По рекомендации врача употреблять Буларди Макс саше детям грудного возраста, а также детям до 3 лет по 1 саше 1 раз в сутки, растворив содержимое саше в 50–100 мл кипяченой воды комнатной температуры. Детям в возрасте от 3 лет и взрослым (в том числе беременным и кормящим грудью) принимать по 1 саше 2 раза в сутки.

Не добавлять в горячие или алкогольсодержащие напитки!

Капсулы. По рекомендации врача употреблять детям грудного возраста, а также детям до 3 лет по 1 капсуле 1 раз в сутки. Капсулы Буларди Макс при необходимости можно открывать. Если ребенку трудно проглотить капсулу, ее содержимое можно растворить в 50–100 мл кипяченой воды комнатной температуры. Детям в возрасте от 3 лет и взрослым (в том числе беременным и кормящим грудью) употреблять по 1 капсуле 2 раза в сутки.

Не запивать горячими или алкогольсодержащими напитками!

Курс употребления — от 5 до 10 дней, если врач не назначил иначе.

Для растворения содержимого саше/капсулы использовать питьевую воду гарантированной безопасности и качества. Недопустимо использование питьевой воды из колодцев и каптажных источников.

