Токсическое действие, зависящее от дозы.

Токсическое действие, зависящее от дозы, выражается в диарее, боли в животе, тошноте, стоматите, ладонно-подошвенном синдроме (известен как ладонно-подошвенные кожные реакции, ладонно-подошвенная эритродизестезия или периферическая эритема, вызванная химиотерапией). Большинство побочных реакций обратимы и не требуют полной отмены препарата, хотя может возникнуть необходимость в коррекции дозы или временной отмене препарата.

Диарея.

За пациентами с тяжелой диареей следует тщательно наблюдать, проводя им регидратацию и восстановление потери электролитов при дегидратации. По показаниям как можно раньше рекомендуется назначать стандартные противодиарейные препараты (например лоперамид). Диарея II степени по критериям Национального онкологического института Канады (NCIC СТC, версия 2) определяется как увеличение количества дефекаций до 4–6 раз в сутки или дефекации ночью, диарея III степени — как увеличение количества дефекаций до 7–9 раз в сутки или недержание кала и мальабсорбция. Диарея IV степени определяется как увеличение количества дефекаций ≥ 10/сутки или массивная диарея с примесью крови, или необходимость назначения парентеральных вливаний. При необходимости дозу лекарственного средства следует уменьшить (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Дегидратация.

Необходимо предупреждать развитие дегидратации и осуществлять коррекцию дегидратации в случае ее возникновения. Дегидратация может быстро развиться у пациентов с анорексией, астенией, тошнотой, рвотой или диареей. Дегидратация может вызвать острую почечную недостаточность, особенно у пациентов с уже существующим нарушением функции почек или если капецитабин применять одновременно с лекарственными средствами с известным нефротоксическим действием. Острая почечная недостаточность в результате дегидратации может быть потенциально летальной. При появлении дегидратации II степени (или выше) лечение капецитабином следует немедленно прекратить и провести коррекцию дегидратации. Восстановление лечение возможно при адекватной коррекции дегидратации и коррекции/контроле причин преципитации (см. раздел «Способ применения и дозы»). Коррекцию дозы в случае возникновения преципитирующих побочных явлений проводить в случае необходимости.

Ладонно-подошвенный синдром.

Ладонно-подошвенный синдром также известный как ладонно-подошвенные кожные реакции или ладонно-подошвенная эритродизестезия, или периферическая эритема, вызванная химиотерапией.

Ладонно-подошвенный синдром I степени не нарушает ежедневную активность больного и проявляется онемением, парестезиями, дизестезиями, покалыванием, безболезненным отеком или покраснением ладоней и/или подошв и/или дискомфортом.

Ладонно-подошвенный синдром II степени проявляется болезненным покраснением и отеками кисти рук и/или подошв; вызванный этими проявлениями дискомфорт нарушает ежедневную активность больного.

Ладонно-подошвенный синдром III степени определяется как влажная десквамация, образование язв, появление пузырей и острая боль ладоней и/или подошв и/или тяжелый дискомфорт, который не дает возможности пациентам работать или заниматься повседневной деятельностью. Персистирующий или тяжелый ладонно-подошвенный синдром (II степени или выше) может в конечном итоге привести к потере отпечатков пальцев, что может повлиять на идентификацию пациента.

В случае появления ладонно-подошвенного синдрома II или III степени прием капецитабина следует прекратить до исчезновения симптомов или их уменьшения до I степени; при следующем появлении синдрома III степени дозу капецитабина нужно уменьшить (см. раздел «Способ применения и дозы»). Пациентам, которые одновременно получают капецитабин и цисплатин, применение витамина В 6 (пиридоксин) не рекомендуется с целью симптоматического или вторичного профилактического лечения ладонно-подошвенного синдрома, поскольку это может привести к снижению эффективности цисплатина. Некоторые данные свидетельствуют о том, что декспантенол эффективен для профилактики ладонно-подошвенного синдрома у пациентов, которые получали капецитабин.

Кардиотоксичность.

Спектр кардиотоксичности при лечении капецитабином аналогичен таковому при применении других фторпиримидинов и включает инфаркт миокарда, стенокардию, аритмии, кардиогенный шок, внезапный летальный исход, остановку сердца, сердечную недостаточность и изменения ЭКГ (включая очень редкие случаи удлинения интервала QT). Эти побочные эффекты чаще характерны для пациентов с ишемической болезнью сердца. При применении капецитабина сообщали о случаях сердечных аритмий (включая фибрилляцию желудочков, пируэт желудочковой тахикардии «Torsades de Pointes» и брадикардию), стенокардии, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, кардиомиопатии. При назначении капецитабина больным с клинически значимым заболеванием сердца, аритмиями и стенокардией необходимо проявлять осторожность.

