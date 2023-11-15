РОКУРОНИЯ БРОМИД (ROCURONII BROMIDUM)

безопасность применения рокурония бромида в период беременности и кормления грудью не установлена. Применение препарата возможно в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Рокурония бромид следует применять в условиях, позволяющих срочно купировать анафилактические реакции, если они возникнут. Особенно это касается пациентов с указаниями в анамнезе на анафилактические реакции на миорелаксанты, поскольку описана перекрестная аллергия при применении препаратов этой группы. Поскольку рокурония бромид вызывает паралич дыхательных мышц, при его применении абсолютно необходимо проводить ИВЛ вплоть до восстановления адекватного самостоятельного дыхания. При применении рокурония бромида в дозах более 900 мкг/кг возможно повышение ЧСС. Этот эффект может противодействовать брадикардии, вызываемой другими анестетиками или возникающей при стимуляции блуждающего нерва. Миорелаксанты следует вводить в тщательно подобранных дозах, достаточных для поддержания неполной нервно-мышечной блокады. Введение должно проводиться врачом, имеющим опыт работы с миорелаксантами, или осуществляться под его наблюдением, а также в условиях адекватного контроля жизненно важных функций организма. Поскольку рокурония бромид всегда применяется одновременно с другими препаратами, а во время наркоза даже в отсутствии известных провоцирующих агентов, возможно развитие злокачественной гипертермии, клиницисты перед началом любой общей анестезии должны ознакомиться с ранними проявлениями, факторами, подтверждающими диагноз, и методами лечения злокачественной гипертермии. В экспериментальных исследованиях установлено, что рокурония бромид не является фактором, провоцирующим развитие злокачественной гипертермии. Поскольку рокуроний выводится с мочой (приблизительно до 30% в течение 12–24 ч) и предполагается, что он может частично выводиться также и с желчью, рокурония бромид следует с осторожностью использовать у больных с клинически выраженными заболеваниями печени и/или желчевыводящих путей и/или почечной недостаточностью. У этих групп больных наблюдалось удлинение эффекта при дозах рокурония бромида 600 мкг/кг. Как и другие миорелаксанты, рокурония бромид следует с крайней осторожностью применять у пациентов с заболеваниями нервно-мышечной системы или перенесших полиомиелит, поскольку реакция на миорелаксанты в этих случаях может быть существенно изменена. Величина и направление этих изменений могут быть очень разными. При проведении хирургических вмешательств на фоне гипотермии блокирующий эффект рокурония бромида на нервно-мышечную систему усиливается, а длительность действия увеличивается. У больных с ожирением рокуроний бромид, как и другие миорелаксанты, может оказывать более длительный эффект, а спонтанное восстановление нормального состояния нервно-мышечной проводимости после введения препарата может быть более длительным. Эффекты рокурония бромида усиливаются при гипокалиемии (например после тяжелой рвоты, диареи или лечения диуретиками), гипермагниемии, гипокальциемии (после массивных переливаний), гипопротеинемии, обезвоживании, ацидозе, гиперкапнии, кахексии. Учитывая это, перед применением рокурония бромида тяжелые нарушения баланса электролитов, изменения рН крови или дегидратацию следует, по возможности, корригировать.