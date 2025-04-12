Рокуроний Каби (Rocuronium Cabi)
Рокуроний Каби инструкция по применению
Состав
действующее вещество: рокурония бромид;
1 мл раствора содержит 10 мг рокурония бромида;
вспомогательные вещества: вода для инъекций, кислота уксусная ледяная, натрия хлорид, натрия ацетат тригидрат.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный водный раствор от бесцветного до светло-коричневый цвет.
Фармакотерапевтическая группа
Миорелаксанты с периферическим механизмом действия. Другие соединения четвертичного аммония. Код АТС М03А С09.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Рокуроний Каби (рокурония бромид) — быстродействующий, средней продолжительности действия, недеполяризующий миорелаксант, обладающий всеми фармакологическими эффектами, характерными для этого класса препаратов (курареподобных). Он блокирует никотиновые холинорецепторы конечной пластинки двигательного нерва скелетной мышцы. Антагонистами этого действия являются ингибиторы ацетилхолинэстеразы, например неостигмин, эдрофоний и пиридостигмин.
ЕD90 (доза рокорония бромида, необходимая для угнетения на 90% сократительной реакции мышцы большого пальца на стимуляцию локтевого нерва) при сбалансированной анестезии составляет около 0,3 мг/кг массы тела. Показатель ED95 у младенцев ниже, чем у взрослых и детей (0,25, 0,35 и 0,4 мг/кг соответственно).
Интубация при проведении плановой анестезии
В течение 60 секунд после внутривенного введения рокурония бромида 0,6 мг/кг (2×ED90 при сбалансированной анестезии) практически у всех больных достигаются адекватные условия для интубации, а у 80% из них условия для интубации расцениваются как отличные. Общее расслабление скелетной мускулатуры, адекватное любым хирургическим вмешательствам, достигается в течение 2 минут. Клиническая продолжительность действия (время до спонтанного восстановления сократительной способности скелетных мышц до 25% контрольного уровня) при дозе рокуроняи бромида 0,6 мг/кг массы тела составляет 30–40 минут. Длительность (время до спонтанного восстановления сократительной способности скелетных мышц до 90% контрольного уровня) составляет 50 мин. Среднее время спонтанного восстановления сократительной способности 25 — 75% контрольного уровня (индекс восстановления) после болюсной дозы 0,6 мг/кг массы тела составляет 14 минут. При более низких дозах 0,3–0,45 мг/кг массы тела (1–1½ × ED90) начало действия наступает позже и продолжительность действия более короткая. После введения раствора в дозе 0,45 мг/кг приемлемые условия для интубации создаются через 90 секунд. При применении в высоких дозах (2 мг/кг) длительность клинического действия составляет 110 мин.
Быстрая последовательная индукция
При быстрой последовательной индукции анестезии с применением пропофола или фентанила/тиопентала адекватные условия для интубации достигаются через 60 секунд у 93% и 96% пациентов соответственно после введения дозы рокурония бромида 1 мг/кг массы тела. Из них у 70% больных они оцениваются как отличные. Клиническая длительность действия при этой дозе приближается к 1 ч, через это время нервно-мышечная проводимость может быть безопасно восстановлена.
После введения дозы 0,6 мг/кг рокурония бромида адекватные условия интубации достигаются через 60 секунд у 81% и 75% пациентов при проведении быстрой последовательной индукции анестезии с пропофолом или фентанилом/тиопенталом соответственно.
Отделение интенсивной терапии
В отделении интенсивной терапии после непрерывной инфузии время восстановления соотношения величин ответов на четырехразрядную последовательность (TOF) стимуляции до 0,7 зависит от уровня блокады в конце инфузии.
После непрерывной инфузии в течение 20 часов или более среднее время (диапазон) между возвратом Т2 в ответ на TOF-стимуляцию и восстановлением TOF-отношения до уровня 0,7 составляет около 1,5 (1–5) часа у больных без полиорганной недостаточности и 4 (1–25) часа у больных с полиорганной недостаточностью.
Особые популяции пациентов.
Пациенты пожилого возраста и пациенты с заболеваниями печени и желчевыводящих путей и/или почечной недостаточностью.
Продолжительность действия поддерживающих доз 0,15 мг/кг может быть несколько больше при применении анестезии энфлураном и изофлураном у больных пожилого возраста и пациентов с заболеваниями печени и/или почек (около 20 минут), чем у больных без нарушения функций экскреторных органов при внутривенной анестезии. (около 13 минут). При многократном введении поддерживающих доз на рекомендуемом уровне кумулятивный эффект (прогрессивное увеличение продолжительности действия) не наблюдался.
Дети
Среднее время начала действия рокурония бромида у младенцев и детей при интубации 0,6 мг/кг несколько короче, чем у взрослых. Сравнение в группах детей показало, что средний период времени до начала действия у новорожденных и подростков (1 мин) несколько длиннее периода времени у младенцев, детей раннего и старшего возраста (0,4, 0,6 и 0,8 мин соответственно). У детей продолжительность релаксации и период восстановления нервно-мышечной проводимости короче, чем у младенцев и взрослых. Сравнительные исследования в педиатрических группах показали, что средний период времени до восстановления Т3 был продлен у новорожденных и младенцев (56,7 и 60,7 мин соответственно) по сравнению с таковым у детей раннего возраста, детей старшего возраста и подростков (45,4, 37) ,6 и 42,9 мин соответственно).
Сердечно-сосудистая хирургия
У больных, которым планируется проведение операции на сердце, наиболее частыми сердечно-сосудистыми изменениями, которые наблюдались при развитии максимального блока после введения 0,6–0,9 мг/кг Рокурония Каби, является слабое и клинически не выраженное увеличение частоты сердечных сокращений до 9% и повышение среднего артериального давления до 16% контрольного уровня.
Обратимость нервно-мышечного блока
Введение сугамадекса или ингибиторов ацетилхолинэстеразы (неостигмин, пиридостигмин или эдрофоний) нейтрализует действие годорония. Сугамадекс можно вводить с целью стандартной оборачиваемости (при 1–2 посттетанических сокращениях до повторного появления T2) или немедленной оборачиваемости (через 3 минуты после введения роукрония бромида). Ингибиторы ацетилхолинэстеразы можно вводить при повторном появлении T2 или при первых признаках клинического восстановления.
Фармакокинетика.
При внутривенном введении однократной болюсной дозы рокурония бромида изменение его концентрации в плазме крови происходит за три экспоненциальных фазы. У здоровых взрослых добровольцев средний (95% интервал доверия) период полувыведения составляет 73 (66–80) минуты, (условный) объем распределения в стабильном состоянии составляет 203 (193–214) мл/кг массы тела, а плазменный клиренс составляет 3,7 (3,5–3,9) мл/кг/мин.
Контролируемые исследования показали, что плазменный клиренс у пациентов пожилого возраста и у больных с нарушением функции почек замедлен, однако в ходе большинства исследований наблюдаемые отличия не достигали статистической значимости. Период полувыведения у пациентов с заболеваниями печени возрастает в среднем на 30 минут, клиренс снижается на 1 мл/кг/мин (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Фармакокинетика рокурония бромида у детей (n = 146) в зависимости от возраста (0–17 лет) изучалась с использованием популяционного анализа объединенных фармакокинетических данных двух клинических исследований анестезии севофлураном (индукция) и изофлураном/закисью азота (поддерживающая). Все фармакокинетические показатели были линейно пропорциональны массе тела, что подтверждалось подобным клиренсом (л/ч/кг). Объем распределения (л/кг) и период полувыведения (ч) снижались с возрастом (годы).
Фармакокинетические параметры (ФКП) у типичных педиатрических пациентов по возрастным группам приведены в таблице 1 ниже.
