Дорзитим (Dorzitim) (322760) - инструкция по применению ATC-классификация
Дорзитим инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. В состав лекарственного средства входят два действующих вещества: дорзоламида гидрохлорид и тимолола малеат. Каждый из этих компонентов снижает повышенное внутриглазное давление путем уменьшения секреции внутриглазной жидкости, но вследствие разного механизма действия.
Дорзоламида гидрохлорид является мощным ингибитором карбоангидразы II типа. Ингибирование карбоангидразы милиарного тела приводит к снижению секреции внутриглазной жидкости за счет замедления образования бикарбонатных ионов, что, в свою очередь, приводит к снижению транспорта натрия и жидкости.
Тимолола малеат является неселективным блокатором бета-адренергических рецепторов. Точный механизм действия тимолола, который проявляется в снижении внутриглазного давления, до настоящего времени неизвестен. Флуориметрические и тонографические исследования свидетельствуют о том, что эффект тимолола обусловлен уменьшением секреции гуморальной жидкости. Кроме того, тимолол может усиливать отток влаги.
Сочетание действий двух компонентов приводит к более выраженному снижению внутриглазного давления, чем монотерапия этими препаратами.
После местного применения Дорзитим снижает внутриглазное давление независимо от того, связано ли его повышение с глаукомой. Повышенное внутриглазное давление играет значительную роль в патогенезе повреждения зрительного нерва и потере полей зрения при глаукоме.
Дорзитим снижает внутриглазное давление без развития характерных для миотических средств побочных эффектов, таких как ночная слепота, спазм аккомодации, сужение зрачка.
Фармакокинетика. Дорзоламида гидрохлорид. При местном применении дорзоламид проникает в системный кровоток. При длительном применении дорзоламид накапливается в эритроцитах в результате связывания с карбоангидразой II типа, поддерживая очень низкие концентрации свободного препарата в плазме крови. Вследствие метаболизма дорзоламид образует единственный N-дезетильный метаболит, который менее выраженно блокирует карбоангидразу II типа по сравнению с его первоначальной формой, но также ингибирует карбоангидразу I типа — менее активный изоэнзим. Метаболит также накапливается в эритроцитах, где связывается преимущественно с карбоангидразой I типа. Примерно 33% дорзоламида связывается с белками плазмы крови. Дорзоламид выводится с мочой в неизмененном виде и в виде метаболита. После отмены применения лекарственного средства дорзоламид выводится нелинейно из эритроцитов, характеризуется начальным быстрым снижением концентрации и последующей фазой медленного выведения с Т½ около 4 мес.
Тимолола малеат. После местного применения тимолол абсорбируется системно. Системная экспозиция тимолола определялась после местного применения офтальмологического 0,5% раствора 2 раза в сутки. Cmax в плазме крови после применения утренней дозы составляла 0,46 нг/мл, а после применения вечерней дозы — 0,35 нг/мл.
Показания Дорзитим
повышенное внутриглазное давление у пациентов с открытоугольной глаукомой или псевдоэксфолиативной глаукомой, когда местное применение одних только блокаторов бета-адренорецепторов является недостаточным.
Применение Дорзитим
Дорзитим назначают по 1 капле в конъюнктивальный мешок 2 раза в сутки.
1. Перед первым применением лекарственного средства необходимо убедиться, что крышечка не повреждена.
2. Чтобы открыть флакон, следует открутить крышку, поворачивая ее против часовой стрелки.
3. Наклонить голову назад и оттянуть нижнее веко вниз для появления пространства между веком и глазом.
4. Перевернуть флакон вверх дном и аккуратно нажать большим и указательным пальцами на стенки флакона, пока одна капля не упадет в пространство между веком и глазом.
Не касаться поверхности глаз или век наконечником флакона.
При неправильном использовании флакон может инфицироваться и стать причиной серьезных инфекционных повреждений глаз с последующей потерей зрения.
5. Повторить пункты 3 и 4 для обоих глаз, если это предписано врачом.
6. Закрыть флакон крышкой, плотно ее закрутить. Не нажимать на крышку очень сильно, поскольку можно повредить флакон или крышку.
Лекарственное средство можно применять в течение длительного времени. Известно, что у пациентов после начальной стабилизации внутриглазного давления не наблюдалось значимых изменений среднего показателя давления, которые бы свидетельствовали о снижении чувствительности к препарату.
Противопоказания
повышенная чувствительность к одному или обоим действующим веществам или к любому из вспомогательных компонентов лекарственного средства; заболевания респираторного тракта, в том числе БА и тяжелые ХОБЛ; синусовая брадикардия, антриовентрикулярная блокада II или III степени, выраженная сердечная недостаточность, кардиогенный шок; тяжелое нарушение функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) или гиперхлоремический ацидоз; период беременности и кормления грудью, детский возраст.
Побочные эффекты
со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: тимолола малеат, капли глазные: системная красная волчанка.
Со стороны нервной системы: дорзоламида гидрохлорид, капли глазные: головная боль*; головокружение*, парестезия*; тимолола малеат, капли глазные: головная боль*; головокружение*, депрессия*; бессонница*, ночные кошмары*, потеря памяти, парестезия*, усиление симптомов миастении гравис, ослабление либидо*, инсульт*.
