Альбумин-Биофарма (Albumin-Biopharma) (32010) - инструкция по применению ATC-классификация
Альбумин-Биофарма инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Альбумин человеческий количественно составляет более половины всего протеина плазмы крови и около 10% общего количества протеина, синтезированного печенью.
Альбумин имеет соответствующий гиперонкотический эффект.
Важнейшая физиологическая функция альбумина — участие в регулировании онкотического давления крови и ее транспортных функциях. Альбумин стабилизирует ОЦК и является переносчиком гормонов, ферментов, лекарственных средств и токсинов.
Фармакокинетика. В норме общий обменный объем альбумина составляет 4–5 г/кг массы тела, при этом 40–45% — внутрисосудистый, а 55–60% находятся в тканях. При таких состояниях организма, как тяжелые ожоги или септический шок, повышенная проницаемость капилляров изменяет кинетику альбумина и может вызывать его аномальное распределение. В норме средний T½ альбумина составляет около 19 дней. Баланс между синтезом и расщеплением альбумина обычно осуществляется посредством механизма обратной связи. Процесс элиминации осуществляется преимущественно внутриклеточно под действием лизосомальных протеаз.
У здоровых людей менее 10% введенного в/в альбумина покидает внутрисосудистое пространство в течение первых 2 ч после введения. Наблюдается значительная индивидуальная вариабельность влияния инфузии альбумина на объем плазмы крови. У некоторых пациентов объем плазмы крови может оставаться увеличенным в течение нескольких часов. Однако у пациентов в критических состояниях альбумин может покидать сосудистое русло в значительных количествах и с непрогнозируемой скоростью.
Доклинические данные по безопасности. Альбумин человеческий является естественным компонентом плазмы крови человека и действует аналогично физиологическому альбумину.
В настоящее время не поступало сообщений о связи между альбумином человеческим и токсичностью относительно эмбриона и плода, онкогенным или мутагенным потенциалом.
На экспериментальных моделях животных каких-либо признаков острой токсичности не наблюдалось.
Показания Альбумин-Биофарма
восстановление и поддержание ОЦК при наличии признаков недостаточности объема и необходимости применения коллоидов.
Применение альбумина или искусственного коллоида зависит от индивидуальной клинической ситуации для каждого пациента согласно официальным рекомендациям.
Применение Альбумин-Биофарма
концентрацию препарата альбумина, дозу и скорость инфузии необходимо подбирать в зависимости от индивидуальных потребностей пациента.
Необходимая доза зависит от массы тела пациента, степени тяжести травмы или заболевания, от степени потери жидкости и протеина.
При введении альбумина человеческого необходимо регулярно проверять показатели гемодинамики, которые включают:
- АД крови и частоту пульса;
- центральное венозное давление;
- давление заклинивания легочной артерии;
- диурез;
- концентрацию электролитов;
- гематокрит/уровень гемоглобина;
- клинические проявления сердечной/дыхательной недостаточности (например одышка);
- клинические проявления повышения внутричерепного давления (например головная боль).
Альбумин человеческий 10%/Альбумин человеческий 20% можно вводить непосредственно в/в или разводить изотоническим р-ром (например 5% р-ром глюкозы или 0,9% р-ром натрия хлорида).
Р-р альбумина нельзя разводить водой для инъекций, так как это может вызвать гемолиз у пациента.
Скорость инфузии необходимо подбирать в соответствии с индивидуальными обстоятельствами и показаниями.
При плазмаферезе скорость инфузии необходимо подбирать в соответствии со скоростью выведения.
При введении больших объемов следует нагреть препарат до комнатной температуры или до температуры тела перед применением.
Не использовать, если р-р мутный или содержит осадок. Это может указывать на нестабильность протеинов или загрязнение р-ра.
Не использовать при повреждении упаковки. Уничтожить при обнаружении вытекания.
После вскрытия флакона препарат следует использовать немедленно! Все неиспользованные остатки р-ра следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.
Противопоказания
повышенная чувствительность к белковым препаратам крови или любому из вспомогательных веществ.
Побочные эффекты
критерии оценки частоты развития побочных реакций лекарственного средства: очень частые (>1/10); частые (от >1/100 до <1/10); нечастые (от >1/1000 до <1/100); редкие (от >1/10 000 до <1/1000); очень редкие (<1/10 000). В случае возникновения серьезных реакций следует прекратить введение и начать соответствующее лечение.