Таблица 1
Вероятны ФКП (среднее стандартное отклонение [ССО]) рокурония бромида у типичных педиатрических пациентов при применении севофлурана и закиси азота (индукция) и изофлурана/закиси азота (поддерживающая анестезия)
|ФКП
|Диапазон возраста пациентов
|Доношенные новорожденные (0−27 дней)
|Младенцы (28 дней− 2 месяца)
|Дети раннего возраста (3–23 месяца)
|Дети постарше (2–11 лет)
|Подростки (12–17 лет)
|CL (л/кг/год)
|0,31 (0,07)
|0,30 (0,08)
|0,33 (0,10)
|0,35 (0,09)
|0,29 (0,14)
|Объем распределения (л/кг)
|0,42 (0,06)
|0,31 (0,03)
|0,23 (0,03)
|0,18 (0,02)
|0,18 (0,01)
|t½β (год)
|1,1 (0,2)
|0,9 (0,3)
|0,8 (0,2)
|0,7 (0,2)
|0,8 (0,3)
Отделение интенсивной терапии
При введении в виде непрерывной инфузии для облегчения проведения искусственной вентиляции легких в течение 20 часов или более средний период полувыведения и средний (условный) объем распределения в равновесном состоянии увеличиваются. В ходе контролируемых клинических исследований была установлена значительная межиндивидуальная вариабельность показателей, связанная с различным генезом и степенью выраженности (поли)органной недостаточности и индивидуальными характеристиками больного. У пациентов с полиорганной недостаточностью средний (± SD) период полувыведения составлял 21,5 (± 3,3) часа, (условный) объем распределения в стабильном состоянии — 1,5 (± 0,8) л/кг и плазменный клиренс — 2,1 (± 0,8) мл/кг/мин.
Рокуроний выводится с мочой и желчью. Выведение с мочой достигает 40% в течение 12–24 часов. После инъекции меченного радиоактивным изотопом рокорония бромида его выведение составляло в среднем 47% с мочой и 43% с калом в течение 9 дней. Около 50% препарата выводится в неизмененном виде.
Применяют педиатрическим пациентам: доношенным новорожденным (0–27 дней), младенцам (28 дней — 2 месяца), детям раннего возраста (3 месяца — 23 месяца), детям старшего возраста (2–11 лет) и подросткам (12–17 лет).
Показания
Рокуроний Каби показан взрослым и детям (от доношенных новорожденных до подростков 0 — < 18 лет) как дополнительное средство при общей анестезии для облегчения интубации трахеи во время обычной последовательной индукции анестезии и для обеспечения релаксации скелетной мускулатуры. Взрослым Рокуроний Каби также показан для облегчения интубации трахеи во время быстрой последовательной индукции анестезии и как дополнительное средство для искусственной вентиляции легких в отделениях интенсивной терапии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к рокуронию бромиду, бромидам или любому вспомогательному веществу препарата.
Особенности применения
Рокуроний Каби должен назначать только анестезиолог с опытом применения препаратов, блокирующих нервно-мышечную передачу; при применении препарата следует иметь готовые для срочного применения средства для контролируемой вентиляции легких, подачи кислорода и интубации трахеи.
Соответствующее ведение и мониторинг
Поскольку рокурония бромид вызывает паралич дыхательной мускулатуры, пациентам, получающим это лекарственное средство, необходимо проводить искусственную вентиляцию легких до тех пор, пока не будет восстановлено достаточное спонтанное дыхание. Как и в случае применения других нервно-мышечных блокаторов, важно учитывать также трудности при интубации, особенно если рокурония бромид используется для быстрой последовательной индукции анестезии. Если возникают трудности интубации, приводящие к клинической необходимости неотложного прекращения нервно-мышечной блокады, вызванной роконием бромидом, следует рассмотреть вопрос о применении препарата обратного действия. Необходимо убедиться, что пациент дышит самостоятельно, глубоко и регулярно, прежде чем он покинет операционную после анестезии.
Остаточная курарезация
Как и в отношении других нервно-мышечных блокаторов, при применении рокурония бромида сообщалось об остаточной нейромышечной блокаде. Для предотвращения осложнений, связанных с остаточной нейромышечной блокадой, рекомендуется экстубировать пациента только тогда, когда он в достаточной степени восстановился после нейромышечной блокады. Пациенты пожилого возраста (в возрасте старше 65 лет) могут иметь повышенный риск остаточной нейромышечной блокады. Также необходимо учитывать другие факторы, которые после экстубации после операции могут привести к остаточной нейромышечной блокаде (такие как взаимодействие лекарственных средств или состояние здоровья пациента). Если препарат не используется в рамках стандартной клинической практики, следует рассмотреть возможность применения лекарственного средства, устраняющего действие препарата (например, сугамадекс или ингибиторы ацетилхолинэстеразы), особенно если существует большая вероятность возникновения длительной кураризации.
Анафилаксия
Анафилактические реакции могут возникать после введения миорелаксантов. Во избежание таких реакций всегда следует принимать меры предосторожности. Особенно в случае предыдущего опыта возникновения анафилактических реакций на любые миорелаксанты следует принимать специальные меры предосторожности, поскольку сообщалось о высоких показателях перекрестной аллергии между нервно-мышечными блокаторами. Поэтому перед введением Рокурония Каби (рокурония бромида) по возможности необходимо исключить наличие повышенной индивидуальной чувствительности к другим нервно-мышечным блокаторам.
Дозировка выше 0,9 мг рокурония бромида на 1 кг массы тела может повышать частоту сердечных сокращений; этот эффект может противодействовать брадикардии, вызванной другими анестетиками или стимуляцией блуждающего нерва.
Длительное применение в отделениях интенсивной терапии
В целом сообщалось о длительном параличе и/или слабости скелетных мышц после длительного применения нервно-мышечных блокаторов в отделении интенсивной терапии. Чтобы предотвратить продолжение нейромышечной блокады и/или избежать передозировки, настоятельно рекомендуется осуществлять мониторинг нейромышечной проводимости во время применения нервно-мышечных блокаторов. Кроме того, пациенты должны получать адекватное обезболивание и седацию. Необходимо подбирать дозы нервно-мышечных блокаторов в зависимости от ответа на стимуляцию. Это должно осуществляться только опытными врачами или под наблюдением опытных врачей, которым известно действие лекарственного средства и соответствующие техники нейромышечного мониторинга.
После длительного применения других недеполяризующих нервно-мышечных блокаторов в реаниматологии сообщалось о миопатии при их применении в сочетании с кортикостероидной терапией. По этой причине для пациентов, одновременно получающих кортикостероиды, период применения нервно-мышечного блокатора должен быть по возможности максимально ограничен.
Применение с суксаметонием
Рокуроний можно вводить только тогда, когда нейромышечная блокада, вызванная суксаметонием, полностью исчезнет.
Поскольку рокурония бромид всегда применяется вместе с другими лекарственными средствами и учитывая риск злокачественной гипертермии во время анестезии, врачи должны быть ознакомлены с ранними симптомами, диагностикой и лечением злокачественной гипертермии, даже при отсутствии известных триггерных факторов до начала анестезии. Опыты на животных показали, что рокурония бромид не является триггерным фактором для злокачественной гипертермии. В рамках программы контроля качества лекарственных средств после выведения средства на рынок наблюдались редкие случаи злокачественной гипертермии при применении рокурония бромида, однако при этом причинно-следственная связь не была доказана.
Риск смерти из-за врачебных ошибок
Введение препарата Рокуроний Каби приводит к параличу, который может привести к остановке дыхания и смерти, что наиболее вероятным у пациентов, которым это лекарственное средство не назначено. Следует убедиться в надлежащем выборе назначенного лекарственного средства и избегать путаницы с другими инъекционными растворами, которые есть в отделении интенсивной терапии и в другой клинической практике. Если препарат вводит другой медицинский работник, убедитесь, что вводимая доза четко определена и подтверждена.
Состояния, которые могут влиять на фармакокинетику и/или фармакодинамику рокурония бромида
Заболевание печени и/или желчных путей и почечная недостаточность
Рокурония бромид выводится с мочой и желчью. Поэтому пациентам с клинически значимыми заболеваниями печени и желчных путей или почечной недостаточностью его следует применять с осторожностью. У этих групп пациентов наблюдалась пролонгация действия рокурония бромида при дозах 0,6 мг на 1 кг массы тела.
Увеличение времени циркуляции
Состояния, сопровождающиеся увеличением времени циркуляции, такие как сердечно-сосудистые заболевания, пожилой возраст и отеки, приводящие к увеличению объема распределения, могут способствовать более позднему началу действия средства. Продолжительность действия может быть также увеличена из-за сниженного клиренса плазмы.
