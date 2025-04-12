Фармакодинамика.

Адреналин является катехоламином, который возбуждает симпатическую нервную систему (α- и β-адренорецепторы) и, таким образом, увеличивает частоту сердечных сокращений, сердечный выброс и усиливает коронарное кровообращение.

Действие β-рецепторов адреналина на гладкие мышцы бронхов вызывает их релаксацию, что смягчает хрипы и уменьшает одышку.

Адреналин быстро инактивируется, большая часть дозы адреналина выделяется посредством метаболитов с мочой.

Фармакокинетика.

Адреналин является природным веществом, вырабатываемым мозговой частью надпочечников в ответ на нагрузку или стресс. Быстро инактивируется главным образом двумя ферментами: катехол-О-метилтрансферазой (КОМТ) и моноаминооксидазой (МАО). Значительное количество этих ферментов находится в печени, которая является важной, но не главной в процессе распада. Большая часть дозы адреналина выделяется в виде метаболитов с мочой.

Период полувыведения адреналина из плазмы крови составляет 2,5 минуты. Однако при подкожном или внутримышечном введении местное сужение сосудов задерживает абсорбцию, поэтому терапевтический эффект протекает без явных симптомов и время действия более длинное, чем предполагаемый период полураспада. Рекомендуется осторожно массировать место инъекции.

В исследовании фармакокинетики с участием 35 здоровых добровольцев, сгруппированных по разной степени толщины подкожно-жирового слоя бедра и распределенных по полу, была введена однократная инъекция 0,3 мг/0,3 мл в наружную часть бедра с помощью предварительно наполненной ручки Эпипен и проведено сравнение в перекрестном исследовании с дозой, которая вводилась с помощью ручного шприца с иглами, специально адаптированными для доставки в мышечный слой. Результаты исследований показали, что у субъектов женского пола с толстым подкожно-жировым слоем (расстояние от кожи до мышц при максимальном прижатии составляет > 20 мм) наблюдалась более медленная абсорбция адреналина, что отражалось в тенденции к снижению концентрации адреналина в плазме крови в течение первых десяти минут после введения (см. раздел «Особенности применения»). Однако общая экспозиция адреналина в период 0–30 мин (AUC0–30 мин) у всех групп субъектов, использовавших предварительно наполненные ручки Эпипен, превышала экспозицию после введения с помощью шприца. Важно, что тенденция к повышению концентрации адреналина в плазме крови после введения с помощью предварительно наполненной ручки Эпипен по сравнению с ручной внутримышечной инъекцией у здоровых субъектов, имеющих хорошо перфузированную подкожную клетчатку, не обязательно может быть экстраполирована на пациентов с установленным диагнозом анафилактического шока, при котором может быть отток крови от кожи к мышцам ног. Поэтому следует учитывать возможность сужения кровеносных сосудов кожи во время инъекции.

Вариабельность между пациентами и интраиндивидуальная вариабельность была достаточно высокой в ​​этом исследовании, поэтому нельзя сделать достоверные выводы.