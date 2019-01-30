Аспаркам раствор для инъекций (Asparcam solution for injection) (326413) - инструкция по применению ATC-классификация
Аспаркам раствор для инъекций инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Аспаркам обладает антиаритмическими свойствами, восполняет дефицит ионов магния и калия. Магний активирует натрий-калиевую АТФазу, в результате чего снижается внутриклеточное содержание натрия и повышается попадание калия в клетку. При снижении концентрации натрия в клетке тормозится натриево-кальциевый обмен в гладких мышцах сосудов, который ведет к их релаксации, ионы калия стимулируют синтез АТФ, гликогена, белков, ацетилхолина; калий и магний поддерживают поляризацию клеточных мембран. Аспарагинат способствует поступлению ионов в клетку и участвует в энергетическом обмене. Антиаритмический эффект реализуется благодаря способности препарата устранять дисбаланс электролитов, снижать возбудимость и проводимость миокарда.
Фармакокинетика. Не исследовалась.
Показания Аспаркам раствор для инъекций
- для дополнительной терапии при хронических заболеваниях сердца (при сердечной недостаточности, в постинфарктный период, при нарушениях сердечного ритма, прежде всего при желудочковых аритмиях);
- дополнительная терапия при лечении препаратами наперстянки.
Применение Аспаркам раствор для инъекций
препарат предназначен только для в/в введения. Взрослым вводить медленно в/в капельно — по 10–20 мл (содержимое ампулы разводить в 50–100 мл 5% р-ра декстрозы). При необходимости дозу можно повторно вводить через 4–6 ч. Препарат пригоден для комбинированной терапии.
Курс лечения определяет врач.
Дети. Опыт применения препарата у детей недостаточен, поэтому его не применяют у этой категории пациентов.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- острая и хроническая почечная недостаточность;
- болезнь Аддисона;
- AV-блокада ІІІ степени;
- кардиогенный шок (АД <90 мм рт. ст.).
Побочные эффекты
при быстром в/в введении препарата следует учитывать возможность появления симптомов гиперкалиемии, например тошнота, рвота, диарея, парестезии, и/или гипермагниемии, например покраснение лица, гипорефлексия, судороги, ощущение жара, угнетение дыхания.
Особые указания
при продолжительном применении препарата необходимо контролировать уровень калия и магния в крови, а также необходим регулярный мониторинг показателей электролитного гемостаза и данных ЭКГ.
Аспаркам как препарат, содержащий калий и магний, необходимо с осторожностью применять у пациентов с миастенией гравис; при состояниях, которые могут приводить к гиперкалиемии, таких как острая дегидратация, распространенное повреждение тканей, в частности при тяжелых ожогах. У этой категории пациентов рекомендуется регулярно исследовать уровень электролитов в сыворотке крови.
Поскольку препарат содержит сорбит, пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы не следует применять данный препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. До сих пор не сообщалось о возникновении любой опасности при применении препарата у этой категории пациентов.
Взаимодействия
одновременное применение препарата с калийсберегающими диуретиками и/или ингибиторами АПФ повышает риск развития гиперкалиемии.
Передозировка
случаи передозировки неизвестны. В случае передозировки можно наблюдать симптомы гиперкалиемии и гипермагниемии.
Симптомы гиперкалиемии: общая слабость, парестезии, брадикардия, паралич. Чрезвычайно высокая концентрация калия в плазме крови может привести к летальному исходу от угнетения сердечной деятельности, аритмии или остановки сердца.
Симптомы гипермагниемии: тошнота, рвота, сонливость, гипотензия, брадикардия, слабость, невнятная речь, двоение в глазах. При очень высоких плазменных концентрациях магния могут развиться гипорефлексия, паралич мышц, остановка дыхания и остановка сердца.
В случае передозировки необходимо отменить K+-, Mg2+-аспартат и рекомендуется провести симптоматическое лечение (кальция хлорид 100 мг/мин в/в, диализ, если необходимо).
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.