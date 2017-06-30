Диоксидин (Dioxydinum) (3209) - инструкция по применению ATC-классификация
Диоксидин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Диоксидин — антибактериальный препарат широкого спектра действия. Эффективный при инфекциях, вызванных вульгарным протеем, синегнойной палочкой, палочкой Фридлендера, кишечной и дизентерийной палочками, сальмонеллами, стафилококками, стрептококками, патогенными анаэробами, включая возбудителей газовой гангрены. Активный относительно штаммов бактерий, резистентных к антибиотикам, сульфаниламидам, нитрофуранам и другим препаратам.
Фармакокинетика. При местном применении диоксидин частично всасывается, не оказывает местно-раздражающего действия. Не подвергается метаболизму. Не кумулируется. Выводится почками.
Показания Диоксидин
гнойно-воспалительные процессы различной локализации: гнойные плевриты, эмпиема плевры, абсцесс легких, перитонит, цистит, раны с глубокими полостями, абсцессы мягких тканей, флегмоны, послеоперационные раны моче- и желчевыводящих путей. Также применяется для профилактики инфекционных осложнений после катетеризации мочевого пузыря.
Применение Диоксидин
Диоксидин назначают только взрослым.
Перед началом курса лечения необходимо провести пробу на переносимость препарата, для чего в гнойную полость ввести 10 мл 1% р-ра. При отсутствии в течение 3–6 ч побочных явлений (головокружения, озноба, повышения температуры тела) начинают курсовое лечение. Р-р вводят в полость через дренажную трубку, катетер или шприц — обычно 10–50 мл 1% р-ра. Максимальная суточная доза составляет 70 мл 1% р-ра. Применять 1 или 2 раза в сутки (не превышая суточную дозу 70 мл 1% р-ра). Длительность лечения зависит от тяжести заболевания и переносимости препарата. Курс лечения может длиться 3 нед и более. При необходимости курс лечения повторить через 1–1,5 мес.
Применяют также местно, накладывая на поверхность раны повязки, смоченные 1% р-ром.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату, наличие в анамнезе недостаточности коры надпочечников.
Побочные эффекты
аллергические реакции, включая сыпь на коже, зуд, головную боль, озноб, гиперемию кожи, диспепсию, изменения в месте применения.
Особые указания
диоксидин применяют только под тщательным наблюдением врача. Не допускается бесконтрольное применение Диоксидина и лекарственных форм, которые его содержат.
При появлении побочных реакций следует снизить дозу, назначить антигистаминные препараты, а при необходимости — прекратить применение Диоксидина.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан для применения в период беременности и кормления грудью.
Дети. Препарат не применяют для лечения детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных о негативном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Взаимодействия
не описано.
Передозировка
при передозировке возможно усиление побочных эффектов. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре 18–25 °C. В случае выпадения кристаллов диоксидина в ампулах в процессе хранения (при температуре <15 °С) их растворяют, нагревая ампулы на кипящей водяной бане при встряхивании до полного растворения кристаллов (прозрачный р-р). Если при охлаждении до (37±1) °С кристаллы не выпадут снова, препарат годен к использованию.