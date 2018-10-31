сообщалось о серьезных неврологические нарушения, некоторые из которых были летальными, после проведения эпидуральной инъекции кортикостероидов. Среди других нарушений были сообщения об инфаркте спинного мозга, параплегии, квадриплегии, корковой слепоте и инсульте. Указанные серьезные неврологические нарушения наблюдались с и без применения рентгеноскопии. Так как безопасность и эффективность эпидурального введения не выяснены, кортикостероиды не рекомендованы для эпидурального применения.

суспензия Дипроспан ® не предназначена для в/в или п/к введения . Строгое соблюдение правил асептики обязательно при применении препарата.

Какое-либо введение препарата (мягкие ткани, очаг поражения, внутрисуставно и т.п.) может привести к системному действию при одновременно выраженном местном действии.

Резкая отмена или снижение дозы при постоянном применении (в случае очень высоких доз, после короткого периода применения) или при увеличении потребности в ГКС (вследствие стресса: инфекция, травма, хирургическое вмешательство) могут повысить недостаточность коры надпочечниковых желез. В этом случае необходимо постепенно снижать дозировку. В случае стресса иногда необходимо снова принимать ГКС или повысить дозировку. Снижать дозирование следует под строгим медицинским контролем и иногда необходимо контролировать состояние пациента в течение периода до 1 года после прекращения длительного лечения или применения повышенных доз.

Симптомы недостаточности коры надпочечников включают дискомфорт, мышечную слабость, психические расстройства, сонливость, боль в мышцах и костях, шелушение кожи, одышку, анорексию, тошноту, рвоту, лихорадку, гипогликемию, гипотензию, обезвоживание организма и даже летальный исход после резкого прекращения лечения. Лечение недостаточности коры надпочечников состоит в применении ГКС, минералокортикоидов, воды, хлорида натрия и глюкозы.

Быстрое в/в введение ГКС в высоких дозах может привести к сердечно-сосудистой недостаточности, поэтому инъекцию нужно делать в течение 10 мин.

При длительной терапии ГКС необходимо предусмотреть переход от парентерального к пероральному введению после оценки потенциальных пользы и риска.

В/м инъекции. ГКС необходимо вводить глубоко в мышцу для предотвращения локальной атрофии тканей.

Внутрисуставные инъекции должен проводить только медицинский персонал. Необходим анализ внутрисуставной жидкости для исключения септического процесса. Не следует вводить препарат при наличии внутрисуставной инфекции. Заметное усиление болезненности, отека, повышение температуры окружающих тканей и дальнейшее ограничение подвижности сустава свидетельствуют о септическом артрите. При подтверждении диагноза необходимо назначить антибактериальную терапию. Не следует вводить ГКС в нестабильный сустав, инфицированные участки и межпозвонковые промежутки. Повторные инъекции в сустав при остеоартрите могут повысить риск разрушения сустава. Следует избегать инъекций ГКС непосредственно в сухожилие, потому что в дальнейшем возможны небольшие разрывы. После успешной внутрисуставной терапии пациенту следует избегать перегрузок сустава.

Введение ГКС в мягкую ткань или в очаг поражения и вокруг сустава может вызвать системные и местные эффекты.

Особые группы пациентов

У больных диабетом бетаметазон можно применять только в течение короткого периода и только под строгим медицинским контролем, учитывая его ГКС-свойства (трансформация белков в глюкозу).

Наблюдают повышение эффекта ГКС у пациентов с гипотиреозом или циррозом печени. Необходимо избегать применения препарата Дипроспан® у пациентов с герпетическим поражением глаз (из-за возможности перфорации роговицы).

На фоне применения препарата возможны нарушения психики (особенно у пациентов с эмоциональной нестабильностью или склонностью к психозам).

Меры предосторожности необходимы в таких случаях: при неспецифическом язвенном колите, угрозе перфорации, абсцессе или других пиогенных инфекциях; при дивертикулите; кишечных анастомозах; язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; почечной недостаточности; АГ; остеопорозе; тяжелой миастении; глаукоме; острых психозах; вирусных и бактериальных инфекциях; задержке роста; туберкулезе; синдроме Кушинга; диабете; сердечной недостаточности; в случае сложного для лечения приступа эпилепсии; склонности к тромбоэмболии или тромбофлебиту; во время беременности.

Пациентам, которые получают курс лечения ГКС, нельзя делать прививки против оспы. Не следует проводить другую иммунизацию больных, получающих ГКС (особенно в высоких дозах), учитывая риск развития неврологических осложнений и низкую иммунную реакцию в ответ (отсутствие образования антител). В случае проведения заместительной терапии (например при болезни Аддисона) иммунизация возможна.

Пациентам, в частности детям, получающим Дипроспан® в дозах, подавляющих иммунитет, следует избегать контакта с больными ветряной оспой и корью.

ГКС могут маскировать некоторые признаки инфекционного заболевания. Из-за снижения резистентности при применении могут возникать новые инфекции.