Очень редкие:
со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, гиперчувствительность, аллергические реакции;
со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: отек легких, одышка.
Редкие:
со стороны нервной системы: головная боль;
со стороны сердца: тахикардия;
со стороны сосудов: артериальная гипотензия;
со стороны пищеварительной системы: рвота;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: крапивница, зуд;
общие расстройства и нарушения в месте введения: озноб.
Особые указания
подозрение на аллергические или анафилактические реакции требует немедленного прекращения введения препарата. В случае развития шока следует проводить стандартную противошоковую терапию.
Альбумин следует применять с осторожностью в случае гиперволемии и ее последствий или гемодилюции, которые могут представлять особый риск для пациента, например:
- декомпенсированная сердечная недостаточность;
- артериальная гипертензия;
- варикозное расширение вен пищевода;
- отек легких;
- геморрагический диатез;
- тяжелая анемия;
- ренальная и постренальная анурия.
Коллоидно-осмотический эффект альбумина 10%/альбумина 20% примерно равен двукратному эффекту плазмы крови. Поэтому во время введения концентрированного альбумина необходимо соблюдать осторожность при обеспечении надлежащей гидратации пациента. Необходимо тщательно контролировать состояние больного, чтобы защитить его от циркуляторной перегрузки и гипергидратации.
Р-р альбумина 100–125 г/л содержит относительно низкое количество электролитов. При введении альбумина следует регулярно проверять электролитное состояние пациента и принимать необходимые меры для восстановления и поддержания электролитного баланса.
Р-ры альбумина не следует разводить водой для инъекций, поскольку это может вызвать гемолиз у реципиентов.
При необходимости замены сравнительно больших объемов крови следует контролировать коагуляцию и гематокрит. Следует соблюдать осторожность при обеспечении соответствующей замены других компонентов крови (факторов коагуляции, электролитов, тромбоцитов и эритроцитов).
Если дозировка и скорость инфузии не соответствует состоянию кровообращения пациента, может развиться гиперволемия. При первых клинических проявлениях сердечно-сосудистой перегрузки (головная боль, одышка, закупорка яремных вен) или при повышенном АД, повышенном центральном венозном давлении и отеке легких следует немедленно прекратить введение.
Существуют доказательства того, что альбумин повышает риск летального исхода у пациентов с черепно-мозговой травмой и у больных с ожогами. У пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой и ожогами лечение альбумином можно применять только после тщательной оценки рисков и пользы.
Стандартные меры по предупреждению передачи инфекций при применении лекарственных препаратов человеческой крови или плазмы крови включают отбор доноров, проверку отдельных порций донорской плазмы и пулов плазмы по специфическим маркерам инфекций и применение эффективных мер для инактивации/удаления вирусов при производстве. Несмотря на это, при введении лекарственных препаратов, изготовленных из крови или плазмы крови человека, нельзя полностью исключить возможность передачи инфекционных агентов. Это также касается неизвестных или новых вирусов и других патогенов.
Нет данных, подтверждающих факт передачи вирусов с альбумином, произведенным надлежащим образом в соответствии со спецификациями Европейской Фармакопеи.
Рекомендуется записывать название и номер серии препарата каждый раз при введении пациенту альбумина 10%/альбумина 20% с целью проследить связь между состоянием пациента и применением конкретной серии.
Применение в период беременности и кормления грудью.
Безопасность применения препарата Альбумин-Биофарма 10%/Альбумин-Биофарма 20% у беременных в контролируемых клинических исследованиях не установлена. Однако клинический опыт применения альбумина не выявил вредного влияния на течение беременности, плод и новорожденного.
Эффекты альбумина на фертильность в контролируемых клинических исследованиях не изучали. Экспериментальных исследований на животных недостаточно для оценки безопасности относительно репродуктивной функции, развития эмбриона или плода, течения беременности, пери- и послеродового развития.
Тем не менее альбумин человека — это обычная составляющая крови человека.
Дети.
Данные отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Влияния на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами не наблюдалось.
Взаимодействия
при одновременном применении альбумина с ингибиторами АПФ (ангиотензинпревращающего фермента) повышается риск развития артериальной гипотензии.
Несовместимость. Альбумин человеческий не следует смешивать с другими лекарственными средствами (кроме рекомендованных растворителей — 5% р-р глюкозы или 0,9% р-р натрия хлорида), цельной кровью и эритроцитарной массой.
