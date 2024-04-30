КАПЕЦИТАБИН (CAPECITABINUM) Действующее вещество
NLM: 5'-деокси-5-флуоро-N-((пентилокси)карбонил)цитидин; или карбамовой кислоты, (1-(5-деокси-β-D-рибофуранозил)-5-флуоро-1,2-дигидро-2-оксо-4-пиримидинил)-, пентиловый эфир.
MeSH: N(4)-пентилоксикарбонил-5'-деокси-5-флуороцитидин.
противоопухолевое средство, антиметаболит. Представляет собой пролекарство, превращающееся в цитотоксическое соединение — флуорорурацил. Образование флуороурацила происходит в ткани опухоли под действием опухолевого ангиогенного фактора — тимидинфосфорилазы, вследствие чего системное воздействие флуороурацила на здоровые ткани организма минимально. Последовательный ферментный метаболизм в флуорорурацил создает в опухолевых клетках высокие концентрации последнего (активность тимидинфосфорилазы в первичной опухоли в 4 раза выше, чем в здоровой ткани).
Абсорбция — высокая (пища уменьшает всасывание). Метаболизируется в печени под воздействием карбоксилэстеразы до метаболита 5-дезокси-5-фторцитидина (5-ДФЦТ), который затем трансформируется в 5-дезокси-5-фторуридин (5-ДФУР) под действием цитидиндезаминазы в печени и опухолевых тканях. Дальнейшая трансформация до активного цитотоксического метаболита флуороурацила происходит в опухоли под воздействием тимидинфосфорилазы. Содержание флуороурацила и его активного фосфорилированного производного в опухоли значительно превышает уровни в здоровых тканях, благодаря чему обеспечивается относительная селективность цитотоксического эффекта. Для капецитабина, 5-ДФЦТ, 5-ДФУР и флуороурацила связь с белками плазмы крови составляет соответственно 54; 10; 62 и 10%, AUC — 7,4; 5,21 и 21,7 мг/ч/мл, для флуороурацила — 1,63 мг/ч/мл. Cmax в плазме крови определяются через 2 ч после приема. Затем концентрации снижаются по экспоненте, T½ — 0,7–1,14 ч. α-Фтор-β-аланин — продукт распада флуороурацила — достигает Cmax в плазме крови через 3 ч и имеет T½ — 3–4 ч. Выделяется преимущественно почками (84% дозы), в том числе 57% — в виде α-фтор-β-аланина. У больных с почечной недостаточностью при снижении клиренса креатинина на 50% концентрация α-фтор-β-аланина повышается на 45%.
рак молочной железы (включая метастазирующий), в том числе резистентный к паклитакселу и антрациклинам (или при наличии противопоказаний к последним).
внутрь через 30 мин после еды в суточной дозе 2,5 г/м2/сут (в 2 приема) в течение 2 нед с последующим перерывом на 1 нед. Расчет суммарной суточной дозы в зависимости от поверхности тела: менее 1,24 м2 — 3 г, 1,25–1,36 м2 — 3,3 г, 1,37–1,51 м2 — 3,6 г, 1,52–1,64 м2 — 4 г, 1,65–1,76 м2 — 4,3 г, 1,77–1,91 м2 — 4,6 г, 1,92–2,04 м2 — 5 г, 2,05–2,17 м2 — 5,3 г, более 2,18 м2 — 5,6 г. Проявления токсичности в период лечения можно устранить симптоматической терапией и/или снижением дозы. Изменение дозы в зависимости от степени токсических явлений (Канадская классификация цитотоксичности): I степень — дозу не меняют; II степень — при первом появлении признаков токсичности необходимо прекратить терапию до тех пор, пока они не исчезнут или не уменьшатся до I степени. Лечение возобновляют со 100% рекомендованной дозы; при втором появлении признаков токсичности — с 75%, при третьем появлении — с 50%; при четвертом появлении признаков токсичности препарат отменяют; III степень — при первом появлении признаков токсичности необходимо прекратить терапию до тех пор, пока они не исчезнут или не уменьшатся до I степени. Лечение возобновляют с 75% рекомендованной дозы; при втором появлении признаков токсичности — с 50%; при третьем появлении признаков токсичности — препарат отменяют; IV степень — препарат отменяют.
гиперчувствительность к капецитабину (или флуороурацилу), период беременности и кормления грудью, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не установлены). С осторожностью назначают при ИБС, почечной/печеночной недостаточности, пациентам пожилого возраста (80 лет и старше).
Со стороны пищеварительной системы: диарея, тошнота, рвота, стоматит, запор, боль в животе, диспепсия, сухость во рту, метеоризм, анорексия, кандидоз полости рта, гипербилирубинемия.
Со стороны нервной системы: повышенная утомляемость, слабость, парестезии, нарушение сна (в том числе сонливость, бессонница), астенический синдром, головная боль, головокружение.
Со стороны кожных покровов: ладонно-подошвенный синдром (онемение, парестезии, покалывание, отек и гиперемия, шелушение, образование волдырей), дерматит, эритематозная сыпь, сухость кожи, зуд, очаговое шелушение, гиперпигментация и трещины кожи.
Со стороны органов чувств: нарушение вкусовых ощущений, усиление слезоотделения.
Со стороны обмена веществ: обезвоживание, уменьшение массы тела.
Со стороны дыхательной системы: одышка, кашель.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: миалгия, боль в конечностях, пояснице.
Со стороны органов кроветворения: анемия, нейтропения, лимфоцитопения, гранулоцитопения, тромбоцитопения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: проявление кардиотоксического действия (наиболее вероятно у больных ИБС).
Прочие: повышение температуры тела, отеки нижних конечностей, алопеция, воспаление слизистых оболочек.
женщинам репродуктивного возраста следует назначать лечение только при условии применения надежной контрацепции. С осторожностью назначают препарат пациентам с легкими и умеренными нарушениями функции печени, обусловленными метастазами в печень, и лицам пожилого возраста. При развитии гипербилирубинемии прием капецитабина следует прекратить до нормализации уровня билирубина. В настоящее время безопасность применения у пациентов с почечной недостаточностью не установлена.
С осторожностью назначают пациентам, деятельность которых требует повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Назначение антикоагулянтов кумаринового ряда возможно не ранее чем через 1 мес после окончания терапии капецитабином ввиду высокого риска нарушений свертываемости крови и возникновения кровотечений.
усиливает эффекты антикоагулянтов кумаринового ряда. Повышает концентрацию фенитоина в плазме крови. Антациды, содержащие алюминия и магния гидроксид, повышают концентрацию капецитабина и метаболита 5-ДФЦТ. Циклофосфамид усиливает цитотоксичность препарата вследствие повышения активности тимидинфосфорилазы. Кальция фолинат усиливает токсический эффект капецитабина вследствие повышения токсичности флуороурацила.
проявляется угнетением костномозгового кроветворения, тошнотой, рвотой, диареей, кровотечением. Проводят симптоматическое лечение, гемодиализ.