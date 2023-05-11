Галара (Galara) (325687) - инструкция по применению ATC-классификация
Галара инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Действующее вещество прегабалин является аналогом гамма-аминомасляной кислоты ((S)-3-(аминометил)-5-метилгексановая кислота).
Механизм действия. Прегабалин связывается с дополнительной субъединицей (α2-δ-белок) потенциалзависимых кальциевых каналов в ЦНС.
Клиническая эффективность и безопасность
Нейропатическая боль. В ходе исследований была продемонстрирована эффективность прегабалина для лечения диабетической нейропатии, постгерпетической невралгии и поражения спинного мозга. Его эффективность при других видах нейропатической боли не изучалась.
Прегабалин изучали в процессе 10 контролируемых клинических исследований продолжительностью до 13 нед с режимом дозирования прегабалина 2 раза в сутки и в процессе исследований продолжительностью до 8 нед с режимом дозирования 3 раза в сутки. В целом, профили безопасности и эффективности для режимов дозировки 2 раза в сутки и 3 раза в сутки были подобными.
В процессе клинических исследований длительностью до 12 нед, в которых лекарственное средство применяли для лечения нейропатической боли, уменьшение боли периферического и центрального происхождения наблюдалось после первой недели и сохранялось в течение всего периода лечения.
В процессе контролируемых клинических исследований периферической нейропатической боли у 35% пациентов, применявших прегабалин, и у 18% пациентов, получавших плацебо, наблюдалось улучшение на 50% по шкале оценки боли. Среди пациентов, у которых не возникала сонливость, такое улучшение наблюдалось у 33% пациентов, применявших прегабалин, и у 18% пациентов из группы плацебо. Среди пациентов с сонливостью доля пациентов, ответивших на терапию, составляла 48% в группе прегабалина и 16% в группе плацебо.
В процессе контролируемого клинического исследования нейропатической боли центрального происхождения у 22% пациентов, применявших прегабалин, и у 7% пациентов, получавших плацебо, наблюдалось улучшение на 50% по шкале оценки боли.
Эпилепсия. Дополнительная терапия. Прегабалин изучали в процессе 3 контролируемых клинических исследований продолжительностью 12 нед с режимом дозирования 2 раза в сутки или 3 раза в сутки. В целом, профили безопасности и эффективности для режимов дозировки 2 раза в сутки и 3 раза в сутки были подобными.
Уменьшение частоты судорожных приступов наблюдалось уже на первой неделе.
Дети. Эффективность и безопасность применения прегабалина в качестве вспомогательного средства при эпилепсии для детей в возрасте младше 12 лет и подростков не установлены. Побочные реакции, наблюдавшиеся в исследовании по изучению фармакокинетики и переносимости, в которое были включены пациенты в возрасте от 3 мес до 16 лет (n=65) с парциальными судорожными приступами, были подобны побочным реакциям у взрослых. Результаты 12-недельного плацебо-контролируемого исследования с участием 295 детей от 4 до 16 лет и 14-дневного плацебо-контролируемого исследования с участием 175 детей в возрасте от 1 мес до <4 лет, целью которых была оценка эффективности и безопасности прегабалина как дополнительной терапии парциальных судорожных приступов, и двух открытых исследований безопасности продолжительностью 1 год с участием 54 и 431 ребенка соответственно в возрасте от 3 мес до 16 лет с эпилепсией указывают на то, что такие побочные реакции как пирексия и инфекции верхних дыхательных путей у детей наблюдаются чаще, чем у взрослых пациентов с эпилепсией (см. Фармакокинетика, ПРИМЕНЕНИЕ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
В 12-недельном плацебо-контролируемом исследовании детям (в возрасте от 4 до 16 лет) назначали прегабалин по 2,5 мг/кг/сут (максимум 150 мг/сут), прегабалин по 10 мг/кг/сут (максимум 600 мг/сут) или плацебо. По крайней мере, уменьшение парциальных судорожных приступов на 50% по сравнению с исходным уровнем наблюдалось у 40,6% пациентов, применявших прегабалин в дозе 10 мг/кг в сутки (р=0,0068 по сравнению с плацебо), 29,1% пациентов, применявших прегабалин в дозе 2,5 мг/кг/сут (р=0,2600 по сравнению с плацебо), и 22,6% получавших плацебо.
В 14-дневном плацебо-контролируемом исследовании детям (в возрасте от 1 мес до <4 лет) назначали прегабалин 7 мг/кг/сут, прегабалин 14 мг/кг/сут или плацебо. Медианная суточная частота судорог на исходном уровне и на заключительном визите составляла соответственно 4,7 и 3,8 для прегабалина в дозе 7 мг/кг/сутки, 5,4 и 1,4 для прегабалина в дозе 14 мг/кг/сут и 2 ,9 и 2,3 для плацебо. Прегабалин в дозе 14 мг/кг/сут значительно уменьшал логарифмически преобразованную частоту парциальных судорожных приступов по сравнению с плацебо (p=0,0223); Прегабалин в дозе 7 мг/кг/сут не продемонстрировал улучшение по сравнению с плацебо.
В 12-недельном плацебо-контролируемом исследовании пациентов с первичными генерализованными тонико-клоническими приступами 219 пациентам в возрасте от 5 до 65 лет (из них 66 в возрасте от 5 до 16 лет) был назначен как вспомогательная терапия прегабалин в дозе 5 мг/кг/сут (максимум 300 мг/сут) или 10 мг/кг/сут (максимум 600 мг/сут) или плацебо. Снижение частоты первичных генерализованных тонико-клонических приступов по крайней мере на 50% наблюдалось у 41,3%, 38,9% и 41,7% пациентов, получавших прегабалин в дозе 5 мг/кг/сут, 10 мг/кг/сут и плацебо соответственно.