Со стороны органа зрения: Дорзитим: жжение и покалывание; конъюнктивальная инъекция, нечеткость зрения, эрозия роговицы, ощущение зуда в глазу, слезотечение; дорзоламида гидрохлорид, капли глазные: воспаление век*, раздражение век*; иридоциклит*; раздражение глаза, включая покраснение*, боль в глазу*, шелушение век*, временная миопия (исчезает после прекращения лечения), отек роговицы*, снижение глазного давления*, отслойка сосудистой оболочки глаза (с последующей фильтрующей операцией)*; тимолола малеат, капли глазные: симптомы раздражения глаз, в том числе блефарит*, кератит*, снижение чувствительности роговицы, сухость слизистой глаза*; нарушение зрения, включая изменения рефракции (в некоторых случаях — из-за отмены миотических средств)*; птоз, диплопия, отслойка сосудистой оболочки глаза (с последующей фильтрующей операцией)*.
Со стороны органа слуха: тимолола малеат, капли глазные: звон в ушах*.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тимолола малеат, капли глазные: брадикардия*, синкопе*; артериальная гипотензия*, боль в грудной клетке*, пальпитация*, отеки*, аритмия*, застойная сердечная недостаточность*, блокада сердца*, остановка сердца*, ишемия головного мозга, перемежающаяся хромота, феномен Рейно*, ощущение холода в кистях и стопах* .
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: Дорзитим: синусит; одышка, дыхательная недостаточность, ринит; дорзоламида гидрохлорид, капли глазные: носовое кровотечение*; тимолола малеат, капли глазные: одышка*; бронхоспазм (преимущественно у пациентов с уже существующим бронхоспастическим заболеванием)*, кашель*.
Со стороны пищеварительной системы: Дорзитим: изменение вкусовых ощущений; дорзоламида гидрохлорид, капли глазные: тошнота*; раздражение в горле, сухость во рту*; тимолола малеат, капли глазные: тошнота*, диспепсия*; диарея, сухость во рту*.
Со стороны кожи: Дорзитим: контактный дерматит; дорзоламида гидрохлорид, капли глазные: сыпь*; тимолола малеат, капли глазные: алопеция*, псориатическая сыпь или обострение псориаза*.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: Дорзитим: уролитиаз.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: тимолола малеат, капли глазные: болезнь Пейрони*.
Нарушения общего состояния и нарушения, связанные со способом применения лекарственного средства. Дорзитим: симптомы аллергических реакций, включая ангионевротический отек, крапивницу, зуд, сыпь, анафилаксию, бронхоспазм; дорзоламида гидрохлорид, капли глазные: астения/слабость*.
*Побочные реакции, которые наблюдались также при применении Дорзитима.
Лабораторные показатели. Применение препарата не сопровождалось значимыми нарушениями электролитного баланса.
Особые указания
перед применением лекарственного средства необходимо тщательно вымыть руки.
Реакции со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Как и другие препараты местного действия, Дорзитим может абсорбироваться системно. Поскольку тимолол является блокатором бета-адренорецепторов, возможно развитие побочных реакций, возникающих при системном применении таких препаратов, включая ухудшение течения стенокардии Принцметала, тяжелые нарушения центрального и периферического кровообращения, а также артериальную гипотензию. При сердечной недостаточности необходимо проводить соответствующий мониторинг перед назначением лекарственного средства Дорзитим. Следует наблюдать пациентов с тяжелыми заболеваниями сердца в анамнезе относительно появления симптомов сердечной недостаточности, а также проверять показатели пульса. Сообщалось о развитии реакций со стороны дыхательной системы и сердца, включая смерть вследствие бронхоспазма и редко — смерть в результате сердечной недостаточности, после применения тимолола малеата.
Нарушение функции печени. Поскольку нет данных о применении лекарственного средства у пациентов с нарушением функции печени, следует с осторожностью назначать им препарат.
Иммунологические реакции и реакции гиперчувствительности. Как и другие лекарственные средства местного действия, Дорзитим может абсорбироваться системно. Дорзоламид, как и сульфонамиды, содержит сульфонамидную группу, поэтому возможно развитие побочных реакций, которые наблюдаются при системном применении сульфонамидных препаратов. При появлении признаков серьезных реакций или реакций гиперчувствительности следует прекратить применение лекарственного средства.
При применении лекарственного средства наблюдались местные побочные реакции со стороны органа зрения, которые подобны реакциям при применении дорзоламида гидрохлорида. При развитии таких реакций следует рассмотреть вопрос об отмене Дорзитима.
Пациенты с атопией или анафилактической реакцией на многочисленные аллергены в анамнезе при применении блокаторов бета-адренорецепторов могут быть более чувствительными к таким аллергенам при случайном, диагностическом или терапевтическом повторном контакте. Для таких пациентов обычные дозы эпинефрина для устранения аллергических реакций могут быть неэффективными.
Прекращение лечения. Как и при применении блокаторов бета-адренорецепторов системного действия, следует постепенно прекращать применение офтальмологического тимолола при необходимости отмены лекарственного средства пациентам с ИБС.
