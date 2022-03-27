перед началом лечения препаратом следует посоветоваться с врачом.

Не следует превышать рекомендованные дозы препарата. Поскольку метамизол натрия обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами, он может маскировать признаки инфекции, симптомы неинфекционных заболеваний и осложнений с болевым синдромом, может затруднять их диагностику. Не использовать для купирования острой боли в животе до выяснения причины, при снижении перистальтики кишечника. Из-за содержания фенобарбитала препарат категорически противопоказан при депрессивных расстройствах со склонностью больного к суицидальному поведению.

При применении лекарственного средства следует отказаться от употребления алкоголя и препаратов, угнетающих ЦНС.

Препарат следует применять с осторожностью у пациентов:

с имеющимися аллергическими заболеваниями (в том числе поллинозом) или аллергическими заболеваниями в анамнезе из-за повышения риска аллергических реакций;

с сердечно-сосудистой недостаточностью;

со склонностью к артериальной гипотензии;

с наджелудочковой тахикардией;

с воспалительными заболеваниями кишечника, включая неспецифический язвенный колит и болезнь Крона;

с заболеванием почек в анамнезе (пиелонефрит, гломерулонефрит);

с нарушениями функций печени и/или почек;

с гиперкинезами;

с гипертиреозом.

С осторожностью принимать пациентам с длительной алкогольной зависимостью в анамнезе, с постоянной болью, ослабленным лицам; лицам пожилого возраста из-за риска возникновения гипертермии и повышения частоты побочных реакций, особенно со стороны пищеварительного тракта; при одновременном применении цитостатических лекарственных средств (только под контролем врача), острой интоксикации лекарственными средствами.

Следует немедленно отменить препарат и безотлагательно обратиться к врачу при появлении немотивированного озноба, лихорадки, астении, боли в горле, затрудненном глотании, кровоточивости десен, при развитии вагинита или проктита, побледнении кожных покровов, при появлении высыпаний на коже и слизистых оболочках. Риск развития синдрома Стивенса — Джонсона или синдрома Лайелла является наибольшим в первые недели лечения. При появлении симптомов нарушений функции печени, в том числе желудочно-кишечных расстройств, желтухи и повышении уровня печеночных ферментов, необходимо прекратить применение препарата. Следует сообщить врачу о возникновении таких симптомов, как: приливы, повышенное потоотделение, головная боль, повышенная утомляемость, желтуха, тошнота, дискомфорт в области желудка, запор.

При применении препарата возможно окрашивание мочи в красный цвет за счет выведения метаболита метамизола натрия, что не имеет клинического значения. При приеме препарата возможно развитие ортостатической гипотензии.

При применении препарата необходимо контролировать состав периферической крови (лейкоцитарную формулу).

Не следует применять препарат дольше установленного срока без консультации с врачом. Не рекомендуется регулярное длительное применение препарата из-за опасности развития лекарственной зависимости, возможности кумуляции фенобарбитала, миелотоксичности метамизола натрия. При длительном применении препарата (более 7 сут) необходимо контролировать состав периферической крови (из-за миелотоксичности метамизола), функцию почек и печени.

При применении детям нужен постоянный врачебный контроль.

Курение снижает эффективность препарата.

Если признаки заболевания не начнут исчезать или, наоборот, состояние здоровья ухудшится, или появятся нежелательные явления, необходимо приостановить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу относительно дальнейшего лечения.

Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять в период беременности и кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения следует избегать управления транспортными средствами и работы с механизмами.