Монотерапия (у пациентов с впервые диагностированным заболеванием). Прегабалин изучали в ходе 1 контролируемого клинического исследования продолжительностью 56 нед с режимом дозировки 2 раза в сутки. При применении прегабалина не был достигнут одинаковый уровень эффективности по сравнению с применением ламотриджина, согласно оценке через 6 мес по конечной точке — отсутствие судорожных приступов. Прегабалин и ламотриджин были одинаково безопасны и хорошо переносились.
Генерализованное тревожное расстройство. Прегабалин изучали в ходе 6 контролируемых исследований продолжительностью 4–6 нед, одного исследования продолжительностью 8 нед с участием пациентов пожилого возраста и одного длительного исследования профилактики рецидива с двойной слепой фазой профилактики рецидива продолжительностью 6 мес.
Уменьшение выраженности симптомов генерализованного тревожного расстройства в соответствии с шкалой Гамильтона для оценки тревожности (HAM-A) наблюдалось уже на неделе 1.
В ходе контролируемых клинических исследований (продолжительностью 4–8 нед) у 52% пациентов, применявших прегабалин, и у 38% пациентов из группы плацебо наблюдалось улучшение не менее чем на 50% по общему количеству баллов по шкале HAM-A от исходного уровня до конечной точки.
В ходе контролируемых исследований нечеткость зрения чаще наблюдалась у пациентов, применявших прегабалин, чем у пациентов, получавших плацебо. В большинстве случаев это явление исчезало при продолжении терапии. Офтальмологическое обследование (включая проверку остроты зрения, формальную проверку поля зрения и исследование глазного дна при расширенном зрачке) в рамках контролируемых клинических исследований выполнялось более 3600 пациентов. Среди этих пациентов острота зрения ухудшилась у 6,5% пациентов в группе прегабалина и 4,8% пациентов в группе плацебо. Изменения поля зрения выявлены у 12,4% пациентов, применявших прегабалин, и у 11,7% пациентов из группы плацебо. Изменения глазного дна выявлены у 1,7% пациентов, применявших прегабалин, и у 2,1% пациентов в группе плацебо.
Фибромиалгия. Эффективность прегабалина была установлена в одном 14-недельном двойном слепом плацебо-контролируемом мультицентровом исследовании (F1) и в одном 6-недельном рандомизированном исследовании отмены (F2). В эти исследования привлекались пациенты с диагнозом «фибромиалгия» на основе критериев Американской коллегии ревматологов (распространенная боль в течение 3 мес в анамнезе и боль, имеющаяся в 11 или более из 18 специфических болевых точек). Исследования продемонстрировали снижение выраженности боли по визуальной аналоговой шкале. Улучшение дополнительно было продемонстрировано по общей оценке пациента и опросу влияния фибромиалгии.
Дети. Было проведено плацебо-контролируемое исследование продолжительностью 15 нед с участием 107 детей в возрасте 12–17 лет с фибромиалгией, применявших прегабалин в дозе 75–450 мг/сут. По результатам оценки первичной конечной точки эффективности (изменение общей интенсивности боли от базового уровня до недели 15; рассчитаное с помощью 11-балльной шкалы оценки) было продемонстрировано численно большее улучшение состояния пациентов, применявших прегабалин, по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо, но это улучшение не достигло статистической значимости. Наиболее частыми побочными реакциями, которые наблюдались в клинических исследованиях, были головокружение, тошнота, головная боль, увеличение массы тела и утомляемость. Общий профиль безопасности у подростков был подобен таковому у взрослых с фибромиалгией.
Фармакокинетика. Фармакокинетические показатели прегабалина в равновесном состоянии подобны у здоровых добровольцев, пациентов с эпилепсией, которые применяют противоэпилептические препараты, и пациентов с хронической болью.
Абсорбция. Прегабалин быстро всасывается при пероральном введении натощак и достигает Cmax в плазме крови в течение 1 ч после разового и многократного применения. Рассчитанная биодоступность прегабалина при пероральном применении составляет 90% и более и не зависит от дозы. После повторного применения равновесное состояние достигается через 24–48 ч. Скорость всасывания прегабалина снижается при одновременном приеме с пищей, в результате чего Cmax уменьшается примерно на 25–30%, а время достижения Cmax увеличивается примерно до 2,5 ч. Однако применение прегабалина с пищей не оказывало клинически значимого влияния на объем абсорбции.
Распределение. В ходе доклинических исследований показано, что прегабалин легко проникает через ГЭБ у мышей, крыс и обезьян. Установлено, что прегабалин проникает через плаценту у крыс и выделяется в молоко крыс в период лактации. У человека условный объем распределения прегабалина после перорального приема составляет около 0,56 л/кг. Прегабалин не связывается с белками плазмы крови.
Метаболизм. У человека прегабалин подвергается незначительному метаболизму. После введения дозы радиоактивно меченного прегабалина около 98% радиоактивности выводится с мочой в неизмененном виде. N-метилированный дериват прегабалина (основной метаболит прегабалина, который определяется в моче) составил 0,9% введенной дозы.
