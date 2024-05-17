К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1 Всего: упаковка (1) 2067,95 Экономия: -104,46 грн 1963,49 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается через 34 мин График работы Днепр, пл. Соборная, 14-Д Всего: упаковка (3) 1959,49 Экономия: -72,28 грн 1887,21 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается через 34 мин График работы Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А Всего: упаковка (1) 1904,85 Экономия: -100,16 грн 1804,69 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Соломенская, 14 Всего: упаковка (1) 2295,54 Экономия: -282,51 грн 2013,03 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Европейского Союза, 43-А Всего: упаковка (1) 2159,95 Экономия: -151,23 грн 2008,72 грн Забронировать

Городская семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается через 34 мин График работы Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9 Всего: упаковка (2) 2151,41 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89 Всего: упаковка (1) 2026,98 Экономия: -23,28 грн 2003,70 грн Забронировать

Перша Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 91 Всего: упаковка (2) 2168,60 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ровно, ул. Киевская, 78-Г Всего: упаковка (4) 2126,03 грн Забронировать