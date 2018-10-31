Дипроспан® (Diprospan®) (3210) - инструкция по применению ATC-классификация
Дипроспан инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Бетаметазон является синтетическим глюкокортикоидным средством (9 альфа-фтор-16-бета-метилпреднизолон).
Бетаметазон оказывает сильное противовоспалительное, противоаллергическое и иммуносупрессивное действие.
ГКС распространяются через клеточные мембраны и формируют комплексы со специфическими рецепторами цитоплазмы. Эти комплексы затем проникают в клеточное ядро, связываются с ДНК (хроматин) и стимулируют транскрипцию информационной РНК и последующий синтез белков различных энзимов. Последние будут в конечном итоге ответственными за действия, которые наблюдаются при систематическом применении ГКС. Кроме их значительного воздействия на воспалительный и иммунный процессы, ГКС также влияют на метаболизм углеводов, протеинов и липидов. А также оказывают воздействие на сердечно-сосудистую систему, скелетные мышцы и ЦНС.
Воздействие на воспалительный и иммунный процессы. Именно на противовоспалительных, иммунодепрессивных и противоаллергических свойствах ГКС основывается их применение в терапевтической практике. Основными аспектами этих свойств являются: уменьшение количества иммуноактивных клеток на уровне очага воспаления, уменьшение вазодилатации, стабилизация лизосомальных мембран, угнетение фагоцитоза, уменьшение выработки простагландинов и родственных соединений.
Противовоспалительное действие примерно в 25 раз интенсивнее действия гидрокортизона и в 8–10 раз — действия преднизолона (в весовом соотношении).
Воздействие на метаболизм углеводов и протеинов. ГКС стимулируют белковый катаболизм. В печени освобожденные аминокислоты превращаются в глюкозу и гликоген путем процесса гликонеогенеза. Абсорбция глюкозы в периферические ткани уменьшается, что приводит к гипергликемии и глюкозурии, в частности у пациентов, имеющих склонность к диабету.
Действие на метаболизм липидов. ГКС имеют липолитическое действие. Этот липолиз более выразителен на уровне конечностей. Кроме того, они оказывают воздействие на липогенез, которое проявляется, в частности, на уровне туловища, шеи и головы. Комплекс действий выражается путем перераспределения жировых отложений.
Максимальное фармакологическое действие ГКС проявляется позже, чем пики в плазме крови, что указывает на то, что большая часть действия этих лекарственных средств состоит преимущественно не в прямом медикаментозном воздействии, а в модификации ферментной активности.
Фармакокинетика. Бетаметазона натрия фосфат и бетаметазона дипропионат абсорбируются из места введения и оказывают терапевтические и другие эффекты, как местные, так и системные.
Бетаметазона натрия фосфат хорошо растворяется в воде и метаболизируется в организме с образованием бетаметазона — биологически активного стероида. 2,63 мг бетаметазона натрия фосфата эквивалентны 2 мг бетаметазона.
Наличие бетаметазона дипропионата обеспечивает пролонгированную активность препарата. Этот компонет является практически нерастворимым соединением и образует депо в месте инъекции, поэтому он медленнее абсорбируется и обеспечивает устранение симптомов на более длительный период.
|Концентрация в крови
|В/м инъекция
|Бетаметазона натрия фосфат
|Бетаметазона
дипропионат
|Cmax в плазме
|1 ч после приема
|Медленная абсорбция
|T½ в плазме после одной дозы
|3–5 ч
|Прогрессивный метаболизм
|Экскреция
|24 ч
|>10 дней
|Биологический T½
|36–54 ч
|–
Метаболизм бетаметазона происходит в печени. Бетаметазон связывается преимущественно с альбумином. У пациентов с нарушением функции печении клиренс бетаметазона более медленный или отстроченный.
Показания Дипроспан
терапия кортикостероидами является дополнительной, а не альтернативой традиционному лечению.
Дерматологические заболевания. Атопический дерматит (монетовидная экзема), нейродермиты, контактный дерматит, выраженный солнечный дерматит, крапивница, красный плоский лишай, инсулиновая липодистрофия, гнездная алопеция, дискоидная эритематозная волчанка, псориаз, келоидные рубцы, обыкновенная пузырчатка, герпетический дерматит, кистозные угри.
Ревматические болезни. Ревматоидный артрит, остеоартриты, бурситы, тендосиновиты, тендиниты, перитендиниты, анкилозирующий спондилит, эпикондилит, радикулит, кокцидиния, ишиас, люмбаго, кривошея, ганглиозная киста, экзостоз, фасцит, острый подагрический артрит, синовиальные кисты, болезнь Мортона, воспаление кубовидной кости, заболевания стоп, бурсит на фоне твердой мозоли, шпоры, тугоподвижность большого пальца стопы.
Аллергические состояния. БА, астматический статус, сенная лихорадка, тяжелый аллергический бронхит, сезонный и апериодический аллергический ринит, ангионевротический отек, контактный дерматит, атопический дерматит, сывороточная болезнь, реакции повышенной чувствительности на медицинские препараты или укусы насекомых.
Коллагеновые болезни. Системная красная волчанка, склеродермия, дерматомиозит, узелковый периартериит.
Онкологические заболевания. Паллиативная терапия лейкоза и лимфом у взрослых; острый лейкоз у детей.
Другие заболевания. Адреногенитальный синдром, язвенный колит, болезнь Крона, спру; патологические изменения крови, которые требуют проведения ГКС-терапии, нефрит, нефротический синдром.
Первичная и вторичная недостаточность коры надпочечников (при обязательном одновременном введении минералокортикоидов).
Применение Дипроспан
перед применением встряхнуть.
Режим дозирования и способ введения устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний, тяжести заболевания и реакции больного на лечение.
Доза должна быть минимальной, а период применения — максимально коротким.
Дозу следует подбирать для получения удовлетворительного клинического эффекта. Если удовлетворительный клинический эффект не проявляется в течение определенного промежутка времени, лечение препаратом следует прекратить путем прогрессивного снижения дозы и проводить другую соответствующую терапию.
В случае благоприятной ответа необходимо определить соответствующую дозу, которой следует придерживаться, постепенно снижая начальную дозу с приемлемыми интервалами, пока будет достигнута минимальная доза с соответствующим клиническим ответом.
Суспензия Дипроспан® не предназначена для в/в или п/к введения.
Системное применение. Начальная доза препарата в большинстве случаев составляет 1–2 мл. Введение повторяют по мере необходимости, в зависимости от состояния больного. Препарат вводят глубоко в/м в ягодицу:
- при тяжелых состояниях (красная волчанка и астматический статус), требующих экстренных мер, — начальная доза препарата может составлять 2 мл;
- при различных дерматологических заболеваниях — как правило, достаточно 1 мл препарата;
- при заболеваниях дыхательной системы — действие препарата начинается в течение нескольких часов после в/м инъекции препарата Дипроспан®. При БА, сенной лихорадке, аллергическом бронхите и аллергическом рините существенное улучшение состояния достигается после введения 1–2 мл препарата;
- при острых и хронических бурситах — доза для в/м введения составляет 1–2 мл препарата. При необходимости проводят несколько повторных введений.
Местное применение. Одновременное применение местноанестезирующего препарата необходимо лишь в единичных случаях (инъекция практически безболезненна). Если одновременное введение анестезирующего вещества желательно, то Дипроспан® можно смешивать (в шприце, а не во флаконе) с 1% или 2% р-ром прокаина гидрохлорида или лидокаина, или подобных местных анестетиков, применяя лекарственные формы, не содержащие парабены. Не разрешается применять анестетики, содержащие метилпарабен, пропилпарабен, фенол и другие подобные вещества. При применении анестетика в комбинации с препаратом Дипроспан® сначала набирают в шприц из флакона необходимую дозу препарата, затем в этот же шприц набирают требуемое количество местного анестетика и встряхивают шприц в течение короткого промежутка времени.
При острых бурситах (субдельтовидном, подлопаточном, локтевом и передненадколенном) введение 1–2 мл препарата Дипроспан® в синовиальную сумку облегчает боль и полностью восстанавливает подвижность за несколько часов.
Лечение хронического бурсита проводят препаратом в более низких дозах после купирования острого приступа болезни.
При острых тендосиновиитах, тендинитах и перитендинитах одна инъекция препарата Дипроспан® облегчает состояние больного, при хронических — может потребоваться повторное введение препарата в зависимости от состояния больного.
При ревматоидном артрите и остеоартрите внутрисуставное введение препарата в дозе 0,5–2 мл уменьшает боль, болезненность и тугоподвижность суставов в течение 2–4 ч после введения. Продолжительность терапевтического действия препарата значительно варьирует и может составлять ≥4 нед. Внутрисуставное введение препарата Дипроспан® хорошо переносится суставом и околосуставными тканями.
Рекомендуемые дозы при введении в крупные суставы — 1–2 мл; в средние — 0,5–1 мл; в малые — 0,25–0,5 мл.
В случае дерматологических заболеваний эффективно внутрикожное введение препарата непосредственно в очаг поражения. Вводят 0,2 мл/см2 препарата Дипроспан® внутрь кожи (не под кожу) с помощью туберкулинового шприца и иглы 26 G. Общее количество лекарственного средства, вводимого в место инъекции, не должно превышать 1 мл.
При заболеваниях ног, чувствительных к ГКС. Можно преодолеть бурсит под мозолью путем двух последовательных инъекций по 0,25 мл каждая. При таких заболеваниях, как тугоподвижность большого пальца стопы, варусный малый палец ноги и острый подагрический артрит, облегчение может наступить очень быстро.
Рекомендуемые разовые дозы препарата Дипроспан® (с интервалами между введениями ≈1 нед): при твердой мозоли — 0,25–0,5 мл; при шпоре — 0,5 мл; при тугоподвижности большого пальца стопы — 0,5 мл; при варусном малом пальце стопы — 0,5 мл; при синовиальной кисте — от 0,25 до 0,5 мл; при тендосиновиите — 0,5 мл; при воспалении кубовидной кости — 0,5 мл; при остром подагрическом артрите — от 0,5 до 1 мл. Для введения рекомендуется применять туберкулиновый шприц с иглой 25 G длиной 1,9 см.
Противопоказания
повышенная чувствительность к бетаметазону, другим компонентам препарата или к другим ГКС. Системные микозы. В/м введение пациентам с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой.
Побочные эффекты
нежелательные явления, как и при применении других ГКС, обусловлены дозой и продолжительностью применения препарата. Эти реакции, как правило, обратимы и могут быть уменьшены путем снижения дозы.
Нарушение водно-электролитного баланса: натриемия, повышенное выделение калия, гипокалиемический алкалоз, увеличение выведения кальция, задержка жидкости в тканях.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: застойная сердечная недостаточность у больных, предрасположенных к этому заболеванию; АГ.
Со стороны костно-мышечной системы: мышечная слабость, миопатия, потеря мышечной массы, усугубление миастенических симптомов при тяжелой псевдопаралитической миастении, остеопороз, иногда с сильной болью в костях и спонтанными переломами (компрессионные переломы позвоночника), асептический некроз головок бедренной или плечевой кости, патологические переломы трубчатых костей, разрывы сухожилий, нестабильность суставов (после многократных инъекций).
Со стороны пищеварительной системы: икота, эрозивно-язвенные поражения желудка с возможной перфорацией и кровотечением, язвы пищевода, панкреатит, метеоризм, перфорация кишечника, тошнота, рвота.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: ухудшение заживления ран; атрофия кожи; истончение и ослабление кожи, петехии, синяки; эритема лица; повышенное потоотделение; кожные реакции, такие как аллергический дерматит, крапивница, ангионевротический отек.
Со стороны нервной системы: судороги, повышение внутричерепного давления с отеком диска зрительного нерва (псевдоотек мозга) обычно после завершения лечения, головокружение, головная боль; мигрень, эйфория, изменение настроения, изменение личности и тяжелая депрессия, повышенная раздражительность, бессонница, психотические реакции, в частности у пациентов с психиатрическим анамнезом, депрессия.
Эндокринные расстройства: нарушения менструального цикла, клиническая симптоматика синдрома Кушинга, задержка развития плода или роста ребенка, нарушение толерантности к углеводам, проявления латентного сахарного диабета, повышение потребности в применении инъекций инсулина или пероральных противодиабетических средств у пациентов, больных диабетом.
Со стороны органа зрения: задняя субкапсулярная катаракта, повышение внутриглазного давления, глаукома, экзофтальм, нечеткость зрения.
Метаболические расстройства: отрицательный баланс азота вследствие катаболизма белка; липоматоз; увеличение массы тела.
Со стороны иммунной системы: ГКС могут вызвать угнетение кожных тестов, скрывать симптомы инфекции и активировать латентные инфекции, а также уменьшить резистентность к инфекциям, в частности к микобактериям, белой кандиде и вирусам.
Со стороны лимфатической системы: анафилактическая реакция или реакция повышенной чувствительности на введение препарата и гипотензивная реакция.
Общие нарушения и нарушения в месте введения: единичные случаи слепоты, которые сопровождают местное применение на уровне лица и головы, гипер- или гипопигментация, подкожная и кожная атрофия, асептические абсцессы, обострение после инъекции (внутрисуставное введение) и артропатия Шарко. Вторичное угнетение гипофиза и коры надпочечниковых желез в случае стресса (травмы, хирургическое вмешательство или болезнь).
После повторного внутрисуставного введения возможно поражение суставов. Существует риск заражения.
Особые указания
сообщалось о серьезных неврологические нарушения, некоторые из которых были летальными, после проведения эпидуральной инъекции кортикостероидов. Среди других нарушений были сообщения об инфаркте спинного мозга, параплегии, квадриплегии, корковой слепоте и инсульте. Указанные серьезные неврологические нарушения наблюдались с и без применения рентгеноскопии. Так как безопасность и эффективность эпидурального введения не выяснены, кортикостероиды не рекомендованы для эпидурального применения.
суспензия Дипроспан® не предназначена для в/в или п/к введения. Строгое соблюдение правил асептики обязательно при применении препарата.
Какое-либо введение препарата (мягкие ткани, очаг поражения, внутрисуставно и т.п.) может привести к системному действию при одновременно выраженном местном действии.
Резкая отмена или снижение дозы при постоянном применении (в случае очень высоких доз, после короткого периода применения) или при увеличении потребности в ГКС (вследствие стресса: инфекция, травма, хирургическое вмешательство) могут повысить недостаточность коры надпочечниковых желез. В этом случае необходимо постепенно снижать дозировку. В случае стресса иногда необходимо снова принимать ГКС или повысить дозировку. Снижать дозирование следует под строгим медицинским контролем и иногда необходимо контролировать состояние пациента в течение периода до 1 года после прекращения длительного лечения или применения повышенных доз.
