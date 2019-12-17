Анатеро (Anatero) (325944) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Анатеро инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Дети
- Способ применения и дозы
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: anastrozole;
1 таблетка содержит анастрозола 1 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, натрия крахмалгликолят, повидон, магния стеарат, Opadry white Y-1–700.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: белого цвета круглые двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой таблетки с выгравированными надписями «Н» с одной стороны и «1» — с другой.
Фармакотерапевтическая группа
Антагонисты гормонов и родственные средства. Ингибиторы ароматазы. Код АТС L02B G03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия и фармакодинамические эффекты.
Анастрозол является мощным и высокоизбирательным нестероидным ингибитором ароматазы. У женщин в постменопаузе эстрадиол в основном продуцируется путем преобразования в периферических тканях андростендиона в эстрон с помощью комплекса фермента ароматазы. Эстрон далее превращается в эстрадиол. Снижение уровня эстрадиола проявляет терапевтический эффект у женщин, больных раком молочной железы. У женщин в постменопаузе прием анастрозола в суточной дозе 1 мг приводил к снижению уровня эстрадиола на 80%, что было подтверждено высокочувствительным аналитическим тестом.
Анастрозол не проявляет прогестагенной, андрогенной или эстрогенной активности.
Анастрозол в суточных дозах до 10 мг не влияет на секрецию кортизола и альдостерона, которую измеряли до и после стандартного теста на стимуляцию адренокортикотропного гормона (АКТГ). Следовательно, нет необходимости в заместительном введении кортикостероидов.
Клиническая эффективность и безопасность.
Распространенный рак молочной железы.
Терапия первой линии для женщин в постменопаузе с распространенным раком молочной железы.
Два двойных слепых контролируемых клинических исследования с подобным дизайном (исследование 1033IL/0030 и исследования 1033IL/0027) проводили для оценки эффективности анастрозола по сравнению с тамоксифеном как препаратом первой линии для лечения местно-распространенного или метастатического рака молочной железы с положительными или неизвестными показателями рецепторов гормонов у женщин в постменопаузе. В общем 1021 пациентка была рандомизирована для применения анастрозола в дозе 1 мг 1 раз в сутки или тамоксифена в дозе 20 мг 1 раз в сутки. Главными конечными результатами в обоих исследованиях были время до прогрессирования опухоли, частота объективного ответа опухоли и безопасность.
Оценка главных конечных показателей исследования 1033IL/0030 продемонстрировала, что анастрозол имел статистически значимое преимущество над тамоксифеном по времени до прогрессирования опухоли (отношение рисков (ОР) 1,42; 95% доверительный интервал (ДИ) [1,11; 1,82], медиана времени до прогрессирования 11,1 и 5,6 месяца для анастрозола и тамоксифена соответственно, р = 0,006); частота объективного ответа опухоли была одинаковой для анастрозола и тамоксифена. Исследование 1033IL/0027 продемонстрировало, что частота объективного ответа опухоли и время до прогрессирования опухоли для анастрозола и тамоксифена были подобными. Оценка вторичных конечных показателей подтвердила оценку главных конечных показателей эффективности. Достаточно низкий уровень летальности в группах лечения в обоих исследованиях не позволил сделать выводы о различиях показателей общей выживаемости.
Терапия второй линии для женщин в постменопаузе с распространенным раком молочной железы.
Анастрозол изучали в ходе двух контролируемых клинических исследований при участии женщин в постменопаузе с распространенным раком молочной железы, у которых заболевание прогрессировало после лечения тамоксифеном распространенного рака молочной железы или рака молочной железы на ранней стадии. В общем 764 пациентки были рандомизированы для применения анастрозола в дозе 1 мг или 10 мг 1 раз в сутки или мегестрола ацетата в дозе 40 мг 4 раза в сутки. Время до прогрессирования и частота объективного ответа были основными показателями эффективности. Также определяли частоту случаев пролонгированного (более 24 недель) стабильного заболевания, частоту прогрессирования и общей выживаемости. В обоих исследованиях значимых различий между группами лечения по любому из параметров эффективности выявлено не было.
Адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях.
В ходе крупного исследования III фазы, которое проводили с участием женщин в постменопаузе с операбельным раком молочной железы, которых лечили в течение 5 лет (см. ниже), анастрозол статистически преобладал тамоксифен относительно показателя выживаемости без болезни. Значительно большие преимущества по сравнению с показателем выживаемости без болезни наблюдались в пользу анастрозола по сравнению с тамоксифеном в проспективно определенной популяции с положительными показателями рецепторов гормонов.
