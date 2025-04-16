БУЛАРДИ МАКС (BULARDI MAX)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Николаев
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Экономия при брони: -46,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
БУЛАРДИ МАКС капсулы блистер №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
БУЛАРДИ МАКС капсулы блистер №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
БУЛАРДИ МАКС капсулы блистер №10
Delta Medical Promotions AG
341,88
Экономия при брони: -45,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Экономия при брони: -46,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
322,38
Экономия при брони: -11,08 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
БУЛАРДИ МАКС капсулы блистер №10
Delta Medical Promotions AG
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
БУЛАРДИ МАКС капсулы блистер №10
Delta Medical Promotions AG
335,37
Экономия при брони: -51,45 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
БУЛАРДИ МАКС капсулы блистер №10
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
БУЛАРДИ МАКС капсулы блистер №10
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
БУЛАРДИ МАКС капсулы блистер №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
БУЛАРДИ МАКС капсулы блистер №10
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
4.8 км
БУЛАРДИ МАКС капсулы блистер №10
Delta Medical Promotions AG
345,32
Экономия при брони: -24,00 грн
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
366,70
Экономия при брони: -25,26 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/10
4.8 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Экономия при брони: -46,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Николаевская, 15
4.9 км
БУЛАРДИ МАКС капсулы блистер №10
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, просп. Мира, 46-А
5.6 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Самойловича, 2-М
8.5 км
БУЛАРДИ МАКС капсулы блистер №10
Delta Medical Promotions AG