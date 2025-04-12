Миалдекс (Mialdex)
Миалдекс инструкция по применению
Состав
действующее вещество: dexketoprofen trometamol; 1 мл раствора для инъекций содержит декскетопрофена (в форме декскетопрофена трометамола) 25 мг;
вспомогательные вещества: этанол 96%, натрия хлорид, натрия гидроксид и/или кислота хлористоводородная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства. Производные пропионовой кислоты.
Код ATС M01A E17.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Декскетопрофена трометамол — это соль пропионовой кислоты, которая оказывает анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие и относится к классу нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Механизм ее действия основан на уменьшении синтеза простагландинов за счет угнетения циклооксигеназы. В частности, тормозится превращение арахидоновой кислоты в циклические эндопероксиды PGG2 и PGH2, из которых образуются простагландины PGE1, PGE2, PGF2a, PGD2, а также простациклин PGI2 и тромбоксаны ТхА2 и ТхВ2. Кроме того, угнетение синтеза простагландинов может влиять на другие медиаторы воспаления, такие как кинины, что может также косвенно влиять на основное действие препарата. Декскетопрофена трометамол подавляет активность циклооксигеназы-1 и циклооксигеназы-2. Декскетопрофена трометамол оказывает выраженный анальгетический эффект. Обезболивающее действие декскетопрофена трометамола при внутримышечном и внутривенном введении больным с болью средней и сильной интенсивности было изучено при различных видах боли при хирургических вмешательствах (ортопедические и гинекологические операции, операции на брюшной полости), а также при боли в опорно-двигательном аппарате (острая боль в пояснице) и почечных коликах. Анальгетический эффект препарата наступает быстро и достигает максимума в течение первых 45 минут. Продолжительность обезболивающего действия после применения 50 мг декскетопрофена трометамола, как правило, составляет 8 часов. Применение препарата Миалдекс позволяет значительно сократить дозу опиатов при их одновременном применении с целью купирования послеоперационной боли. Если больным, которым применяли с целью купирования послеоперационной боли морфий с помощью контролируемого больным прибора для обезболивания, назначали и декскетопрофена трометамол, то им требовалось значительно меньше морфия (на 35–45%), чем больным, получавшим плацебо.
Фармакокинетика.
После внутримышечного введения декскетопрофена трометамола максимальная концентрация достигается через 20 минут (10–45 минут). Доказано, что при однократном внутримышечном или внутривенном введении 25–50 мг препарата площадь под кривой AUC (концентрация — время) пропорциональна дозе. Фармакокинетические исследования многократного применения препарата доказали, что AUC и Cmax (среднее максимальное значение) после последнего внутримышечного и внутривенного введения не отличаются от показателей после однократного применения, что свидетельствует об отсутствии кумуляции лекарственного средства. Аналогично другим лекарственным средствам с высокой степенью связывания с белками плазмы крови (99%), объем распределения декскетопрофена составляет в среднем 0,25 л/кг. Период полураспределения составляет около 0,35 часа, а период полувыведения — 1–2,7 часа. Метаболизм декскетопрофена в основном происходит путем конъюгации с глюкуроновой кислотой и последующим выведением почками. После введения декскетопрофена трометамола в моче обнаруживается только оптический изомер S-(+), что свидетельствует об отсутствии трансформации препарата в оптический изомер R-(-). После введения однократных и многократных доз степень влияния препарата на здоровых добровольцев пожилого возраста старше 65 лет, участвовавших в исследовании, была значительно выше (до 55%), чем на молодых добровольцев, однако статистически значимой разницы в максимальной концентрации и времени ее достижения не наблюдалось. Средний период полувыведения увеличивался (до 48%), а суммарный клиренс сокращался.
Показания
Симптоматическое лечение острой боли средней и высокой интенсивности в случае, когда пероральное применение препарата нецелесообразно, например, при послеоперационных болях, почечных коликах и боли в пояснице.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к декскетопрофену или другим нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП) или к вспомогательным веществам препарата.
