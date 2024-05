Фармакодинамика.

Механизм действия и фармакодинамические эффекты.

Анастрозол является мощным и высокоизбирательным нестероидным ингибитором ароматазы. У женщин в постменопаузе эстрадиол в основном продуцируется путем преобразования в периферических тканях андростендиона в эстрон с помощью комплекса фермента ароматазы. Эстрон далее превращается в эстрадиол. Снижение уровня эстрадиола проявляет терапевтический эффект у женщин, больных раком молочной железы. У женщин в постменопаузе прием анастрозола в суточной дозе 1 мг приводил к снижению уровня эстрадиола на 80%, что было подтверждено высокочувствительным аналитическим тестом.

Анастрозол не проявляет прогестагенной, андрогенной или эстрогенной активности.

Анастрозол в суточных дозах до 10 мг не влияет на секрецию кортизола и альдостерона, которую измеряли до и после стандартного теста на стимуляцию адренокортикотропного гормона (АКТГ). Следовательно, нет необходимости в заместительном введении кортикостероидов.

Клиническая эффективность и безопасность.

Распространенный рак молочной железы.

Терапия первой линии для женщин в постменопаузе с распространенным раком молочной железы.

Два двойных слепых контролируемых клинических исследования с подобным дизайном (исследование 1033IL/0030 и исследования 1033IL/0027) проводили для оценки эффективности анастрозола по сравнению с тамоксифеном как препаратом первой линии для лечения местно-распространенного или метастатического рака молочной железы с положительными или неизвестными показателями рецепторов гормонов у женщин в постменопаузе. В общем 1021 пациентка была рандомизирована для применения анастрозола в дозе 1 мг 1 раз в сутки или тамоксифена в дозе 20 мг 1 раз в сутки. Главными конечными результатами в обоих исследованиях были время до прогрессирования опухоли, частота объективного ответа опухоли и безопасность.

Оценка главных конечных показателей исследования 1033IL/0030 продемонстрировала, что анастрозол имел статистически значимое преимущество над тамоксифеном по времени до прогрессирования опухоли (отношение рисков (ОР) 1,42; 95% доверительный интервал (ДИ) [1,11; 1,82], медиана времени до прогрессирования 11,1 и 5,6 месяца для анастрозола и тамоксифена соответственно, р = 0,006); частота объективного ответа опухоли была одинаковой для анастрозола и тамоксифена. Исследование 1033IL/0027 продемонстрировало, что частота объективного ответа опухоли и время до прогрессирования опухоли для анастрозола и тамоксифена были подобными. Оценка вторичных конечных показателей подтвердила оценку главных конечных показателей эффективности. Достаточно низкий уровень летальности в группах лечения в обоих исследованиях не позволил сделать выводы о различиях показателей общей выживаемости.

Терапия второй линии для женщин в постменопаузе с распространенным раком молочной железы.

Анастрозол изучали в ходе двух контролируемых клинических исследований при участии женщин в постменопаузе с распространенным раком молочной железы, у которых заболевание прогрессировало после лечения тамоксифеном распространенного рака молочной железы или рака молочной железы на ранней стадии. В общем 764 пациентки были рандомизированы для применения анастрозола в дозе 1 мг или 10 мг 1 раз в сутки или мегестрола ацетата в дозе 40 мг 4 раза в сутки. Время до прогрессирования и частота объективного ответа были основными показателями эффективности. Также определяли частоту случаев пролонгированного (более 24 недель) стабильного заболевания, частоту прогрессирования и общей выживаемости. В обоих исследованиях значимых различий между группами лечения по любому из параметров эффективности выявлено не было.

Адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях.

В ходе крупного исследования III фазы, которое проводили с участием женщин в постменопаузе с операбельным раком молочной железы, которых лечили в течение 5 лет (см. ниже), анастрозол статистически преобладал тамоксифен относительно показателя выживаемости без болезни. Значительно большие преимущества по сравнению с показателем выживаемости без болезни наблюдались в пользу анастрозола по сравнению с тамоксифеном в проспективно определенной популяции с положительными показателями рецепторов гормонов.