Выведение. Прегабалин выводится из системного кровообращения главным образом за счет экскреции почками в неизмененном виде. T½ прегабалина составляет 6,3 ч. Плазменный и почечный клиренс прегабалина прямо пропорциональны клиренсу креатинина (см.Фармакокинетика, Почечная недостаточность). Пациентам с нарушением функции почек или которым проводят гемодиализ, необходимо корректировать дозу препарата (см. ПРИМЕНЕНИЕ, таблица).
Линейность/нелинейность. Фармакокинетика прегабалина является линейной для всего рекомендованного интервала доз. Межсубъектная фармакокинетическая вариабельность для прегабалина является низкой (<20%). Фармакокинетика многократных доз предсказуема на основании данных разового дозирования. Таким образом, нет необходимости в регулярном мониторинге концентрации прегабалина в плазме крови.
Фармакокинетика у отдельных групп пациентов
Пол. Результаты клинических исследований свидетельствуют об отсутствии клинически значимое влияние пола на концентрацию прегабалина в плазме крови .
Нарушение функции почек. Клиренс прегабалина прямо пропорционален клиренсу креатинина. Кроме того, прегабалин эффективно удаляется из плазмы крови при гемодиализе (после 4 ч гемодиализа концентрации прегабалина в плазме крови снижаются примерно на 50%). Поскольку выделение почками является основным путем выведения препарата, пациентам с нарушением функции почек необходимо снижать дозу препарата, а после гемодиализа — принимать дополнительную дозу (см. ПРИМЕНЕНИЕ, таблица).
Нарушение функции печени. Специальные фармакокинетические исследования с участием пациентов с нарушением функции печени не проводились. Поскольку прегабалин не подвергается существенному метаболизму и выводится преимущественно в неизмененном виде с мочой, то маловероятно, чтобы нарушение функции печени могло влиять на концентрацию прегабалина в плазме крови.
Дети. Фармакокинетику прегабалина оценивали с участием детей с эпилепсией (возрастные группы: от 1 до 23 мес, от 2 до 6 лет, от 7 до 11 лет и от 12 до 16 лет) при применении доз 2,5 мг/кг/сут, 5 мг/кг/сут, 10 мг/кг/сут и 15 мг/кг/сут в процессе исследования параметров фармакокинетики и переносимости.
После перорального применения прегабалина детям натощак Tmax в плазме крови был в целом аналогичным во всех возрастных группах и составлял от 0,5 ч до 2 ч после приема.
Значения Cmax и AUC прегабалина увеличивались линейно с повышением дозы в каждой возрастной группе. У детей с массой тела до 30 кг значение AUC было ниже на 30%, что обусловлено увеличением на 43% клиренса, скорректированного по массе тела, у этих пациентов по сравнению с пациентами с массой тела ≥30 кг.
Конечный Т½ прегабалина составлял в среднем примерно 3–4 ч у детей в возрасте до 6 лет и 4–6 ч у детей в возрасте от 7 лет.
В процессе популяционного фармакокинетического анализа было показано, что клиренс креатинина был значимой ковариатой для клиренса перорально введенного прегабалина, а масса тела была значимой ковариатой для кажущегося объема распределения перорально введенного прегабалина, и эта связь была аналогичной у детей и взрослых пациентов.
Фармакокинетику прегабалина у пациентов в возрасте до 3 мес не изучали (см. Фармакодинамика, ПРИМЕНЕНИЕ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Пациенты пожилого возраста. Клиренс прегабалина имеет тенденцию к уменьшению с возрастом. Такое уменьшение клиренса прегабалина при его применении перорально согласуется с уменьшением клиренса креатинина, связанным с увеличением возраста. Пациентам с нарушениями функции почек, связанными с возрастом, может потребоваться снижение дозы прегабалина (см. ПРИМЕНЕНИЕ, таблица).
Кормление грудью. Фармакокинетику прегабалина при его применении в дозе 150 мг каждые 12 ч (суточная доза 300 мг) оценивали у 10 женщин, которые кормили грудью, по меньшей мере через 12 нед после родов. Кормление грудью не влияло или оказывало незначительное влияние на фармакокинетические показатели прегабалина. Прегабалин попадал в грудное молоко, при этом его средние концентрации в равновесном состоянии составляли около 76% концентраций в плазме крови матери. Рассчитанная доза, получаемая младенцем с грудным молоком (при среднем потреблении молока 150 мл/кг/сут) от женщины, принимающей прегабалин в дозе 300 мг/сут или в максимальной дозе 600 мг/сут, составляет 0,31 или 0,62 мг/кг/сут соответственно. Эти рассчитанные дозы составляют примерно 7% от общей суточной дозы матери в пересчете на мг/кг.
Показания Галара
нейропатическая боль. Препарат Галара назначают для лечения нейропатической боли периферического или центрального происхождения у взрослых.
Эпилепсия. Препарат Галара назначают в качестве дополнительной терапии парциальных судорожных приступов со вторичной генерализацией или без таковой у взрослых.
Генерализованное тревожное расстройство. Препарат Галара назначают для лечения генерализованного тревожного расстройства у взрослых.
Фибромиалгия.
Применение Галара
дозы. Диапазон доз может изменяться в пределах 150–600 мг/сут. Дозу разделяют на 2 или 3 приема.
Нейропатическая боль. Лечение прегабалином можно начать с дозы 150 мг/сут, разделенной на 2 приема. В зависимости от эффективности и переносимости препарата у отдельного пациента дозу можно повысить до 300 мг/сут после первой недели приема, а при необходимости — до максимальной дозы 600 мг/сут после дополнительного 7-дневного интервала.