- Приступы бронхиальной астмы, бронхоспазм, острый ринит или развитие полипов в носу, крапивницы или ангионевротического отека после применения веществ с подобным механизмом действия, например ацетилсалициловой кислоты и других НПВП.
- Бронхиальная астма в анамнезе.
- Свежие пептические язвы/кровотечение в пищеварительном тракте или подозрение на их наличие, а также рецидивирующие пептические язвы/кровотечение в пищеварительном тракте (два или более не связанных друг с другом подтверждающих эпизода) или хроническая диспепсия в анамнезе.
- Наличие в анамнезе желудочно-кишечного кровотечения или перфорации, связанных с применением НПВП.
- Кровотечение в пищеварительном тракте, другие активные кровотечения и нарушения свертывания крови.
- Болезнь Крона или неспецифический язвенный колит.
- Тяжелая сердечная недостаточность.
- Умеренное или тяжелое нарушение функции почек (КК 50 мл/мин).
- Тяжелое нарушение функции печени.
- Геморрагический диатез или другие нарушения свертывания крови.
- III триместр беременности и период кормления грудью.
- Применение с целью нейроаксиального (интратекального или эпидурального) введения (из-за содержания этанола).
Особенности применения
Миалдекс применять с осторожностью у больных с аллергическими реакциями в анамнезе.
Следует избегать одновременного применения препарата с другими НПВП, в том числе с ингибиторами циклооксигеназы-2. Побочные реакции можно ослабить за счет применения наименьшей эффективной дозы в течение как можно более короткого времени, необходимого для улучшения состояния.
Желудочно-кишечные кровотечения, образование язвы или ее перфорация, в некоторых случаях с летальным исходом, наблюдались при применении всех НПВП на разных этапах лечения, независимо от наличия симптомов-предвестников или наличия в анамнезе серьезной патологии со стороны пищеварительного тракта. При развитии желудочно-кишечного кровотечения применение препарата следует прекратить. Риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения, образование язвы или ее перфорации повышается с увеличением дозы НПВП у больных язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией, а также у больных пожилого возраста. У больных пожилого возраста повышена частота побочных реакций НПВП, особенно возникновение желудочно-кишечного кровотечения и перфорации, иногда с летальным исходом. Лечение таких больных следует начинать с минимальной возможной дозы. НПВП следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона), поскольку существует риск их обострения. Перед началом применения декскетопрофена трометамола больными, имеющими в анамнезе эзофагит, гастрит и/или язвенную болезнь, следует быть уверенным, что эти заболевания находятся в фазе ремиссии. У пациентов с симптомами патологии пищеварительного тракта и заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе во время применения препарата необходимо контролировать состояние пищеварительного тракта относительно возникновения возможных нарушений, особенно это касается желудочно-кишечного кровотечения.
Для таких больных и больных, применяющих ацетилсалициловую кислоту в малых дозах или другие средства, увеличивающие риск возникновения побочных реакций со стороны пищеварительного тракта, может быть целесообразной комбинированная терапия с препаратами-протекторами, например, мизопростолом или ингибиторами протонной помпы.
Больным, особенно пожилого возраста, имеющим в анамнезе побочные реакции со стороны пищеварительного тракта, необходимо сообщить врачу обо всех необычных симптомах, связанных с пищеварительной системой, в частности желудочно-кишечных кровотечений, особенно на начальных этапах лечения.
Следует с осторожностью назначать препарат больным, одновременно применяющим средства, увеличивающие риск возникновения язвы или кровотечения, а именно: пероральные кортикостероидные средства, антикоагулянтные средства (например варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагрегантные средства, такие как ацетилсалициловая кислота.
Неселективные НПВП способны уменьшать агрегацию тромбоцитов и увеличивать время кровотечения за счет угнетения синтеза простагландинов. Одновременное применение декскетопрофена трометамола и низкомолекулярного гепарина в профилактических дозах в послеоперационный период изучалось в клинических исследованиях, и влияния на показатели коагуляции не выявлено. Однако больным, применяющим декскетопрофена трометамол одновременно с препаратами, влияющими на гемостаз, например варфарин, другие кумариновые препараты или гепарины, необходимо находиться под наблюдением врача.