Заболевание нервно-мышечной системы
Как и другие нервно-мышечные блокаторы, рокурония бромид следует применять очень осторожно пациентам с заболеваниями нервно-мышечной системы и пациентам, перенесшим полиомиелит, поскольку реакция на нервно-мышечные блокаторы в таких случаях может быть существенно изменена. Степень выраженности и тип изменений могут значительно варьироваться. У пациентов с миастенией гравис или миастеническим синдромом (синдром Итона — Ламберта) небольшие дозы рокурония бромида иногда могут вызывать выраженные эффекты, поэтому дозу бромида следует подбирать в зависимости от индивидуальной реакции больного.
Гипотермия
При проведении операций на фоне гипотермии нейромышечный блокирующий эффект рокурония бромида усиливается, а продолжительность действия увеличивается.
Ожирение
Как и другие нервно-мышечные блокаторы, рокурония бромид у пациентов с ожирением может иметь более длительное действие, а время спонтанного восстановления нервно-мышечной проводимости может увеличиваться, если будут вводиться дозы, рассчитанные по фактической массе тела.
Ожоги
Известно, что у пациентов с ожогами может развиваться резистентность к недеполяризующим нервно-мышечным блокаторам. Рекомендуется подбирать дозу в зависимости от ответа на стимуляцию.
Состояния, которые могут усиливать действие рокурония бромида: гипокалиемия (например после сильной рвоты, диареи или лечения диуретиками), гипермагниемия, гипокальциемия (после массивных трансфузий), гипопротеинемия, обезвоживание, ацидоз, гиперкапния и кахексия.
По этой причине тяжелые нарушения баланса электролитов, изменения показателя pH крови или дегидратация, по возможности, должны быть скорректированы.
Это лекарственное средство содержит натрий, однако его содержание составляет менее 1 ммоль (23 мг) натрия на один флакон (5 мл, 10 мл). Это означает, что средство практически не содержит натрия.
Способ применения и дозы
Рокуроний Каби, как и другие миорелаксанты, должен вводить только врач с опытом применения подобных препаратов или введение препарата нужно осуществлять под контролем такого специалиста. Препарат применяют только в условиях стационара. Рокуроний Каби вводят внутривенно как болюсно, так и в виде непрерывной инфузии. Дозу Рокурония Каби, как и других миорелаксантов, нужно подбирать индивидуально для каждого конкретного пациента. При подборе дозы следует принимать во внимание метод анестезии и ожидаемую длительность операции, метод седации, ожидаемую продолжительность искусственной вентиляции легких и возможное взаимодействие с другими вводимыми одновременно лекарственными средствами, а также общее состояние пациента. Для оценки эффективности нервно-мышечной блокады и восстановления нервно-мышечной проводимости рекомендуется использовать подходящую методику нервно-мышечного мониторинга.
Средства для ингаляционного наркоза усиливают блокирующее действие препарата Рокуроний Каби на нервно-мышечную передачу. Это усиление может стать клинически значимым тогда, когда в процессе общей анестезии концентрация введенных ингаляционных веществ в тканях достигает уровня, достаточного для такого взаимодействия. Поэтому необходимо корректировать дозу Рокурония Каби путем введения наименьших поддерживающих доз препарата через большие интервалы времени или путем максимального снижения скорости инфузии во время длительных (более 1 часа) процедур, проводимых с применением ингаляционного наркоза.
Опасность врачебных ошибок: случайное введение миорелаксантов может повлечь за собой серьезные побочные эффекты, включая летальные. Храните Рокуроний Каби с неповрежденной крышкой и предохранительным кольцом, чтобы минимизировать возможность неправильного выбора препарата (см. раздел «Особенности применения»).
Для взрослых пациентов приведенные ниже рекомендации по режиму дозирования могут использоваться как общая схема при проведении эндотрахеальной интубации, для обеспечения мышечной релаксации при операциях различной продолжительности, а также при применении в отделении интенсивной терапии.