Эпилепсия. Лечение прегабалином можно начать с дозы 150 мг/сут, разделенной на 2 или 3 приема. В зависимости от эффективности и переносимости препарата у отдельного пациента дозу можно повысить до 300 мг/сут после 1-й недели приема. Через 1 нед дозу можно повысить до максимальной — 600 мг/сут.
Генерализованное тревожное расстройство. Доза, которую разделяют на 2 или 3 приема, может изменяться в пределах 150–600 мг/сут. Периодически следует переоценивать необходимость продолжения лечения.
Лечение прегабалином можно начать с дозы 150 мг/сут. В зависимости от эффективности и переносимости препарата отдельным пациентам дозу можно повысить до 300 мг/сут после 1-й недели приема. После еще 1 нед приема дозу можно повысить до 450 мг/сут. Еще через 1 нед дозу можно повысить до максимальной — 600 мг/сут.
Фибромиалгия. Обычно доза для большинства пациентов составляет 300–450 мг/сут. Прием препарата следует начинать с дозы 75 мг 2 раза в сутки (150 мг/сут), которую можно повышать в зависимости от эффективности и переносимости до 150 мг 2 раза в сутки (300 мг/сут) в течение 1 нед. Пациентам, для которых доза 300 мг/сут недостаточно эффективна, дозу можно повысить до 225 мг 2 раза в сутки (450 мг/сут). Хотя существует исследование применения дозы 600 мг/сут, доказательств того, что применение этой дозы будет иметь дополнительное преимущество, нет; также такая доза вызывала худшую переносимость. Принимая во внимание дозозависимые побочные реакции, применение доз 450 мг/сут не рекомендуется.
Прекращение лечения прегабалином. Согласно современной клинической практике прекращать лечение прегабалином рекомендуется постепенно, в течение не менее 1 нед независимо от показаний (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Пациенты с почечной недостаточностью. Прегабалин выводится из системного кровообращения в неизмененном виде преимущественно за счет экскреции почками. Поскольку клиренс прегабалина прямо пропорционален клиренсу креатинина (см. Фармакокинетика), снижение дозы пациентам с нарушенной функцией почек следует проводить индивидуально, как указано в табл. 1, в соответствии с клиренсом креатинина (CLcr), определяемого по формуле:
|Clcr (мл/мин)=
|1,23·[140 – возраст (в годах)] масса тела (кг)
|(·0,85 для женщин).
|Уровень креатинина в плазме крови (мкмоль/л)
Прегабалин эффективно выводится из плазмы крови с помощью гемодиализа (50% препарата в течение 4 ч). Для пациентов на гемодиализе суточную дозу прегабалина следует подбирать в соответствии с функцией почек. Кроме суточной дозы, сразу после каждой 4-часовой процедуры гемодиализа необходимо применять дополнительную дозу препарата (см. табл. 1).
Таблица 1. Коррекция дозы прегабалина в соответствии с функцией почек
|Клиренс креатинина (Clcr)
|Общая суточная доза прегабалина*
|Режим
дозирования
|Начальная доза, мг/сут
|Максимальная доза, мг/сут
|≥60
|150
|600
|2–3 раза в сутки
|≥30–<60
|75
|300
|2–3 раза в сутки
|≥15–<30
|25–50
|150
|1–2 раза в сутки
|<15
|25
|75
|1 раз в сутки
|Дополнительная доза после гемодиализа, мг
|25
|100
|Дополнительная доза+
*Общую суточную дозу (мг/сут) следует разделить на количество приемов в соответствии с режимом дозирования, чтобы получить мг/дозу.
+ Дополнительная доза — это дополнительная однократная доза.Пациенты с печеночной недостаточностью. Для пациентов с печеночной недостаточностью нет необходимости в коррекции дозы (см. Фармакокинетика).
Применение у пациентов пожилого возраста (старше 65 лет). Для пациентов пожилого возраста из-за ухудшения функции почек может потребоваться снижение дозы прегабалина (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Способ применения. Препарат Галара принимают независимо от приема пищи. Препарат Галара предназначен исключительно для перорального применения.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата Галара у детей (в возрасте до 18 лет) не установлены. Доступная к настоящему времени информация приведена в разделах ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, Фармакодинамика и Фармакокинетика, однако, опираясь на них, невозможно предоставить никаких рекомендаций по дозировке этой категории пациентов.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или какому-либо из вспомогательных веществ.
Побочные эффекты
наиболее частыми зарегистрированными в клинических исследованиях побочными реакциями были головокружение и сонливость. Побочные реакции обычно были легкой или умеренной степени. Во всех контролируемых исследованиях показатель отмены препарата из-за побочных реакций составил 12% среди пациентов, принимавших прегабалин, и 5% среди пациентов, получавших плацебо. Наиболее частыми побочными реакциями, которые приводили к прекращению применения препарата исследования, в группе прегабалина были головокружение и сонливость.
Ниже приведены все побочные реакции, которые возникали чаще, чем при применении плацебо и более чем у одного пациента. Эти побочные реакции перечислены по системам органов и частоте: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (не может быть оценена на основе имеющихся данных). В каждой группе по частоте возникновения побочные реакции представлены в порядке снижения степени их серьезности.
Указанные побочные реакции могут быть связаны с течением основного заболевания и (или) сопутствующим применением других лекарственных средств.