Больные с артериальной гипертензией и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или умеренной степени тяжести должны находиться под наблюдением врача из-за возможной задержки жидкости в организме и появления периферических отеков.
Согласно имеющимся клиническим и эпидемиологическим данным применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и в течение длительного времени, сопровождается некоторым увеличением риска возникновения состояний, вызванных тромбозом артерий, например инфаркта миокарда или инсульта. Касается ли это также декскетопрофена трометамола, неизвестно.
При неконтролируемой артериальной гипертензии, застойной сердечной недостаточности, подтвержденной ишемической болезни сердца, заболевании периферических артерий и/или сосудов головного мозга декскетопрофена трометамол следует применять только после тщательной оценки состояния больного. То же следует делать перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, например с артериальной гипертензией, гиперлипидемией, сахарным диабетом, курящих больных.
Были сообщения о редких случаях развития серьезных кожных реакций (некоторые с летальным исходом) на фоне применения НПВП, таких как эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Наибольший риск возникновения наблюдается у больных в начале лечения, у большинства больных они возникали в течение 1-го месяца терапии. При появлении кожной сыпи, признаков поражения слизистых оболочек или других симптомов гиперчувствительности декскетопрофен следует отменить. Как и все НПВП, препарат способен повышать уровень азота мочевины и креатинина в плазме крови. Подобно другим ингибиторам синтеза простагландинов его применение может сопровождаться побочными реакциями со стороны почек, что может привести к гломерулонефриту, интерстициальному нефриту, папиллярному некрозу, нефротическому синдрому и острой почечной недостаточности.
Как и другие НПВП, препарат может повлечь за собой временное и незначительное повышение показателей некоторых печеночных проб, а также значительное повышение уровня АсАТ и АлАТ. При соответствующем увеличении этих показателей лечение следует прекратить.
Следует с осторожностью назначать больным с нарушением функции печени и/или почек, а также больным с артериальной гипертензией и/или застойной сердечной недостаточностью, поскольку у них на фоне применения НПВП возможно ухудшение функции почек, задержка жидкости в организме и появление периферических отеков. Из-за повышенного риска нефротоксичности препарат следует с осторожностью применять при лечении диуретическими средствами, а также больным, у которых возможно развитие гиповолемии.
Особую осторожность следует соблюдать при лечении пациентов с заболеваниями сердца в анамнезе, в частности, с предыдущими эпизодами сердечной недостаточности, поскольку на фоне применения препарата повышается риск возникновения сердечной недостаточности.
Наибольшее нарушение функции почек, сердечно-сосудистой системы и печени возникает у больных пожилого возраста.
Миалдекс следует с осторожностью вводить больным с нарушением кроветворения, системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани.
Как и другие НПВП, декскетопрофена трометамол может маскировать симптомы инфекционных заболеваний во время его применения. При применении НПВП сообщалось об активизации инфекционных процессов, локализующихся в мягких тканях. Таким образом, если при применении появляются или усиливаются симптомы бактериальной инфекции, больным рекомендуется немедленно обратиться к врачу.
Как и все другие НПВП, декскетопрофена трометамол может снижать женскую фертильность, поэтому его не рекомендуется применять женщинам, планирующим беременность. Для женщин, имеющих проблемы с зачатием или обследования относительно бесплодия, может быть целесообразным отменить препарат. Назначение препарата в I и II триместр беременности возможно при необходимости.
Каждая ампула содержит 200 мг этанола. Препарат может отрицательно влиять на лиц, страдающих алкоголизмом. Содержание этанола следует учитывать при применении препарата в I и II триместр беременности, детям и больным из группы риска, например при заболеваниях печени, а также больным эпилепсией.
