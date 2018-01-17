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Аммиак (SOLUTIO AMMONII CAUSTICI) (326077) - инструкция по применению ATC-классификация

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Аммиак (SOLUTIO AMMONII CAUSTICI)
Цена в городе Киев
от 35,00 грн
Без рецепта
1 шт, 10 % от 35,00 грн 1 шт, 10 % от 55,00 грн 1 шт, 10 % от 13,10 грн
В наличии в 2 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для наружного применения
Дозировка
10 %
Объем
100 мл
ATC-група
R07A B12** Раствор аммиака
Регистрационное удостоверение
UA/0407/01/01 от 17.01.2018
Международное название
AMMONIUM* (АММИАК*)

Аммиак инструкция по применению

Состав

действующее вещество: аммиак;

100 мл раствора содержат 10 г аммиака;

вспомогательные вещества: вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, очень щелочная жидкость с резким запахом. Допускается, при хранении, наличие блесток и/или легкой мути.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на респираторную систему.

Код АТС R07A В.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Раствор аммиака относится к лекарственным средствам, которые раздражают нервные окончания.

Механизм действия аммиака при вдыхании заключается в рефлекторном возбуждении дыхательного центра через рецепторы верхних дыхательных путей — окончание тройничного нерва.

При нанесении на кожу оказывает раздражающее и антимикробное действием.

Фармакокинетика.

Препарат не поступает в кровяное русло.

Показания

Обморочное состояние, при укусах насекомых.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к лекарственному средству.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлена.

Особенности применения

Местное применение возможно только на неповрежденную кожу.

При случайном поражении слизистой оболочки глаза промывать водой несколько раз (в течение 15 мин с перерывом 10 мин) или 3% раствором борной кислоты. Масла и мази не применяют. При поражении носа и глотки применяют 0,5% раствор лимонной кислоты или натуральные соки. В случае приема внутрь — пить воду, фруктовый сок, молоко, лучше — 0,5% раствор лимонной кислоты или 1% раствор уксусной кислоты до полной нейтрализации содержимого желудка.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может повредить здоровью.

Способ применения и дозы

Для возбуждения дыхательного центра как средство скорой помощи: небольшой кусочек марли или ваты, смоченный раствором аммиака, осторожно подносят к носовым отверстиям на 0,5 — 1 с. При укусах насекомых раствор аммиака применяют наружно в виде примочек (продолжительность процедуры — до 30 секунд).

Дети

Препарат не применяют детям в возрасте младше 3 лет.

Побочные реакции

При вдыхании паров раствора аммиака может возникнуть рефлекторная остановка дыхания. При местном применении возможны раздражение, дерматиты, экзема в месте аппликации, аллергические реакции.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

2 года.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 мл, 100 мл, 200 мл.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Фитофарм».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., г. Артемовск, ул. Сибирцева, 2.

Аммиака раствор
Аммиака раствор раствор для наружного применения 10 % флакон стеклянный 100 мл, №1
от 35,00 грн
В наличии в 2 аптеках
Цены в аптеках
Аммиака раствор
Аммиака раствор раствор для наружного применения 10 % флакон стеклянный 100 мл, №1
от 35,00 грн
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