перед применением лекарственного средства необходимо тщательно вымыть руки.

Реакции со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Как и другие препараты местного действия, Дорзитим может абсорбироваться системно. Поскольку тимолол является блокатором бета-адренорецепторов, возможно развитие побочных реакций, возникающих при системном применении таких препаратов, включая ухудшение течения стенокардии Принцметала, тяжелые нарушения центрального и периферического кровообращения, а также артериальную гипотензию. При сердечной недостаточности необходимо проводить соответствующий мониторинг перед назначением лекарственного средства Дорзитим. Следует наблюдать пациентов с тяжелыми заболеваниями сердца в анамнезе относительно появления симптомов сердечной недостаточности, а также проверять показатели пульса. Сообщалось о развитии реакций со стороны дыхательной системы и сердца, включая смерть вследствие бронхоспазма и редко — смерть в результате сердечной недостаточности, после применения тимолола малеата.

Нарушение функции печени. Поскольку нет данных о применении лекарственного средства у пациентов с нарушением функции печени, следует с осторожностью назначать им препарат.

Иммунологические реакции и реакции гиперчувствительности. Как и другие лекарственные средства местного действия, Дорзитим может абсорбироваться системно. Дорзоламид, как и сульфонамиды, содержит сульфонамидную группу, поэтому возможно развитие побочных реакций, которые наблюдаются при системном применении сульфонамидных препаратов. При появлении признаков серьезных реакций или реакций гиперчувствительности следует прекратить применение лекарственного средства.

При применении лекарственного средства наблюдались местные побочные реакции со стороны органа зрения, которые подобны реакциям при применении дорзоламида гидрохлорида. При развитии таких реакций следует рассмотреть вопрос об отмене Дорзитима.

Пациенты с атопией или анафилактической реакцией на многочисленные аллергены в анамнезе при применении блокаторов бета-адренорецепторов могут быть более чувствительными к таким аллергенам при случайном, диагностическом или терапевтическом повторном контакте. Для таких пациентов обычные дозы эпинефрина для устранения аллергических реакций могут быть неэффективными.

Прекращение лечения. Как и при применении блокаторов бета-адренорецепторов системного действия, следует постепенно прекращать применение офтальмологического тимолола при необходимости отмены лекарственного средства пациентам с ИБС.

Дополнительные эффекты блокаторов бета-адренорецепторов. Применение блокаторов бета-адренорецепторов может маскировать определенные симптомы гипогликемии у пациентов с сахарным диабетом или гипогликемией, а также симптомы гипертиреоза. Внезапное прекращение применения блокаторов бета-адренорецепторов может приводить к ухудшению симптоматики. Лечение блокаторами бета-адренорецепторов может обострять симптоматику при миастении гравис.

Дополнительные эффекты ингибирования карбоангидразы. Применение ингибиторов карбоангидразы связывают с развитием уролитиаза в результате нарушений кислотно-основного баланса, особенно у пациентов с мочекаменной болезнью в анамнезе. Хотя нарушений кислотно-основного баланса при применении Дорзитима не наблюдалось, редко сообщалось о развитии уролитиаза. Поскольку ингибитор карбоангидразы при местном применении абсорбируется системно, пациенты с мочекаменной болезнью в анамнезе могут иметь более высокий риск развития уролитиаза при применении лекарственного средства Дорзитим.

Другие особенности. Лечение пациентов с острой открытоугольной глаукомой требует применения других терапевтических средств дополнительно к препаратам, снижающим глазное давление.

Применение лекарственного средства Дорзитим у пациентов с острой открытоугольной глаукомой не изучалось.

При применении дорзоламида сообщалось о возникновении отека роговицы и необратимой декомпенсации заболеваний роговицы у пациентов с уже существующими хроническими патологиями роговицы и/или внутриглазным оперативным вмешательством в анамнезе. Дорзоламид для местного применения следует назначать с осторожностью у этих пациентов.

О развитии отслойки сосудистой оболочки глаза, которая сопровождалось окулярной гипотонией, сообщалось после проведения фильтрационных процедур с назначением лечения водными супрессантами.

Использование контактных линз. В состав лекарственного средства входит бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение глаз. Следует снять контактные линзы перед закапыванием лекарственного средства и надевать через как минимум 15 мин после применения препарата. Известно, что бензалкония хлорид может изменять цвет мягких контактных линз.

Как и при применении других противоглаукомных препаратов, сообщалось о снижении чувствительности к тимолола малеату для местного применения при длительном лечении. Известно, что у пациентов не наблюдалось значимой разницы среднего показателя внутриглазного давления после начальной стабилизации давления.

Применение в период беременности и кормления грудью. Лекарственное средство не применяют в период беременности.

Неизвестно, экскретируется ли дорзоламид в грудное молоко. Тимолол секретируется с грудным молоком. Поэтому на период лечения следует прекратить кормление грудью.

Дети. Не применяют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследований влияния лекарственного средства на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами не проводили. Однако, учитывая приведенные побочные реакции, следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами.