени, рахита, коллагенозов, гипотрофий.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата, острый и хронический нефрит, сердечная недостаточность ІІ–ІІІ степени, желчнокаменная болезнь, хронический панкреатит, гипервитаминоз А, передозировка ретиноидов, гиперлипидемия, ожирение, хронический алкоголизм, саркоидоз.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Эстрогены и содержащие их пероральные контрацептивы усиливают всасывание ретинола, что может привести к развитию гипервитаминоза А. Коллестирамин, колестипол, минеральные масла, его витамина . Нитриты нарушают всасывание ретинола.
При длительной терапии тетрациклинами не рекомендуется назначать витамин А в высоких дозах (50000 МЕ и выше) из-за увеличения риска развития внутричерепной гипертензии. Ретинол ослабляет эффект препаратов Са 2+, увеличивает риск развития гиперкальциемии. Изотретиноин увеличивает риск возникновения токсического эффекта.
Витамин Е снижает токсичность, абсорбцию, депонирование в печени витамина А; высокие дозы витамина Е могут снизить запасы витамина А в организме.
Ретинол уменьшает (взаимно) опасность гипервитаминоза D. Кортикостероиды и употребление алкоголя снижают терапевтический эффект препарата. Одновременный прием витамина А и антикоагулянтов усиливает склонность к кровотечениям. Ретинол снижает противовоспалительное действие глюкокортикоидов.
Особенности применения
При лечении нарушения сумеречного зрения (куриная слепота) витамин А следует применять с рибофлавином, никотиновой кислотой. Женщинам, принимавшим высокие дозы ретинола пальмитата (более 10000 МЕ), можно планировать беременность не ранее чем через 6–12 месяцев. Это связано с тем, что в настоящее время существует риск неправильного развития плода под влиянием высокого содержания витамина А в организме.
Способ применения и дозы
Препарат принимают внутрь через 10–15 минут после еды.
Учитывая способность витамина А к кумуляции в организме, перед приемом препарата следует обратить внимание на дозу пальмитата ретинола (особенно для капсул по 100000 МЕ).
Суточная доза для взрослых не должна превышать 100 000 МЕ. С лечебной целью при недостаточности витамина А легкой и средней степени взрослым назначают до 33000 МЕ/сут, при заболеваниях глаз –33000–100000 МЕ/сут. При заболеваниях кожи взрослым –33000–100000 МЕ/сут.
Дозы и длительность курса лечения витамином А устанавливает врач индивидуально.
Дети
Препарат противопоказан детям.
Побочные реакции
Со стороны пищеварительной системы: потеря аппетита, сухость слизистой полости рта, боль в желудке, рвота, тошнота.
Со стороны печени и желчевыводящей системы: гепатотоксические явления, портальная гипертензия.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: трещины и сухость кожи, губ, желто-оранжевого цвета пятна на подошвах, ладонях, в области носогубного треугольника, подкожный отек, в отдельных случаях в первый день применения могут возникать зудящая пятнисто-папулезная сыпь, что требует отмены препарата.
Со стороны нервной системы: астения, чрезмерная утомляемость, сонливость, дискомфорт, головные боли, раздражительность, внутриглазная гипертензия, нарушение зрения, нарушение походки.
Со стороны эндокринной системы: олигоменорея.
Со стороны мочевыделительной системы: поллакиурия, никтурия, полиурия.
Со стороны системы крови: гемолитическая анемия.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: боли в костях, изменения на рентгенограммах костей, судороги.
Другие: гипертермия, выпадение волос, фоточувствительность, уменьшение массы тела, гиперкальциемия. При применении препарата возможны реакции гиперчувствительности.
С уменьшением дозы или при временной отмене лекарственного средства побочные явления проходят самостоятельно.
При заболеваниях кожи применение высоких доз лекарственного средства после 7–10 дней лечение может сопровождаться обострением местной воспалительной реакции, которая не требует дополнительного лечения и в дальнейшем уменьшается. Этот эффект связан с миело- и иммуностимулирующим действием препарата.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Капсулы мягкие №50 (10х5) в блистерах в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания Здоровье».