Передозировка
если доза или скорость инфузии слишком высокие, возможно развитие гиперволемии. При первых же клинических проявлениях симптомов перегрузки сердечно-сосудистой системы (головная боль, одышка, набухание яремных вен) или при повышении артериального и/или центрального венозного давления и развитии отека легких следует немедленно прекратить введение препарата и тщательно контролировать показатели гемодинамики пациента.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от действия света при температуре не выше 25 °C.
Актуальная информация
Альбумин-Биофарма ― 10 и 20% раствор человеческого альбумина для в/в введения.
Коллоидные растворы ― это растворы молекул большого размера, массой более 10 кДа. Эти молекулы плохо проникают через эндотелий капилляров и повышают онкотическое давление плазмы. Все коллоидные растворы делятся на природные, к которым и относится Альбумин-Биофарма, и синтетические.
Физиологические основы применения альбумина
Альбумин в организме человека составляет до 60% всех белков плазмы крови. Он является транспортным белком, обратимо связывает и переносит различные низкомолекулярные вещества, в том числе метаболиты, а также гормоны, ферменты и лекарственные средства. Альбумин обладает антиоксидантными свойствами, принимает участие в поддержании онкотического давления плазмы крови (Шлапак І.П. та співавт., 2013).
Раствор альбумина 20% увеличивает объем плазмы в 4–5 раз больше, чем введенный объем самого препарата за счет поступления в сосудистое русло межклеточной жидкости (Шлапак І.П. та співавт., 2013).
Физиологические свойства альбумина
Альбумин является естественным белком плазмы крови, синтезируемым исключительно печенью в количестве 9–14 г/сут у здоровых людей, со средним Т½ около 18–19 сут. Альбумин содержит 585 аминокислот и имеет молекулярную массу 66 кДа. Этот высокорастворимый белок находится в плазме крови человека в норме в количестве 35–50 г/л (Roche M. et al., 2008).
Альбумин катаболизируется в большинстве органов человека с такой же скоростью, как и образуется в печени, около 9–14 г/сут, конечными продуктами распада являются аминокислоты.
Альбумин влияет на поддержание баланса жидкости в организме, отвечает за 75–80% коллоидного осмотического давления (КОД) в нормальном физиологическом состоянии. У критически больных пациентов процессы поддержания КОД нарушаются, поскольку за счет повышения проницаемости сосудов повышается скорость транскапиллярного выхода жидкости в периферические ткани (Vincent J.-L. еt al., 2014).
Антиоксидантные свойства альбумина связаны с его способностью связывать определенные лиганды, особенно железо и медь, что снижает доступность этих соединений для прооксидантных реакций. Альбумин способен связывать активные формы кислорода или азота, включая оксид азота, ключевой медиатор во многих физиологических и патологических процессах. Большая доля общих антиоксидантных свойств сыворотки крови связана с альбумином: более 70% свободных радикалов в сыворотке крови связывается именно сывороточным альбумином человека (Roche M. et al., 2008).
В дополнение к связыванию ионов железа и меди альбумин также переносит множество других эндогенных и экзогенных веществ. Поэтому изменения концентрации альбумина во время тяжелого течения болезни могут потенциально оказывать заметное влияние на нормальный гомеостаз и обмен веществ, а также на доставку и эффективность лекарств. Связывание антибактериальных препаратов с белками плазмы крови, включая цефтриаксон, эртапенем, тейкопланин, снижается у критически больных пациентов с гипоальбуминемией. Это приводит к ускоренному выведению лекарственных средств из организма и может приводить к снижению клинической эффективности препарата и необходимости коррекции дозы.
Баланс кислотных и основных остатков молекулы альбумина таков, что его раствор имеет слабо кислый рН, а снижение концентрации альбумина в крови приводит к развитию метаболического алкалоза за счет относительного увеличения % содержания буферных оснований.
Альбумин также обладает слабо выраженными антикоагулянтными свойствами и ингибирует агрегацию тромбоцитов.
Наконец, альбумин снижает проницаемость сосудов благодаря своим антиоксидантным, противовоспалительным и антиапоптотическим эффектам (Vincent J. L. еt al., 2014).
Альбумин-Биофарма: в каких случаях применять?
Уже много десятилетий растворы альбумина применяются во всем мире для лечения критически больных пациентов. Альбумин был одним из первых человеческих белков, которые выделены из плазмы крови для клинического применения. Впервые кристаллизованный в 1934 г., препарат стал доступным для клинического применения в 1940-х годах (Fanali G. et al., 2012). Первые коммерчески доступные препараты в/в раствора альбумина человеческого были разработаны с использованием метода фракционирования белков плазмы крови холодным спиртом, впервые примененного Эдвином Джозефом Коном (Edwin Joseph Cohn) (Vincent J. L. еt al., 2014). Применение более поздних разработок и усовершенствований в области получения и использования методик очистки альбумина человеческого привели к получению более очищенных препаратов.
Хорошо известно, что альбумин обладает множественными физиологическими эффектами. Также хорошо известно, что низкие уровни сывороточного альбумина, часто отмечаемые у критически больных пациентов, коррелируют с худшими клиническими исходами. Таким образом, имеется физиологическое обоснование применений инфузий альбумина человеческого у критически больных пациентов (Vincent J.L. еt al., 2014).
Существуют данные о клинических преимуществах трансфузии растворов альбумина человеческого в терапии целого ряда тяжелых состояний. Среди них выраженная гипоальбуминемия (менее 25 г/л), нефротический синдром, тяжелые ожоги (не в первые сутки), цирроз печени, осложненный асцитом, и другие.
В то же время существует некоторые противоречия. В 1998 г. был опубликован метаанализ Кокрейновского формата, в котором сообщалось о повышении показателей летального исхода у пациентов, получавших растворы альбумина (Vincent J.L. еt al., 2014). Вероятно, возможны негативные последствия введения альбумина человеческого при шоке, когда значительно повышается проницаемость эндотелия, поскольку это может привести к увеличению проникновения альбумина и связанной с ним воды в интерстициальное пространство. Альбумин увеличивает антигенную нагрузку на организм, может провоцировать тяжелые аллергические реакции вплоть до анафилактического шока, кроме того, может содержать фрагменты фактора Хагемана (фактор свертывания крови XII) и вызывать артериальную гипотензию (Шлапак І.П. та співавт., 2013).
Введение жидкостей для восстановления (поддержания) нормоволемии является одним из наиболее распространенных терапевтических вмешательств, выполняемых в периоперационный период и в критических состояниях (Statkevicius S. et al., 2016).
Обширные оперативные вмешательства индуцируют синдром системного воспалительного ответа (SIRS), который нарушает нормальную регуляцию обмена транскапиллярной жидкости с отеком ткани и, как следствие, гиповолемией. Гиповолемия усиливает воспалительную реакцию, уменьшая сердечный выброс и доставку кислорода, возникает замкнутый круг.
Таким образом, инфузионная терапия является краеугольным камнем в периоперационном лечении пациентов, перенесших серьезные хирургические вмешательства. Однако в то же время она связана с риском потенциального усугубления отеков. При этом избыточное введение жидкостей повышает риск дыхательной недостаточности и развития летального исхода.
Поэтому с клинической точки зрения важно, чтобы жидкость, вводимая для противодействия гиповолемии, оставалась внутрисосудистой, насколько это возможно. Коллоиды, вероятно, являются оптимальными жидкостями в данном случае, в то же время их экстравазация (достаточно редкое осложнение инфузионной терапии) при быстром введении больших объемов также усугубляет интерстициальный отек. При этом альбумин человеческий является оптимальным препаратом за счет минимального количества противопоказаний и хорошей переносимости. В одном из исследований, в котором приняли участие 70 пациенток, перенесших полостные гинекологические операции, была продемонстрирована эффективность введения раствора альбумина человеческого для восстановления и поддержания ОЦК. Также установлено, что медленное введение препарата может уменьшить экстравазацию коллоидов, в том числе альбумина за счет минимизации кратковременной гиперволемии и кратковременного повышения гидростатического давления (Statkevicius S. et al., 2016).
Гипоальбуминемия (обычно определяемая как концентрация сывороточного альбумина ≤30 г/л) очень часто отмечается у критически больных пациентов, основными причинами которой, вероятно, являются повышенные потери альбумина при кровотечении вследствие повышенной проницаемости капилляров, что приводит к его перераспределению из внутрисосудистого в интерстициальное пространство и разбавлению его сывороточной концентрации при в/в введении жидкостей. Более того, у некоторых пациентов, особенно в пожилом возрасте, исходные уровни альбумина могут быть низкими в результате плохого питания или измененной функция печени.
