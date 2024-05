фармакодинамика. Действующее вещество прегабалин является аналогом гамма-аминомасляной кислоты ((S)-3-(аминометил)-5-метилгексановая кислота).

Механизм действия . Прегабалин связывается с дополнительной субъединицей (α 2 -δ-белок) потенциалзависимых кальциевых каналов в ЦНС.

Клиническая эффективность и безопасность

Нейропатическая боль. В ходе исследований была продемонстрирована эффективность прегабалина для лечения диабетической нейропатии, постгерпетической невралгии и поражения спинного мозга. Его эффективность при других видах нейропатической боли не изучалась.

Прегабалин изучали в процессе 10 контролируемых клинических исследований продолжительностью до 13 нед с режимом дозирования прегабалина 2 раза в сутки и в процессе исследований продолжительностью до 8 нед с режимом дозирования 3 раза в сутки. В целом, профили безопасности и эффективности для режимов дозировки 2 раза в сутки и 3 раза в сутки были подобными.

В процессе клинических исследований длительностью до 12 нед, в которых лекарственное средство применяли для лечения нейропатической боли, уменьшение боли периферического и центрального происхождения наблюдалось после первой недели и сохранялось в течение всего периода лечения.

В процессе контролируемых клинических исследований периферической нейропатической боли у 35% пациентов, применявших прегабалин, и у 18% пациентов, получавших плацебо, наблюдалось улучшение на 50% по шкале оценки боли. Среди пациентов, у которых не возникала сонливость, такое улучшение наблюдалось у 33% пациентов, применявших прегабалин, и у 18% пациентов из группы плацебо. Среди пациентов с сонливостью доля пациентов, ответивших на терапию, составляла 48% в группе прегабалина и 16% в группе плацебо.

В процессе контролируемого клинического исследования нейропатической боли центрального происхождения у 22% пациентов, применявших прегабалин, и у 7% пациентов, получавших плацебо, наблюдалось улучшение на 50% по шкале оценки боли.

Эпилепсия. Дополнительная терапия. Прегабалин изучали в процессе 3 контролируемых клинических исследований продолжительностью 12 нед с режимом дозирования 2 раза в сутки или 3 раза в сутки. В целом, профили безопасности и эффективности для режимов дозировки 2 раза в сутки и 3 раза в сутки были подобными.

Уменьшение частоты судорожных приступов наблюдалось уже на первой неделе.

Дети. Эффективность и безопасность применения прегабалина в качестве вспомогательного средства при эпилепсии для детей в возрасте младше 12 лет и подростков не установлены. Побочные реакции, наблюдавшиеся в исследовании по изучению фармакокинетики и переносимости, в которое были включены пациенты в возрасте от 3 мес до 16 лет (n=65) с парциальными судорожными приступами, были подобны побочным реакциям у взрослых. Результаты 12-недельного плацебо-контролируемого исследования с участием 295 детей от 4 до 16 лет и 14-дневного плацебо-контролируемого исследования с участием 175 детей в возрасте от 1 мес до <4 лет, целью которых была оценка эффективности и безопасности прегабалина как дополнительной терапии парциальных судорожных приступов, и двух открытых исследований безопасности продолжительностью 1 год с участием 54 и 431 ребенка соответственно в возрасте от 3 мес до 16 лет с эпилепсией указывают на то, что такие побочные реакции как пирексия и инфекции верхних дыхательных путей у детей наблюдаются чаще, чем у взрослых пациентов с эпилепсией (см. Фармакокинетика, ПРИМЕНЕНИЕ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

В 12-недельном плацебо-контролируемом исследовании детям (в возрасте от 4 до 16 лет) назначали прегабалин по 2,5 мг/кг/сут (максимум 150 мг/сут), прегабалин по 10 мг/кг/сут (максимум 600 мг/сут) или плацебо. По крайней мере, уменьшение парциальных судорожных приступов на 50% по сравнению с исходным уровнем наблюдалось у 40,6% пациентов, применявших прегабалин в дозе 10 мг/кг в сутки (р=0,0068 по сравнению с плацебо), 29,1% пациентов, применявших прегабалин в дозе 2,5 мг/кг/сут (р=0,2600 по сравнению с плацебо), и 22,6% получавших плацебо.

