КАПЕЦИТАБИН (CAPECITABINUM)

внутрь через 30 мин после еды в суточной дозе 2,5 г/м2/сут (в 2 приема) в течение 2 нед с последующим перерывом на 1 нед. Расчет суммарной суточной дозы в зависимости от поверхности тела: менее 1,24 м2 — 3 г, 1,25–1,36 м2 — 3,3 г, 1,37–1,51 м2 — 3,6 г, 1,52–1,64 м2 — 4 г, 1,65–1,76 м2 — 4,3 г, 1,77–1,91 м2 — 4,6 г, 1,92–2,04 м2 — 5 г, 2,05–2,17 м2 — 5,3 г, более 2,18 м2 — 5,6 г. Проявления токсичности в период лечения можно устранить симптоматической терапией и/или снижением дозы. Изменение дозы в зависимости от степени токсических явлений (Канадская классификация цитотоксичности): I степень — дозу не меняют; II степень — при первом появлении признаков токсичности необходимо прекратить терапию до тех пор, пока они не исчезнут или не уменьшатся до I степени. Лечение возобновляют со 100% рекомендованной дозы; при втором появлении признаков токсичности — с 75%, при третьем появлении — с 50%; при четвертом появлении признаков токсичности препарат отменяют; III степень — при первом появлении признаков токсичности необходимо прекратить терапию до тех пор, пока они не исчезнут или не уменьшатся до I степени. Лечение возобновляют с 75% рекомендованной дозы; при втором появлении признаков токсичности — с 50%; при третьем появлении признаков токсичности — препарат отменяют; IV степень — препарат отменяют.