Симптомы недостаточности коры надпочечников включают дискомфорт, мышечную слабость, психические расстройства, сонливость, боль в мышцах и костях, шелушение кожи, одышку, анорексию, тошноту, рвоту, лихорадку, гипогликемию, гипотензию, обезвоживание организма и даже летальный исход после резкого прекращения лечения. Лечение недостаточности коры надпочечников состоит в применении ГКС, минералокортикоидов, воды, хлорида натрия и глюкозы.
Быстрое в/в введение ГКС в высоких дозах может привести к сердечно-сосудистой недостаточности, поэтому инъекцию нужно делать в течение 10 мин.
При длительной терапии ГКС необходимо предусмотреть переход от парентерального к пероральному введению после оценки потенциальных пользы и риска.
В/м инъекции. ГКС необходимо вводить глубоко в мышцу для предотвращения локальной атрофии тканей.
Внутрисуставные инъекции должен проводить только медицинский персонал. Необходим анализ внутрисуставной жидкости для исключения септического процесса. Не следует вводить препарат при наличии внутрисуставной инфекции. Заметное усиление болезненности, отека, повышение температуры окружающих тканей и дальнейшее ограничение подвижности сустава свидетельствуют о септическом артрите. При подтверждении диагноза необходимо назначить антибактериальную терапию. Не следует вводить ГКС в нестабильный сустав, инфицированные участки и межпозвонковые промежутки. Повторные инъекции в сустав при остеоартрите могут повысить риск разрушения сустава. Следует избегать инъекций ГКС непосредственно в сухожилие, потому что в дальнейшем возможны небольшие разрывы. После успешной внутрисуставной терапии пациенту следует избегать перегрузок сустава.
Введение ГКС в мягкую ткань или в очаг поражения и вокруг сустава может вызвать системные и местные эффекты.
Особые группы пациентов
У больных диабетом бетаметазон можно применять только в течение короткого периода и только под строгим медицинским контролем, учитывая его ГКС-свойства (трансформация белков в глюкозу).
Наблюдают повышение эффекта ГКС у пациентов с гипотиреозом или циррозом печени. Необходимо избегать применения препарата Дипроспан® у пациентов с герпетическим поражением глаз (из-за возможности перфорации роговицы).
На фоне применения препарата возможны нарушения психики (особенно у пациентов с эмоциональной нестабильностью или склонностью к психозам).
Меры предосторожности необходимы в таких случаях: при неспецифическом язвенном колите, угрозе перфорации, абсцессе или других пиогенных инфекциях; при дивертикулите; кишечных анастомозах; язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; почечной недостаточности; АГ; остеопорозе; тяжелой миастении; глаукоме; острых психозах; вирусных и бактериальных инфекциях; задержке роста; туберкулезе; синдроме Кушинга; диабете; сердечной недостаточности; в случае сложного для лечения приступа эпилепсии; склонности к тромбоэмболии или тромбофлебиту; во время беременности.
Пациентам, которые получают курс лечения ГКС, нельзя делать прививки против оспы. Не следует проводить другую иммунизацию больных, получающих ГКС (особенно в высоких дозах), учитывая риск развития неврологических осложнений и низкую иммунную реакцию в ответ (отсутствие образования антител). В случае проведения заместительной терапии (например при болезни Аддисона) иммунизация возможна.
Пациентам, в частности детям, получающим Дипроспан® в дозах, подавляющих иммунитет, следует избегать контакта с больными ветряной оспой и корью.
ГКС могут маскировать некоторые признаки инфекционного заболевания. Из-за снижения резистентности при применении могут возникать новые инфекции.
Назначение препарата при активном туберкулезе возможно лишь в случаях быстротекущего или диссеминированного туберкулеза в сочетании с адекватной противотуберкулезной терапией. Если ГКС назначен пациентам, больным латентным туберкулезом, или тем, кто реагирует на туберкулин, строгий контроль является необходимым, поскольку возможно возобновление болезни. При длительной терапии ГКС пациенты также должны получать химиопрофилактику. Если применяют рифампицин в программе химиопрофилактики, нужно следить за усилительным эффектом ГКС метаболического клиренса в печени; может возникнуть необходимость коррекции дозирования ГКС.
Длительное применение ГКС может привести к развитию задней субкапсулярной катаракты (особенно у детей), глаукомы с возможным поражением зрительного нерва и может способствовать возникновению вторичной инфекции глаз (грибковой или вирусной). Необходимо регулярно проходить офтальмологическое обследование, особенно больным, получающим Дипроспан® в течение более 6 нед.
Средние и повышенные дозы ГКС могут вызвать повышение АД, задержку жидкости и натрия в тканях и увеличение выведения калия из организма (что может проявляться отеками, нарушениями в работе сердца). Рекомендуется диета с ограничением поваренной соли и дополнительный прием препаратов, содержащих калий.
Следует помнить также о возможности развития вторичной недостаточности коры надпочечников в течение нескольких месяцев после окончания терапии.
Поскольку осложнения при лечении ГКС зависят от дозы и продолжительности лечения, то для каждого пациента при выборе дозы и продолжительности лечения необходимо учитывать соотношение риска и пользы.
Все ГКС ускоряют выведение кальция из организма.