Суммарная таблица конечных показателей, полученных в ходе исследования АТАС: анализ после завершения лечения, длившегося 5 лет
Таблица 1
Конечные показатели эффективностиКоличество случаев (частота)
|ITT-популяция (популяция согласно назначенного лечения)
|Опухоль с положительными показателями рецепторов гормонов
|Анастрозол
(N=3125)
|Тамоксифен
(N=3116)
|Анастрозол
(N=2618)
|Тамоксифен
(N=2598)
|Выживаемость без заболеванияa
|575 (18,4)
|651 (20,9)
|424 (16,2)
|497 (19,1)
|Отношение рисков
|0,87
|0,83
|Двусторонний 95% ДИ
|0,78–0,97
|0,73–0,94
|p-значение
|0,0127
|0,0049
|Выживаемость без метастазирования заболеванияb
|500 (16)
|530 (17)
|370 (14,1)
|394 (15,2)
|Отношение рисков
|0,94
|0,93
|Двусторонний 95% ДИ
|0,83–1,06
|0,80–1,07
|p-значение
|0,2850
|0,2838
|Время до наступления рецидиваc
|402 (12,9)
|498 (16,0)
|282 (10,8)
|370 (14,2)
|Отношение рисков
|0,79
|0,74
|Двусторонний 95% ДИ
|0,7–0,90
|0,64–0,87
|p-значение
|0,0005
|0,0002
|Время до наступления рецидива метастазированияd
|324 (10,4)
|375 (12)
|226 (8,6)
|265 (10,2)
|Отношение рисков
|0,86
|0,84
|Двусторонний 95% ДИ
|0,74–0,99
|0,7–1
|p-значение
|0,0427
|0,0559
|Очаг в контралатеральной молочной железе
|35 (1,1)
|59 (1,9)
|26 (1)
|54 (2,1)
|Отношение рисков
|0,59
|0,47
|Двусторонний 95% ДИ
|0,39–0,89
|0,3–0,76
|p-значение
|0,0131
|0,0018
|Общая выживаемостьe
|411 (13,2)
|420 (13,5)
|296 (11,3)
|301 (11,6)
|Отношение рисков
|0,97
|0,97
|Двусторонний 95% ДИ
|0,85–1,12
|0,83–1,14
|p-значение
|0,7142
|0,7339
а Показатель выживаемости без заболевания включает все случаи рецидивов и определяется как первый эпизод местного регионального рецидива, контралатеральный рак молочной железы, удаленный рецидив или летальный исход (по любой причине).
b Выживаемость без метастазирования заболевания определяется как первый эпизод рецидива метастазирования или летальный исход (по любой причине).
с Время до наступления рецидива определяется как первый эпизод местного регионального рецидива, контралатеральный рак молочной железы, удаленный рецидив или летальный исход по причине рака молочной железы.
d Время до наступления рецидива метастазирования определяется как первый эпизод рецидива метастазирования или летальный исход по причине рака молочной железы.
е Количество (%) пациентов, которые умерли.
Комбинация анастрозола и тамоксифена не продемонстрировала большей эффективности по сравнению с тамоксифеном у всех пациентов, а также в популяции с положительными показателями рецептора гормона. Эта группа лечения была выведена из исследования.
Согласно обновленным данным по дальнейшему наблюдению с медианой 10 лет, долгосрочные эффекты лечения анастрозолом по сравнению с тамоксифеном согласуются с предыдущим анализом.
Адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормона на ранних стадиях у женщин, которым была проведена адъювантная терапия тамоксифеном
В ходе клинического исследования III фазы (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group [ABCSG] 8), в котором участвовали женщины в постменопаузе, страдающие раком молочной железы с положительными показателями рецептора гормона на ранних стадиях и которым было проведено хирургическое вмешательство с радиотерапией или без нее, но которым не проводили химиотерапию (см. ниже), показатели выживаемости без заболевания в группе, которая была переведена на анастрозол после 2 лет адъювантной терапии тамоксифеном, статистически превышали такие показатели в группе, осталась на лечении тамоксифеном, после периода последующего наблюдения с медианой 24 месяца.
