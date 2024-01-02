местно, вводят в/в и в полости. На раны накладывают салфетки, смоченные р-ром. Глубокие раны тампонируют или проводят орошение 0,5% р-ром.

В полости р-р вводят через дренажную трубку, катетер или шприц, обычно от 10 до 50 мл 1% р-ра.

При тяжелых септических состояниях в/в капельно вводят 0,5% р-р для инъекций, предварительно разведенный в 5% р-ре глюкозы или изотоническом р-ре натрия хлорида до концентрации 0,1–0,2%. Высшая разовая доза — 300 мг, суточная — 600 мг.