Дополнительные эффекты блокаторов бета-адренорецепторов. Применение блокаторов бета-адренорецепторов может маскировать определенные симптомы гипогликемии у пациентов с сахарным диабетом или гипогликемией, а также симптомы гипертиреоза. Внезапное прекращение применения блокаторов бета-адренорецепторов может приводить к ухудшению симптоматики. Лечение блокаторами бета-адренорецепторов может обострять симптоматику при миастении гравис.
Дополнительные эффекты ингибирования карбоангидразы. Применение ингибиторов карбоангидразы связывают с развитием уролитиаза в результате нарушений кислотно-основного баланса, особенно у пациентов с мочекаменной болезнью в анамнезе. Хотя нарушений кислотно-основного баланса при применении Дорзитима не наблюдалось, редко сообщалось о развитии уролитиаза. Поскольку ингибитор карбоангидразы при местном применении абсорбируется системно, пациенты с мочекаменной болезнью в анамнезе могут иметь более высокий риск развития уролитиаза при применении лекарственного средства Дорзитим.
Другие особенности. Лечение пациентов с острой открытоугольной глаукомой требует применения других терапевтических средств дополнительно к препаратам, снижающим глазное давление.
Применение лекарственного средства Дорзитим у пациентов с острой открытоугольной глаукомой не изучалось.
При применении дорзоламида сообщалось о возникновении отека роговицы и необратимой декомпенсации заболеваний роговицы у пациентов с уже существующими хроническими патологиями роговицы и/или внутриглазным оперативным вмешательством в анамнезе. Дорзоламид для местного применения следует назначать с осторожностью у этих пациентов.
О развитии отслойки сосудистой оболочки глаза, которая сопровождалось окулярной гипотонией, сообщалось после проведения фильтрационных процедур с назначением лечения водными супрессантами.
Использование контактных линз. В состав лекарственного средства входит бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение глаз. Следует снять контактные линзы перед закапыванием лекарственного средства и надевать через как минимум 15 мин после применения препарата. Известно, что бензалкония хлорид может изменять цвет мягких контактных линз.
Как и при применении других противоглаукомных препаратов, сообщалось о снижении чувствительности к тимолола малеату для местного применения при длительном лечении. Известно, что у пациентов не наблюдалось значимой разницы среднего показателя внутриглазного давления после начальной стабилизации давления.
Применение в период беременности и кормления грудью. Лекарственное средство не применяют в период беременности.
Неизвестно, экскретируется ли дорзоламид в грудное молоко. Тимолол секретируется с грудным молоком. Поэтому на период лечения следует прекратить кормление грудью.
Дети. Не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследований влияния лекарственного средства на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами не проводили. Однако, учитывая приведенные побочные реакции, следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами.
Взаимодействия
в случае сопутствующего применения других местных офтальмологических лекарственных средств Дорзитим необходимо применять с интервалом не менее 10 мин.
Специальных исследований взаимодействия Дорзитима и других препаратов не проводили. Не наблюдалось взаимодействий при одновременном применении лекарственного средства Дорзитим и других групп препаратов системного действия: ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов, мочегонные средства, НПВП (включая ацетилсалициловую кислоту) и гормоны (эстрогены, инсулин, тироксин).
Однако существует возможность возникновения дополнительных эффектов и артериальной гипотензии и/или выраженной брадикардии при одновременном применении тимолола малеата с блокаторами кальциевых каналов для перорального применения, препаратами, снижающими выработку катехоламина, или блокаторами бета-адренергических рецепторов, антиаритмическими препаратами (включая амиодарон), гликозидами наперстянки, парасимпатомиметиками, наркотическими средствами и ингибиторами МАО.
При одновременном применении ингибиторов CYP 2D6 (например хинидиновые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) и тимолола сообщалось о потенцировании системной бета-блокады (снижение ЧСС, депрессия).
Хотя Дорзитим в качестве монотерапии оказывает незначительное влияние на размер зрачка глаза, иногда сообщалось о мидриазе вследствие одновременного применения тимолола малеата местного действия и эпинефрина (адреналина).
Блокаторы бета-адренорецепторов могут усиливать гипогликемические эффекты противодиабетических лекарственных средств.
Блокаторы бета-адренорецепторов для перорального применения могут провоцировать развитие рикошетной АГ при отмене клонидина.
Передозировка
при передозировке тимолола возможно развитие системных эффектов передозировки блокаторов бета-адренорецепторов системного применения: головокружение, головная боль, одышка, брадикардия, бронхоспазм и остановка сердца. Самые ожидаемые симптомы передозировки дорзоламида — нарушение электролитного баланса, развитие ацидоза и возможное влияние на ЦНС.
Есть ограниченные данные относительно случайной или преднамеренной передозировки дорзоламида гидрохлорида. Сообщалось о сонливости после перорального приема. При местном применении отмечали тошноту, головокружение, головную боль, слабость, необычные сны, дисфагию.
Лечение: симптоматическое и поддерживающее. Мониторинг уровня электролитов в плазме крови (главным образом калия) и показателей рН крови. Тимолол не выводится полностью при диализе.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.