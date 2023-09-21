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Активные вещества — “Э”ЭПИНЕФРИН (EPINEPHRINUM)

ЭПИНЕФРИН (EPINEPHRINUM) Действующее вещество

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Найдено: 5 препаратов
Адреналин-Дарница раствор для инъекций, 1,8 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Адреналин-Дарница Раствор для инъекций, 1,8 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 571 аптеке
от 109,69 грн
Цены в аптеках
Адреналин-Здоровье раствор для инъекций, 0,18 %, ампула, 1 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Адреналин-Здоровье Раствор для инъекций, 0,18 %, ампула, 1 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 245 аптеках
от 54,78 грн
Цены в аптеках
Адреналин-Здоровье раствор для инъекций, 0,18 %, ампула, 1 мл, коробка, коробка, № 10; Корпорация Здоровье
Адреналин-Здоровье Раствор для инъекций, 0,18 %, ампула, 1 мл, коробка, коробка, № 10 Корпорация Здоровье
В 5 аптеках
от 74,93 грн
Цены в аптеках
Эпипен Юниор раствор для инъекций, 0,15 мг/доза, предварительно заполненная ручка, 2 мл, № 1; Viatris Healthcare Limited
Эпипен Юниор Раствор для инъекций, 0,15 мг/доза, предварительно заполненная ручка, 2 мл, № 1 Viatris Healthcare Limited
В 1 аптеке
от 2042,00 грн
Цены в аптеках
Эпипен раствор для инъекций, 0,3 мг/0,3 мл (доза), предварительно заполненная ручка, 2 мл, № 1; Viatris
Эпипен Раствор для инъекций, 0,3 мг/0,3 мл (доза), предварительно заполненная ручка, 2 мл, № 1 Viatris
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для инъекций.
ЭПИНЕФРИН (EPINEPHRINUM)
CAS №: 51-43-4 C9H13NO3
MeSH, RTECS, USPDDN: 1,2-бензендиол, 4-(1-гидрокси-2-(метиламино)этил)-, (R)-.
Форма выпуска: р-р для инъекций.

эпинефрин — биогенный амин, который наряду с норэпинефрином является медиатором, участвующим в передаче возбуждения с окончаний постганглионарных симпатических нервов на адренергические системы исполнительных органов (адренорецепторы). Действие эпинефрина обусловлено взаимодействием с α- и β-адренорецепторами и совпадает с явлениями стимуляции симпатических нервов. При введении эпинефрина происходит сужение сосудов органов брюшной полости, кожи, слизистых оболочек, учащение ЧСС и усиление сократимости миокарда, в результате чего повышается АД, расслабляются мышцы бронхов, кишечника, расширяются зрачки, повышается концентрация глюкозы и липидов в крови, улучшается тканевый обмен. Эпинефрин оказывает слабое стимулирующее влияние на ЦНС. Под влиянием эпинефрина положительно изменяется функциональная способность скелетных мышц. Обладает противоаллергическим свойством, оказывает противовоспалительное действие.

коллапс, шок, артериальная гипотензия различного генеза (постгеморрагическая, при интоксикациях, инфекционных заболеваниях и др.), блокада сердца, синдром Морганьи — Адамса — Стокса, асистолия, БА, сенная лихорадка, сывороточная болезнь, анафилактический шок, гипогликемическая кома.

по 0,25–1 мл 0,1% р-ра эпинефрина гидрохлорида или 0,18% р-ра эпинефрина гидротартрата п/к, в/м, в/в, интракардиально при проведении реанимации. Высшие дозы для указанных р-ров при п/к введении: разовая — 1 мл, суточная — 5 мл.

АГ, атеросклероз, стенокардия, сердечная астма, коронарная недостаточность, кардиосклероз, гипертиреоз, сахарный диабет, период беременности.

головокружение, ощущение страха, беспокойство, общая слабость, тремор, головная боль, побледнение кожи лица, АГ, тахикардия, трепетание желудочков, диспептические явления, геморрагический инсульт.

с осторожностью применяют у больных пожилого возраста.