Поскольку ГКС могут задерживать рост детей, в том числе младенцев, а также подавлять эндогенное продуцирование кортикостероидов, важно тщательно контролировать рост и развитие детей в случае длительного лечения.
При применении ГКС возможно изменение подвижности и количества сперматозоидов.
В состав препарата Дипроспан® входит бензиловый спирт, который может вызвать токсические и анафилактоидные реакции у младенцев и детей в возрасте до 3 лет. Не следует применять этот препарат у недоношенных детей или доношенных новорожденных.
В состав препарата Дипроспан® входит метилпарагидроксибензоат (E 218) и пропилпарагидроксибензоат (E 216), которые могут вызывать аллергические реакции (возможно, отсроченные), а в исключительных случаях ― затруднение дыхания.
Нарушение зрения. При применении ГКС системного и местного действия (включая интраназальное, ингаляционное и внутриглазное введение) возможны нарушения зрения. Если возникают такие симптомы, как нечеткость зрения или другие нарушения со стороны зрения, пациенту следует пройти обследование у офтальмолога для оценки возможных причин нарушения зрения, которые могут включать катаракту, глаукому или такие редкие заболевания, как центральная серозная хориоретинопатия, о чем сообщалось после применения ГКС системного и местного действия.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Обычно Дипроспан® не влияет на скорость реакции пациента при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Но в редких случаях могут возникнуть мышечная слабость, судороги, нарушение зрения, головокружение, головная боль, изменение настроения, депрессия (с выраженными психотическими реакциями), повышенная раздражительность, поэтому рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами во время лечения препаратом.
Применение в период беременности и кормления грудью. Из-за отсутствия контролируемых исследований по безопасности применения беременным, кормящим грудью, и женщинам репродуктивного возраста препарат следует назначать после тщательной оценки соотношения пользы для матери и потенциального риска для плода/ребенка.
В некоторых случаях необходимо проводить курс лечения ГКС во время беременности или даже повысить дозировку (например в случае заместительной терапии ГКС).
В/м введение бетаметазона приводит к значительному снижению частоты диспноэ у плода, если препарат вводят более чем за 24 ч до родов (до 32-й недели беременности).
ГКС не назначают для лечения заболеваний глиальных мембран после рождения.
В случае профилактического лечения заболевания глиальных мембран у недоношенных младенцев не следует вводить ГКС беременным с преэклампсией и эклампсией или тем, кто имеет поражение плаценты.
Дети, родившиеся у матерей, которым вводили значительные дозы ГКС в период беременности, должны находиться под медицинским контролем (для раннего выявления признаков недостаточности коры надпочечников).
ГКС проникают через плацентарный барьер и попадают в грудное молоко.
Поскольку ГКС проникают через плаценту, новорожденных и младенцев матерей, которые получали ГКС в течение большей части беременности или определенного периода беременности, необходимо тщательно осмотреть для выявления редко возникающей врожденной катаракты.
При необходимости назначения препарата Дипроспан® в период кормления грудью следует решить вопрос о прекращении кормления грудью, принимая во внимание важность терапии для матери (из-за возможных нежелательных побочных эффектов у детей).
Женщинам, которые получали ГКС в течение беременности, требуется наблюдение во время и после схваток и в течение родов для выявления любой недостаточности коры надпочечников из-за стресса, вызванного рождением ребенка.
Дети. Недостаточно клинических данных относительно применения препарата у детей, поэтому нежелательно применять его у пациентов этой возрастной категории (возможно отставание в росте и развитие вторичной недостаточности коры надпочечников).
Взаимодействия
одновременное назначение фенобарбитала, рифампицина, фенитоина или эфедрина может усиливать метаболизм препарата, снижая при этом его терапевтическую активность.
Пациентам, которые получают курс лечения ГКС, нельзя делать прививки против оспы. Не следует проводить другую иммунизацию больных, получающих ГКС (особенно в высоких дозах), учитывая риск развития неврологических осложнений и низкую иммунную реакцию в ответ (отсутствие образования антител). В случае проведения заместительной терапии (например при болезни Аддисона) иммунизация возможна.
Сочетание с диуретиками, такими как тиазиды, может повысить риск непереносимости глюкозы.
При одновременном применении ГКС и эстрогенов может потребоваться коррекция дозы препарата (из-за угрозы передозировки).
Одновременный прием препарата Дипроспан с диуретиками, которые способствуют выведению калия, повышается вероятность развития гипокалиемии. Одновременное применение ГКС и сердечных гликозидов повышает риск возникновения аритмии или дигиталисной интоксикации (из-за гипокалиемии). Дипроспан может усиливать выведение калия, вызванное приемом амфотерицина B. У всех пациентов, принимающих одно из этих сочетаний лекарственных средств, следует тщательно контролировать уровень электролитов в плазме крови, в частности калия в плазме крови.
Одновременное применение ГКС и антикоагулянтов кумаринового ряда может приводить к увеличению или уменьшению выраженности антикоагулянтного действия, что может потребовать коррекции дозы. У пациентов, принимающих антикоагулянты в сочетании с ГКС, следует учитывать возможность образования язв в ЖКТ, вызванных кортикостероидами, или повышенный риск внутреннего кровотечения.