Назначение препарата при активном туберкулезе возможно лишь в случаях быстротекущего или диссеминированного туберкулеза в сочетании с адекватной противотуберкулезной терапией. Если ГКС назначен пациентам, больным латентным туберкулезом, или тем, кто реагирует на туберкулин, строгий контроль является необходимым, поскольку возможно возобновление болезни. При длительной терапии ГКС пациенты также должны получать химиопрофилактику. Если применяют рифампицин в программе химиопрофилактики, нужно следить за усилительным эффектом ГКС метаболического клиренса в печени; может возникнуть необходимость коррекции дозирования ГКС.

Длительное применение ГКС может привести к развитию задней субкапсулярной катаракты (особенно у детей), глаукомы с возможным поражением зрительного нерва и может способствовать возникновению вторичной инфекции глаз (грибковой или вирусной). Необходимо регулярно проходить офтальмологическое обследование, особенно больным, получающим Дипроспан® в течение более 6 нед.

Средние и повышенные дозы ГКС могут вызвать повышение АД, задержку жидкости и натрия в тканях и увеличение выведения калия из организма (что может проявляться отеками, нарушениями в работе сердца). Рекомендуется диета с ограничением поваренной соли и дополнительный прием препаратов, содержащих калий.

Следует помнить также о возможности развития вторичной недостаточности коры надпочечников в течение нескольких месяцев после окончания терапии.

Поскольку осложнения при лечении ГКС зависят от дозы и продолжительности лечения, то для каждого пациента при выборе дозы и продолжительности лечения необходимо учитывать соотношение риска и пользы.

Все ГКС ускоряют выведение кальция из организма.

Поскольку ГКС могут задерживать рост детей, в том числе младенцев, а также подавлять эндогенное продуцирование кортикостероидов, важно тщательно контролировать рост и развитие детей в случае длительного лечения.

При применении ГКС возможно изменение подвижности и количества сперматозоидов.

В состав препарата Дипроспан® входит бензиловый спирт, который может вызвать токсические и анафилактоидные реакции у младенцев и детей в возрасте до 3 лет. Не следует применять этот препарат у недоношенных детей или доношенных новорожденных.

В состав препарата Дипроспан® входит метилпарагидроксибензоат (E 218) и пропилпарагидроксибензоат (E 216), которые могут вызывать аллергические реакции (возможно, отсроченные), а в исключительных случаях ― затруднение дыхания.

Нарушение зрения. При применении ГКС системного и местного действия (включая интраназальное, ингаляционное и внутриглазное введение) возможны нарушения зрения. Если возникают такие симптомы, как нечеткость зрения или другие нарушения со стороны зрения, пациенту следует пройти обследование у офтальмолога для оценки возможных причин нарушения зрения, которые могут включать катаракту, глаукому или такие редкие заболевания, как центральная серозная хориоретинопатия, о чем сообщалось после применения ГКС системного и местного действия.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Обычно Дипроспан® не влияет на скорость реакции пациента при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Но в редких случаях могут возникнуть мышечная слабость, судороги, нарушение зрения, головокружение, головная боль, изменение настроения, депрессия (с выраженными психотическими реакциями), повышенная раздражительность, поэтому рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами во время лечения препаратом.

Применение в период беременности и кормления грудью. Из-за отсутствия контролируемых исследований по безопасности применения беременным, кормящим грудью, и женщинам репродуктивного возраста препарат следует назначать после тщательной оценки соотношения пользы для матери и потенциального риска для плода/ребенка.

В некоторых случаях необходимо проводить курс лечения ГКС во время беременности или даже повысить дозировку (например в случае заместительной терапии ГКС).

В/м введение бетаметазона приводит к значительному снижению частоты диспноэ у плода, если препарат вводят более чем за 24 ч до родов (до 32-й недели беременности).

ГКС не назначают для лечения заболеваний глиальных мембран после рождения.

В случае профилактического лечения заболевания глиальных мембран у недоношенных младенцев не следует вводить ГКС беременным с преэклампсией и эклампсией или тем, кто имеет поражение плаценты.

Дети, родившиеся у матерей, которым вводили значительные дозы ГКС в период беременности, должны находиться под медицинским контролем (для раннего выявления признаков недостаточности коры надпочечников).

ГКС проникают через плацентарный барьер и попадают в грудное молоко.

Поскольку ГКС проникают через плаценту, новорожденных и младенцев матерей, которые получали ГКС в течение большей части беременности или определенного периода беременности, необходимо тщательно осмотреть для выявления редко возникающей врожденной катаракты.

При необходимости назначения препарата Дипроспан® в период кормления грудью следует решить вопрос о прекращении кормления грудью, принимая во внимание важность терапии для матери (из-за возможных нежелательных побочных эффектов у детей).

Женщинам, которые получали ГКС в течение беременности, требуется наблюдение во время и после схваток и в течение родов для выявления любой недостаточности коры надпочечников из-за стресса, вызванного рождением ребенка.

Дети. Недостаточно клинических данных относительно применения препарата у детей, поэтому нежелательно применять его у пациентов этой возрастной категории (возможно отставание в росте и развитие вторичной недостаточности коры надпочечников).