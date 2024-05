Альбумин-Биофарма ― 10 и 20% раствор человеческого альбумина для в/в введения.

Коллоидные растворы ― это растворы молекул большого размера, массой более 10 кДа. Эти молекулы плохо проникают через эндотелий капилляров и повышают онкотическое давление плазмы. Все коллоидные растворы делятся на природные, к которым и относится Альбумин-Биофарма, и синтетические.

Физиологические основы применения альбумина

Альбумин в организме человека составляет до 60% всех белков плазмы крови. Он является транспортным белком, обратимо связывает и переносит различные низкомолекулярные вещества, в том числе метаболиты, а также гормоны, ферменты и лекарственные средства. Альбумин обладает антиоксидантными свойствами, принимает участие в поддержании онкотического давления плазмы крови (Шлапак І.П. та співавт., 2013).

Раствор альбумина 20% увеличивает объем плазмы в 4–5 раз больше, чем введенный объем самого препарата за счет поступления в сосудистое русло межклеточной жидкости (Шлапак І.П. та співавт., 2013).

Физиологические свойства альбумина

Альбумин является естественным белком плазмы крови, синтезируемым исключительно печенью в количестве 9–14 г/сут у здоровых людей, со средним Т ½ около 18–19 сут. Альбумин содержит 585 аминокислот и имеет молекулярную массу 66 кДа. Этот высокорастворимый белок находится в плазме крови человека в норме в количестве 35–50 г/л (Roche M. et al., 2008).

Альбумин катаболизируется в большинстве органов человека с такой же скоростью, как и образуется в печени, около 9–14 г/сут, конечными продуктами распада являются аминокислоты.

Альбумин влияет на поддержание баланса жидкости в организме, отвечает за 75–80% коллоидного осмотического давления (КОД) в нормальном физиологическом состоянии. У критически больных пациентов процессы поддержания КОД нарушаются, поскольку за счет повышения проницаемости сосудов повышается скорость транскапиллярного выхода жидкости в периферические ткани (Vincent J.-L. еt al., 2014).

Антиоксидантные свойства альбумина связаны с его способностью связывать определенные лиганды, особенно железо и медь, что снижает доступность этих соединений для прооксидантных реакций. Альбумин способен связывать активные формы кислорода или азота, включая оксид азота, ключевой медиатор во многих физиологических и патологических процессах. Большая доля общих антиоксидантных свойств сыворотки крови связана с альбумином: более 70% свободных радикалов в сыворотке крови связывается именно сывороточным альбумином человека (Roche M. et al., 2008).

В дополнение к связыванию ионов железа и меди альбумин также переносит множество других эндогенных и экзогенных веществ. Поэтому изменения концентрации альбумина во время тяжелого течения болезни могут потенциально оказывать заметное влияние на нормальный гомеостаз и обмен веществ, а также на доставку и эффективность лекарств. Связывание антибактериальных препаратов с белками плазмы крови, включая цефтриаксон, эртапенем, тейкопланин, снижается у критически больных пациентов с гипоальбуминемией. Это приводит к ускоренному выведению лекарственных средств из организма и может приводить к снижению клинической эффективности препарата и необходимости коррекции дозы.

Баланс кислотных и основных остатков молекулы альбумина таков, что его раствор имеет слабо кислый рН, а снижение концентрации альбумина в крови приводит к развитию метаболического алкалоза за счет относительного увеличения % содержания буферных оснований.

Альбумин также обладает слабо выраженными антикоагулянтными свойствами и ингибирует агрегацию тромбоцитов.

Наконец, альбумин снижает проницаемость сосудов благодаря своим антиоксидантным, противовоспалительным и антиапоптотическим эффектам (Vincent J. L. еt al., 2014).

Альбумин-Биофарма: в каких случаях применять?

Уже много десятилетий растворы альбумина применяются во всем мире для лечения критически больных пациентов. Альбумин был одним из первых человеческих белков, которые выделены из плазмы крови для клинического применения. Впервые кристаллизованный в 1934 г., препарат стал доступным для клинического применения в 1940-х годах (Fanali G. et al., 2012). Первые коммерчески доступные препараты в/в раствора альбумина человеческого были разработаны с использованием метода фракционирования белков плазмы крови холодным спиртом, впервые примененного Эдвином Джозефом Коном (Edwin Joseph Cohn) (Vincent J. L. еt al., 2014). Применение более поздних разработок и усовершенствований в области получения и использования методик очистки альбумина человеческого привели к получению более очищенных препаратов.