При лечении нейропатической боли центрального происхождения, вызванного поражением спинного мозга, повышалась частота побочных реакций в целом, частота побочных реакций со стороны ЦНС, особенно сонливость (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дополнительные побочные реакции, о которых сообщалось после выхода прегабалина на рынок, приведены ниже и отмечены курсивом.
Инфекции и инвазии: часто — назофарингит.
Со стороны крови и лимфатической системы: нечасто — нейтропения.
Со стороны иммунной системы: нечасто — реакции гиперчувствительности; редко — ангионевротический отек, аллергические реакции, анафилактоидные реакции.
Со стороны обмена веществ, метаболизма: часто — повышение аппетита; нечасто — потеря аппетита, гипогликемия.
Со стороны психики: часто — эйфорическое настроение, спутанность сознания, раздражительность, дезориентация, бессонница, снижение либидо; нечасто — галлюцинации, панические атаки, беспокойство, возбуждение, депрессия, подавленное настроение, приподнятое настроение, агрессия, изменения настроения, деперсонализация, затруднение подбора слов, патологические сновидения, усиление либидо, аноргазмия, апатия; редко — растормаживание, суицидальное мышление и поведение; неизвестно — лекарственная зависимость.
Со стороны нервной системы: очень часто — головокружение, сонливость, головная боль; часто — атаксия, нарушение координации, тремор, дизартрия, амнезия, ухудшение памяти, нарушение внимания, парестезия, гипестезия, седативный эффект, нарушение равновесия, летаргия; нечасто — синкопе, ступор, миоклония, потеря сознания, психомоторная гиперактивность, дискинезия, постуральное головокружение, интенционный тремор, нистагм, нарушение когнитивных функций, нарушение психики, расстройства речи, гипорефлексия, гиперестезия, ощущение жжения, агевзия, общее недомогание, апатия, околоротовая парестезия, миоклонус; редко — судороги, паросмия, гипокинезия, дисфагия, гипалгезия, зависимость, мозжечковый синдром, синдром зубчатого колеса, кома, делирий, энцефалопатия, экстрапирамидный синдром, синдром Гиена — Барре, внутричерепная гипертензия, маниакальные реакции, параноидные реакции.
Со стороны органа зрения: часто — нечеткость зрения, диплопия, конъюнктивит; нечасто — утрата периферического зрения, нарушение зрения, отек глаз, дефекты поля зрения, снижение остроты зрения, боль в глазах, астенопия, фотопсия, сухость в глазах, повышенное слезоотделение, раздражение глаз, блефарит, нарушение аккомодации, кровоизлияние в глаз, светобоязнь, отек сетчатки; редко — потеря зрения, кератит, осциллопсия, изменение зрительного восприятия глубины, мидриаз, страбизм, яркость зрения, анизокория, язвы роговицы, экзофтальм, паралич глазной мышцы, ирит, кератоконъюнктивит, миоз, ночная слепота, офтальмоплегия, атрофия зрительного нерва, отек диска зрительного нерва, птоз, увеит.
Со стороны органа слуха и равновесия: часто — вертиго; нечасто — гиперакузия.
Со стороны сердца: нечасто — тахикардия, AV-блокада I степени, синусовая брадикардия, застойная сердечная недостаточность; редко — удлинение интервала Q–T, синусовая тахикардия, синусовая аритмия.
Со стороны сосудов: нечасто — артериальная гипотензия, АГ, приливы, гиперемия, ощущение холода в конечностях.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — фаринголарингеальная боль; нечасто — одышка, носовое кровотечение, кашель, заложенность носа, ринит, храп, сухость слизистой оболочки носа; редко — отек легких, ощущение спазма в горле, ларингоспазм, апноэ, ателектаз, бронхиолит, икота, фиброз легких, зевота; частота неизвестна — угнетение дыхания.
Со стороны пищеварительной системы: часто — рвота, тошнота, запор, диарея, метеоризм, вздутие живота, сухость во рту, гастроэнтерит; нечасто — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гиперсекреция слюны, гипестезия полости рта, холецистит, холелитиаз, колит, желудочно-кишечное кровотечение, мелена, отек языка, ректальное кровотечение; редко — асцит, панкреатит, отек языка, дисфагия, афтозный с томатит, язва пищевода, периодонтальный абсцесс.
Со стороны гепатобилиарной системы: нечасто — повышенный уровень печеночных ферментов*; редко — желтуха; очень редко — печеночная недостаточность, гепатит.
Со стороны кожи и подкожной ткани: часто — пролежни; нечасто — папулезная сыпь, крапивница, гипергидроз, зуд, алопеция, сухость кожи, экзема, гирсутизм, язвы кожи, везикуло-буллезная сыпь; редко — синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, холодный пот, эксфолиативный дерматит, лихеноидный дерматит, меланоз, расстройства со стороны ногтей, петехиальная сыпь, пурпура, пустулезная сыпь, атрофия кожи, некроз кожи, кожные и подкожные узелки.
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани: часто — мышечные судороги, артралгия, боль в спине, боль в конечностях, спазмы мышц шеи; нечасто — отек суставов, миалгия, подергивание мышц, боль в шее, скованность мышц; редко — рабдомиолиз.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: нечасто — недержание мочи, дизурия, альбуминурия, гематурия, образование камней в почках, нефрит; редко — почечная недостаточность, олигурия, задержка мочи, ОПН, гломерулонефрит, пиелонефрит.
Со стороны половой системы и молочных желез: часто — эректильная дисфункция, импотенция; нечасто — половая дисфункция, задержка эякуляции, дисменорея, боль в молочных железах, лейкорея, меноррагия, метрорагия; редко — аменорея, выделение из молочных желез, увеличение молочных желез, гинекомастия, цервицит, баланит, эпидидимит.
