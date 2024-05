исследования in vivo по изучению взаимодействия бетагистина с другими лекарственными средствами не проводились. Данные исследования in vitro позволяют предположить отсутствие ингибирования активности цитохромных ферментов P450 in vivo.

Данные, полученные в условиях in vitro, свидетельствуют об угнетении метаболизма бетагистина препаратами, которые ингибируют активность МАО, в том числе подтип B МАО (например селегилин). Следует с осторожностью применять бетагистин и ингибиторы МАО (включая избирательно подтип B МАО).

Бетагистина дигидрохлорид является аналогом гистамина, одновременное применение антагонистов H 1 -рецепторов гистамина может повлиять на эффективность одного из этих препаратов.