Хорошо известно, что альбумин обладает множественными физиологическими эффектами. Также хорошо известно, что низкие уровни сывороточного альбумина, часто отмечаемые у критически больных пациентов, коррелируют с худшими клиническими исходами. Таким образом, имеется физиологическое обоснование применений инфузий альбумина человеческого у критически больных пациентов (Vincent J.L. еt al., 2014).

Существуют данные о клинических преимуществах трансфузии растворов альбумина человеческого в терапии целого ряда тяжелых состояний. Среди них выраженная гипоальбуминемия (менее 25 г/л), нефротический синдром, тяжелые ожоги (не в первые сутки), цирроз печени, осложненный асцитом, и другие.

В то же время существует некоторые противоречия. В 1998 г. был опубликован метаанализ Кокрейновского формата, в котором сообщалось о повышении показателей летального исхода у пациентов, получавших растворы альбумина (Vincent J.L. еt al., 2014). Вероятно, возможны негативные последствия введения альбумина человеческого при шоке, когда значительно повышается проницаемость эндотелия, поскольку это может привести к увеличению проникновения альбумина и связанной с ним воды в интерстициальное пространство. Альбумин увеличивает антигенную нагрузку на организм, может провоцировать тяжелые аллергические реакции вплоть до анафилактического шока, кроме того, может содержать фрагменты фактора Хагемана (фактор свертывания крови XII) и вызывать артериальную гипотензию (Шлапак І.П. та співавт., 2013).

Введение жидкостей для восстановления (поддержания) нормоволемии является одним из наиболее распространенных терапевтических вмешательств, выполняемых в периоперационный период и в критических состояниях (Statkevicius S. et al., 2016).

Обширные оперативные вмешательства индуцируют синдром системного воспалительного ответа (SIRS), который нарушает нормальную регуляцию обмена транскапиллярной жидкости с отеком ткани и, как следствие, гиповолемией. Гиповолемия усиливает воспалительную реакцию, уменьшая сердечный выброс и доставку кислорода, возникает замкнутый круг.

Таким образом, инфузионная терапия является краеугольным камнем в периоперационном лечении пациентов, перенесших серьезные хирургические вмешательства. Однако в то же время она связана с риском потенциального усугубления отеков. При этом избыточное введение жидкостей повышает риск дыхательной недостаточности и развития летального исхода.

Поэтому с клинической точки зрения важно, чтобы жидкость, вводимая для противодействия гиповолемии, оставалась внутрисосудистой, насколько это возможно. Коллоиды, вероятно, являются оптимальными жидкостями в данном случае, в то же время их экстравазация (достаточно редкое осложнение инфузионной терапии) при быстром введении больших объемов также усугубляет интерстициальный отек. При этом альбумин человеческий является оптимальным препаратом за счет минимального количества противопоказаний и хорошей переносимости. В одном из исследований, в котором приняли участие 70 пациенток, перенесших полостные гинекологические операции, была продемонстрирована эффективность введения раствора альбумина человеческого для восстановления и поддержания ОЦК. Также установлено, что медленное введение препарата может уменьшить экстравазацию коллоидов, в том числе альбумина за счет минимизации кратковременной гиперволемии и кратковременного повышения гидростатического давления (Statkevicius S. et al., 2016).

Гипоальбуминемия (обычно определяемая как концентрация сывороточного альбумина ≤30 г/л) очень часто отмечается у критически больных пациентов, основными причинами которой, вероятно, являются повышенные потери альбумина при кровотечении вследствие повышенной проницаемости капилляров, что приводит к его перераспределению из внутрисосудистого в интерстициальное пространство и разбавлению его сывороточной концентрации при в/в введении жидкостей. Более того, у некоторых пациентов, особенно в пожилом возрасте, исходные уровни альбумина могут быть низкими в результате плохого питания или измененной функция печени.