В 14-дневном плацебо-контролируемом исследовании детям (в возрасте от 1 мес до <4 лет) назначали прегабалин 7 мг/кг/сут, прегабалин 14 мг/кг/сут или плацебо. Медианная суточная частота судорог на исходном уровне и на заключительном визите составляла соответственно 4,7 и 3,8 для прегабалина в дозе 7 мг/кг/сутки, 5,4 и 1,4 для прегабалина в дозе 14 мг/кг/сут и 2 ,9 и 2,3 для плацебо. Прегабалин в дозе 14 мг/кг/сут значительно уменьшал логарифмически преобразованную частоту парциальных судорожных приступов по сравнению с плацебо (p=0,0223); Прегабалин в дозе 7 мг/кг/сут не продемонстрировал улучшение по сравнению с плацебо.

В 12-недельном плацебо-контролируемом исследовании пациентов с первичными генерализованными тонико-клоническими приступами 219 пациентам в возрасте от 5 до 65 лет (из них 66 в возрасте от 5 до 16 лет) был назначен как вспомогательная терапия прегабалин в дозе 5 мг/кг/сут (максимум 300 мг/сут) или 10 мг/кг/сут (максимум 600 мг/сут) или плацебо. Снижение частоты первичных генерализованных тонико-клонических приступов по крайней мере на 50% наблюдалось у 41,3%, 38,9% и 41,7% пациентов, получавших прегабалин в дозе 5 мг/кг/сут, 10 мг/кг/сут и плацебо соответственно.

Монотерапия (у пациентов с впервые диагностированным заболеванием). Прегабалин изучали в ходе 1 контролируемого клинического исследования продолжительностью 56 нед с режимом дозировки 2 раза в сутки. При применении прегабалина не был достигнут одинаковый уровень эффективности по сравнению с применением ламотриджина, согласно оценке через 6 мес по конечной точке — отсутствие судорожных приступов. Прегабалин и ламотриджин были одинаково безопасны и хорошо переносились.

Генерализованное тревожное расстройство. Прегабалин изучали в ходе 6 контролируемых исследований продолжительностью 4–6 нед, одного исследования продолжительностью 8 нед с участием пациентов пожилого возраста и одного длительного исследования профилактики рецидива с двойной слепой фазой профилактики рецидива продолжительностью 6 мес.

Уменьшение выраженности симптомов генерализованного тревожного расстройства в соответствии с шкалой Гамильтона для оценки тревожности (HAM-A) наблюдалось уже на неделе 1.

В ходе контролируемых клинических исследований (продолжительностью 4–8 нед) у 52% пациентов, применявших прегабалин, и у 38% пациентов из группы плацебо наблюдалось улучшение не менее чем на 50% по общему количеству баллов по шкале HAM-A от исходного уровня до конечной точки.

В ходе контролируемых исследований нечеткость зрения чаще наблюдалась у пациентов, применявших прегабалин, чем у пациентов, получавших плацебо. В большинстве случаев это явление исчезало при продолжении терапии. Офтальмологическое обследование (включая проверку остроты зрения, формальную проверку поля зрения и исследование глазного дна при расширенном зрачке) в рамках контролируемых клинических исследований выполнялось более 3600 пациентов. Среди этих пациентов острота зрения ухудшилась у 6,5% пациентов в группе прегабалина и 4,8% пациентов в группе плацебо. Изменения поля зрения выявлены у 12,4% пациентов, применявших прегабалин, и у 11,7% пациентов из группы плацебо. Изменения глазного дна выявлены у 1,7% пациентов, применявших прегабалин, и у 2,1% пациентов в группе плацебо.

Фибромиалгия. Эффективность прегабалина была установлена в одном 14-недельном двойном слепом плацебо-контролируемом мультицентровом исследовании (F1) и в одном 6-недельном рандомизированном исследовании отмены (F2). В эти исследования привлекались пациенты с диагнозом «фибромиалгия» на основе критериев Американской коллегии ревматологов (распространенная боль в течение 3 мес в анамнезе и боль, имеющаяся в 11 или более из 18 специфических болевых точек). Исследования продемонстрировали снижение выраженности боли по визуальной аналоговой шкале. Улучшение дополнительно было продемонстрировано по общей оценке пациента и опросу влияния фибромиалгии.

Дети. Было проведено плацебо-контролируемое исследование продолжительностью 15 нед с участием 107 детей в возрасте 12–17 лет с фибромиалгией, применявших прегабалин в дозе 75–450 мг/сут. По результатам оценки первичной конечной точки эффективности (изменение общей интенсивности боли от базового уровня до недели 15; рассчитаное с помощью 11-балльной шкалы оценки) было продемонстрировано численно большее улучшение состояния пациентов, применявших прегабалин, по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо, но это улучшение не достигло статистической значимости. Наиболее частыми побочными реакциями, которые наблюдались в клинических исследованиях, были головокружение, тошнота, головная боль, увеличение массы тела и утомляемость. Общий профиль безопасности у подростков был подобен таковому у взрослых с фибромиалгией.

Фармакокинетика. Фармакокинетические показатели прегабалина в равновесном состоянии подобны у здоровых добровольцев, пациентов с эпилепсией, которые применяют противоэпилептические препараты, и пациентов с хронической болью.

Абсорбция . Прегабалин быстро всасывается при пероральном введении натощак и достигает C max в плазме крови в течение 1 ч после разового и многократного применения. Рассчитанная биодоступность прегабалина при пероральном применении составляет 90% и более и не зависит от дозы. После повторного применения равновесное состояние достигается через 24–48 ч. Скорость всасывания прегабалина снижается при одновременном приеме с пищей, в результате чего C max уменьшается примерно на 25–30%, а время достижения C max увеличивается примерно до 2,5 ч. Однако применение прегабалина с пищей не оказывало клинически значимого влияния на объем абсорбции.

Распределение . В ходе доклинических исследований показано, что прегабалин легко проникает через ГЭБ у мышей, крыс и обезьян. Установлено, что прегабалин проникает через плаценту у крыс и выделяется в молоко крыс в период лактации. У человека условный объем распределения прегабалина после перорального приема составляет около 0,56 л/кг. Прегабалин не связывается с белками плазмы крови.

Метаболизм . У человека прегабалин подвергается незначительному метаболизму. После введения дозы радиоактивно меченного прегабалина около 98% радиоактивности выводится с мочой в неизмененном виде. N-метилированный дериват прегабалина (основной метаболит прегабалина, который определяется в моче) составил 0,9% введенной дозы.

Выведение . Прегабалин выводится из системного кровообращения главным образом за счет экскреции почками в неизмененном виде. T ½ прегабалина составляет 6,3 ч. Плазменный и почечный клиренс прегабалина прямо пропорциональны клиренсу креатинина (см.Фармакокинетика, Почечная недостаточность). Пациентам с нарушением функции почек или которым проводят гемодиализ, необходимо корректировать дозу препарата (см. ПРИМЕНЕНИЕ, таблица).

Линейность/нелинейность . Фармакокинетика прегабалина является линейной для всего рекомендованного интервала доз. Межсубъектная фармакокинетическая вариабельность для прегабалина является низкой (<20%). Фармакокинетика многократных доз предсказуема на основании данных разового дозирования. Таким образом, нет необходимости в регулярном мониторинге концентрации прегабалина в плазме крови.

