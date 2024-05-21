Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонSVR физиопюр очищающая мицеллярная вода (SVR Physiopure cleansing micellar water) SVR физиопюр очищающая мицеллярная вода (SVR Physiopure cleansing micellar water) (323531) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 401,74 грн Без рецепта 1 шт от 401,74 грн 1 шт от 529,20 грн В наличии в 27 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Lab. SVR Объем 200 мл Косметические средства 1.2. Термальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьон