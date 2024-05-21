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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонSVR физиопюр очищающая мицеллярная вода (SVR Physiopure cleansing micellar water)

SVR физиопюр очищающая мицеллярная вода (SVR Physiopure cleansing micellar water) (323531) - инструкция по применению Косметические средства

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SVR физиопюр очищающая мицеллярная вода (SVR Physiopure cleansing micellar water)
Цена в городе Киев
от 401,74 грн
Без рецепта
1 шт от 401,74 грн 1 шт от 529,20 грн
В наличии в 27 аптеках
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Производитель
Объем
200 мл
Косметические средства
1.2. Термальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьон