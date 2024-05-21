БУЛАРДИ МАКС (BULARDI MAX) (325692) - инструкция по применению Диетические добавки
БУЛАРДИ МАКС инструкция по применению
Характеристика
Буларди Макс саше и капсулы рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания с целью общего укрепления организма и улучшения регуляции деятельности микрофлоры ЖКТ.
Буларди Макс — это симбиотик с противодиарейными, антимикробными, антитоксическими и иммуномодулирующими свойствами, благодаря которым он проявляет высокую активность в отношении широкого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.
Saccharomyсes boulardii и Lactobacillus rhamnosus GG, входящие в состав Буларди Макс, способствуют предотвращению и устранению симптомов острой диареи, интоксикации, а также нормализации консистенции каловых масс, создают благоприятные условия для восстановления полезной микрофлоры пищеварительного тракта.
Антитоксические свойства Saccharomyсes boulardii обусловлены продуцированием протеаз, расщепляющих токсины и действующих на рецепторы энтероцитов, с которыми связываются токсины (особенно цитотоксин А, Clostridium difficile). Saccharomyсes boulardii и Lactobacillus rhamnosus GG подавляют развитие облигатных энтеротоксигенных анаэробов, нарушая их патогенную адгезию, способствуют уменьшению выраженности симптомов диареи любой этиологии, а также устранению воспалительного процесса и развития проявлений дисбактериоза.
Рекомендации по употреблению
По рекомендации врача употреблять Буларди Макс саше детям грудного возраста, а также детям до 3 лет по 1 саше 1 раз в сутки, растворив содержимое саше в 50–100 мл кипяченой воды комнатной температуры. Детям в возрасте от 3 лет и взрослым (в том числе беременным и кормящим грудью) принимать по 1 саше 2 раза в сутки.
Не добавлять в горячие или алкогольсодержащие напитки!
Капсулы. По рекомендации врача употреблять детям грудного возраста, а также детям до 3 лет по 1 капсуле 1 раз в сутки. Капсулы Буларди Макс при необходимости можно открывать. Если ребенку трудно проглотить капсулу, ее содержимое можно растворить в 50–100 мл кипяченой воды комнатной температуры. Детям в возрасте от 3 лет и взрослым (в том числе беременным и кормящим грудью) употреблять по 1 капсуле 2 раза в сутки.
Не запивать горячими или алкогольсодержащими напитками!
Курс употребления — от 5 до 10 дней, если врач не назначил иначе.
Для растворения содержимого саше/капсулы использовать питьевую воду гарантированной безопасности и качества. Недопустимо использование питьевой воды из колодцев и каптажных источников.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам продукта.
Особые указания
перед началом употребления диетической добавки и при одновременном применении любых лекарственных средств рекомендована консультация врача. Для максимальной эффективности интервал между употреблением Буларди Макс и антибиотиков должен составлять не менее 3 ч.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в сухом, защищенном от света месте.