Суммарная таблица конечных показателей и результатов исследования ABCSG 8
Таблица 2
Конечные показатели эффективностиКоличество случаев (частота)
|Анастрозол
(N=1297)
|Тамоксифен
(N=1282)
|Выживаемость без заболевания
|65 (5)
|93 (7,3)
|Отношение рисков
|0,67
|Двусторонний 95% ДИ
|0,49–0,92
|p-значение
|0,014
|Время до наступления какого-либо рецидива
|36 (2,8)
|66 (5,1)
|Отношение рисков
|0,53
|Двусторонний 95% ДИ
|0,35–0,79
|p-значение
|0,002
|Время до наступления рецидива метастазирования
|22 (1,7)
|41 (3,2)
|Отношение рисков
|0,52
|Двусторонний 95% ДИ
|0,31–0,88
|p-значение
|0,015
|Новый контралатеральный рак молочной железы
|7 (0,5)
|15 (1,2)
|Отношение рисков
|0,46
|Двусторонний 95% ДИ
|0,19–1,13
|p-значение
|0,09
|Общая выживаемость
|43 (3,3)
|45 (3,5)
|Отношение рисков
|0,96
|Двусторонний 95% ДИ
|0,63–1,46
|p-значение
|0,84
Два дальнейших подобных исследования (GABG/ARNO 95 и ITA), в одном из которых пациентки получали хирургическое лечение и химиотерапию, а также комбинированный анализ исследований ABCSG 8 и GABG/ARNO 95 подтверждают эти результаты.
Профиль безопасности анастрозола в этих трех исследованиях соответствовал профилю безопасности, установленному у женщин в постменопаузе с раком молочной железы с положительными показателями рецептора гормона на ранних стадиях.
Минеральная плотность костей (МПК)
В исследовании III/IV фазы (Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate [SABRE]) 234 женщины в постменопаузе с ранним раком молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов, которым планировалось назначение анастрозола в дозе 1 мг/сут, были разделены на группы с низким, средним и высоким риском в соответствии с существующим у них риском возникновения остеопоротического перелома. Главным параметром эффективности был анализ плотности костной массы поясничного отдела позвоночника с использованием сканирования DEXA. Все пациентки получали витамин D и кальций. Пациентки в группе с низким риском получали только анастрозол (N=42), пациентки в группе со средним риском были рандомизированно распределены и получали анастрозол плюс ризедронат в дозе 35 мг 1 раз в неделю (n=77) или анастрозол плюс плацебо (n = 77) пациентки в группе с высоким риском получали анастрозол плюс ризедронат в дозе 35 мг 1 раз в неделю (N=38). Главным конечным показателем было изменение плотности костной массы поясничного отдела позвоночника через 12 месяцев по сравнению с исходным уровнем.
Основной анализ через 12 месяцев показал, что у пациенток со средним и высоким риском возникновения остеопоротического перелома не наблюдалось уменьшение плотности костной массы (оценивалась минеральная плотность костной массы поясничного отдела позвоночника с использованием сканирования DEXA) при лечении анастрозолом в дозе 1 мг/сут в комбинации с ризедронатом в дозе 35 мг 1 раз в неделю. Кроме того, снижение МПК, которое не было статистически значимым, наблюдалось в группе с низким риском при лечении только анастрозолом в дозе 1 мг/сут. Эти результаты были отражены в дополнительном изменении общей МПК бедра через 12 месяцев по сравнению с исходным уровнем.
Это исследование доказывает, что целесообразно рассматривать применение бисфосфонатов при возможной потере костной ткани у женщин в постменопаузе с раком молочной железы на ранних стадиях, которым планируется назначение анастрозола.
Фармакокинетика.
Всасывание
Всасывание анастрозола быстрое, максимальная концентрация в плазме крови обычно достигается на протяжении 2 часов (натощак). Еда несколько замедляет скорость, но не степень всасывания. Незначительные изменения скорости всасывания не приводят к клинически значимому влиянию на равновесные концентрации в плазме крови при применении таблеток анастрозола 1 раз в сутки. Примерно 90–95% равновесной концентрации анастрозола в плазме крови достигается после 7 дней приема препарата, накопление является 3–4-кратным. Нет сведений о зависимости фармакокинетических параметров анастрозола от длительности применения или дозы.
Фармакокинетика анастрозола не зависит от возраста женщин в постменопаузе.
Распределение
Только 40% анастрозола связывается с белками плазмы.
Выведение
Анастрозол выводится медленно, период полувыведения составляет 40–50 часов. Анастрозол экстенсивно метаболизируется у женщин в постменопаузе, менее 10% дозы выводится с мочой в неизмененном виде в течение 72 часов после введения дозы препарата. Метаболизм анастрозола осуществляется путем N-деалкилирования, гидроксилирования и глюкуронизации. Метаболиты выводятся преимущественно с мочой. Триазол, основной метаболит в плазме крови, не угнетает ароматазу.
