Адмента 10 (Admenta 10) (326004) - инструкция по применению ATC-классификация
Адмента 10 инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: memantine;
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит мемантина гидрохлорида 10 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, кремния диоксид коллоидный безводный, тальк, магния стеарат, Opadry Grey 03F57692: гипромеллоза, титана диоксид (Е 171), макрогол 6000, тальк, железа оксид черный (Е172).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки серого цвета, капсулоподобной формы, покрытые пленочной оболочкой, с гравировкой «322» с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при деменции. Код АТС N06D X01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
В проявлениях симптомов и прогрессировании нейродегенеративной деменции важную роль играет нарушение глутаматергической нейротрансмиссии, особенно с участием NMDA (N-метил-D-аспартат) -рецепторов. Мемантин является потенциалзависимым, средней аффинности неконкурентным антагонистом NMDA-рецепторов. Мемантин модулирует эффекты патологически повышенного уровня глутамата, который может привести к дисфункции нейронов.
Фармакокинетика.
Абсорбция
Биодоступность мемантина составляет примерно 100%, время достижения пика концентрации в плазме крови (Tmax) — от 3 до 8 часов. Признаков влияния приема пищи на всасывание нет.
Распределение
Суточная доза 20 мг вызывает стабильную концентрацию мемантина в плазме крови в пределах 70 — 150 нг/мл (0,5–1 мкмоль) со значительными индивидуальными вариациями. При применении суточных доз 5 — 30 мг соотношение содержания препарата в цереброспинальной жидкости и сыворотке крови равно 0,52. Примерно 45% мемантина связывается с белками плазмы крови.
Метаболизм
В организме человека около 80% мемантина циркулирует в виде исходного вещества, основные метаболиты не имеют NMDA-антагонистических свойств. Участия цитохрома Р450 в метаболизме in vitro не выявлено.
Выведение
Мемантин выводится моноэкспоненциальним образом с промежутком t1/2 60 — 100 часов. У добровольцев с нормальной функцией почек общий клиренс (Cltot) составляет 170 мл/мин/1,73м2. Почечная стадия фармакокинетики мемантина включает также канальцевую реабсорбцию.
Скорость почечной элиминации мемантина в условиях щелочной реакции мочи может снижаться в 7–9 раз. Ощелачивание мочи может происходить в результате существенных изменений диеты, например замены богатого мясными блюдами рациона вегетарианский, или вследствие интенсивного приема антацидных желудочных лекарственных средств.
Линейность
Фармакокинетика имеет линейный характер в диапазоне доз 10–40 мг.
Фармакодинамическая/фармакокинетический связь
При суточной дозе мемантина 20 мг, уровень содержания в цереброспинальной жидкости соответствует величине ki (константа торможения) мемантина, что составляет 0,5 мкмоль в области фронтальной коры головного мозга человека.
Показания
Болезнь Альцгеймера средней степени до тяжелых форм.
Противопоказания
Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому компоненту препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Следует избегать одновременного применения мемантина и амантадина из-за риска фармакотоксического психоза. Оба соединения являются химически связанными NMDA-антагонистами. То же самое касается совместного применения кетамина и декстрометорфана. В одном из опубликованных отчетов отмечалось также о риске комбинации мемантина и фенитоина.
Механизм действия предполагает возможное усиление эффектов L-допа, допаминергических агонистов и антихолинергических средств при одновременном применении таких NMDA-антагонистов как мемантин. Возможно ослабление эффектов барбитуратов и нейролептических лекарственных средств. Совместное назначение мемантина и спазмолитических средств, дантролена или баклофена может модифицировать их эффекты, что может обусловить необходимость коррекции доз.
Другие лекарственные средства, такие как циметидин, ранитидин, прокаинамид, хинидин, хинин и никотин, которые используют ту же катионную транспортную систему почек, что и амантадин, возможно, также способны взаимодействовать с мемантином, вызывая риск повышения уровней содержания в плазме крови.
При совместном назначении мемантина с гидрохлоротиазидом (ГХТ) или любой комбинацией из ГХТ возможно снижение уровня ГХТ в сыворотке крови.
Были сообщения об отдельных случаях повышение международного нормализованного соотношения (МНС) при применении мемантина пациентами, принимающими варфарин. Хотя причинная связь не установлена, необходим тщательный мониторинг протромбинового времени или МНС у пациентов, одновременно принимающих пероральные антикоагулянты.
Существенных эффектов взаимодействия мемантина с глибуридом/метформином, донепезилом или галантамином обнаружено небыло.
Мемантин in vitro не является ингибитором CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, флавинсодержащей монооксигеназы, эпоксидгидролазы или сульфатиона.
Особенности применения
Следует соблюдать осторожность при назначении препарата больным эпилепсией, пациентам с эпизодами судорог в анамнезе, а также пациентам с факторами риска развития эпилепсии.
Следует избегать одновременного применения с такими N-метил-D-аспартат (NMDA)- антагонистов как амантадин, кетамин или декстрометорфан. Эти соединения влияют на одну и ту же систему рецепторов, что и мемантин, поэтому побочные эффекты (в основном связанные с центральной нервной системой) могут быть более частыми или более выраженными.
Некоторые факторы, вызывающие увеличение рН мочи, могут обусловить необходимость тщательного наблюдения за пациентом. Указанные факторы включают существенные изменения диеты, например замену богатого мясными блюдами рациона на вегетарианский или интенсивный прием антацидных желудочных средств. Кроме того, рН мочи может повышаться из-за состояния тубулярного почечного ацидоза (ТНА) или тяжелые инфекции мочевого тракта, вызванные Proteus bacteria.
