Дипроспан — согласно АТС-классификации простой препарат кортикостероидов для системного применения. Действующие вещества суспензии Дипроспан — бетаметазона натрия фосфат и бетаметазона дипропионат, обладают противовоспалительными, антиаллергическими и противоревматическими свойствами (Simon A. et al., 2013). Бетаметазон — синтетический глюкокортикоид, по химической структуре это 9α-фтор-16-β-метилпреднизолон; необходимо отметить его структурное сходство с дексаметазоном (16α-метил-9α-фтор-преднизолон) (Glyn J.H., Fox D.B., 1961).

Бетаметазона натрия фосфат — растворимый эфир бетаметазона, который быстро всасывается и обеспечивает быстрое развитие терапевтического эффекта. Бетаметазона дипропионат практически нерастворим в воде и в составе препарата представляет собой суспензию субмикронных частиц. Суспензии — дисперсные системы, содержащие вещества с низкой растворимостью, поэтому абсорбция лекарственного средства ограничена скоростью его растворения. Микрокристаллы бетаметазона дипропионата формируют депо лекарственного средства, обеспечивая замедленное высвобождение препарата и контроль симптомов в течение длительного периода (Simon A. et al., 2013).

После в/м инъекции Т max бетаметазона натрия фосфата — 2,8±1,7 ч, а бетаметазона дипропионата — 15±9 ч. Это объясняется тем, что бетаметазона дипропионат должен сначала раствориться в межклеточной жидкости мышечных волокон, прежде чем он сможет диффундировать в сосудистое пространство. Показано, что T ½ составляет 9,6±3,6 и 80,8±22,7 ч для бетаметазона натрия фосфата и бетаметазона дипропионата соответственно (Simon A. et al., 2013).

Дипроспан в терапии суставной патологии

Остеоартрит является наиболее распространенной формой заболевания суставов. Данное заболевание характеризуется прогрессирующей эрозией, деградацией и дегенерацией суставного хряща, формированием остеофитов и субхондральными изменениями. Это заболевание отмечается у 5% населения в целом и зачастую становится причиной устойчивой утраты трудоспособности.

Согласно рекомендации Европейской антиревматической лиги (EULAR) оптимальное лечение остеоартрита представляет собой комбинацию нефармакологических и фармакологических терапевтических методов. Фармакотерапия (консервативное лечение) включает применение хондропротекторов, НПВП, внутрисуставные инъекции кортикостероидов, местных анестетиков. Оперативное лечение (протезирование пораженных суставов) проводится при значительной выраженности поражения и ограничении функции сустава (Farkas B. et al., 2010).

Внутрисуставная кортикостероидная терапия была впервые использована Холландером в 1951 г. для лечения ревматоидного артрита (Farkas B. et al., 2010). В дальнейшем было показано, что терапия кортикостероидами эффективна для временного уменьшения выраженности суставных симптомов остеоартрита и других воспалительных заболеваний. Так, например, внутрисуставное введение препаратов глюкокортикоидов также применяется в терапии ювенильного ревматоидного артрита (Caldwell J.R., 1996). Наиболее часто используемые кортикостероиды для внутрисуставного введения — это гидрокортизон, метилпреднизолон, дексаметазон, бетаметазон, преднизолон и триамцинолон (Wernecke C. et al., 2015). Были проведены фундаментальные научные исследования влияния бетаметазона на суставной хрящ. В исследованиях in vivo на культуре человеческих хондроцитов с применением непрерывного инфузионного насоса для имитации метаболизма суставной жидкости продемонстрировало значительное снижение жизнеспособности хондроцитов через 9 и 14 дней после инъекции бетаметазона (суспензия содержала консервант бензалкония хлорид). Вместе с тем в другом исследовании при обработке суспензией бетаметазона, не содержащей консервант бензалкония хлорид, не выявлено повышения гибели/апоптоза клеток в течение 7 дней после введения исследуемого препарата.

В одном исследовании было показано повышение частоты гибели хондроцитов, даже в случае обработки низкими дозами (0,01 мг/мл) бензалкония хлорида. Таким образом, рекомендуется применять препараты бетаметазона, не содержащие бензалкония хлорид, для снижения потенциального хондротоксического действия вводимого интраартикулярно бетаметазона (Wernecke C. et al., 2015). Препарат Дипроспан отвечает этим требованиям.

