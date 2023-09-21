ЭПИНЕФРИН (EPINEPHRINUM)

эпинефрин — биогенный амин, который наряду с норэпинефрином является медиатором, участвующим в передаче возбуждения с окончаний постганглионарных симпатических нервов на адренергические системы исполнительных органов (адренорецепторы). Действие эпинефрина обусловлено взаимодействием с α- и β-адренорецепторами и совпадает с явлениями стимуляции симпатических нервов. При введении эпинефрина происходит сужение сосудов органов брюшной полости, кожи, слизистых оболочек, учащение ЧСС и усиление сократимости миокарда, в результате чего повышается АД, расслабляются мышцы бронхов, кишечника, расширяются зрачки, повышается концентрация глюкозы и липидов в крови, улучшается тканевый обмен. Эпинефрин оказывает слабое стимулирующее влияние на ЦНС. Под влиянием эпинефрина положительно изменяется функциональная способность скелетных мышц. Обладает противоаллергическим свойством, оказывает противовоспалительное действие.