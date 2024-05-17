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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонSVR ФИЗИОПЮР ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА тм "Laboratoires SVR"Цены в аптеках

SVR ФИЗИОПЮР ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Запорожье (449207) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
471,00
Экономия: -62,00 грн
409,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 58 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
525,78
Экономия: -94,67 грн
431,11 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 58 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
472,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
505,63
Экономия: -49,41 грн
456,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
493,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 58 мин
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
489,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
454,69 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
455,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (2)
455,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
490,91 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
459,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
491,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
453,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (3)
443,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
486,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
446,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
447,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
445,37 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
454,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
459,58 грн