При комбинированном применении ГКС с НПВП или этанолом и препаратами, содержащими этанол, возможно повышение частоты появления или интенсивности эрозивно-язвенных поражений ЖКТ.
При одновременном применении ГКС могут снижать концентрацию салицилатов в плазме крови. При уменьшении дозирования ГКС или прекращении лечения пациентов следует наблюдать для выявления возможного отравления салициловой кислотой. Сочетание ГКС с салицилатами может повысить частоту и тяжесть желудочно-кишечной язвы.
С осторожностью следует принимать ацетилсалициловую кислоту в комбинации с препаратом при гипопротромбинемии из-за возможности повышения риска кровотечений.
Для пациентов с диабетом иногда необходимо адаптировать дозирование пероральных противодиабетических препаратов или инсулина, учитывая свойство ГКС вызывать гипергликемию.
Одновременное введение ГКС и соматотропина может привести к замедлению абсорбции последнего. Дозы бетаметазона, превышающей 300–450 мкг (0,3–0,45 мг) на 1 м2 поверхности тела в сутки, следует избегать при применении соматотропина.
Ожидается, что сочетанная терапия с ингибиторами CYP 3A, включая препараты, содержащие кобицистат, повысит риск возникновения системных побочных эффектов. Сочетанного применения следует избегать, если только польза не превышает повышенного риска системных побочных эффектов кортикостероидов; в случае такого применения следует осуществлять наблюдение за состоянием пациентов относительно возникновения системных побочных эффектов ГКС.
Взаимодействие с лабораторными тестами. ГКС могут влиять на тест восстановления нитросинего тетразолия и давать ложноотрицательные результаты.
Когда пациент проходит курс лечения ГКС, это также необходимо учитывать при интерпретации биологических параметров и анализов (кожные тесты, гормональные показатели щитовидной железы и другие).
Передозировка
острая передозировка бетаметазона не является угрожающих для жизни. Введение в течение нескольких суток высоких доз ГКС не приводит к нежелательным последствиям (за исключением случаев применения очень высоких доз или в случае применения при сахарном диабете, глаукоме, обострении эрозивно-язвенных поражений ЖКТ, или при применении у больных, которые одновременно проходят терапию сердечными гликозидами, непрямыми антикоагулянтами или диуретиками, которые выводят калий).
Лечение. Необходим тщательный медицинский контроль за состоянием больного. Следует поддерживать оптимальное поступление жидкости и контролировать содержание электролитов в плазме и моче (особенно баланс в организме натрия и калия). При выявлении дисбаланса этих ионов необходимо проводить соответствующую терапию.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в защищенном от света месте, не замораживать. Перед применением встряхнуть.
Актуальная информация
Дипроспан — согласно АТС-классификации простой препарат кортикостероидов для системного применения. Действующие вещества суспензии Дипроспан — бетаметазона натрия фосфат и бетаметазона дипропионат, обладают противовоспалительными, антиаллергическими и противоревматическими свойствами (Simon A. et al., 2013). Бетаметазон — синтетический глюкокортикоид, по химической структуре это 9α-фтор-16-β-метилпреднизолон; необходимо отметить его структурное сходство с дексаметазоном (16α-метил-9α-фтор-преднизолон) (Glyn J.H., Fox D.B., 1961).
Бетаметазона натрия фосфат — растворимый эфир бетаметазона, который быстро всасывается и обеспечивает быстрое развитие терапевтического эффекта. Бетаметазона дипропионат практически нерастворим в воде и в составе препарата представляет собой суспензию субмикронных частиц. Суспензии — дисперсные системы, содержащие вещества с низкой растворимостью, поэтому абсорбция лекарственного средства ограничена скоростью его растворения. Микрокристаллы бетаметазона дипропионата формируют депо лекарственного средства, обеспечивая замедленное высвобождение препарата и контроль симптомов в течение длительного периода (Simon A. et al., 2013).
После в/м инъекции Тmax бетаметазона натрия фосфата — 2,8±1,7 ч, а бетаметазона дипропионата — 15±9 ч. Это объясняется тем, что бетаметазона дипропионат должен сначала раствориться в межклеточной жидкости мышечных волокон, прежде чем он сможет диффундировать в сосудистое пространство. Показано, что T½ составляет 9,6±3,6 и 80,8±22,7 ч для бетаметазона натрия фосфата и бетаметазона дипропионата соответственно (Simon A. et al., 2013).
Дипроспан в терапии суставной патологии
Остеоартрит является наиболее распространенной формой заболевания суставов. Данное заболевание характеризуется прогрессирующей эрозией, деградацией и дегенерацией суставного хряща, формированием остеофитов и субхондральными изменениями. Это заболевание отмечается у 5% населения в целом и зачастую становится причиной устойчивой утраты трудоспособности.
Согласно рекомендации Европейской антиревматической лиги (EULAR) оптимальное лечение остеоартрита представляет собой комбинацию нефармакологических и фармакологических терапевтических методов. Фармакотерапия (консервативное лечение) включает применение хондропротекторов, НПВП, внутрисуставные инъекции кортикостероидов, местных анестетиков. Оперативное лечение (протезирование пораженных суставов) проводится при значительной выраженности поражения и ограничении функции сустава (Farkas B. et al., 2010).
Внутрисуставная кортикостероидная терапия была впервые использована Холландером в 1951 г. для лечения ревматоидного артрита (Farkas B. et al., 2010). В дальнейшем было показано, что терапия кортикостероидами эффективна для временного уменьшения выраженности суставных симптомов остеоартрита и других воспалительных заболеваний. Так, например, внутрисуставное введение препаратов глюкокортикоидов также применяется в терапии ювенильного ревматоидного артрита (Caldwell J.R., 1996). Наиболее часто используемые кортикостероиды для внутрисуставного введения — это гидрокортизон, метилпреднизолон, дексаметазон, бетаметазон, преднизолон и триамцинолон (Wernecke C. et al., 2015). Были проведены фундаментальные научные исследования влияния бетаметазона на суставной хрящ. В исследованиях in vivo на культуре человеческих хондроцитов с применением непрерывного инфузионного насоса для имитации метаболизма суставной жидкости продемонстрировало значительное снижение жизнеспособности хондроцитов через 9 и 14 дней после инъекции бетаметазона (суспензия содержала консервант бензалкония хлорид). Вместе с тем в другом исследовании при обработке суспензией бетаметазона, не содержащей консервант бензалкония хлорид, не выявлено повышения гибели/апоптоза клеток в течение 7 дней после введения исследуемого препарата.
В одном исследовании было показано повышение частоты гибели хондроцитов, даже в случае обработки низкими дозами (0,01 мг/мл) бензалкония хлорида. Таким образом, рекомендуется применять препараты бетаметазона, не содержащие бензалкония хлорид, для снижения потенциального хондротоксического действия вводимого интраартикулярно бетаметазона (Wernecke C. et al., 2015). Препарат Дипроспан отвечает этим требованиям.
В исследованиях in vivo на животных (кроликах) было продемонстрировано дозозависимое хондротоксическое действие бетаметазона. Так, кроликам выполняли еженедельные инъекции исследуемого препарата в течение 1–8 нед (комбинация 0,25 мг бетаметазона дипропионата и 0,1 мг бетаметазона натрия фосфата) интраартикулярно. Было показано, что 1, 2, 3 и 4 дозы не оказывали токсического влияния на хондроциты, в то время как после введения 6–8 доз продемонстрировано значительное снижение содержания протеогликанов в хрящах. Таким образом, обзор исследований показал, что введение бетаметазона в низких дозах не вызывало значительного повреждения хряща или гибели клеток, но при более высоких дозах наблюдались хондротоксичность, снижение содержания протеогликанов, в том числе аггрекана, и коллагена II типа в суставном хряще и повышение уровня апоптоза клеток. Также следует проявлять осторожность относительно применения препаратов бетаметазона, содержащих бензалкония хлорид, поскольку этот консервант проявляет значительную хондротоксичность (Wernecke C. et al., 2015).
Внутрисуставное введение анестетиков также ведет к развитию хондротоксических эффектов. Исходя из этого, одновременное применение местного анестетика и кортикостероидов внутрисуставно должно осуществляться в минимальной эффективной дозе и в течение минимального срока для уменьшения выраженности боли и воспалительной реакции (Farkas B. et al., 2010).
Обызвествление периартикулярных тканей плечевого сустава является осложнением бурсита плечевого сустава и отмечается у 2–8% населения. Данное заболевание в литературе также описывается как обызвествляющий периартрит или калькулезный бурсит и характеризуется воспалительными изменениями окружающих сустав мягких тканей и отложением в них солей кальция. Наиболее частой причиной развития калькулезного бурсита являются острая травма или хроническая травматизация сустава. При этом кальцификация способствует персистенции воспалительного процесса в периартикулярных тканях и развитию в дальнейшем дегенеративных изменений. Течение заболевания хроническое, с периодическими обострениями, характеризуется устойчивым болевым синдромом, гиперемией кожных покровов над пораженным суставом и ограничением амплитуды движений. Лечение данной патологии должно быть комплексным и обычно включает ЛФК, применение НПВП и местное введение глюкокортикоидов. Разработан комплексный метод терапии калькулезного бурсита, представляющий собой введение в пораженные околосуставные ткани смеси ферментного препарата лидазы, местного анестетика лидокаина и глюкокортикоидного препарата Дипроспана. В проведенном недавно исследовании, включившем 70 пациентов с данной патологией, подтвердили эффективность комплексного применения лидазы, лидокаина и Дипроспана. Так, были отмечены уменьшение выраженности воспаления по данным лабораторных показателей (СОЭ, уровня лейкоцитов, сиаловых кислот, СРБ), уменьшение размеров кальцинатов по данным УЗИ и рентгенологического исследования, а также нормализация проводимости нервных волокон и сократимости мышц по данным электромиографии верхних конечностей. Спустя 18 мес наблюдения рецидивирование отмечалось у 11,4% пациентов (при этом в случае применения НПВП рецидивирование отмечалось у 82,8% больных) (Шутова М.З. и соавт., 2015).