Хирургические вмешательства
Эндотрахеальная интубация
Стандартная доза рокурония бромида, после которой надлежащие условия для интубации трахеи устанавливаются примерно через 60 секунд почти у всех пациентов, во время плановой анестезии составляет 0,6 мг/кг массы тела. При проведении быстрой последовательной индукции анестезии рекомендуется доза рокурония бромида 1 мг/кг массы тела, после которой надлежащие условия для интубации трахеи устанавливаются примерно через 60 секунд почти у всех пациентов. При применении рокурония бромида в дозе 0,6 мг/кг массы тела для проведения быстрой последовательной индукции анестезии рекомендуется проводить интубацию трахеи пациента через 90 секунд после введения Рокурония Каби. Относительно применения рокурония бромида в течение быстрой последовательной индукции анестезии пациенткам, которым проводят кесарево сечение, см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью».
Поддерживающие дозы
Рекомендуемая поддерживающая дозировка составляет 0,15 мг/кг массы тела; при длительном ингаляционном наркозе ее следует уменьшить до 0,075–0,1 мг/кг массы тела.
Поддерживающие дозы лучше всего вводить в тот момент, когда амплитуда мышечных сокращений возобновилась до 25% контрольного уровня или при появлении 2–3 ответов при мониторинге в режиме последовательной четырехразрядной стимуляции (TOF).
Непрерывная инфузия
Если вводят Рокуроний Каби путем непрерывной инфузии, рекомендуется сначала ввести дозу нагрузки 0,6 мг/кг массы тела, и когда нервно-мышечная проводимость начнет восстанавливаться, следует начать инфузионное введение. Скорость инфузии следует подобрать так, чтобы сократительная реакция скелетных мышц находилась на уровне 10% контрольного уровня или поддержание 1–2 ответов при мониторинге в режиме четырехразрядной стимуляции.
У взрослых при в/в общей анестезии скорость инфузии, необходимой для поддержания нервно-мышечного блока на этом уровне, составляет 0,3–0,6 мг/кг/ч, а при ингаляционном наркозе — 0,3–0,4 мг/ кг/ч.
Рекомендуется проводить постоянный мониторинг нервно-мышечной проводимости, поскольку необходимая скорость инфузии может быть разной при разных методах анестезии и для разных пациентов.
Дозирование беременным
Для проведения кесарева сечения Рокуроний Каби можно применять только в дозе 0,6 мг/кг массы тела, поскольку применение в дозе 1 мг/кг массы тела этой группе пациентов не было исследовано.
Возобновление нервно-мышечной проводимости после введения миорелаксантов может быть замедленным или неудовлетворительным у пациентов, применявших соли магния для лечения токсикоза беременных, так как соли магния усиливают нервно-мышечную блокаду. Для таких пациентов дозу Рокуроний Каби необходимо уменьшить и проводить ее титрование в зависимости от мышечного ответа.
Дозирование для пациентов пожилого возраста и для пациентов с заболеваниями печени и/или желчевыводящих путей или с нарушением функции почек
Стандартная доза Рокурония Каби для интубации больных пожилого возраста и пациентов с заболеваниями печени и/или желчевыводящих путей или с нарушением функции почек во время обычной анестезии составляет 0,6 мг/кг массы тела. Дозу 0,6 мг/кг применяют для быстрой последовательной индукции анестезии пациентам, ожидающим длительной продолжительности действия. Независимо от применяемой техники анестезии рекомендованная поддерживающая доза для таких пациентов составляет 0,075–0,1 мг/кг рокурония бромида, а рекомендованная скорость инфузии составляет 0,3–0,4 мг/кг/ч (см. также «Непрерывная инфузия»).
Дозирование для пациентов с избыточной массой тела и ожирением
При применении препарата больным с избыточной массой тела или ожирением (масса тела которых на 30% и более превышает идеальную) дозы следует снижать с учетом идеальной массы тела.
Дети
Для новорожденных (0–27 дней), младенцев (28 дней — 3 месяца), детей раннего возраста (3 месяцев — 2 лет), детей старшего возраста (2–11 лет) и подростков (12–17 лет) рекомендуемая доза для интубация во время плановой анестезии и поддерживающая доза аналогичны дозам для взрослых. Однако продолжительность действия разовой дозы при интубации будет больше у новорожденных и младенцев, чем у старших детей. При непрерывном введении препарата педиатрическим пациентам скорость инфузии, за исключением детей 2–11 лет, такая же, как и для взрослых. Для детей в возрасте 2–11 лет могут потребоваться более высокие скорости инфузии.
