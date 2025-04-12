Рокуроний Каби, как и другие миорелаксанты, должен вводить только врач с опытом применения подобных препаратов или введение препарата нужно осуществлять под контролем такого специалиста. Препарат применяют только в условиях стационара. Рокуроний Каби вводят внутривенно как болюсно, так и в виде непрерывной инфузии. Дозу Рокурония Каби, как и других миорелаксантов, нужно подбирать индивидуально для каждого конкретного пациента. При подборе дозы следует принимать во внимание метод анестезии и ожидаемую длительность операции, метод седации, ожидаемую продолжительность искусственной вентиляции легких и возможное взаимодействие с другими вводимыми одновременно лекарственными средствами, а также общее состояние пациента. Для оценки эффективности нервно-мышечной блокады и восстановления нервно-мышечной проводимости рекомендуется использовать подходящую методику нервно-мышечного мониторинга.

Средства для ингаляционного наркоза усиливают блокирующее действие препарата Рокуроний Каби на нервно-мышечную передачу. Это усиление может стать клинически значимым тогда, когда в процессе общей анестезии концентрация введенных ингаляционных веществ в тканях достигает уровня, достаточного для такого взаимодействия. Поэтому необходимо корректировать дозу Рокурония Каби путем введения наименьших поддерживающих доз препарата через большие интервалы времени или путем максимального снижения скорости инфузии во время длительных (более 1 часа) процедур, проводимых с применением ингаляционного наркоза.

Опасность врачебных ошибок: случайное введение миорелаксантов может повлечь за собой серьезные побочные эффекты, включая летальные. Храните Рокуроний Каби с неповрежденной крышкой и предохранительным кольцом, чтобы минимизировать возможность неправильного выбора препарата (см. раздел «Особенности применения»).

Для взрослых пациентов приведенные ниже рекомендации по режиму дозирования могут использоваться как общая схема при проведении эндотрахеальной интубации, для обеспечения мышечной релаксации при операциях различной продолжительности, а также при применении в отделении интенсивной терапии.

Хирургические вмешательства

Эндотрахеальная интубация

Стандартная доза рокурония бромида, после которой надлежащие условия для интубации трахеи устанавливаются примерно через 60 секунд почти у всех пациентов, во время плановой анестезии составляет 0,6 мг/кг массы тела. При проведении быстрой последовательной индукции анестезии рекомендуется доза рокурония бромида 1 мг/кг массы тела, после которой надлежащие условия для интубации трахеи устанавливаются примерно через 60 секунд почти у всех пациентов. При применении рокурония бромида в дозе 0,6 мг/кг массы тела для проведения быстрой последовательной индукции анестезии рекомендуется проводить интубацию трахеи пациента через 90 секунд после введения Рокурония Каби. Относительно применения рокурония бромида в течение быстрой последовательной индукции анестезии пациенткам, которым проводят кесарево сечение, см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью».

Поддерживающие дозы

Рекомендуемая поддерживающая дозировка составляет 0,15 мг/кг массы тела; при длительном ингаляционном наркозе ее следует уменьшить до 0,075–0,1 мг/кг массы тела.

Поддерживающие дозы лучше всего вводить в тот момент, когда амплитуда мышечных сокращений возобновилась до 25% контрольного уровня или при появлении 2–3 ответов при мониторинге в режиме последовательной четырехразрядной стимуляции (TOF).

Непрерывная инфузия

Если вводят Рокуроний Каби путем непрерывной инфузии, рекомендуется сначала ввести дозу нагрузки 0,6 мг/кг массы тела, и когда нервно-мышечная проводимость начнет восстанавливаться, следует начать инфузионное введение. Скорость инфузии следует подобрать так, чтобы сократительная реакция скелетных мышц находилась на уровне 10% контрольного уровня или поддержание 1–2 ответов при мониторинге в режиме четырехразрядной стимуляции.

У взрослых при в/в общей анестезии скорость инфузии, необходимой для поддержания нервно-мышечного блока на этом уровне, составляет 0,3–0,6 мг/кг/ч, а при ингаляционном наркозе — 0,3–0,4 мг/ кг/ч.

Рекомендуется проводить постоянный мониторинг нервно-мышечной проводимости, поскольку необходимая скорость инфузии может быть разной при разных методах анестезии и для разных пациентов.

Дозирование беременным

Для проведения кесарева сечения Рокуроний Каби можно применять только в дозе 0,6 мг/кг массы тела, поскольку применение в дозе 1 мг/кг массы тела этой группе пациентов не было исследовано.