Другие сферы применения Дипроспана
Полипозный риносинусит значительно нарушает качество жизни больных, поскольку приводит к затруднению носового дыхания, снижению обоняния, головной боли и нарушениям сна. Больных могут беспокоить патологические выделения из носовых ходов, ощущение инородного тела в полости носа, носовые кровотечения, общая слабость (вследствие гипоксии, вызванной нарушением носового дыхания). Данное заболевание характеризуется хроническим течением и трудно поддается лечению, зачастую необходимо проведение хирургического вмешательства — полипэктомии. В исследовании оценивали эффективность топического введения Дипроспана (в подслизистый слой в области нижней носовой раковины) перед полипэктомией. Показано, что у больных, которым выполнили инъекцию препарата Дипроспан, наблюдалось уменьшение выраженности клинических симптомов (выделений из носа, затруднения носового дыхания, интенсивности головной боли) было более значимым и наблюдалось в более ранние сроки по сравнению с контрольной группой. Частота рецидивов спустя 2 года наблюдения составляла 38,5% в контрольной группе и 11,8% — в группе Дипроспана. Таким образом, Дипроспан не только способствовал уменьшению выраженности клинической симптоматики в постоперационный период, но и уменьшению количества рецидивов полипозного риносинусита в дальнейшем (Сафарова Н.И. и соавт., 2014).
Боль в нижней части спины (БНЧС, боль в пояснице) — распространенный клинический синдром, который может быть обусловлен как различными заболеваниями позвоночника, так и невертеброгенными причинами. В течение жизни БНЧС отмечают у 54–80% населения. Факторами риска БНЧС являются пожилой возраст, тяжелый физический труд, воздействие вибрации, сидячая работа, ожирение, нарушения осанки и другие. Лечение должно быть комплексным, включающим как фармакотерапию, так и методы физической реабилитации. В исследованиях была продемонстрирована эффективность эпидурального введения глюкокортикоидов при устойчивом, не поддающемся купированию другими методами болевом синдроме.
Дипроспан применяется в терапии БНЧС, поскольку обеспечивает быстрый обезболивающий эффект и устраняет ограничения подвижности. При этом длительность клинического эффекта после однократного введения может достигать 4 нед (Пизова Н.В. и соавт., 2010).
Внутриочаговое введение глюкокортикоидов в терапии дерматозов применяется с 1956 г. (Melo D.F. еt al., 2018). Суспензия бетаметазона дипропионата/натрия фосфата широко применяется в дерматологии. В исследованиях показана более высокая ее эффективность по сравнению с триамцинолоном в терапии красного плоского лишая. Кроме того, применение бетаметазона более значимо снижало риск рецидивирования красного плоского лишая по сравнению с триамцинолоном.
Очаговая алопеция (ОA) — это воспалительное заболевание волосяных фолликулов, приводящее к выпадению волос. Его происхождение многофакторное, считается, что в патогенезе ОА большую роль играют наследственная предрасположенность и аутоиммунные нарушения. При ОА не происходит разрушения волосяных фолликулов. Согласно современным терапевтическим рекомендациям внутриочаговое введение кортикостероидов является терапией первой линии у взрослых больных ОА, поражающей менее 50% кожи головы. Это технически простой малоинвазивный способ введения лекарственных средств, позволяющий доставить действующее вещество непосредственно в очаг воспаления и, таким образом, свести к минимуму необходимую дозу препарата и возможные системные побочные эффекты. Благодаря своей высокой противовоспалительной и иммуносупрессивной активности внутриочаговое введение бетаметазона рекомендуется в качестве альтернативы триамцинолону в терапии ОА (Melo D.F. еt al., 2018).
Дипроспан: заключение
Дипроспан — препарат, представляющий собой суспензию, которая содержит бетаметазона натрия фосфат и бетаметазона дипропионат. Комбинация этих двух форм бетаметазона обеспечивает как быстрый эффект, так и продолжительную активность, обусловленную медленным высвобождением бетаметазона дипропионата (Simon A. et al., 2013). Дипроспан проявляет высокую глюкокортикоидную активность, в то же время его минералокортикоидная активность незначительная (Пизова Н.В. и соавт., 2010). Дипроспан может вводиться в/м, интраартикулярно, в очаг поражения, что позволяет подобрать наиболее соответствующий конкретной клинической ситуации способ введения препарата и достичь максимального эффекта. Внутрисуставная терапия кортикостероидами применяется в терапии воспаления и суставной боли с 1950-х годов (Wernecke C. et al., 2015). Обзор литературы показывает, что введение препаратов глюкокортикоидов интраартикулярно или в околосуставные ткани позволяет уменьшить выраженность болевого синдрома, воспалительного процесса и способствует увеличению объема движений в пораженном суставе (Caldwell J.R., 1996). Тем не менее при назначении инъекций глюкокортикоидов внутрисуставно следует иметь ввиду, что продолжительная терапия препаратами данной группы может обусловливать развитие атрофических изменений тканей сустава и дегенерации хрящей (Farkas B. et al., 2010).