Аммиак (SOLUTIO AMMONII CAUSTICI) (326077) - инструкция по применению ATC-классификация
Аммиак инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: аммиак;
100 мл раствора содержат 10 г аммиака;
вспомогательные вещества: вода очищенная.
Лекарственная форма
Раствор для наружного применения.
Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, очень щелочная жидкость с резким запахом. Допускается, при хранении, наличие блесток и/или легкой мути.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на респираторную систему.
Код АТС R07A В.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Раствор аммиака относится к лекарственным средствам, которые раздражают нервные окончания.
Механизм действия аммиака при вдыхании заключается в рефлекторном возбуждении дыхательного центра через рецепторы верхних дыхательных путей — окончание тройничного нерва.
При нанесении на кожу оказывает раздражающее и антимикробное действием.
Фармакокинетика.
Препарат не поступает в кровяное русло.
Показания
Обморочное состояние, при укусах насекомых.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к лекарственному средству.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не установлена.
Особенности применения
Местное применение возможно только на неповрежденную кожу.
При случайном поражении слизистой оболочки глаза промывать водой несколько раз (в течение 15 мин с перерывом 10 мин) или 3% раствором борной кислоты. Масла и мази не применяют. При поражении носа и глотки применяют 0,5% раствор лимонной кислоты или натуральные соки. В случае приема внутрь — пить воду, фруктовый сок, молоко, лучше — 0,5% раствор лимонной кислоты или 1% раствор уксусной кислоты до полной нейтрализации содержимого желудка.
Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может повредить здоровью.
Способ применения и дозы
Для возбуждения дыхательного центра как средство скорой помощи: небольшой кусочек марли или ваты, смоченный раствором аммиака, осторожно подносят к носовым отверстиям на 0,5 — 1 с. При укусах насекомых раствор аммиака применяют наружно в виде примочек (продолжительность процедуры — до 30 секунд).
Дети
Препарат не применяют детям в возрасте младше 3 лет.
Побочные реакции
При вдыхании паров раствора аммиака может возникнуть рефлекторная остановка дыхания. При местном применении возможны раздражение, дерматиты, экзема в месте аппликации, аллергические реакции.
В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 40 мл, 100 мл, 200 мл.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЗАО «Фитофарм».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 84500, Донецкая обл., г. Артемовск, ул. Сибирцева, 2.