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ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ, СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СИНДРОМЕ НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ (ADHD), И НООТРОПНЫЕ СРЕДСТВАПрочие психостимулирующие и ноотропные средстваКислота гамма-аминобутировая (ГАМК) и ее производныеАминалон (Aminalon)

Аминалон (Aminalon) (3113) - инструкция по применению ATC-классификация

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Аминалон (Aminalon)
Цена в городе Киев
от 31,36 грн
Без рецепта
50 шт, 250 мг от 31,36 грн
В наличии в 695 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой
Дозировка
250 мг
Количество штук в упаковке
50 шт.
ATC-група
N06B X23** Кислота гамма-аминобутировая (ГАМК) и ее производные
Регистрационное удостоверение
UA/4393/01/01 от 21.09.2020
Международное название
ACIDUM GAMMA-AMINOBUTYRICUM* (ГАММА-АМИНОМАСЛЯНАЯ КИСЛОТА*)

Аминалон инструкция по применению

Состав

действующее вещество: аминалон (гамма-аминомасляная кислота);

1 таблетка содержит аминалона (гамма-аминомасляной кислоты) (в пересчете на 100%
вещество) 250 мг;

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, повидон 25, кремния
диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, опадрай II белый 85F18422 (смесь веществ: полиэтиленгликоль, тальк, титана диоксид (Е 171), спирт поливиниловый).

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые оболочкой.

Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы с двояковыпуклой поверхностью, покрытые оболочкой белого или белого с кремоватым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Психоаналептики. Прочие психостимулирующие и ноотропные средства.

Код АТХ N06B X.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) является основным медиатором центральной нервной системы, участвующим в процессах центрального торможения. Под ее влиянием активизируются энергетические процессы мозга, улучшается утилизация последним глюкозы, повышается дыхательная активность тканей, улучшается кровоснабжение. Препарат улучшает динамику нервных процессов в головном мозге, мышление, память, внимание, способствует восстановлению движений и речи после нарушения мозгового кровообращения, оказывает мягкое психостимулирующее действие. Способствует снижению и стабилизации повышенного артериального давления (АД) и уменьшению субъективных симптомов артериальной гипертензии (головокружение, нарушение сна). Оказывает умеренное антигипотоксическое и противосудорожное действие. У больных сахарнымдиабетом снижает содержание глюкозы, при нормальном содержании глюкозы в крови оказывает обратный эффект (за счет гликогенолиза). По характеру действия препарат подобен ноотропным средствам.

Фармакокинетика.

Быстро всасывается из пищеварительного тракта. В максимальной концентрации обнаруживается в плазме крови. Конечным продуктом обмена ГАМК в тканях является сукциновая кислота, что включается в цикл Кребса. Часть препарата подвергается трансаминированию с образованием g-гуанидинмасляной кислоты, что в печени и почках частично разлагается на ГАМК и мочевину. Также синтезируется g-аминобутирилколин, ГАМК-пантоил, гомокарнозин, меньше — оксимасляная кислота. Продукты преобразования ГАМК и неизменный препарат экскретируется с мочой, частично с углекислым газом выдыхаемого воздуха.

Показания

В составе комплексного лечения заболеваний центральной нервной системы:

  • сосудистые заболевания головного мозга (атеросклероз, поражения церебральных сосудов при артериальной гипертензии);
  • хроническая недостаточность мозгового кровообращения с нарушением памяти, концентрации внимания, речи, головокружениями, головными болями;
  • энцефалопатия (алкогольная, постинсультная, посттравматическая);
  • детский церебральный паралич;
  • отставание умственного развития у детей (старше 5 лет);
  • старческое слабоумие (начальные стадии деменции);
  • морская и воздушная болезни (для профилактики и лечения симптомокомплекса укачивания).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любым компонентам препарата. Острая почечная недостаточность.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды
взаимодействий.

При совместном применении с препаратами бензодиазепинового ряда (транквилизаторы, противосудорожные средства), а также с седативными средствами (барбитураты) отмечается взаимное потенцирование эффекта. Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) также может усиливать действие гамма-аминомасляной кислоты.

При комбинированном применении с препаратами бензодиазепинового ряда каждое из
лекарственных средств назначать в минимальных или средних эффективных дозах.

Особенности применения

В начале лечения необходим контроль артериального давления из-за возможности его
колебания.

Не рекомендуется применять препарат в вечернее время и перед сном из-за возможного
нарушения сна.

Не рекомендуется во время лечения препаратом употреблять алкоголь.

Способ применения и дозы

Препарат принимать внутрь до еды. Взрослым назначать по 2–5 таблеток (500–1250 мг) за прием в зависимости от течения и тяжести заболевания. Суточная доза обычно составляет 6–12 таблеток (1500–3000 мг) за 3 приема.

Детям препарат назначать, с 5 лет, в зависимости от течения и тяжести заболевания, по 2–12 таблеток (500–3000 мг) в сутки. Суточную дозу распределять на 3 приема, курс лечения от — 2 недель до 6 месяцев. При необходимости проводить повторные курсы.

Для лечения симптомокомплекса укачивания назначать взрослым по 2 таблетки (500 мг) и детям с 5 лет по 1 таблетке (250 мг) 3 раза в сутки в течение 3–4 суток. С
профилактической целью взрослым назначать по 2 таблетки (500 мг) 3 раза в сутки в течение 3 суток, предшествующих поездке или возможному укачиванию.

Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально.

Дети

Не рекомендуется назначать препарат детям до 5 лет.

Побочные реакции

Гамма-аминомасляная кислота очень мало токсична. В некоторых случаях возможно
возникновение реакций:

  • со стороны желудочно-кишечного тракта: диспептические явления, тошнота, рвота;
  • со стороны центральной нервной системы: бессонница, чувство жара, повышение
    температуры тела, нарушение сна;
  • со стороны сердечно-сосудистой системы: колебания артериального давления;
  • со стороны кожи: аллергические реакции, включая кожные высыпания, зуд.

При уменьшении дозы эти явления обычно быстро проходят.

В случае возникновения каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере, по 1 или 5, или 10 блистеров в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «ВИТАМИНЫ».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 20300, Черкасская обл., г. Умань, ул. Ленинской Искры, 31.

Заявитель

ПАО «ВИТАМИНЫ».

Аминалон
Аминалон таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер, №50
от 31,36 грн
В наличии в 695 аптеках
Цены в аптеках
Аминалон
Аминалон таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер, №50
от 31,36 грн
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