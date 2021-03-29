Брамитоб (Bramitob®) (325751) - инструкция по применению ATC-классификация
Брамитоб инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
Состав
действующее вещество: тобрамицин;
1 ампула (4 мл) содержит 300 мг тобрамицина;
другие составляющие: натрия хлорид, кислота серная, натрия гидроксид (для регулирования pH), вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для ингаляций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор желтоватого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные аминогликозиды.
Код ATС J01G B01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Тобрамицин — это аминогликозидный антибиотик, продуцируемый микроорганизмами Streptomyces tenebrarius. Основной механизм действия состоит в нарушении синтеза белка, что приводит к изменению проницаемости мембраны клетки, прогрессирующему разрушению клеточной оболочки и, наконец, к гибели клетки. Препарат оказывает бактерицидное действие в концентрациях, равных или несколько превышающих ингибирующие концентрации.
Фармакокинетика.
Всасывание и распределение
Системное всасывание после ингаляционного применения тобрамицина очень низкое, а количество препарата после ингаляции попадает в системный кровоток ограничено. По оценкам примерно 10% количества препарата, введенного через небулайзер, попадает в легкие, а остальные 90% остаются либо в небулайзере, либо на стенках ротовой части глотки, после чего больной проглатывает препарат или выдыхает в воздух.
Выведение
Выведение тобрамицина при ингаляционном применении не изучалось. Неабсорбированный после приема препарата тобрамицин, главным образом, вероятно, выводится с мокротой.
Показания
Лечение хронической легочной инфекции, вызванной Pseudomonas aeruginosa, у больных муковисцидозом.
Противопоказания
Применение Брамитоба противопоказано пациентам с повышенной чувствительностью к тобрамицину, другим аминогликозидам или к какому-либо компоненту препарата.
Противопоказано одновременное лечение сильнодействующими диуретиками, например фуросемидом или этакриновой кислотой, которые оказывают ототоксическое действие.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Следует избегать одновременного и/или последовательного применения Брамитоба с другими потенциально нефротоксическими или ототоксическими лекарственными средствами. Некоторые диуретики могут усугублять токсичность аминогликозидов вследствие изменения концентрации антибиотика в сыворотке крови и тканях. Не следует назначать Брамитоб одновременно с фуросемидом, этакриновой кислотой, мочевиной или внутривенным или пероральным маннитолом.
Другие препараты, увеличивающие потенциальную токсичность аминогликозидов при парентеральном введении: амфотерицин B, цефалотин, циклоспорин, такролимус, полимиксин (риск усиления нефротоксичности), препараты платины (риск усиления нефротоксичности и ототоксичности). Следует избегать применения в комбинации с тобрамицином антихолинэстеразы и ботулотоксина из-за их нейромышечного действия.
Другие: по данным клинических исследований, у пациентов, принимавших ингаляционный тобрамицин одновременно с дорназой α, муколитиками, агонистами группы В, ингаляционными кортикостероидами и другими пероральными или парентеральными антипсевдомональными антибиотиками, выявлены аналогичные побочные реакции, как и у пациентов контрольной группы.
Способ применения и дозы
Брамитоб предназначен только для ингаляций, а не для парентерального применения.
Следует учитывать официальные рекомендации по надлежащему применению антибактериальных средств.
Лечение должно проходить под наблюдением врача, имеющего опыт ведения больных муковисцидозом.
Рекомендуемая доза для взрослых и детей в возрасте старше 6 лет: по 1 ампуле с однократной дозой (300 мг) 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 28 дней. Следует соблюдать интервал между приемами доз в пределах 12 часов. После 28 дней лечения Брамитобом следует сделать перерыв в приеме препарата в течение следующих 28 дней. Необходимо соблюдать поочередные 28-дневные циклы активного лечения с последующей отменой приема препарата (28-дневный цикл приема препарата и 28-дневный цикл с перерывом в приеме препарата).
Дети в возрасте младше6 лет
Эффективность и безопасность применения Брамитоба у пациентов в возрасте младше 6 лет не подтверждена.
Пациенты пожилого возраста
Тобрамицин следует с осторожностью применять пациентам пожилого возраста, которые могут иметь пониженную функцию почек (см. раздел «Особые меры безопасности»).