Для детей 2–11 лет начальные скорости инфузии рекомендуются такие же, как и для взрослых, и во время процедуры их необходимо скорректировать для поддержания амплитуды мышечных сокращений на уровне 10% контрольной амплитуды или для поддержания 1–2 ответов при мониторинге в режиме четырехразрядной стимуляции.
Опыт применения рокурония бромида при быстрой последовательной индукции у педиатрических пациентов ограничен, поэтому бромид не рекомендуется для улучшения условий трахеальной интубации во время быстрой последовательной индукции у педиатрических пациентов.
Применение в отделении интенсивной терапии
Эндотрахеальная интубация
При эндотрахеальной интубации применять те же дозы, что и при хирургических вмешательствах.
Поддерживающие дозы
Рекомендуется применять рокурония бромид в начальной погрузочной дозе 0,6 мг/кг массы тела с последующей непрерывной инфузией сразу после того, как степень мышечных сокращений восстановится до 10% от контрольного уровня или будет получено 1–2 ответа при мониторинге в режиме четырехразрядной стимуляции. Дозы рокурония бромида всегда следует титровать в зависимости от эффективности для каждого отдельного пациента. Рекомендуемая начальная скорость инфузии для поддержания нервно-мышечной блокады на уровне 80–90% (1–2 ответа при стимуляции в режиме TOF) у взрослых пациентов составляет 0,3–0,6 мг/кг/ч в течение первого часа введения, после чего в течение 6–12 часов необходимо снижать скорость введения согласно индивидуальной реакции пациента. После этого индивидуальные требования по дозе остаются относительно постоянными.
В контролируемых клинических исследованиях была выявлена большая вариабельность между пациентами по часовой скорости инфузии со средним значением 0,2–0,5 мг/кг/ч в зависимости от причины и степени органного нарушения, сопутствующего медикаментозного лечения и индивидуальных характеристик пациента. Для обеспечения оптимального контроля состояния каждого пациента настоятельно рекомендуется проводить мониторинг нервно-мышечной проводимости. Исследовано введение препарата продолжительностью до 7 дней.
Пациенты особых групп
Препарат не рекомендуется применять для проведения искусственной вентиляции легких при интенсивной терапии детей и больных пожилого возраста из-за отсутствия данных по безопасности и эффективности применения препарата этим категориям пациентов.
Побочные реакции
К обычным побочным реакциям относятся боль/реакция в месте инъекции, изменение показателей жизнедеятельности организма и увеличение продолжительности нейромышечной блокады. Наиболее частыми серьезными побочными реакциями после выведения леарственного средства на рынок являются анафилактические и анафилактоидные реакции и связанные с ними симптомы. См. также приведены в таблице 2 разъяснения.
Таблица 2
|MedDRA (Медицинский словарь для регуляторной деятельности) Классификация по органам и системам
|Частота появленияа
|Иногда/редкоb (< 1/100, > 1/10 000)
|Очень редко (< 1/10 000)
|Неизвестно
|Нарушения со стороны иммунной системы
|Гиперчувствительность, анафилактическая реакция, анафилактоидная реакция, анафилактический шок, анафилактоидный шок
|Нарушения со стороны нервной системы
|Вялый паралич
|Нарушения со стороны сердца
|Тахикардия
|Синдром Коуниса
|Нарушения со стороны сосудов
|Гипотензия
|Сосудистый коллапс и шок, внезапное покраснение лица
|Нарушения со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения
|Бронхоспазм
|Апноэ, дыхательная недостаточность
|Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Ангионевротический отек, крапивница, сыпь, эритематозная сыпь, зуд, экзантема
|Нарушения со стороны скелетно-мышечного аппарата и соединительной ткани
|Мышечная слабостьс, стероидная миопатия
|Общие расстройства и реакции в месте введения
|Неэффективность лекарственного средства, ослабленное действие лекарственного средства/терапии, усиленное действие лекарственного средства/терапии, боли/реакция в месте инъекции
|Отек лица
|Травма, отравления и обусловленные вмешательствами осложнения
|Длительная нейромышечная блокада, замедленное восстановление после анестезии
|Обусловленные анестезией осложнения со стороны дыхательных путей
MedDRA Версия 8.1.