В исследованиях in vivo на животных (кроликах) было продемонстрировано дозозависимое хондротоксическое действие бетаметазона. Так, кроликам выполняли еженедельные инъекции исследуемого препарата в течение 1–8 нед (комбинация 0,25 мг бетаметазона дипропионата и 0,1 мг бетаметазона натрия фосфата) интраартикулярно. Было показано, что 1, 2, 3 и 4 дозы не оказывали токсического влияния на хондроциты, в то время как после введения 6–8 доз продемонстрировано значительное снижение содержания протеогликанов в хрящах. Таким образом, обзор исследований показал, что введение бетаметазона в низких дозах не вызывало значительного повреждения хряща или гибели клеток, но при более высоких дозах наблюдались хондротоксичность, снижение содержания протеогликанов, в том числе аггрекана, и коллагена II типа в суставном хряще и повышение уровня апоптоза клеток. Также следует проявлять осторожность относительно применения препаратов бетаметазона, содержащих бензалкония хлорид, поскольку этот консервант проявляет значительную хондротоксичность (Wernecke C. et al., 2015).

Внутрисуставное введение анестетиков также ведет к развитию хондротоксических эффектов. Исходя из этого, одновременное применение местного анестетика и кортикостероидов внутрисуставно должно осуществляться в минимальной эффективной дозе и в течение минимального срока для уменьшения выраженности боли и воспалительной реакции (Farkas B. et al., 2010).

Обызвествление периартикулярных тканей плечевого сустава является осложнением бурсита плечевого сустава и отмечается у 2–8% населения. Данное заболевание в литературе также описывается как обызвествляющий периартрит или калькулезный бурсит и характеризуется воспалительными изменениями окружающих сустав мягких тканей и отложением в них солей кальция. Наиболее частой причиной развития калькулезного бурсита являются острая травма или хроническая травматизация сустава. При этом кальцификация способствует персистенции воспалительного процесса в периартикулярных тканях и развитию в дальнейшем дегенеративных изменений. Течение заболевания хроническое, с периодическими обострениями, характеризуется устойчивым болевым синдромом, гиперемией кожных покровов над пораженным суставом и ограничением амплитуды движений. Лечение данной патологии должно быть комплексным и обычно включает ЛФК, применение НПВП и местное введение глюкокортикоидов. Разработан комплексный метод терапии калькулезного бурсита, представляющий собой введение в пораженные околосуставные ткани смеси ферментного препарата лидазы, местного анестетика лидокаина и глюкокортикоидного препарата Дипроспана. В проведенном недавно исследовании, включившем 70 пациентов с данной патологией, подтвердили эффективность комплексного применения лидазы, лидокаина и Дипроспана. Так, были отмечены уменьшение выраженности воспаления по данным лабораторных показателей (СОЭ, уровня лейкоцитов, сиаловых кислот, СРБ), уменьшение размеров кальцинатов по данным УЗИ и рентгенологического исследования, а также нормализация проводимости нервных волокон и сократимости мышц по данным электромиографии верхних конечностей. Спустя 18 мес наблюдения рецидивирование отмечалось у 11,4% пациентов (при этом в случае применения НПВП рецидивирование отмечалось у 82,8% больных) (Шутова М.З. и соавт., 2015).

Другие сферы применения Дипроспана

Полипозный риносинусит значительно нарушает качество жизни больных, поскольку приводит к затруднению носового дыхания, снижению обоняния, головной боли и нарушениям сна. Больных могут беспокоить патологические выделения из носовых ходов, ощущение инородного тела в полости носа, носовые кровотечения, общая слабость (вследствие гипоксии, вызванной нарушением носового дыхания). Данное заболевание характеризуется хроническим течением и трудно поддается лечению, зачастую необходимо проведение хирургического вмешательства — полипэктомии. В исследовании оценивали эффективность топического введения Дипроспана (в подслизистый слой в области нижней носовой раковины) перед полипэктомией. Показано, что у больных, которым выполнили инъекцию препарата Дипроспан, наблюдалось уменьшение выраженности клинических симптомов (выделений из носа, затруднения носового дыхания, интенсивности головной боли) было более значимым и наблюдалось в более ранние сроки по сравнению с контрольной группой. Частота рецидивов спустя 2 года наблюдения составляла 38,5% в контрольной группе и 11,8% — в группе Дипроспана. Таким образом, Дипроспан не только способствовал уменьшению выраженности клинической симптоматики в постоперационный период, но и уменьшению количества рецидивов полипозного риносинусита в дальнейшем (Сафарова Н.И. и соавт., 2014).