Пациенты с почечной недостаточностью
Тобрамицин следует с осторожностью применять пациентам с установленной или подозреваемой почечной дисфункцией. При проявлениях нефротоксичности лечение Брамитобом следует приостановить до снижения концентраций тобрамицина в сыворотке крови ниже 2 мкг/мл (см. раздел «Особые меры безопасности»).
Пациенты с печеночной недостаточностью
Нет необходимости в изменении режима дозирования Брамитоба для пациентов с печеночной недостаточностью.
Режим дозировки не изменяется от массы тела. Всем пациентам назначают по одной ампуле с однократной дозой Брамитоба (300 мг тобрамицина) 2 раза в сутки.
Лечение тобрамицином следует продолжать на циклической основе, продолжительность лечения определяет врач с учетом достижения у пациента улучшения клинической картины вследствие введения Брамитоба в схему лечения. При очевидном клиническом ухудшении легочного статуса следует рассмотреть возможность применения дополнительной антибактериальной терапии.
Способ применения
Ампулу с однократной дозой следует открывать непосредственно перед применением. Любой неиспользованный при приеме дозы раствор следует утилизировать и не хранить для повторного применения.
Прием Брамитоба следует проводить, соблюдая общие стандарты гигиены. Используемое устройство должно быть чистым и в надлежащем рабочем состоянии; небулайзер, предназначенный только для личного пользования, следует содержать в чистоте и регулярно проводить дезинфекцию (см. инструкцию для небулайзера для его очистки и дезинфекции).
Максимально допустимая суточная доза
Максимально допустимая суточная доза Брамитоба не установлена.
Инструкции по открыванию ампулы:
- согнуть ампулу с одной дозой в обоих направлениях;
- отделить ампулу от полоски, сначала верхнюю часть, затем середину;
- открыть ампулу, повернув ее верхнюю часть в направлении, указанном стрелкой;
- умеренным нажатием на стенки ампулы вылить лекарственное средство в стеклянную трубку небулайзера.
Содержимое ампулы с одной дозой (300 мг), перелитой в небулайзер, вводят путем ингаляции в течение 15 минут с помощью небулайзера для многократного использования PARI LC PLUS с компрессором PARI TURBO BOY (скорость поставки препарата 6,2 мг/мин, общий объем поставки 92,8 мг, средний аэродинамический диаметр частиц: D10 0,65 мкм, D50 3,15 мкм, D90 8,99 мкм) или PARI LC SPRINT с компрессором PARI BOY Sx (скорость снабжения препаратом 6,7 мг/мин, общий объем поставки 99,8 мг; средний аэродинамический диаметр частиц: D10 0,70 мкм, D50 3,36 мкм, D90 9,41 мкм).
Ингаляции Брамитобом проводят в положении пациента сидя или стоя при нормальном дыхании через загубник небулайзера. Зажим для носа может помочь пациенту дышать через рот. Пациенту следует продолжать стандартный режим физиотерапии грудной клетки. Применение соответствующих бронходилататоров следует продолжить при клинической необходимости. При применении нескольких методов лечения дыхательных нарушений рекомендуется следующий порядок их использования: бронходилататор, дыхательная физиотерапия, другие ингаляционные лекарственные средства и в завершение — брамитоб.
Брамитоб не следует смешивать с другими ингаляционными лекарственными средствами.
Дети
Препарат применяют детям в возрасте старше 6 лет.
Побочные реакции
По результатам контролируемых клинических исследований (4) и неконтролируемых клинических исследований (1) по оценке лекарственного средства Брамитоба (565 пациентов, получавших лечение), наиболее распространенные реакции отмечались со стороны дыхательных путей (кашель и дисфония). Побочные реакции, которые отмечались в процессе клинических исследований (см. ниже), указаны в соответствии с такой классификацией частоты их возникновения: часто (от ≥ 1/100 до < 1/10); нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1/100); редко (от ≥ 1/10000 до < 1/1000); очень редко (до < 1/10000).