Нарушение функции почек или печени
По сравнению с соответствующим контролем у добровольцев с компенсированным циррозом печени видимый клиренс (CL/F) анастрозола после перорального применения был примерно на 30% ниже (исследование 1033IL/0014). Однако концентрации анастрозола в плазме крови добровольцев с циррозом печени были в пределах диапазона концентраций, которые наблюдались у здоровых участников других исследований. Плазменные концентрации анастрозола, наблюдавшиеся в длительных исследованиях эффективности у пациентов с нарушением функции печени, были в пределах диапазона плазменных концентраций анастрозола, наблюдавшиеся у пациентов без нарушения функции печени.
В исследовании 1033IL/0018 у добровольцев с тяжелым нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации [СКФ] <30 мл/мин) видимый клиренс (CL/F) анастрозола после перорального применения не был изменен, что согласуется с фактом, что анастрозол выводится преимущественно путем метаболизма. Концентрации анастрозола в плазме крови, наблюдавшиеся во время долгосрочных исследований эффективности у пациентов с нарушением функции почек, находились в пределах диапазона концентраций анастрозола в плазме крови, наблюдавшиеся у пациентов без нарушения функции почек. Применение анастрозола у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек следует проводить с осторожностью.
Показания
- Адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях у женщин в постменопаузе;
- адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях у женщин в постменопаузе, которым была проведена адъювантная терапия тамоксифеном в течение 2–3 лет;
- лечение распространенного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов у женщин в постменопаузе.
Противопоказания
АНАТЕРО противопоказан пациенткам:
- в период беременности и кормления грудью;
- с известной гиперчувствительностью к анастрозолу или к любому из вспомогательных веществ.
Особые меры безопасности.
Любые неиспользованные лекарственные средства или отходы необходимо утилизировать в соответствии с местными требованиями.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Анастрозол in vitro подавляет ферменты CYP 1A2, 2C8/9 и 3A4. Клинические исследования с применением антипирина и варфарина продемонстрировали, что анастрозол в дозе 1 мг существенно не подавляет метаболизм антипирина и R- и S-варфарина, и такие данные свидетельствуют, что одновременное применение анастрозола с другими лекарственными средствами вряд ли приведет к клинически значимым взаимодействиям лекарственных средств , опосредованных ферментами CYP.
Ферменты, опосредующие метаболизм анастрозола не были идентифицированы. Циметидин, слабый неспецифический ингибитор ферментов CYP, не влияет на плазматические концентрации анастрозола. Данные о влиянии мощных ингибиторов CYP отсутствуют.
Изучение данных о безопасности препарата, накопленных в ходе клинических исследований, не выявило сведений о клинически значимом лекарственном взаимодействии у пациенток, принимавших одновременно анастрозол и другие препараты, часто назначаются. О клинически значимом взаимодействии с бисфосфонатами не сообщали.
Следует избегать одновременного применения тамоксифена или средств, содержащих эстрогены, с анастрозолом это может ослабить его фармакологическое действие.
Особенности применения
Общие
АНАТЕРО не следует применять женщинам в пременопаузе. Менопауза должна быть подтверждена результатами биохимических исследований (уровни лютеинизирующего гормона [ЛГ], фолликулостимулирующего гормона [ФСГ] и/или эстрадиола) в случае сомнений в менопаузальном статусе пациентки. Отсутствуют данные по обоснованию применения анастрозола с аналогами рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона (РФЛГ).
Следует избегать одновременного применения тамоксифена или средств, содержащих эстроген, с анастрозолом, поскольку это может уменьшить его фармакологическое действие.
Влияние на минеральную плотность костей
Поскольку анастрозол снижает уровень циркулирующего эстрогена, это может привести к снижению минеральной плотности костей с возможным увеличением риска перелома.
У женщин, больных остеопорозом или с риском остеопороза следует оценивать минеральную плотность костей в начале лечения и с регулярными интервалами после лечения. При необходимости следует назначать лечение или профилактику остеопороза и тщательно наблюдать за состоянием пациентки. Применение специфических средств, например бисфосфонатов может прекратить дальнейшую потерю минеральной плотности костей, вызванной анастрозолом у женщин в постменопаузе, и следует оценить целесообразность такого применения.
