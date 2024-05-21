диетическая добавка Гепатомунил — новое поколение естественных биологических гепатопротекторов с иммуномодулирующими свойствами:

оказывает комплексное оздоравливающее влияние на организм человека;

защищает печень и помогает ей функционировать более эффективно в неблагоприятных условиях;

прекрасно сочетается с антибиотиками, способствует снижению их токсического влияния на печень и более быстрому выздоровлению;

безопасный и нетоксичный.