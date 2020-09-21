Фармакодинамика.

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) является основным медиатором центральной нервной системы, участвующим в процессах центрального торможения. Под ее влиянием активизируются энергетические процессы мозга, улучшается утилизация последним глюкозы, повышается дыхательная активность тканей, улучшается кровоснабжение. Препарат улучшает динамику нервных процессов в головном мозге, мышление, память, внимание, способствует восстановлению движений и речи после нарушения мозгового кровообращения, оказывает мягкое психостимулирующее действие. Способствует снижению и стабилизации повышенного артериального давления (АД) и уменьшению субъективных симптомов артериальной гипертензии (головокружение, нарушение сна). Оказывает умеренное антигипотоксическое и противосудорожное действие. У больных сахарнымдиабетом снижает содержание глюкозы, при нормальном содержании глюкозы в крови оказывает обратный эффект (за счет гликогенолиза). По характеру действия препарат подобен ноотропным средствам.

Фармакокинетика.

Быстро всасывается из пищеварительного тракта. В максимальной концентрации обнаруживается в плазме крови. Конечным продуктом обмена ГАМК в тканях является сукциновая кислота, что включается в цикл Кребса. Часть препарата подвергается трансаминированию с образованием g-гуанидинмасляной кислоты, что в печени и почках частично разлагается на ГАМК и мочевину. Также синтезируется g-аминобутирилколин, ГАМК-пантоил, гомокарнозин, меньше — оксимасляная кислота. Продукты преобразования ГАМК и неизменный препарат экскретируется с мочой, частично с углекислым газом выдыхаемого воздуха.