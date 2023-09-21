ЭПИНЕФРИН (EPINEPHRINUM) Действующее вещество
эпинефрин — биогенный амин, который наряду с норэпинефрином является медиатором, участвующим в передаче возбуждения с окончаний постганглионарных симпатических нервов на адренергические системы исполнительных органов (адренорецепторы). Действие эпинефрина обусловлено взаимодействием с α- и β-адренорецепторами и совпадает с явлениями стимуляции симпатических нервов. При введении эпинефрина происходит сужение сосудов органов брюшной полости, кожи, слизистых оболочек, учащение ЧСС и усиление сократимости миокарда, в результате чего повышается АД, расслабляются мышцы бронхов, кишечника, расширяются зрачки, повышается концентрация глюкозы и липидов в крови, улучшается тканевый обмен. Эпинефрин оказывает слабое стимулирующее влияние на ЦНС. Под влиянием эпинефрина положительно изменяется функциональная способность скелетных мышц. Обладает противоаллергическим свойством, оказывает противовоспалительное действие.
коллапс, шок, артериальная гипотензия различного генеза (постгеморрагическая, при интоксикациях, инфекционных заболеваниях и др.), блокада сердца, синдром Морганьи — Адамса — Стокса, асистолия, БА, сенная лихорадка, сывороточная болезнь, анафилактический шок, гипогликемическая кома.
по 0,25–1 мл 0,1% р-ра эпинефрина гидрохлорида или 0,18% р-ра эпинефрина гидротартрата п/к, в/м, в/в, интракардиально при проведении реанимации. Высшие дозы для указанных р-ров при п/к введении: разовая — 1 мл, суточная — 5 мл.
АГ, атеросклероз, стенокардия, сердечная астма, коронарная недостаточность, кардиосклероз, гипертиреоз, сахарный диабет, период беременности.
головокружение, ощущение страха, беспокойство, общая слабость, тремор, головная боль, побледнение кожи лица, АГ, тахикардия, трепетание желудочков, диспептические явления, геморрагический инсульт.
с осторожностью применяют у больных пожилого возраста.