Важно отменить, что, независимо от лежащих в основе механизмов, гипоальбуминемия коррелирует с повышенным риском осложнений и снижения кратковременной и долгосрочной выживаемости у критически больных пациентов (Vincent J. L. еt al., 2014). В метаанализе 90 когортных исследований, в которых гипоальбуминемия оценивалась как прогностический биомаркер у пациентов с острым проявлением заболевания, снижение концентрации альбумина в сыворотке крови на каждые 10 г/л было связано с повышением вероятности развития летального исхода на 137%, а также увеличением продолжительности пребывания в стационаре на 71% (Vincent J.L. еt al., 2003).
Более 70 лет назад было впервые описано применение в/в альбумина человеческого у пациентов с ожогами (пострадавшие в результате боевых действий в Перл-Харборе). Тем не менее, несмотря на клиническое применение препарата при ожогах в течение десятилетий, оптимальные сроки введения, доза и выбор пациентов для применения альбумина человеческого остаются противоречивыми. В результате одного из метаанализов, включавшего 8 исследований и 688 пациентов, было установлено, что введение альбумина человеческого может улучшить результаты лечения ожогового шока в отделениях реанимации и интенсивной терапии (Navickis R.G. еt al., 2016).
Согласно имеющимся в настоящее время данным введение большого количества различных жидкостей пациентам с тяжелыми ожогами ухудшает прогноз и повышает риск развития пневмонии, сепсиса, респираторного дистресс-синдрома, полиорганной недостаточности и, как результат, — летального исхода. Кроме того, частым серьезным осложнением, обусловленным чрезмерным введением инфузионных растворов, является абдоминальный и/или миофасциальный компартмент-синдром, вызываемый отеком. Избыточное введение любых инфузионных растворов может приводить к отеку как ожоговой раны, так и здоровых тканей, с повышением внутрибрюшного давления, поскольку на ранних этапах после ожоговой травмы возникает временное повышение проницаемости капилляров.
Основной целью реанимации является восстановление и сохранение перфузии тканей. Коллоиды благодаря своим онкотическим свойствам могут лучше поддерживать внутрисосудистый объем, чем кристаллоиды, и, таким образом, снижается потребность во введении больших объемов жидкости. В то же время во избежание развития отеков из-за повышенной проницаемости капилляров согласно последним рекомендациям Американской ожоговой ассоциации при ожоговом шоке следует вводить альбумин и другие коллоидосодержащие жидкости через 12–24 ч после перенесенной травмы (Navickis R.G. еt al., 2016).
Существуют данные, что включение раствора альбумина человеческого в терапию недоношенных новорожденных позволяет быстрее достичь набора массы тела у детей с низкой массой тела при рождении, достичь более ранней толерантности к энтеральному питанию, снизить риск развития пневмонии, сепсиса и артериальной гипотонии (Vincent J. L. еt al., 2003).
Заключение. Альбумин-Биофарма
Альбумин-Биофарма ― 10 и 20% раствор человеческого альбумина, применяемый для восстановления ОЦК. Он показан при различных заболеваниях, сопровождающихся гиповолемией и гипоальбуминемией. В каждом клиническом случае вопрос о целесообразности применения, а также дозе, сроках и скорости введения препарата должен решаться индивидуально, основываясь на существующих клинических протоколах и рекомендациях.
Альбумин-Биофарма следует с особой осторожностью применять у пациентов с анурией, декомпенсированной СН, отеком легких, анемией тяжелой степени, геморрагическим диатезом, ожогами, черепно-мозговой травмой и варикозным расширением вен пищевода. При применении данного препарата необходимо контролировать общее состояние больного, показатели коагуляции, водно-электролитного объема крови, а также гематокрит.
В последние годы был сформулирован ряд рекомендаций по применению альбумина человеческого в условиях интенсивной терапии. Среди них рекомендации по введению в качестве коллоидного раствора именно альбумина у больных с септическим шоком, бактериальным перитонитом, а также другими инфекциями (Vincent J.L. еt al., 2014). Введение альбумина может быть показано больным с циррозом, гепаторенальным синдромом, рекомендуется пациентам с респираторным дистресс-синдромом и гипоонкотическими отеками, Основываясь на совокупности имеющихся в настоящее время данных (Navickis R.G. еt al., 2016), в/в альбумин больным с обширными и/или глубокими ожогами в отделении реанимации может снизить показатели летального исхода и вероятность развития компартмент-синдрома, однако рекомендуется вводить его не ранее, чем через 12–24 ч после получения ожоговой травмы.