Важно отменить, что, независимо от лежащих в основе механизмов, гипоальбуминемия коррелирует с повышенным риском осложнений и снижения кратковременной и долгосрочной выживаемости у критически больных пациентов (Vincent J. L. еt al., 2014). В метаанализе 90 когортных исследований, в которых гипоальбуминемия оценивалась как прогностический биомаркер у пациентов с острым проявлением заболевания, снижение концентрации альбумина в сыворотке крови на каждые 10 г/л было связано с повышением вероятности развития летального исхода на 137%, а также увеличением продолжительности пребывания в стационаре на 71% (Vincent J.L. еt al., 2003).

Более 70 лет назад было впервые описано применение в/в альбумина человеческого у пациентов с ожогами (пострадавшие в результате боевых действий в Перл-Харборе). Тем не менее, несмотря на клиническое применение препарата при ожогах в течение десятилетий, оптимальные сроки введения, доза и выбор пациентов для применения альбумина человеческого остаются противоречивыми. В результате одного из метаанализов, включавшего 8 исследований и 688 пациентов, было установлено, что введение альбумина человеческого может улучшить результаты лечения ожогового шока в отделениях реанимации и интенсивной терапии (Navickis R.G. еt al., 2016).

Согласно имеющимся в настоящее время данным введение большого количества различных жидкостей пациентам с тяжелыми ожогами ухудшает прогноз и повышает риск развития пневмонии, сепсиса, респираторного дистресс-синдрома, полиорганной недостаточности и, как результат, — летального исхода. Кроме того, частым серьезным осложнением, обусловленным чрезмерным введением инфузионных растворов, является абдоминальный и/или миофасциальный компартмент-синдром, вызываемый отеком. Избыточное введение любых инфузионных растворов может приводить к отеку как ожоговой раны, так и здоровых тканей, с повышением внутрибрюшного давления, поскольку на ранних этапах после ожоговой травмы возникает временное повышение проницаемости капилляров.

Основной целью реанимации является восстановление и сохранение перфузии тканей. Коллоиды благодаря своим онкотическим свойствам могут лучше поддерживать внутрисосудистый объем, чем кристаллоиды, и, таким образом, снижается потребность во введении больших объемов жидкости. В то же время во избежание развития отеков из-за повышенной проницаемости капилляров согласно последним рекомендациям Американской ожоговой ассоциации при ожоговом шоке следует вводить альбумин и другие коллоидосодержащие жидкости через 12–24 ч после перенесенной травмы (Navickis R.G. еt al., 2016).

Существуют данные, что включение раствора альбумина человеческого в терапию недоношенных новорожденных позволяет быстрее достичь набора массы тела у детей с низкой массой тела при рождении, достичь более ранней толерантности к энтеральному питанию, снизить риск развития пневмонии, сепсиса и артериальной гипотонии (Vincent J. L. еt al., 2003).

Заключение. Альбумин-Биофарма

Альбумин-Биофарма ― 10 и 20% раствор человеческого альбумина, применяемый для восстановления ОЦК. Он показан при различных заболеваниях, сопровождающихся гиповолемией и гипоальбуминемией. В каждом клиническом случае вопрос о целесообразности применения, а также дозе, сроках и скорости введения препарата должен решаться индивидуально, основываясь на существующих клинических протоколах и рекомендациях.

Альбумин-Биофарма следует с особой осторожностью применять у пациентов с анурией, декомпенсированной СН, отеком легких, анемией тяжелой степени, геморрагическим диатезом, ожогами, черепно-мозговой травмой и варикозным расширением вен пищевода. При применении данного препарата необходимо контролировать общее состояние больного, показатели коагуляции, водно-электролитного объема крови, а также гематокрит.

В последние годы был сформулирован ряд рекомендаций по применению альбумина человеческого в условиях интенсивной терапии. Среди них рекомендации по введению в качестве коллоидного раствора именно альбумина у больных с септическим шоком, бактериальным перитонитом, а также другими инфекциями (Vincent J.L. еt al., 2014). Введение альбумина может быть показано больным с циррозом, гепаторенальным синдромом, рекомендуется пациентам с респираторным дистресс-синдромом и гипоонкотическими отеками, Основываясь на совокупности имеющихся в настоящее время данных (Navickis R.G. еt al., 2016), в/в альбумин больным с обширными и/или глубокими ожогами в отделении реанимации может снизить показатели летального исхода и вероятность развития компартмент-синдрома, однако рекомендуется вводить его не ранее, чем через 12–24 ч после получения ожоговой травмы.