аЧастота рассчитывается на основании сообщений, поступающих после вывода лекарственного средства на рынок, и данных из общей литературы.
bДанные, полученные после вывода лекарственного средства на рынок, не могут отображать точные цифры относительно частоты. По этой причине здесь представлены только две категории частоты вместо пяти.
сПосле длительного применения в реаниматологии.
Анафилактические реакции
Сообщалось о серьезных анафилактических реакциях на нервно-мышечные блокаторы, включая рокурония бромид, хотя и очень редко. Анафилактические/анафилактоидные реакции включают бронхоспазм, проявления сердечно-сосудистой системы (такие как гипотония, тахикардия, сосудистый коллапс и шок) и кожные реакции (например ангионевротический отек, крапивница). Эти реакции в некоторых случаях были смертельными. С учетом того, что могут возникать серьезные реакции, всегда следует принимать необходимые меры предосторожности.
Локальные реакции в месте инъекции
Во время быстрой последовательной индукции анестезии сообщалось о болях при выполнении инъекции, прежде всего, если пациент еще не полностью потерял сознание и, в частности, если при индукции применялся пропофол. В рамках клинических исследований наблюдались боли при выполнении инъекции у 16% пациентов, которым проводилась быстрая последовательная индукция анестезии с применением пропофола, и менее чем у 0,5% пациентов при быстрой последовательной индукции анестезии с применением фентанила и тиопентала.
Повышенный уровень гистамина
Поскольку известно, что нервно-мышечные блокаторы могут вызвать высвобождение гистамина, как локально в месте инъекции, так и системно, при введении этих лекарственных средств всегда можно ожидать возникновения зуда и эритематозных реакций в месте инъекции и/или генерализованных гистаминоидных. (анафилактоидных) реакций (см. также «Анафилактические реакции» выше).
В рамках клинических исследований после быстрой болюсной инъекции 0,3–0,9 мг рокурония бромида на 1 кг массы тела наблюдалось лишь небольшое повышение уровня гистамина в плазме крови.
Пролонгированная нейромышечная блокада
Наиболее частой побочной реакцией на применение препаратов группы недеполяризующих миорелаксантов является увеличение продолжительности фармакологического действия вещества с выходом за пределы необходимого периода времени. Проявления могут варьироваться от слабости скелетных мышц до глубокого и длительного мышечного паралича, приводящего к дыхательной недостаточности или апноэ.
Миопатия
После применения в реаниматологии различных нервно-мышечных блокаторов в сочетании с кортикостероидами (см. раздел «Особенности применения») сообщалось о миопатии.
Дети и подростки
В рамках метаанализа 11 клинических исследований применения рокурония бромида (до 1 мг/кг) с участием педиатрических пациентов (n = 704) как побочная реакция наблюдалась тахикардия с частотой возникновения 1,4%.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства важно. Это позволяет продолжать контроль за соотношением польза/риск применения лекарственного средства. Медицинских работников просят сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре 2 — 8 °C. Хранить в недоступном для детей месте.
Особые условия хранения
Препарат можно хранить в холодильнике при температуре до 30 °С не более 12 недель. После хранения Рокурония Каби вне холодильника его нельзя возвращать в холодильник для последующего хранения.
После разведения препарата. Химическая и физическая стабильность при применении 5 мг/мл и 0,1 мг/мл (в разведении раствора для инфузий с натрия хлоридом 9 мг/мл (0,9%) и глюкозой 50 мг/мл (5%)) была продемонстрирована в течение 24 часа при температуре 20–22 °С при комнатном свете.
С микробиологической точки зрения, разведенный препарат необходимо применить немедленно. Если раствор не использован немедленно, ответственным за определение периода хранения и условий его хранения является врач, который вводит препарат. Продолжительность хранения не должна превышать 24 ч при температуре 2–8 °С, если разведение препарата произошло с соблюдением условий суровой асептики.
Упаковка
По 5 мл раствора в стеклянном флаконе; по 5 или 10 флаконов в картонной коробке.
По 10 мл раствора в стеклянном флаконе; по 5 или 10 флаконов в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Фрезениус Каби Австрия Гмбх / Fresenius Kabi Austria GmbH.