Гепатомунил® (Hepatomunil) (326034) - инструкция по применению Диетические добавки
Гепатомунил инструкция по применению
Характеристика
диетическая добавка Гепатомунил — новое поколение естественных биологических гепатопротекторов с иммуномодулирующими свойствами:
- оказывает комплексное оздоравливающее влияние на организм человека;
- защищает печень и помогает ей функционировать более эффективно в неблагоприятных условиях;
- прекрасно сочетается с антибиотиками, способствует снижению их токсического влияния на печень и более быстрому выздоровлению;
- безопасный и нетоксичный.
Гепатопротекторы (от лат. hepar — печень, protecto — защищать) — общее название лекарственных препаратов, положительно влияющих на функцию печени, защищающих клетки паренхимы печени (гепатоциты) от каких-либо повреждений.
Гепатомунил — это композиционная диетическая добавка с выраженным оздоравливающим эффектом, обусловленным структурными компонентами лизатов клеток и витаминами С и В5.
Лизат биомассы пробиотических молочнокислых бактерий Lactobacilllus delbrueckii sp. bulgaricus штамм 9702 получают методом углубленного ферментативного гидролиза живых бактериальных клеток лизоцимом и трипсином, которые идентичны ферментам человека.
Лизат стимулирует процессы регенерации клеток печени, оказывает детоксицирующее действие, расширяет желчные протоки, улучшает гемодинамику печени, проявляет гепатотропный эффект. Лизат стимулирует также процессы регенерации слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, регулирует функции ЖКТ. Стимулирует муцинообразование, оказывает противовоспалительный эффект, способствует рубцеванию язвенных дефектов. Всасываясь в кровь в ЖКТ, лизат вызывает усиление иммунного ответа, активируя в первую очередь макрофаги и моноциты, что приводит к усилению всех звеньев иммунитета. Также усиливается синтез цитокинов, что ведет к стимуляции обоих звеньев иммунитета — клеточного и гуморального.
Аскорбиновая кислота (витамин С) регулирует окислительно-восстановительные процессы. Витамин С — мощный водорастворимый антиоксидант, действующий как внутри клеток организма, так и вне их. Как прекрасный источник электронов аскорбиновая кислота может отдавать электроны свободным радикалам, снижая их реактивность. Известна способность витамина С защищать другие антиоксиданты от окисления, в том числе и витамин Е. Антитоксический эффект витамина С при заболеваниях печени заключается в стимулировании в организме, прежде всего в печени, ферментных систем, ответственных за детоксикацию. Защищая иммунную систему организма, аскорбиновая кислота помогает бороться с инфекцией, стимулируя активность антител и клеток иммунной системы — лимфоцитов и макрофагов.
Кальция D-пантотенат оказывает метаболическое действие. Пантотеновая кислота входит в состав коэнзима А, играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления, участвует в углеводном и жировом обмене, в синтезе ацетилхолина и стероидных гормонов. Улучшает энергетическое обеспечение сократительной функции миокарда, ускоряет процессы регенерации. Пантотеновая кислота оказывает гиполипидемическое действие, обусловленное торможением биосинтеза основных классов липидов, формирующих в печени ЛПНП и ЛПОНП.
Рекомендации по употреблению
рекомендуется к употреблению в рационах диетического питания для создания оптимальных диетологических условий функционирования печени, желчевыводящих путей и органов пищеварения, при проблемах работы печени и ЖКТ, в стрессовых ситуациях и подавленном состоянии, раздражительности, злоупотреблении алкоголем, а также всем, кто заботится о своей печени.
Врач может назначить Гепатомунил как вспомогательное средство при комплексной терапии вирусного, алкогольного, медикаментозного гепатитов, при химио- и лучевой терапии больных онкологического профиля и других заболеваниях печени.
Рекомендуется придерживаться сбалансированного рациона питания: ограничить животные жиры, сахар, сладости, алкоголь, жареные, копченые, маринованные блюда, крепкие бульоны.
Способ употребления: взрослым по 1 капсуле 3 раза в сутки за 30 мин до приема пищи с небольшим количеством кипяченой воды комнатной температуры.
Взрослым, которые не могут проглотить капсулу, рекомендуется открыть капсулу и смешать ее содержимое с небольшим количеством пищи или жидкости.
Особые указания
предостережения при употреблении:
– индивидуальная чувствительность к компонентам, период беременности и кормления грудью, дети в возрасте до 12 лет;
– перед употреблением рекомендуется консультация врача;
– не превышать указанное рекомендуемое количество ежедневного потребления;
– не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.