диоксидин применяют только под тщательным наблюдением врача. Не допускается бесконтрольное применение Диоксидина и лекарственных форм, которые его содержат.

При появлении побочных реакций следует снизить дозу, назначить антигистаминные препараты, а при необходимости — прекратить применение Диоксидина.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан для применения в период беременности и кормления грудью.

Дети. Препарат не применяют для лечения детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных о негативном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.