Возобновление нервно-мышечной проводимости после введения миорелаксантов может быть замедленным или неудовлетворительным у пациентов, применявших соли магния для лечения токсикоза беременных, так как соли магния усиливают нервно-мышечную блокаду. Для таких пациентов дозу Рокуроний Каби необходимо уменьшить и проводить ее титрование в зависимости от мышечного ответа.

Дозирование для пациентов пожилого возраста и для пациентов с заболеваниями печени и/или желчевыводящих путей или с нарушением функции почек

Стандартная доза Рокурония Каби для интубации больных пожилого возраста и пациентов с заболеваниями печени и/или желчевыводящих путей или с нарушением функции почек во время обычной анестезии составляет 0,6 мг/кг массы тела. Дозу 0,6 мг/кг применяют для быстрой последовательной индукции анестезии пациентам, ожидающим длительной продолжительности действия. Независимо от применяемой техники анестезии рекомендованная поддерживающая доза для таких пациентов составляет 0,075–0,1 мг/кг рокурония бромида, а рекомендованная скорость инфузии составляет 0,3–0,4 мг/кг/ч (см. также «Непрерывная инфузия»).

Дозирование для пациентов с избыточной массой тела и ожирением

При применении препарата больным с избыточной массой тела или ожирением (масса тела которых на 30% и более превышает идеальную) дозы следует снижать с учетом идеальной массы тела.

Дети

Для новорожденных (0–27 дней), младенцев (28 дней — 3 месяца), детей раннего возраста (3 месяцев — 2 лет), детей старшего возраста (2–11 лет) и подростков (12–17 лет) рекомендуемая доза для интубация во время плановой анестезии и поддерживающая доза аналогичны дозам для взрослых. Однако продолжительность действия разовой дозы при интубации будет больше у новорожденных и младенцев, чем у старших детей. При непрерывном введении препарата педиатрическим пациентам скорость инфузии, за исключением детей 2–11 лет, такая же, как и для взрослых. Для детей в возрасте 2–11 лет могут потребоваться более высокие скорости инфузии.

Для детей 2–11 лет начальные скорости инфузии рекомендуются такие же, как и для взрослых, и во время процедуры их необходимо скорректировать для поддержания амплитуды мышечных сокращений на уровне 10% контрольной амплитуды или для поддержания 1–2 ответов при мониторинге в режиме четырехразрядной стимуляции.

Опыт применения рокурония бромида при быстрой последовательной индукции у педиатрических пациентов ограничен, поэтому бромид не рекомендуется для улучшения условий трахеальной интубации во время быстрой последовательной индукции у педиатрических пациентов.

Применение в отделении интенсивной терапии

Эндотрахеальная интубация

При эндотрахеальной интубации применять те же дозы, что и при хирургических вмешательствах.

Поддерживающие дозы

Рекомендуется применять рокурония бромид в начальной погрузочной дозе 0,6 мг/кг массы тела с последующей непрерывной инфузией сразу после того, как степень мышечных сокращений восстановится до 10% от контрольного уровня или будет получено 1–2 ответа при мониторинге в режиме четырехразрядной стимуляции. Дозы рокурония бромида всегда следует титровать в зависимости от эффективности для каждого отдельного пациента. Рекомендуемая начальная скорость инфузии для поддержания нервно-мышечной блокады на уровне 80–90% (1–2 ответа при стимуляции в режиме TOF) у взрослых пациентов составляет 0,3–0,6 мг/кг/ч в течение первого часа введения, после чего в течение 6–12 часов необходимо снижать скорость введения согласно индивидуальной реакции пациента. После этого индивидуальные требования по дозе остаются относительно постоянными.

В контролируемых клинических исследованиях была выявлена большая вариабельность между пациентами по часовой скорости инфузии со средним значением 0,2–0,5 мг/кг/ч в зависимости от причины и степени органного нарушения, сопутствующего медикаментозного лечения и индивидуальных характеристик пациента. Для обеспечения оптимального контроля состояния каждого пациента настоятельно рекомендуется проводить мониторинг нервно-мышечной проводимости. Исследовано введение препарата продолжительностью до 7 дней.

Пациенты особых групп

Препарат не рекомендуется применять для проведения искусственной вентиляции легких при интенсивной терапии детей и больных пожилого возраста из-за отсутствия данных по безопасности и эффективности применения препарата этим категориям пациентов.