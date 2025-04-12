Таблетки применять внутрь во время еды или непосредственно после нее. Таблетки глотать целиком, не разжевывая, с небольшим количеством жидкости.

Дозирование и продолжительность применения Солизима® определяет врач индивидуально для каждого больного в зависимости от характера и течения заболевания, функционального состояния поджелудочной железы, степени нарушения пищеварения и состава пищи. Разовая лечебная доза составляет 20000–40000 ЛЕ (1–2 таблетки). Применять 3–4 раза в сутки. Суточная доза препарата составляет 120000–160000 ЛЕ (6–8 таблеток). Максимальная суточная доза — 8 таблеток. Продолжительность курса лечения составляет 2–4 недели.