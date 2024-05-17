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Альбунорм 20% раствор для инфузий 20 % флакон 100 мл, №1 - Одесса (308545) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
3658,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
3658,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
3929,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (2)
3954,93
Экономия: -213,28 грн
3741,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
3989,57
Экономия: -271,66 грн
3717,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (1)
3168,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
3591,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
Всего: упаковка (2)
3729,38
Экономия: -188,38 грн
3541,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
3819,14
Экономия: -172,14 грн
3647,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
3872,90
Экономия: -206,61 грн
3666,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (5)
3822,52
Экономия: -156,23 грн
3666,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
3936,29
Экономия: -235,38 грн
3700,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
4016,46
Экономия: -271,37 грн
3745,09 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
3666,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 34 мин
Одесса, просп. Добровольского, 109-А
Всего: упаковка (1)
3451,46 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 34 мин
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
Всего: упаковка (1)
4265,92
Экономия: -475,72 грн
3790,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
3941,55
Экономия: -297,49 грн
3644,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 123
Всего: упаковка (5)
3493,53 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 34 мин
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
4050,25
Экономия: -786,85 грн
3263,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (1)
3919,16 грн