Суммарная таблица конечных показателей, полученных в ходе исследования АТАС: анализ после завершения лечения, длившегося 5 лет

Таблица 1

Конечные показатели эффективностиКоличество случаев (частота)

ITT-популяция (популяция согласно назначенного лечения) Опухоль с положительными показателями рецепторов гормонов Анастрозол

(N=3125) Тамоксифен

(N=3116) Анастрозол

(N=2618) Тамоксифен

(N=2598) Выживаемость без заболеванияa 575 (18,4) 651 (20,9) 424 (16,2) 497 (19,1) Отношение рисков 0,87 0,83 Двусторонний 95% ДИ 0,78–0,97 0,73–0,94 p-значение 0,0127 0,0049 Выживаемость без метастазирования заболеванияb 500 (16) 530 (17) 370 (14,1) 394 (15,2) Отношение рисков 0,94 0,93 Двусторонний 95% ДИ 0,83–1,06 0,80–1,07 p-значение 0,2850 0,2838 Время до наступления рецидиваc 402 (12,9) 498 (16,0) 282 (10,8) 370 (14,2) Отношение рисков 0,79 0,74 Двусторонний 95% ДИ 0,7–0,90 0,64–0,87 p-значение 0,0005 0,0002 Время до наступления рецидива метастазированияd 324 (10,4) 375 (12) 226 (8,6) 265 (10,2) Отношение рисков 0,86 0,84 Двусторонний 95% ДИ 0,74–0,99 0,7–1 p-значение 0,0427 0,0559 Очаг в контралатеральной молочной железе 35 (1,1) 59 (1,9) 26 (1) 54 (2,1) Отношение рисков 0,59 0,47 Двусторонний 95% ДИ 0,39–0,89 0,3–0,76 p-значение 0,0131 0,0018 Общая выживаемостьe 411 (13,2) 420 (13,5) 296 (11,3) 301 (11,6) Отношение рисков 0,97 0,97 Двусторонний 95% ДИ 0,85–1,12 0,83–1,14 p-значение 0,7142 0,7339

а Показатель выживаемости без заболевания включает все случаи рецидивов и определяется как первый эпизод местного регионального рецидива, контралатеральный рак молочной железы, удаленный рецидив или летальный исход (по любой причине).

b Выживаемость без метастазирования заболевания определяется как первый эпизод рецидива метастазирования или летальный исход (по любой причине).

с Время до наступления рецидива определяется как первый эпизод местного регионального рецидива, контралатеральный рак молочной железы, удаленный рецидив или летальный исход по причине рака молочной железы.

d Время до наступления рецидива метастазирования определяется как первый эпизод рецидива метастазирования или летальный исход по причине рака молочной железы.

е Количество (%) пациентов, которые умерли.

Комбинация анастрозола и тамоксифена не продемонстрировала большей эффективности по сравнению с тамоксифеном у всех пациентов, а также в популяции с положительными показателями рецептора гормона. Эта группа лечения была выведена из исследования.

Согласно обновленным данным по дальнейшему наблюдению с медианой 10 лет, долгосрочные эффекты лечения анастрозолом по сравнению с тамоксифеном согласуются с предыдущим анализом.

Адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормона на ранних стадиях у женщин, которым была проведена адъювантная терапия тамоксифеном

В ходе клинического исследования III фазы (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group [ABCSG] 8), в котором участвовали женщины в постменопаузе, страдающие раком молочной железы с положительными показателями рецептора гормона на ранних стадиях и которым было проведено хирургическое вмешательство с радиотерапией или без нее, но которым не проводили химиотерапию (см. ниже), показатели выживаемости без заболевания в группе, которая была переведена на анастрозол после 2 лет адъювантной терапии тамоксифеном, статистически превышали такие показатели в группе, осталась на лечении тамоксифеном, после периода последующего наблюдения с медианой 24 месяца.

Суммарная таблица конечных показателей и результатов исследования ABCSG 8

Таблица 2

Конечные показатели эффективностиКоличество случаев (частота)

Анастрозол

(N=1297) Тамоксифен

(N=1282) Выживаемость без заболевания 65 (5) 93 (7,3) Отношение рисков 0,67 Двусторонний 95% ДИ 0,49–0,92 p-значение 0,014 Время до наступления какого-либо рецидива 36 (2,8) 66 (5,1) Отношение рисков 0,53 Двусторонний 95% ДИ 0,35–0,79 p-значение 0,002 Время до наступления рецидива метастазирования 22 (1,7) 41 (3,2) Отношение рисков 0,52 Двусторонний 95% ДИ 0,31–0,88 p-значение 0,015 Новый контралатеральный рак молочной железы 7 (0,5) 15 (1,2) Отношение рисков 0,46 Двусторонний 95% ДИ 0,19–1,13 p-значение 0,09 Общая выживаемость 43 (3,3) 45 (3,5) Отношение рисков 0,96 Двусторонний 95% ДИ 0,63–1,46 p-значение 0,84

Два дальнейших подобных исследования (GABG/ARNO 95 и ITA), в одном из которых пациентки получали хирургическое лечение и химиотерапию, а также комбинированный анализ исследований ABCSG 8 и GABG/ARNO 95 подтверждают эти результаты.