Гипо- или гиперкальциемия.

Во время лечения капецитабином сообщали о гипо- или гиперкальциемии. Следует быть осторожными пациентам с имеющейся гипо- или гиперкальциемией.

Заболевания центральной или периферической нервной системы.

При назначении капецитабина больным с заболеванием центральной или периферической нервной системы, такими как, например, метастазы в головной мозг или невропатия, необходимо проявлять осторожность.

Сахарный диабет или нарушение уровня электролитов.

При назначении капецитабина больным с сахарным диабетом или нарушением электролитного баланса необходимо проявлять осторожность, поскольку применение капецитабина может приводить к ухудшению их течения.

Антикоагулянты — производные кумарина.

В ходе исследования взаимодействия с однократным применением варфарина наблюдалось существенное увеличение средней величины площади под кривой «концентрация-время» (АUС) 8-варфарина (на 57%), что свидетельствует о наличии взаимодействия, вероятно, в результате угнетения капецитабином изофермента 2С9 цитохрома Р450. У больных, которые одновременно принимают капецитабин и пероральные антикоагулянты — производные кумарина, необходимо проводить детальный мониторинг показателей свертывания крови (международное нормализованное отношение (МНО) или протромбиновое время) и подбирать дозу антикоагулянта.

Бривудин

Бривудин нельзя применять одновременно с капецитабином. После такого лекарственного взаимодействия сообщали о летальных случаях. Должен быть период ожидания минимум в течение 4 недель между завершением лечения бривудином и началом терапии капецитабином. Лечение бривудином можно начать через 24 часа после приема последней дозы капецитабина (см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

В случае случайного приема бривудина пациентам, которые получают лечение капецитабином, следует принять эффективные меры с целью уменьшения токсичности капецитабина. Рекомендуется немедленная госпитализация. Следует начать все необходимые меры с целью предупреждения системных инфекций и дегидратации.

Нарушение функции печени.

В связи с отсутствием данных по безопасности и эффективности препарата у больных с нарушением функции печени применение капецитабина необходимо тщательно мониторить у пациентов с нарушением функции печени легкой и средней степени, вне зависимости от наличия или отсутствия метастазов в печень. Если в результате лечения капецитабином наблюдается гипербилирубинемия, которая превышает верхнюю границу нормы более чем в 3 раза, или повышается активность печеночных аминотрансфераз (АлАТ, АсАТ) более чем в 2,5 раза по сравнению с верхней границей нормы, применение капецитабина следует остановить. Лечение капецитабином как монотерапии можно восстановить при снижении уровня билирубина и активности печеночных трансаминаз ниже указанных пределов.

Нарушение функции почек.

Частота возникновения побочных реакций III и IV степени у пациентов с нарушением функции почек средней степени тяжести (клиренс креатинина — 30–50 мл/мин) повышена по сравнению с общей группой пациентов.

Дефицит дигидропиримидиндегидрогеназы (ДПД).

Активность ДПД снижает скорость катаболизма 5-фторурацила. В связи с этим у пациентов с дефицитом активности ДПД повышается риск токсических реакций, связанных с применением фторпиримидинов, включающий, например, стоматит, диарею, воспаление слизистых оболочек, нейтропению и нейротоксичность. Токсические реакции, связанные с дефицитом ДПД, обычно возникают во время первого цикла лечения или после повышения дозы.

Полный дефицит ДПД

Полный дефицит ДПД возникает редко (у 0,01–0,5% лиц европеоидной расы).

Для пациентов с полным отсутствием активности ДПД нет дозы с доказанной безопасностью.

Пациенты с полным дефицитом ДПД подвержены высокому риску опасных для жизни или летальных токсических реакций и им не следует применять препарат Апсибин.

Частичный дефицит ДПД

Частичный дефицит ДПД, по оценкам, наблюдается у 3–9% лиц европеоидной расы. Пациенты с частичным дефицитом ДПД имеют повышенный риск развития тяжелых и опасных для жизни токсических реакций. Следует рассмотреть возможность использования более низкой начальной дозы для таких пациентов с целью ограничения риска возникновения серьезной токсичности. Дефицит ДПД следует рассматривать как параметр, который необходимо учитывать вместе с другими рутинными мероприятиями по снижению дозы.

Снижение начальной дозы может повлиять на эффективность лечения.

Существует недостаточно данных, чтобы рекомендовать определенную дозу пациентам с частичной активностью ДПД по результатам проведения специфического теста. Сообщалось, что DPYD *2A, c. 1679T> G вариации приводят к большему снижению ферментной активности с высоким риском развития побочных реакций среди других видов вариаций. Влияние уменьшения дозы на эффективность на данный момент не определено. Таким образом, при отсутствии серьезных токсических реакций следующие дозы препарата могут быть увеличены при условии тщательного контроля состояния пациента.