Со стороны организма в целом и реакции в месте введения: часто — периферический отек, отек, нарушение походки, падение, ощущение опьянения, необычные ощущения, повышенная утомляемость; нечасто — генерализованный отек, отек лица, скованность в груди, боль, жар, жажда, озноб, общая слабость, недомогание, абсцесс, воспаление жировой ткани, реакции фоточувствительности; редко — гранулема, преднамеренное причинение вреда, забрюшинный фиброз, шок.
Лабораторные исследования: часто — увеличение массы тела; нечасто — повышение уровня КФК, креатинина, глюкозы в крови, уменьшение количества тромбоцитов, снижение уровня калия в крови, уменьшение массы тела; редко — уменьшение количества лейкоцитов в крови.
*Повышение уровня АлАТ и АсАТ.
У некоторых пациентов после прекращения краткосрочной или длительной терапии прегабалином наблюдались симптомы отмены препарата. Сообщалось о таких симптомах: бессонница, головная боль, тошнота, тревожность, диарея, гриппоподобный синдром, судороги, нервозность, депрессия, боль, гипергидроз и головокружение. Данные симптомы могут свидетельствовать о лекарственной зависимости. Эту информацию следует сообщить пациенту перед началом терапии.
Данные об отмене прегабалина после длительного применения указывают на то, что частота возникновения и степень тяжести симптомов отмены могут быть дозозависимыми (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ).
Дети. Профиль безопасности прегабалина, установленный в ходе пяти исследований, проведенных с участием педиатрических пациентов с парциальными судорожными приступами с вторичной генерализацией или без таковой (12-недельное исследование эффективности и безопасности у пациентов в возрасте от 4 до 16 лет, n=295; 14-дневное исследование эффективности и безопасности у пациентов в возрасте от 1 мес до менее 4 лет, n=175; исследование фармакокинетических параметров и переносимости препарата, n=65, и два открытых исследования безопасности продолжительностью 1 год, n=54 и n=431), был подобен профилю, который наблюдался в исследованиях у взрослых пациентов с эпилепсией. Наиболее распространенными побочными реакциями, которые наблюдались в 12-недельном исследовании терапии прегабалином, были сонливость, пирексия, инфекции верхних дыхательных путей, повышение аппетита, увеличение массы тела и назофарингит. Наиболее распространенными побочными реакциями, которые наблюдались в 14-дневном исследовании терапии прегабалином, были сонливость, инфекции верхних дыхательных путей и пирексия (см. Фармакодинамика, Фармакокинетика и ПРИМЕНЕНИЕ).
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях. Сообщение о побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет важное значение. Это позволяет проводить мониторинг соотношения польза/риск при применении этого лекарственного средства. Медицинским и фармацевтическим работникам, а также пациентам или их законным представителям следует сообщать о всех случаях подозреваемых побочных реакций и отсутствии эффективности лекарственного средства через Автоматизированную информационную систему по фармаконадзору по ссылке: https://aisf.dec.gov.ua.
Особые указания
пациенты с сахарным диабетом. Согласно современной клинической практике некоторым пациентам с сахарным диабетом, масса тела которых увеличилась при применении прегабалина, может потребоваться коррекция дозы гипогликемических лекарственных средств.
Реакции гиперчувствительности. Сообщалось о развитии реакций гиперчувствительности, в том числе ангионевротического отека. При наличии таких симптомов ангионевротического отека, как отек лица, периоральный отек или отек верхних дыхательных путей, следует немедленно прекратить применение прегабалина.
Реакции со стороны кожи. В связи с применением прегабалина редко сообщалось о тяжелых кожных побочных реакциях, включая синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, которые могут быть опасными для жизни или привести к летальному исходу. При назначении лекарственного средства пациентам следует сообщить о признаках и симптомах и внимательно следить за кожными реакциями. Если появляются признаки и симптомы, указывающие на эти реакции, следует немедленно отменить применение прегабалина и рассмотреть альтернативное лечение (при необходимости).
Головокружение, сонливость, потеря сознания, спутанность сознания и нарушение психики. Применение прегабалина сопровождалось появлением головокружения и сонливости, что может повысить риск возникновения травматических случаев (падений) у пациентов пожилого возраста. Сообщалось о потере сознания, спутанности сознания, а также нарушениях психики. Поэтому пациентам следует посоветовать соблюдать осторожность, пока им не станут известны возможные влияния лекарственного средства.
Расстройства зрения. В ходе контролируемых исследований нечеткость зрения чаще наблюдалась у пациентов, применявших прегабалин, чем у пациентов, получавших плацебо. В большинстве случаев это явление исчезало при продолжении терапии. В ходе клинических исследований, в которых проводилось офтальмологическое обследование, частота случаев ухудшения остроты зрения и изменения поля зрения была выше у пациентов, применявших прегабалин, по сравнению с пациентами из группы плацебо; частота возникновения изменений глазного дна была выше у пациентов из группы плацебо (см. Фармакодинамика). В послерегистрационный период сообщали о побочных реакциях со стороны органов зрения, включая потерю зрения, нечеткость зрения или другие изменения остроты зрения, многие из которых были временными. Отмена приема прегабалина может привести к исчезновению или уменьшению выраженности этих симптомов со стороны органа зрения.
Почечная недостаточность. Сообщалось о случаях почечной недостаточности. Иногда этот эффект был обратимым после отмены прегабалина.
