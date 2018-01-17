Местное применение возможно только на неповрежденную кожу.

При случайном поражении слизистой оболочки глаза промывать водой несколько раз (в течение 15 мин с перерывом 10 мин) или 3% раствором борной кислоты. Масла и мази не применяют. При поражении носа и глотки применяют 0,5% раствор лимонной кислоты или натуральные соки. В случае приема внутрь — пить воду, фруктовый сок, молоко, лучше — 0,5% раствор лимонной кислоты или 1% раствор уксусной кислоты до полной нейтрализации содержимого желудка.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может повредить здоровью.