Профиль безопасности анастрозола в этих трех исследованиях соответствовал профилю безопасности, установленному у женщин в постменопаузе с раком молочной железы с положительными показателями рецептора гормона на ранних стадиях.

Минеральная плотность костей (МПК)

В исследовании III/IV фазы (Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate [SABRE]) 234 женщины в постменопаузе с ранним раком молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов, которым планировалось назначение анастрозола в дозе 1 мг/сут, были разделены на группы с низким, средним и высоким риском в соответствии с существующим у них риском возникновения остеопоротического перелома. Главным параметром эффективности был анализ плотности костной массы поясничного отдела позвоночника с использованием сканирования DEXA. Все пациентки получали витамин D и кальций. Пациентки в группе с низким риском получали только анастрозол (N=42), пациентки в группе со средним риском были рандомизированно распределены и получали анастрозол плюс ризедронат в дозе 35 мг 1 раз в неделю (n=77) или анастрозол плюс плацебо (n = 77) пациентки в группе с высоким риском получали анастрозол плюс ризедронат в дозе 35 мг 1 раз в неделю (N=38). Главным конечным показателем было изменение плотности костной массы поясничного отдела позвоночника через 12 месяцев по сравнению с исходным уровнем.

Основной анализ через 12 месяцев показал, что у пациенток со средним и высоким риском возникновения остеопоротического перелома не наблюдалось уменьшение плотности костной массы (оценивалась минеральная плотность костной массы поясничного отдела позвоночника с использованием сканирования DEXA) при лечении анастрозолом в дозе 1 мг/сут в комбинации с ризедронатом в дозе 35 мг 1 раз в неделю. Кроме того, снижение МПК, которое не было статистически значимым, наблюдалось в группе с низким риском при лечении только анастрозолом в дозе 1 мг/сут. Эти результаты были отражены в дополнительном изменении общей МПК бедра через 12 месяцев по сравнению с исходным уровнем.

Это исследование доказывает, что целесообразно рассматривать применение бисфосфонатов при возможной потере костной ткани у женщин в постменопаузе с раком молочной железы на ранних стадиях, которым планируется назначение анастрозола.

Фармакокинетика.

Всасывание

Всасывание анастрозола быстрое, максимальная концентрация в плазме крови обычно достигается на протяжении 2 часов (натощак). Еда несколько замедляет скорость, но не степень всасывания. Незначительные изменения скорости всасывания не приводят к клинически значимому влиянию на равновесные концентрации в плазме крови при применении таблеток анастрозола 1 раз в сутки. Примерно 90–95% равновесной концентрации анастрозола в плазме крови достигается после 7 дней приема препарата, накопление является 3–4-кратным. Нет сведений о зависимости фармакокинетических параметров анастрозола от длительности применения или дозы.

Фармакокинетика анастрозола не зависит от возраста женщин в постменопаузе.

Распределение

Только 40% анастрозола связывается с белками плазмы.

Выведение

Анастрозол выводится медленно, период полувыведения составляет 40–50 часов. Анастрозол экстенсивно метаболизируется у женщин в постменопаузе, менее 10% дозы выводится с мочой в неизмененном виде в течение 72 часов после введения дозы препарата. Метаболизм анастрозола осуществляется путем N-деалкилирования, гидроксилирования и глюкуронизации. Метаболиты выводятся преимущественно с мочой. Триазол, основной метаболит в плазме крови, не угнетает ароматазу.

Нарушение функции почек или печени

По сравнению с соответствующим контролем у добровольцев с компенсированным циррозом печени видимый клиренс (CL/F) анастрозола после перорального применения был примерно на 30% ниже (исследование 1033IL/0014). Однако концентрации анастрозола в плазме крови добровольцев с циррозом печени были в пределах диапазона концентраций, которые наблюдались у здоровых участников других исследований. Плазменные концентрации анастрозола, наблюдавшиеся в длительных исследованиях эффективности у пациентов с нарушением функции печени, были в пределах диапазона плазменных концентраций анастрозола, наблюдавшиеся у пациентов без нарушения функции печени.

В исследовании 1033IL/0018 у добровольцев с тяжелым нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации [СКФ] <30 мл/мин) видимый клиренс (CL/F) анастрозола после перорального применения не был изменен, что согласуется с фактом, что анастрозол выводится преимущественно путем метаболизма. Концентрации анастрозола в плазме крови, наблюдавшиеся во время долгосрочных исследований эффективности у пациентов с нарушением функции почек, находились в пределах диапазона концентраций анастрозола в плазме крови, наблюдавшиеся у пациентов без нарушения функции почек. Применение анастрозола у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек следует проводить с осторожностью.