Таблица 1
|Классы системы органов
|Побочная реакция
|Частота
|Инфекции и инвазии
|Грибковая инфекция, кандидоз ротовой полости
|Нечасто
|Со стороны нервной системы
|Головная боль
|Нечасто
|Со стороны органов слуха и равновесия
|Вертиго, гипакузия, нейросенсорная глухота (см. раздел «Особые меры безопасности»)
|Нечасто
|Со стороны дыхательных путей, грудной клетки и средостения
|Кашель, дисфония
|Часто
|Снижение объема форсированного выдоха, одышка, хрипы, кровохаркание, боль в глотке, продуктивный кашель
|Нечасто
|Со стороны пищеварительной системы
|Повышенное слюноотделение, глоссит, абдоминальная боль в верхней части живота, тошнота
|Нечасто
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Сыпь
|Нечасто
|Общие нарушения и нарушения в месте введения
|Астения, ощущение дискомфорта в груди, сухость слизистой оболочки
|Нечасто
|Диагностические исследования
|Повышенный уровень трансаминаз
|Нечасто
По данным контролируемых клинических исследований с другими ингаляционными препаратами, содержащими тобрамицин, дисфония и шум в ушах, были единственными побочными эффектами, о которых сообщалось у значительно большего числа пациентов, чем у тех, кто получал лечение тобрамицином (13% в группе тобрамицина против 7% в группе контроля и 3% в группе тобрамицина против 0% в группе контроля) соответственно. Такие эпизоды появления шума в ушах были временными, не нуждались в отмене лечения тобрамицином и не были связаны с постоянной потерей слуха по результатам аудиометрических исследований. Риск возникновения шума в ушах не увеличивался при повторных циклах применения тобрамицина.
Дополнительными побочными эффектами, некоторые из которых являются частым следствием основного заболевания, но для которых причинно-следственная связь с приемом тобрамицина не может быть исключена, были: обесцвеченная мокрота, инфекции дыхательных путей, миалгия, полипы в носовой полости и отит среднего уха.
Побочные реакции (отмечены с частотой в соответствии с вышеуказанной классификацией), о которых известно из кумулятивных данных постмаркетингового применения препаратов, содержащих ингаляционный тобрамицин.
Таблица 2
|Классы систем органов
|Побочная реакция
|Частота
|Инфекции и инвазии
|Ларингит
|Редко
|Грибковая инфекция, кандидоз ротовой полости
|Очень редко
|Со стороны крови и лимфатической системы
|Лимфаденопатия
|Очень редко
|Со стороны иммунной системы
|Повышенная чувствительность
|Очень редко
|Со стороны метаболизма и питания
|Анорексия
|Редко
|Со стороны нервной системы
|Головокружение, головная боль, афония
|Редко
|Сонливость
|Очень редко
|Со стороны органов слуха и равновесия
|Шум в ушах, потеря слуха (см. раздел «Особые меры безопасности»)
|Редко
|Болезни уха, ушная боль
|Очень редко
|Со стороны дыхательных путей, грудной клетки и средостения
|Кашель, фарингит, дисфония, диспноэ
|Нечасто
|Бронхоспазм, дискомфорт в груди, ухудшение легочной функции, кровохаркание, носовое кровотечение, ринит, астма, продуктивный кашель
|Редко
|Гипервентиляция, гипоксия, синусит
|Очень редко
|Со стороны пищеварительной системы
|Дисгевзия, язвы во рту, рвота, тошнота
|Редко
|Диарея, абдоминальная боль
|Очень редко
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Сыпь
|Редко
|Крапивница, зуд
|Очень редко
|Со стороны костно-мышечной системы, соединительной ткани
|Боль в спине
|Очень редко
|Общие нарушения и нарушения в месте введения
|Астения, лихорадка, боль в груди, боль, тошнота
|Редко
|Слабость
|Очень редко
|Диагностические исследования
|Снижение легочной функции
|Редко
Срок годности
2 года.
После первого вскрытия ампулы раствор используют сразу.
Срок годности при применении: стрипы с ампулами (закрытые или открытые) можно хранить в течение 3 месяцев при температуре не выше 25 °C.
Условия хранения
Хранить в холодильнике (2–8 °С) в оригинальной упаковке для защиты от света. Хранить в недоступном для детей месте.
Раствор в ампуле, как правило, желтоватого цвета; могут отмечаться некоторые изменения цвета, что никак не указывает на потерю эффективности препарата при его хранении согласно инструкции.
Упаковка
По 4 мл в ампуле, по 4 ампулы в герметично запаянном стрипе; по 16, 28 или 56 ампул в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Кьезе Фармацеутицы С.п.А./Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Виа Сан Леонардо 96, 43122, Парма, Италия/Via San Leonardo 96 — 43122, Parma, Италия.
Заявитель
Кьези Фармасьютикелз ГмбХ/Chiesi Pharmaceuticals GmbH.