Способ применения и дозы
Взрослые. Рекомендованная дозировка составляет 50 мг с интервалом введения 8–12 часов. При необходимости повторную дозу вводят через 6 часов. Максимальная суточная доза не должна превышать 150 мг. Препарат предназначен для кратковременного применения, поэтому его следует применять только в период острой боли (не более 2 суток). Больных следует переводить на пероральное применение анальгетиков, когда это возможно. Побочные реакции можно сократить за счет применения наименьшей эффективной дозы в течение более короткого времени, необходимого для улучшения состояния. При послеоперационных болях средней или сильной степени тяжести препарат можно применять по показаниям в тех же рекомендованных дозах в комбинации с опиоидными аналгетиками.
Пациенты пожилого возраста. Коррекция дозы обычно не требуется. Однако из-за физиологического снижения функции почек рекомендуется более низкая доза препарата, а именно: максимальная суточная доза — 50 мг при легком нарушении функции почек.
Заболевание печени. Для больных с патологией печени легкой или средней степени тяжести (5–9 баллов по шкале Чайлда-Пью) следует снизить максимальную суточную дозу до 50 мг и тщательно контролировать функцию печени. При тяжелых заболеваниях печени препарат противопоказан (10–15 баллов по шкале Чайлда-Пью).
Дисфункция почек. Для больных с нарушением функции почек легкой степени (клиренс креатинина 50–80 мл/мин) максимальную суточную дозу следует снизить до 50 мг. При нарушении функции почек средней или тяжелой степени (клиренс креатинина <50 мл/мин) препарат противопоказан.
Внутримышечное введение. Раствор для инъекций следует медленно вводить глубоко в мышцу.
Внутривенная инфузия
Для проведения внутривенной инфузии содержание ампулы 2 мл развести в 30–100 мл 0,9% раствора хлорида натрия, раствора глюкозы или раствора Рингера-лактата. Раствор для инфузий следует готовить в асептических условиях, не допуская воздействия дневного света. Приготовленный раствор должен быть прозрачным. Инфузию нужно проводить в течение 10–30 минут. Не допускать воздействия дневного света на приготовленный раствор.
Миалдекс, разведенный в 100 мл 0,9% раствора хлорида натрия или в растворе глюкозы, можно смешивать с допамином, гепарином, гидроксизином, лидокаином, морфином, петидином и теофиллином.
Миалдекс не смешивать в растворе для инфузий с прометазином и пентазоцином.
Внутривенная инъекция (болюсное введение)
При необходимости содержимое одной ампулы (2 мл раствора для инъекций) вводят внутривенно в течение минимум 15 секунд.
Препарат можно смешивать в малых объемах (например в шприце) с растворами для инъекций гепарина, лидокаина, морфина и теофиллина.
Миалдекс не смешивать в малых объемах (например в шприце) с растворами допамина, прометазина, пентазоцина, петидина и гидрокортизона, так как образуется белый осадок.
Препарат можно смешивать только с лекарственными средствами, указанными выше.
При внутримышечном или внутривенном инъекционном применении препарат следует немедленно ввести после того, как он был набран из ампулы. Раствор для внутривенной инфузии следует применять сразу же после его приготовления. В дальнейшем ответственность при условии и продолжительности хранения ложится на медицинского работника. Приготовленный раствор сохраняет свои свойства в течение 24 часов при температуре 25 °С, при условии, что он защищен от действия дневного света.
При хранении разбавленных растворов препарата в полиэтиленовых пакетах или в приспособленных для введения емкостях этилвинилацетата, пропионата целлюлозы, полиэтилена низкой плотности и поливинилхлорида изменений содержания действующего вещества вследствие сорбции не наблюдалось.
Миалдекс предназначен для одноразового применения, поэтому остатки готового раствора следует вылить. Перед введением препарата необходимо убедиться в том, что раствор прозрачный и бесцветный. Раствор, содержащий твердые частицы, применять нельзя.
Дети
Применение препарата детям не изучалось, поэтому пациентам этой возрастной группы назначать декскетопрофен не рекомендуется.
