Применение этопозида должно осуществляться под наблюдением квалифицированного врача, имеющего опыт применения химиотерапевтических средств для лечения рака. При применении этопозида могут возникать реакции в месте введения. Учитывая возможность развития экстравазации, рекомендуется внимательно следить за возможной инфильтрацией в месте введения при проведении инфузии. Пока неизвестно специфическое лечение реакций экстравазации. Возможно возникновение тяжелой миелосупрессии и, как следствие, инфекции или кровотечения.

Зафиксирована миелосупрессия с летальным исходом после применения этопозида. Пациенты, которые лечатся этопозидом, должны проходить частые и тщательные обследования развития миелосупрессии во время и после терапии. Дозозависимое подавление функции костного мозга является наиболее распространенной формой токсического воздействия этопозида. В начале терапии этопозидом, а также перед приемом каждой следующей дозы следует проводить следующие исследования: количество тромбоцитов, гемоглобин, количество лейкоцитов и дифференциальный подсчет клеток крови. Если угнетение функции костного мозга развивается вследствие лучевой терапии или химиотерапии, необходимо сделать перерыв в применении препарата для восстановления костного мозга.

Сообщалось о случаях острого лейкоза с или без миелодиспластического синдрома у пациентов, получавших химиотерапию этопозидом.

Ни совокупный риск, ни предрасполагающие факторы, связанные с развитием вторичного лейкоза, неизвестны. Роль обоих режимов применения и кумулятивные дозы этопозида были предположены, но не были точно определены.

У некоторых пациентов с вторичным лейкозом после терапии эпиподофилотоксинами была обнаружена аномалия хромосомы 11q23. Это нарушение также наблюдается у пациентов с вторичным лейкозом, развивающимся после применения химиотерапевтических схем лечения, не содержащих эпиподофилотоксины, и при впервые обнаруженном лейкозе. Другая характеристика, связанная с вторичным лейкозом у пациентов, принимавших эпиподофилотоксины, имеет короткий латентный период со средней медианой до развития лейкоза примерно 32 месяца.

Врачи должны быть проинформированы о возможном возникновении анафилактической реакции на этопозид, проявляющийся ознобом, лихорадкой, тахикардией, бронхоспазмом, диспноэ и артериальной гипотензией, которая может иметь летальное последствие. Лечение симптоматическое. Инфузия должна быть немедленно прекращена с последующим введением прессорных агентов, кортикостероидов, антигистаминных препаратов или плазмозаменяющих растворов по усмотрению врача.

Этопозид следует вводить только путем медленной внутривенной инфузии (обычно в течение 30–60 минут), поскольку была зафиксирована артериальная гипотензия как возможная побочная реакция быстрой внутривенной инъекции.

Во всех случаях, когда рассматривается применение этопозида для химиотерапии, врач должен оценить необходимость и пользу этого препарата по сравнению с риском побочных реакций. Большинство таких побочных реакций обратимы, если обнаружены на ранней стадии. В случае возникновения реакций тяжелой степени, дозу препарата следует уменьшить или прекратить его применение и принять соответствующие корректирующие меры в соответствии с клинической оценкой врача. Восстановление терапии этопозидом следует проводить с осторожностью и адекватным учетом дальнейшей необходимости во лекарственном средстве и особым вниманием к возможному повторному развитию токсичности.

Пациенты с низким уровнем альбумина в плазме крови могут подвергаться повышенному риску развития токсичности, связанной с применением этопозида. У пациентов с нарушением функции печени и почек регулярно проверять функции почек и печени в связи с риском аккумуляции.

Бактериальные инфекции следует лечить до начала лечения этопозидом.

Лекарственное средство содержит 31% (об/об) этанола. При применении согласно дозировке, пациент с площадью поверхности тела 1,6 м2 получает до 3 г этанола на инфузию.

Существует угроза здоровью пациентов с заболеваниями печени, больных алкоголизмом, эпилепсией, больных с органическим поражением головного мозга, беременных и кормящих грудью и детей. Действие других лекарственных средств может быть ослабленным или увеличенным.