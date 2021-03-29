Брамитоб предназначен только для ингаляций, а не для парентерального применения.

Следует учитывать официальные рекомендации по надлежащему применению антибактериальных средств.

Лечение должно проходить под наблюдением врача, имеющего опыт ведения больных муковисцидозом.

Рекомендуемая доза для взрослых и детей в возрасте старше 6 лет: по 1 ампуле с однократной дозой (300 мг) 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 28 дней. Следует соблюдать интервал между приемами доз в пределах 12 часов. После 28 дней лечения Брамитобом следует сделать перерыв в приеме препарата в течение следующих 28 дней. Необходимо соблюдать поочередные 28-дневные циклы активного лечения с последующей отменой приема препарата (28-дневный цикл приема препарата и 28-дневный цикл с перерывом в приеме препарата).

Дети в возрасте младше6 лет

Эффективность и безопасность применения Брамитоба у пациентов в возрасте младше 6 лет не подтверждена.

Пациенты пожилого возраста

Тобрамицин следует с осторожностью применять пациентам пожилого возраста, которые могут иметь пониженную функцию почек (см. раздел «Особые меры безопасности»).

Пациенты с почечной недостаточностью

Тобрамицин следует с осторожностью применять пациентам с установленной или подозреваемой почечной дисфункцией. При проявлениях нефротоксичности лечение Брамитобом следует приостановить до снижения концентраций тобрамицина в сыворотке крови ниже 2 мкг/мл (см. раздел «Особые меры безопасности»).

Пациенты с печеночной недостаточностью

Нет необходимости в изменении режима дозирования Брамитоба для пациентов с печеночной недостаточностью.

Режим дозировки не изменяется от массы тела. Всем пациентам назначают по одной ампуле с однократной дозой Брамитоба (300 мг тобрамицина) 2 раза в сутки.

Лечение тобрамицином следует продолжать на циклической основе, продолжительность лечения определяет врач с учетом достижения у пациента улучшения клинической картины вследствие введения Брамитоба в схему лечения. При очевидном клиническом ухудшении легочного статуса следует рассмотреть возможность применения дополнительной антибактериальной терапии.

Способ применения

Ампулу с однократной дозой следует открывать непосредственно перед применением. Любой неиспользованный при приеме дозы раствор следует утилизировать и не хранить для повторного применения.

Прием Брамитоба следует проводить, соблюдая общие стандарты гигиены. Используемое устройство должно быть чистым и в надлежащем рабочем состоянии; небулайзер, предназначенный только для личного пользования, следует содержать в чистоте и регулярно проводить дезинфекцию (см. инструкцию для небулайзера для его очистки и дезинфекции).

Максимально допустимая суточная доза

Максимально допустимая суточная доза Брамитоба не установлена.

Инструкции по открыванию ампулы:

согнуть ампулу с одной дозой в обоих направлениях;

отделить ампулу от полоски, сначала верхнюю часть, затем середину;

открыть ампулу, повернув ее верхнюю часть в направлении, указанном стрелкой;

умеренным нажатием на стенки ампулы вылить лекарственное средство в стеклянную трубку небулайзера.

Содержимое ампулы с одной дозой (300 мг), перелитой в небулайзер, вводят путем ингаляции в течение 15 минут с помощью небулайзера для многократного использования PARI LC PLUS с компрессором PARI TURBO BOY (скорость поставки препарата 6,2 мг/мин, общий объем поставки 92,8 мг, средний аэродинамический диаметр частиц: D10 0,65 мкм, D50 3,15 мкм, D90 8,99 мкм) или PARI LC SPRINT с компрессором PARI BOY Sx (скорость снабжения препаратом 6,7 мг/мин, общий объем поставки 99,8 мг; средний аэродинамический диаметр частиц: D10 0,70 мкм, D50 3,36 мкм, D90 9,41 мкм).

Ингаляции Брамитобом проводят в положении пациента сидя или стоя при нормальном дыхании через загубник небулайзера. Зажим для носа может помочь пациенту дышать через рот. Пациенту следует продолжать стандартный режим физиотерапии грудной клетки. Применение соответствующих бронходилататоров следует продолжить при клинической необходимости. При применении нескольких методов лечения дыхательных нарушений рекомендуется следующий порядок их использования: бронходилататор, дыхательная физиотерапия, другие ингаляционные лекарственные средства и в завершение — брамитоб.

Брамитоб не следует смешивать с другими ингаляционными лекарственными средствами.