Боль в нижней части спины (БНЧС, боль в пояснице) — распространенный клинический синдром, который может быть обусловлен как различными заболеваниями позвоночника, так и невертеброгенными причинами. В течение жизни БНЧС отмечают у 54–80% населения. Факторами риска БНЧС являются пожилой возраст, тяжелый физический труд, воздействие вибрации, сидячая работа, ожирение, нарушения осанки и другие. Лечение должно быть комплексным, включающим как фармакотерапию, так и методы физической реабилитации. В исследованиях была продемонстрирована эффективность эпидурального введения глюкокортикоидов при устойчивом, не поддающемся купированию другими методами болевом синдроме.

Дипроспан применяется в терапии БНЧС, поскольку обеспечивает быстрый обезболивающий эффект и устраняет ограничения подвижности. При этом длительность клинического эффекта после однократного введения может достигать 4 нед (Пизова Н.В. и соавт., 2010).

Внутриочаговое введение глюкокортикоидов в терапии дерматозов применяется с 1956 г. (Melo D.F. еt al., 2018). Суспензия бетаметазона дипропионата/натрия фосфата широко применяется в дерматологии. В исследованиях показана более высокая ее эффективность по сравнению с триамцинолоном в терапии красного плоского лишая. Кроме того, применение бетаметазона более значимо снижало риск рецидивирования красного плоского лишая по сравнению с триамцинолоном.

Очаговая алопеция (ОA) — это воспалительное заболевание волосяных фолликулов, приводящее к выпадению волос. Его происхождение многофакторное, считается, что в патогенезе ОА большую роль играют наследственная предрасположенность и аутоиммунные нарушения. При ОА не происходит разрушения волосяных фолликулов. Согласно современным терапевтическим рекомендациям внутриочаговое введение кортикостероидов является терапией первой линии у взрослых больных ОА, поражающей менее 50% кожи головы. Это технически простой малоинвазивный способ введения лекарственных средств, позволяющий доставить действующее вещество непосредственно в очаг воспаления и, таким образом, свести к минимуму необходимую дозу препарата и возможные системные побочные эффекты. Благодаря своей высокой противовоспалительной и иммуносупрессивной активности внутриочаговое введение бетаметазона рекомендуется в качестве альтернативы триамцинолону в терапии ОА (Melo D.F. еt al., 2018).

Дипроспан: заключение

Дипроспан — препарат, представляющий собой суспензию, которая содержит бетаметазона натрия фосфат и бетаметазона дипропионат. Комбинация этих двух форм бетаметазона обеспечивает как быстрый эффект, так и продолжительную активность, обусловленную медленным высвобождением бетаметазона дипропионата (Simon A. et al., 2013). Дипроспан проявляет высокую глюкокортикоидную активность, в то же время его минералокортикоидная активность незначительная (Пизова Н.В. и соавт., 2010). Дипроспан может вводиться в/м, интраартикулярно, в очаг поражения, что позволяет подобрать наиболее соответствующий конкретной клинической ситуации способ введения препарата и достичь максимального эффекта. Внутрисуставная терапия кортикостероидами применяется в терапии воспаления и суставной боли с 1950-х годов (Wernecke C. et al., 2015). Обзор литературы показывает, что введение препаратов глюкокортикоидов интраартикулярно или в околосуставные ткани позволяет уменьшить выраженность болевого синдрома, воспалительного процесса и способствует увеличению объема движений в пораженном суставе (Caldwell J.R., 1996). Тем не менее при назначении инъекций глюкокортикоидов внутрисуставно следует иметь ввиду, что продолжительная терапия препаратами данной группы может обусловливать развитие атрофических изменений тканей сустава и дегенерации хрящей (Farkas B. et al., 2010).