Побочные реакции
В нижеследующей таблице указаны распределенные по классам системам органов и частоте возникновения побочных реакций, которые могут наблюдаться при приеме декскетопрофена трометамола.
|Классы систем
|Часто (от 1/100 до 1/10)
|Иногда (от 1/1000 до 1/100)
|Редко (от 1/10000 до 1/1000)
|Очень редко (менее 1/10000)
|Со стороны крови/лимфатической системы
|анемия
|нейтропения, тромбоцитопения
|Со стороны иммунной системы
|анафилактические реакции, в том числе анафилактический шок
|Со стороны обмена веществ
|гипергликемия, гипогликемия, гипертриглицеридемия, анорексия
|Со стороны психики
|бессонница, состояния тревоги
|Со стороны нервной системы
|головная боль, головокружение, сонливость
|парестезии, синкопе (обморок)
|Со стороны органов зрения
|расплывчатость зрения
|Со стороны органов слуха
|звон в ушах
|Со стороны сердца
|экстрасистолия, тахикардия
|Со стороны сосудистой системы
|артериальная гипотензия, покраснение лица и шеи
|артериальная гипертензия, тромбофлебит поверхностных вен
|Со стороны дыхательной системы
|брадипное
|бронхоспазм, одышка
|Со стороны пищеварительного тракта
|тошнота и/или рвота
|боль в животе, диспепсия, диарея, сухость во рту, запор, рвота с примесями крови
|язвенная болезнь, кровотечение или перфорация
|панкреатит
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|желтуха
|гепатоцеллюлярная патология
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|дерматиты, сыпь, зуд, повышенное потоотделение
|крапивница, акне
|синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла, зуд, фотосенсибилизация, ангионевротический отек, отек лица
|Со стороны опорно-двигательного аппарата
|боль в спине, ригидность мышц, скованность в суставах, мышечные судороги
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|полиурия, почечная колика, кетонурия, протеинурия
|нефрит или нефротический синдром
|Со стороны репродуктивной системы
|нарушение менструального цикла, нарушение функции предстательной железы
|Нарушения общего характера и местные нарушения
|боль в месте инъекции, реакции в месте инъекции, в том числе воспаление, гематома, кровотечение
|повышенная утомляемость, боль, озноб, лихорадка
|периферические отеки, дрожь
|Лабораторные показатели
|отклонения в печеночных пробах
Возможно развитие язвенной болезни, перфорации или желудочно-кишечного кровотечения, иногда с летальным исходом, особенно у больных пожилого возраста. По имеющимся данным, на фоне применения препарата могут возникать тошнота, рвота, диарея, метеоризм, запор, диспептические явления, боль в животе, мелена, рвота с примесями крови, язвенный стоматит, обострение колита и болезнь Крона. Реже наблюдается гастрит. Также отмечались отеки, артериальная гипертензия и сердечная недостаточность, которые могут быть вызваны НПВП. Как и в случае применения других НПВП, возможны следующие побочные реакции: асептический менингит, который в целом возникает у больных системной красной волчанкой или смешанными заболеваниями соединительной ткани, и реакции со стороны крови (пурпура, апластическая и гемолитическая анемия, редко — агранулоцитоз и гипоплазия костного мозга). Возможны буллезные реакции, включая синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (очень редко).
Согласно результатам исследований и эпидемиологических данных, применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и длительное время, сопровождается некоторым увеличением риска развития патологии, вызванной тромбозом артерий, например инфаркта миокарда и инсульта.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке, защищенном от света, недоступном для детей месте. После разбавления раствор хранят в течение 24 часов при температуре 2–8 °С в защищенном от воздействия света месте.
Упаковка
По 2 мл в ампуле, по 5 ампул в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЛАБОРАТОРИОС НОРМОН, С.А.
Заявитель
ЗАО «Интели Генерикс Норд».
Местонахождение заявителя
ул. Шейминышкю 3, 09312, Вильнюс, Литва.