Отмена сопутствующих противоэпилептических лекарственных средств. Данных об отмене сопутствующих противоэпилептических препаратов после достижения контроля над судорогами в результате добавления к лечению прегабалина недостаточно, чтобы перейти к монотерапии прегабалином.
Симптомы отмены. У некоторых пациентов наблюдались симптомы отмены после прекращения кратко- или долгосрочного лечения прегабалином. Сообщалось о таких явлениях: бессонница, головная боль, тошнота, тревожность, диарея, гриппоподобный синдром, нервозность, депрессия, боль, судороги, гипергидроз и головокружение. Эту информацию следует сообщить пациенту перед началом лечения.
Судороги, в частности эпилептический статус и большие судорожные припадки, могут возникать во время лечения прегабалином или вскоре после прекращения его применения.
Данные об отмене прегабалина после длительного применения указывают на то, что частота возникновения и степень тяжести симптомов отмены могут зависеть от дозы.
Застойная сердечная недостаточность. Сообщалось о застойной сердечной недостаточности у некоторых пациентов, принимавших прегабалин. Такая реакция часто наблюдалась при лечении прегабалином нейропатической боли у пациентов пожилого возраста с сердечно-сосудистыми нарушениями. Следует с осторожностью применять прегабалин у таких пациентов. При прекращении приема прегабалина это явление может исчезнуть.
Лечение нейропатической боли центрального происхождения вследствие повреждения спинного мозга. Во время лечения нейропатической боли центрального происхождения вследствие повреждения спинного мозга частота возникновения побочных реакций в общем, побочных реакций со стороны ЦНС и особенно сонливости была повышенной. Это может быть связано с аддитивным действием сопутствующих лекарственных средств (например антиспастических препаратов), которые необходимы для лечения этого состояния. Это обстоятельство следует учитывать при назначении прегабалина таким пациентам.
Угнетение дыхания. Сообщалось о случаях тяжелого угнетения дыхания в связи с применением прегабалина. Пациенты с нарушенной дыхательной функцией, респираторными или неврологическими заболеваниями, почечной недостаточностью, одновременным применением депрессантов ЦНС и пожилого возраста могут иметь более высокий риск возникновения такой тяжелой побочной реакции. Для этих пациентов может потребоваться корректировка дозы.
Суицидальное мышление и поведение. Сообщалось о случаях суицидального мышления и поведения у пациентов, получавших лечение противоэпилептическими препаратами по поводу определенных показаний. Метаанализ рандомизированных плацебо-контролируемых исследований противоэпилептических препаратов также показал незначительное повышение риска появления суицидального мышления и поведения. В постмаркетинговом периоде у пациентов, применявших прегабалин, наблюдались случаи суицидальных мыслей и поведения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Эпидемиологическое исследование с использованием дизайна самоконтролируемого исследования (сравнение периодов лечения с периодами без лечения у отдельного лица) продемонстрировало повышенный риск новых проявлений суицидального поведения и смерти в результате самоубийства у пациентов, применявших прегабалин. Пациентам (и их опекунам) рекомендуется обратиться за медицинской помощью при возникновении суицидальных мыслей или суицидального поведения.
Необходимо тщательно наблюдать пациентов относительно появления признаков суицидального мышления и поведения и назначать соответствующее лечение в случае их возникновения. Пациенты (и лица, ухаживающие за ними) должны обратиться за медицинской помощью в случае появления признаков суицидального мышления или поведения.
Ухудшение функции нижних отделов ЖКТ. Сообщалось о явлениях, связанных с ухудшением функции нижних отделов ЖКТ (например непроходимость кишечника, паралитическая непроходимость кишечника, запор) вследствие приема прегабалина вместе с лекарственными средствами, которые могут вызвать запоры, например опиоидными анальгетиками. При комбинированном применении прегабалина и опиоидов следует принять меры для профилактики запоров (особенно у женщин и пациентов пожилого возраста).
Одновременное применение с опиоидами. Лекарственное средство следует с осторожностью применять одновременно с опиоидами из-за риска угнетения функции ЦНС (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). В исследовании случай-контроль лиц, применяющих опиоиды, повышенный риск смертности, связанной с опиоидами, был у пациентов, применявших прегабалин одновременно с опиоидом, по сравнению с таковым при применении только опиоидов (скорректированное соотношение шансов (aOR), 1,68 (95% ДИ 1,19–2,36)). Такой повышенный риск наблюдался при низких дозах прегабалина (≤300 мг, 1,52 aOR (95% ДИ 1,04–2,22)) с тенденцией к повышению риска при высоких дозах прегабалина (>300 мг, 2,55 aOR (95% ДИ 1,24–5,06)). Неправильное применение, злоупотребление или зависимость. Прегабалин может вызывать лекарственную зависимость, в том числе при применении в терапевтических дозах. Сообщалось о случаях неправильного применения и злоупотребления. Пациенты со злоупотреблением различными веществами в анамнезе находятся в группе повышенного риска неправильного применения, злоупотребления или зависимости от прегабалина, поэтому таким пациентам следует применять прегабалин с осторожностью. Перед назначением лекарственного средства следует тщательно оценить пациента относительно риска неправильного применения, злоупотребления или зависимости от прегабалина. Во время лечения необходимо наблюдать пациента для выявления симптомов неправильного применения, злоупотребления или зависимости от прегабалина, таких как развитие привыкания, превышение назначенной дозы и поведение, направленное на получение лекарственного средства.