Тестирование для выявления дефицита ДПД

Рекомендуется проводить тестирование по параметрам фенотипа и/или генотипа до начала лечения лекарственным средством, несмотря на неопределенность относительно оптимальной методики тестирования перед назначением такого лечения. Следует принимать во внимание применяемые клинические руководства.

У пациентов с неопознанным дефицитом ДПД, которых лечили капецитабином, а также у пациентов с отрицательным результатом теста на наличие специфических DPYD вариаций могут наблюдаться проявления угрожающей жизни токсичности, подобные острой передозировки (см. раздел «Передозировка»). В случае острой токсичности II-IV степени лечение следует немедленно отменить. Следует рассмотреть вопрос об окончательной отмене лечения, основываясь на клинической оценке возникновения, продолжительности и тяжести наблюдаемой токсичности.

Генотипные характеристики дефицита ДПД

Тестирование на редкие мутации гена DPYD до начала лечения может выявлять пациентов с дефицитом ДПД. Четыре варианта генотипа DPYD — c.1905+1G> A [также известный как DPYD*2A], c.1679T>G [DPYD*13], c.2846A>T и c.1236G>A/HapB3 — могут вызвать полное отсутствие или снижение ферментативной активности ДПД. Другие редкие варианты также могут быть связаны с повышенным риском тяжелых или опасных для жизни токсических реакций.

Некоторые гомозиготные и сложные гетерозиготные мутации в генетическом локусе DPYD (например, комбинации этих четырех вариантов с меньшей мере одним аллельным геном c.1905+1G>A или c.1679T>G), могут вызвать полное или практически полное отсутствие ферментной активности ДПД.

Пациенты с некоторыми известными гетерозиготными DPYD вариациями (в том числе DPYD*2A, c. 1679T>G, c. 2846A>T и c. 1236G /HapB3 вариации) подвержены повышенному риску развития тяжелых токсических реакций при лечении с применением фторпиримидинов .

Частота гетерозиготного генотипа c.1905+1G>A гена DPYD у пациентов европеоидной расы составляет около 1%, 1,1% — для c.2846A>T, 2,6–6,3% — для вариантов c.1236G>A/HapB3 и от 0,07 до 0,1% — для c.1679T>G.

Данные о частоте указанных четырех вариантов DPYD в других популяциях, кроме европеоидной расы, ограничены. В настоящее время эти четыре варианта DPYD (c.1905+1G>A, c.1679T>G, c.2846A>T и c.1236G>A/HapB3) считаются практически отсутствующими в популяциях африканского (афроамериканского) или азиатского происхождения.

Фенотипические характеристики дефицита ДПД

Для фенотипической характеристики дефицита ДПД рекомендуется до начала лечения измерять в плазме крови концентрации эндогенного субстрата ДПД — урацила (U).

Повышенные концентрации урацила до лечения связаны с повышенным риском развития токсических реакций. Несмотря на отсутствие четких пороговых значений уровней урацила, по которым определяют полный и частичный дефицит ДПД, уровни урацила в крови ≥ 16 нг/мл и <150 нг/мл должны рассматриваться как такие, которые указывают на частичный дефицит ДПД и могут быть связаны с повышенным риском развития токсических реакций при лечении фторпиримидинами. Уровни урацила в крови ≥ 150 нг/мл должны рассматриваться как такие, которые указывают на полный дефицит ДПД и могут быть связаны с риском развития опасных для жизни или летальных токсических реакций при лечении фторпиримидинами.

Офтальмологические осложнения.

Состояние пациентов следует тщательно контролировать относительно офтальмологических осложнений, таких как кератит или нарушения со стороны роговой оболочки, особенно при наличии нарушений со стороны органов зрения в анамнезе. При клинической необходимости следует начать лечение нарушений зрения.

Тяжелые кожные реакции.

Применение лекарственного средства Апсибин может вызвать кожные реакции, такие как синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Следует окончательно прекратить применение капецитабина пациентам, у которых развились тяжелые кожные реакции в течение применения препарата.

Поскольку препарат содержит лактозу в качестве вспомогательного вещества, пациентам с врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа, нарушением всасывания глюкозы-галактозы не следует применять капецитабин.

Таблетки препарата Апсибин не следует измельчать или разрезать. При контакте пациента или смотрителя с измельченными или разрезанными таблетками препарата Апсибин могут возникать побочные реакции (см. раздел «Побочные реакции»).