Нарушение функции печени
Не исследовалась применение анастрозола пациенткам с раком молочной железы и умеренным или тяжелым нарушением функции печени. У пациенток с нарушением функции печени экспозиция анастрозола может быть увеличена; применение АНАТЕРО пациенткам с умеренным и тяжелым нарушением функции печени требует осторожности. Лечение должно базироваться на оценке соотношения пользы и риска для каждой отдельной пациентки.
Нарушение функции почек
Не исследовалась применение анастрозола пациенткам с раком молочной железы и тяжелым нарушением функции почек. Экспозиция анастрозола не увеличивается у пациенток с тяжелым нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации [СКФ] <30 мл/мин) применение АНАТЕРО пациенткам с тяжелым нарушением функции почек следует проводить с осторожностью.
Дети
АНАТЕРО не показан для применения у детей, поскольку для этой группы пациентов безопасность и эффективность установлены не были.
Мальчикам с дефицитом гормона роста анастрозол не следует применять как дополнение к лечению гормоном роста. В базовом клиническом исследовании эффективность не была продемонстрирована и не была установлена безопасность. Поскольку анастрозол снижает уровень эстрадиола, анастрозол не следует применять девочкам с дефицитом гормона роста в качестве дополнения к лечению гормоном роста. Отсутствуют данные длительного наблюдения безопасности применения у детей.
Гиперчувствительность к лактозе
Препарат содержит лактозу. Пациенткам с редкими наследственными состояниями, такими как непереносимость галактозы, лактазная недостаточность Лаппа или нарушением всасывания глюкозы-галактозы и, не следует принимать этот препарат.
АНАТЕРО не рекомендуется назначать детям из-за недостаточности данных о безопасности и эффективности.
Способ применения и дозы
АНАТЕРО принимать перорально.
Рекомендуемая доза для взрослых, включая женщин пожилого возраста, составляет 1 таблетку (1 мг) 1 раз в сутки.
При инвазивном раке молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях у женщин в постменопаузе рекомендуемая продолжительность адъювантного эндокринного лечения составляет 5 лет.
Нарушение функции почек
Пациенткам с легким или умеренным нарушением функции почек коррекция дозы не требуется. Применение препарата АНАТЕРО пациенткам с тяжелым нарушением функции почек требует осторожности.
Нарушение функции печени
Пациенткам с заболеваниями печени легкой степени корректировать дозу не нужно. Пациенткам с умеренным и тяжелым нарушением функции печени препарат следует применять с осторожностью.
Побочные реакции
В таблице 3 представлены нежелательные реакции, наблюдавшиеся в ходе клинических и пострегистрационных исследований или полученные в виде спонтанных сообщений.
Приведенные ниже побочные реакции классифицируют по частоте и классами систем органов (КСО). Распределение по частоте проводили по следующим критериям: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10000 до <1/1000) и очень редко (<1/10000). Чаще всего сообщали о таких побочных реакциях как головная боль, приливы, тошнота, сыпь, артралгия, нарушение подвижности в суставах, артрит и астения.
Таблица 3
|Побочные реакции по КСО и частоте
|Нарушения обмена веществ и питания
|Часто
|Анорексия
Гиперхолестеринемия
|Нечасто
|Гиперкальциемия (с повышением или без повышения паратиреоидного гормона)
|Со стороны нервной системы
|Очень часто
|Головная боль
|Часто
|Сонливость
Запястный туннельный синдром*
Расстройства чувствительности (включая парестезию, утрату вкуса и изменение вкусовых ощущений)
|Со стороны сосудистой системы
|Очень часто
|Приливы
|Со стороны пищеварительной системы
|Очень часто
|Тошнота
|Часто
|Диарея
Рвота
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Часто
|Повышение уровней щелочной фосфатазы, аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы
|Нечасто
|Повышение уровней γ-ГТ и билирубина Гепатит
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Очень часто
|Сыпь
|Часто
|Истончение волос (аллопеция)
Аллергические реакции
|Нечасто
|Крапивница
|Редко
|Эритема полиморфная
Анафилактоидная реакция
Кожный васкулит (включая определенное количество сообщений о случаях пурпуры Шенляйна–Геноха)**
|Очень редко
|Синдром Стивенса–Джонсона
Ангионевротический отек
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Очень часто
|Артралгия/нарушение подвижности в суставах
Артрит
Остеопороз
|Часто
|Боль в костях
Миалгия
|Нечасто
|Синдром щелкающего пальца
|Со стороны репродуктивной системы и молочной железы
|Часто
|Сухость влагалища
Вагинальное кровотечение***
|Системные нарушения и осложнения в месте введения
|Очень часто
|Астения
* Частота возникновения запястного туннельного синдрома была больше у пациенток, получавших анастрозол в ходе клинических исследований по сравнению с таковой у пациенток, получавших тамоксифен. Однако большинство этих случаев возникала у пациенток с определенными факторами риска развития этого состояния.