Энцефалопатия. Случаи энцефалопатии возникали преимущественно у пациентов с сопутствующими заболеваниями, которые могут вызвать энцефалопатию.
Женщины репродуктивного возраста/контрацепция. Применение прегабалина в I триместр беременности может вызвать серьезные врожденные дефекты у эмбриона. Лекарственное средство не следует применять в период беременности, за исключением случаев, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Женщины репродуктивного возраста должны использовать эффективные средства контрацепции во время лечения (см. Применение в период беременности или кормления грудью)
Применение в период беременности или кормления грудью
Женщины репродуктивного возраста/контрацепция. Поскольку потенциальный риск для человека неизвестен, женщинам репродуктивного возраста следует использовать эффективные средства контрацепции.
Беременность. В ходе исследований на животных была продемонстрирована репродуктивная токсичность.
Доказано, что прегабалин проникает через плаценту у крыс (см. Фармакокинетика). Прегабалин может проникать через плаценту человека.
Основные врожденные пороки развития (ОВПР). Данные скандинавского обсервационного исследования более 2700 беременностей, проходивших с получением прегабалина в I триместр, показали высшую распространенность ОВПР среди детей (живорожденных или мертворожденных) женщин, применявших прегабалин, по сравнению с популяцией, которая его не получала (5,9% против 4,1%).
Риск ОВПР в популяции, применявшей прегабалин в I триместр, был несколько выше по сравнению с не применявшей его популяцией (скорректированный коэффициент распространенности и 95% ДИ: 1,14 (0,96–1,35)), а также по сравнению с популяцией, применявшей ламотриджин (1,29 (1,01–1,65)) или дулоксетин (1,39 (1,07–1,82)).
Анализ конкретных пороков развития показал более высокие риски пороков развития нервной системы, глаз, орофациальных щелей, системы мочеиспускания и половых органов, но цифры были небольшими, а оценки неточными.
Лекарственное средство не следует применять в период беременности, кроме случаев крайней необходимости (если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода).
Кормление грудью. Прегабалин попадает в грудное молоко (см. Фармакокинетика). Неизвестно, влияет ли прегабалин на новорожденных/детей грудного возраста. Необходимость прекращения грудного вскармливания или прекращения применения лекарственного средства следует рассматривать в каждом частном случае, при этом следует учитывать как пользу грудного вскармливания для ребенка, так и пользу терапии для матери.
Репродуктивная функция. Нет клинических данных о влиянии прегабалина на репродуктивную функцию женщин.
Не выявлено влияния прегабалина на подвижность сперматозоидов у здоровых добровольцев мужского пола в дозе 600 мг в течение 3-месячного лечения.
Исследование фертильности продемонстрировало наличие негативного влияния на репродуктивную функцию самок крыс и наличие негативного влияния на репродуктивную функцию и развитие самцов крыс. Клиническая значимость этих результатов неизвестна.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат может оказывать незначительное или умеренное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. Препарат может вызвать головокружение и сонливость и может влиять на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. Поэтому пациентам следует рекомендовать воздерживаться от управления транспортными средствами или работы со сложной техникой или от другой потенциально опасной деятельности, пока не станет известно, как этот препарат влияет на их способность к выполнению такой деятельности.
Взаимодействия
поскольку прегабалин преимущественно экскретируется в неизмененном виде с мочой, подвергается незначительному метаболизму в организме человека (≤2% дозы выводится с мочой в виде метаболитов), не ингибирует in vitro метаболизм других препаратов и не связывается с белками плазмы крови, то маловероятно, что прегабалин может вызывать фармакокинетическое взаимодействие или быть объектом такого взаимодействия.
Исследования взаимодействия лекарственных средств проводили только у взрослых пациентов.
Исследования in vivo и популяционный фармакокинетический анализ. В исследованиях in vivo не отмечено значимого клинического фармакокинетического взаимодействия между прегабалином и фенитоином, карбамазепином, вальпроевой кислотой, ламотригином, габапентином, лоразепамом, оксикодоном или этанолом. Популяционный фармакокинетический анализ показал, что пероральные противодиабетические средства, диуретики, инсулин, фенобарбитал, тиагабин и топирамат не оказывают клинически значимого влияния на клиренс прегабалина.
Пероральные контрацептивы, норэтистерон и/или этинилэстрадиол. Одновременное применение прегабалина с оральными контрацептивами, норэтистероном и/или этинилэстрадиолом, не влияет на фармакокинетику равновесного состояния этих препаратов.
Лекарственные средства, влияющие на ЦНС. Прегабалин может потенцировать эффект этанола и лоразепама. В период постмаркетингового наблюдения сообщалось о случаях дыхательной недостаточности, комы и смерти у пациентов, принимавших прегабалин вместе с другими лекарственными средствами, угнетающими функцию ЦНС. Прегабалин, вероятно, усиливает нарушения когнитивных и основных двигательных функций, вызванных применением оксикодона.
Взаимодействия у пациентов пожилого возраста. Специальные исследования фармакодинамического взаимодействия с участием добровольцев пожилого возраста не проводились.
Передозировка
наиболее частыми отмеченными побочными реакциями в случае передозировки прегабалином были сонливость, спутанность сознания, возбуждение и беспокойство.
Также сообщали о судорогах. Изредка сообщалось о случаях комы.
Лечение передозировки прегабалином заключается в общих поддерживающих мероприятиях и, при необходимости, может включать гемодиализ (см. ПРИМЕНЕНИЕ, таблица).
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.