Фармакокинетика у отдельных групп пациентов

Пол . Результаты клинических исследований свидетельствуют об отсутствии клинически значимое влияние пола на концентрацию прегабалина в плазме крови .

Нарушение функции почек . Клиренс прегабалина прямо пропорционален клиренсу креатинина. Кроме того, прегабалин эффективно удаляется из плазмы крови при гемодиализе (после 4 ч гемодиализа концентрации прегабалина в плазме крови снижаются примерно на 50%). Поскольку выделение почками является основным путем выведения препарата, пациентам с нарушением функции почек необходимо снижать дозу препарата, а после гемодиализа — принимать дополнительную дозу (см. ПРИМЕНЕНИЕ, таблица).

Нарушение функции печени . Специальные фармакокинетические исследования с участием пациентов с нарушением функции печени не проводились. Поскольку прегабалин не подвергается существенному метаболизму и выводится преимущественно в неизмененном виде с мочой, то маловероятно, чтобы нарушение функции печени могло влиять на концентрацию прегабалина в плазме крови.

Дети. Фармакокинетику прегабалина оценивали с участием детей с эпилепсией (возрастные группы: от 1 до 23 мес, от 2 до 6 лет, от 7 до 11 лет и от 12 до 16 лет) при применении доз 2,5 мг/кг/сут, 5 мг/кг/сут, 10 мг/кг/сут и 15 мг/кг/сут в процессе исследования параметров фармакокинетики и переносимости.

После перорального применения прегабалина детям натощак T max в плазме крови был в целом аналогичным во всех возрастных группах и составлял от 0,5 ч до 2 ч после приема.

Значения C max и AUC прегабалина увеличивались линейно с повышением дозы в каждой возрастной группе. У детей с массой тела до 30 кг значение AUC было ниже на 30%, что обусловлено увеличением на 43% клиренса, скорректированного по массе тела, у этих пациентов по сравнению с пациентами с массой тела ≥30 кг.

Конечный Т ½ прегабалина составлял в среднем примерно 3–4 ч у детей в возрасте до 6 лет и 4–6 ч у детей в возрасте от 7 лет.

В процессе популяционного фармакокинетического анализа было показано, что клиренс креатинина был значимой ковариатой для клиренса перорально введенного прегабалина, а масса тела была значимой ковариатой для кажущегося объема распределения перорально введенного прегабалина, и эта связь была аналогичной у детей и взрослых пациентов.

Фармакокинетику прегабалина у пациентов в возрасте до 3 мес не изучали (см. Фармакодинамика, ПРИМЕНЕНИЕ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Пациенты пожилого возраста. Клиренс прегабалина имеет тенденцию к уменьшению с возрастом. Такое уменьшение клиренса прегабалина при его применении перорально согласуется с уменьшением клиренса креатинина, связанным с увеличением возраста. Пациентам с нарушениями функции почек, связанными с возрастом, может потребоваться снижение дозы прегабалина (см. ПРИМЕНЕНИЕ, таблица).

Кормление грудью. Фармакокинетику прегабалина при его применении в дозе 150 мг каждые 12 ч (суточная доза 300 мг) оценивали у 10 женщин, которые кормили грудью, по меньшей мере через 12 нед после родов. Кормление грудью не влияло или оказывало незначительное влияние на фармакокинетические показатели прегабалина. Прегабалин попадал в грудное молоко, при этом его средние концентрации в равновесном состоянии составляли около 76% концентраций в плазме крови матери. Рассчитанная доза, получаемая младенцем с грудным молоком (при среднем потреблении молока 150 мл/кг/сут) от женщины, принимающей прегабалин в дозе 300 мг/сут или в максимальной дозе 600 мг/сут, составляет 0,31 или 0,62 мг/кг/сут соответственно. Эти рассчитанные дозы составляют примерно 7% от общей суточной дозы матери в пересчете на мг/кг.