Во время большинства клинических исследований пациентов, недавно перенесших инфаркт миокарда и пациенты с декомпенсированной застойной сердечной недостаточностью (III-IV степени по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации), а также с неконтролируемой артериальной гипертензией, исключали из участников. Поэтому, пациентам с такими заболеваниями необходимо тщательное наблюдение.
Способ применения и дозы
Лечение следует начинать и проводить под наблюдением врача. Терапию следует начинать только при условии наличия опекуна, который будет регулярно контролировать прием препарата пациентом.
Таблетки следует принимать 1 раз в сутки каждый день в одно и то же время. Таблетки можно принимать вместе с пищей или независимо от приема пищи.
Взрослые
Максимальная суточная доза составляет 20 мг. С целью снижения риска появления негативных реакций поддерживающую дозу определяют путем постепенного увеличения дозы на 5 мг в неделю в течение первых 3 недель следующим образом:
1-я неделя (1–7-й день):
принимать 1 таблетку по 5 мг в сутки (применять препарат в соответствующей дозировке);
2-я неделя (8–14-й день):
принимать 1 таблетку 10 мг в сутки;
3-я неделя (15–21-й день):
принимать по 15 мг (1 таблетка 10 мг, 1 таблетка по 5 мг (применять препарат в соответствующей дозировке)) в сутки;
начиная с 4-й недели:
принимать 2 таблетки по 10 мг (20 мг в сутки) каждый день.
Рекомендуемая поддерживающая доза составляет 20 мг в сутки.
Продолжительность лечения индивидуально определяет врач, имеющий опыт диагностики и лечения болезни Альцгеймера. Следует регулярно оценивать переносимость и дозировку мемантина, особенно в течение трех месяцев от начала лечения. В дальнейшем клинический эффект мемантина и реакцию пациента на лечение следует оценивать регулярно в соответствии с действующими клинических рекомендаций. Поддерживающее лечение можно продолжать, пока терапевтический эффект остается благоприятным, а переносимость пациентом мемантина- хорошей. Следует рассмотреть возможность прекращения лечения мемантином, если исчезают признаки терапевтического эффекта или ухудшается переносимость лечения.
Пациенты пожилого возраста.
На основе результатов клинических исследований рекомендуемая доза для пациентов в возрасте от 65 лет составляет 20 мг в сутки (2 таблетки по 10 мг 1 раз в сутки), как указано выше.
Снижение функции почек.
Для пациентов с нарушением функции почек легкой степени тяжести (клиренс креатинина 50–80 мл/мин) снижение дозы препарата не требуется.
Пациентам с нарушением функции почек средней степени тяжести (клиренс креатинина 30–49 мл/мин) суточную дозу следует уменьшить до 10 мг.
Дозу можно увеличить до 20 мг в сутки по стандартной схеме, если негативных реакций нет по крайней мере после 7 дней лечения. Пациентам с нарушением функции почек тяжелой степени (клиренс креатинина 5–29 мл/мин) суточную дозу следует уменьшить до 10 мг.
Снижение функции печени.
Для пациентов с нарушением функции печени легкой или средней степени тяжести (по шкале Чайлда-Пью А, B) коррекция дозы не требуется. Применение мемантина пациентам с тяжелым нарушением функции печени не рекомендуется.
Дети
Препарат не применять детям в связи с недостаточностью данных по безопасности и эффективности.
Побочные реакции
Согласно доступным данным известно, что во время клинических исследований мемантина, общая частота нежелательных явлений не отличалась от таковой на фоне приема плацебо, а негативные явления обычно имели легкие или средние степени тяжести.
Приведены ниже в таблице побочные реакции, которые наблюдались во время клинических исследований и медицинского применения, по частоте определяются как: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10000 до <1/1000), очень редко (<1/10000), неопределенные (нельзя установить по имеющимся данным).
|Система, орган, класс
|Частота
|Побочные реакции
|Инфекции
|Нечасто
|Грибковые заболевания
|Со стороны иммунной системы
|Часто
|Гиперчувствительность
|Психические нарушения
|Часто
|Сонливость
|Нечасто
|Спутанность сознания
|Нечасто
|Галлюцинации 1
|Неопределенные
|Психотические реакции 2
|Со стороны нервной системы
|Часто
|Головокружение
|Часто
|Нарушение равновесия
|Нечасто
|Нарушение походки
|Очень редко
|Судорожные припадки
|Сердечные нарушения
|Нечасто
|Сердечная недостаточность
|Сосудистые нарушения
|Часто
|Артериальная гипертензия
|Нечасто
|Венозный тромбоз/тромбоэмболизм
|Со стороны дыхательной системы
|Часто
|Одышка
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Часто
|Запор
|Нечасто
|Рвота
|Неопределенные
|Панкреатит
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|Часто
|Повышенные показатели функции печени
|Неопределенные
|Гепатит
|Общие нарушения
|Часто
|Головная боль
|Нечасто
|Повышенная утомляемость
1 Галлюцинации преимущественно наблюдали у пациентов с тяжелой формой болезни Альцгеймера.
2 Отдельные сообщения при медицинском применении.
Болезнь Альцгеймера связана с депрессией, суицидальными намерениями и суицидом. Такие случаи известны при медицинском применении мемантина.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Сурвей № 214, участок № 20 Гавт.Индл.Эрия, Фаза II, Пипариа, Сильвасса — 396230, У.Т. Дадра и Нагар Хавели, Индия.