** Поскольку в исследовании ATAC случаев кожного васкулита и пурпуры Шенляйна-Геноха не наблюдалось, частота этих явлений может считаться редкой (≥ 0,01%, <0,1%) на основе наихудшего значения точечной оценки.
*** Вагинальные кровотечения возникали часто, в основном у пациенток с распространенным раком молочной железы во время первых нескольких недель после замены гормональной терапии для лечения анастрозолом. Если кровотечения продолжаются, следует провести дальнейшее обследование.
В таблице 4 представлена частота предварительно заданных нежелательных явлений в ходе исследования АТАС (период наблюдения с медианой 68 месяцев) независимо от причин их возникновения, наблюдавшиеся у пациенток, получавших исследуемую терапию, и в течение периода до 14 дней после прекращения лечения.
Таблица 4
Заданные нежелательные явления в исследовании АТАС
Нежелательные явленияАнастрозол
(N=3092)Тамоксифен
(N=3094)
|Приливы
|1104 (35,7%)
|1264 (40,9%)
|Боль/нарушение подвижности в суставах
|1100 (35,6%)
|911 (29,4%)
|Нарушение настроения
|597 (19,3%)
|554 (17,9%)
|Слабость/астения
|575 (18,6%)
|544 (17,6%)
|Тошнота и рвота
|393 (12,7%)
|384 (12,4%)
|Переломы
|315 (10,2%)
|209 (6,8%)
|Переломы позвоночника, бедра или запястья/перелом Коллиса
|133 (4,3%)
|91 (2,9%)
|Переломы запястья/перелом Коллиса
|67 (2,2%)
|50 (1,6%)
|Переломы позвоночника
|43 (1,4%)
|22 (0,7%)
|Переломы бедра
|28 (0,9%)
|26 (0,8%)
|Катаракта
|182 (5,9%)
|213 (6,9%)
|Вагинальное кровотечение
|167 (5,4%)
|317 (10,2%)
|Ишемическая болезнь сердца
|127 (4,1%)
|104 (3,4%)
|Стенокардия
|71 (2,3%)
|51 (1,6%)
|Инфаркт миокарда
|37 (1,2%)
|34 (1,1%)
|Заболевания коронарных артерий
|25 (0,8%)
|23 (0,7%)
|Ишемия миокарда
|22 (0,7%)
|14 (0,5%)
|Вагинальные выделения
|109 (3,5%)
|408 (13,2%)
|Любое явление венозной тромбоэмболии
|87 (2,8%)
|140 (4,5%)
|Тромбоэмболия глубоких вен, включая эмболию легочной артерии
|48 (1,6%)
|74 (2,4%)
|Ишемические нарушения мозгового кровообращения
|62 (2%)
|88 (2,8%)
|Рак эндометрия
|4 (0,2%)
|13 (0,6%)
В группах анастрозола и тамоксифена наблюдалась такое количество переломов: 22 на 1000 пациенток-лет и 15 на 1000 пациенток-лет соответственно (период наблюдения с медианой 68 месяцев). Частота переломов в группе анастрозола была сходна с таковой, наблюдавшейся у пациентов соответствующего возраста в постменопаузе. Частота случаев остеопороза составляла 10,5% у пациенток, которых лечили анастрозолом, и 7,3% у пациенток, которых лечили тамоксифеном.
Не было установлено, отражает ли частота переломов и частота остеопороза, наблюдавшиеся в исследовании АТАС у пациенток, принимавших анастрозол, протекторный эффект тамоксифена, специфический эффект анастрозола или оба эффекта.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства является важным. Это позволяет продолжать контроль за соотношением польза/риск применения лекарственного средства. Просьба к медицинским работникам сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 1 или по 3 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ГЕТЕРО ЛАБЗ ЛИМИТЕД/
HETERO LABS LIMITED.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Юнит-VI, ТСИИС, Формулейшен СЭЗ, Си № 410 и 411, Полепалли Виледж, Джадчерла Мандал, Махабубнагар-Дистрикт, Телангана, Пин-509301, Индия/
Unit-VI, TSIIC, Formulation SEZ, Sy No. 410 & 411, Polepally Village, Jadcherla Mandal, Mahaboobnagar-District, Telangana, Pin-509301, India.