Аминалон (Aminalon) (3113) - инструкция по применению ATC-классификация
Аминалон инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
Состав
действующее вещество: аминалон (гамма-аминомасляная кислота);
1 таблетка содержит аминалона (гамма-аминомасляной кислоты) (в пересчете на 100%
вещество) 250 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, повидон 25, кремния
диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, опадрай II белый 85F18422 (смесь веществ: полиэтиленгликоль, тальк, титана диоксид (Е 171), спирт поливиниловый).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы с двояковыпуклой поверхностью, покрытые оболочкой белого или белого с кремоватым оттенком цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Психоаналептики. Прочие психостимулирующие и ноотропные средства.
Код АТХ N06B X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) является основным медиатором центральной нервной системы, участвующим в процессах центрального торможения. Под ее влиянием активизируются энергетические процессы мозга, улучшается утилизация последним глюкозы, повышается дыхательная активность тканей, улучшается кровоснабжение. Препарат улучшает динамику нервных процессов в головном мозге, мышление, память, внимание, способствует восстановлению движений и речи после нарушения мозгового кровообращения, оказывает мягкое психостимулирующее действие. Способствует снижению и стабилизации повышенного артериального давления (АД) и уменьшению субъективных симптомов артериальной гипертензии (головокружение, нарушение сна). Оказывает умеренное антигипотоксическое и противосудорожное действие. У больных сахарнымдиабетом снижает содержание глюкозы, при нормальном содержании глюкозы в крови оказывает обратный эффект (за счет гликогенолиза). По характеру действия препарат подобен ноотропным средствам.
Фармакокинетика.
Быстро всасывается из пищеварительного тракта. В максимальной концентрации обнаруживается в плазме крови. Конечным продуктом обмена ГАМК в тканях является сукциновая кислота, что включается в цикл Кребса. Часть препарата подвергается трансаминированию с образованием g-гуанидинмасляной кислоты, что в печени и почках частично разлагается на ГАМК и мочевину. Также синтезируется g-аминобутирилколин, ГАМК-пантоил, гомокарнозин, меньше — оксимасляная кислота. Продукты преобразования ГАМК и неизменный препарат экскретируется с мочой, частично с углекислым газом выдыхаемого воздуха.
Показания
В составе комплексного лечения заболеваний центральной нервной системы:
- сосудистые заболевания головного мозга (атеросклероз, поражения церебральных сосудов при артериальной гипертензии);
- хроническая недостаточность мозгового кровообращения с нарушением памяти, концентрации внимания, речи, головокружениями, головными болями;
- энцефалопатия (алкогольная, постинсультная, посттравматическая);
- детский церебральный паралич;
- отставание умственного развития у детей (старше 5 лет);
- старческое слабоумие (начальные стадии деменции);
- морская и воздушная болезни (для профилактики и лечения симптомокомплекса укачивания).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к любым компонентам препарата. Острая почечная недостаточность.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды
взаимодействий.
При совместном применении с препаратами бензодиазепинового ряда (транквилизаторы, противосудорожные средства), а также с седативными средствами (барбитураты) отмечается взаимное потенцирование эффекта. Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) также может усиливать действие гамма-аминомасляной кислоты.
При комбинированном применении с препаратами бензодиазепинового ряда каждое из
лекарственных средств назначать в минимальных или средних эффективных дозах.
Особенности применения
В начале лечения необходим контроль артериального давления из-за возможности его
колебания.
Не рекомендуется применять препарат в вечернее время и перед сном из-за возможного
нарушения сна.
Не рекомендуется во время лечения препаратом употреблять алкоголь.
Способ применения и дозы
Препарат принимать внутрь до еды. Взрослым назначать по 2–5 таблеток (500–1250 мг) за прием в зависимости от течения и тяжести заболевания. Суточная доза обычно составляет 6–12 таблеток (1500–3000 мг) за 3 приема.
Детям препарат назначать, с 5 лет, в зависимости от течения и тяжести заболевания, по 2–12 таблеток (500–3000 мг) в сутки. Суточную дозу распределять на 3 приема, курс лечения от — 2 недель до 6 месяцев. При необходимости проводить повторные курсы.
Для лечения симптомокомплекса укачивания назначать взрослым по 2 таблетки (500 мг) и детям с 5 лет по 1 таблетке (250 мг) 3 раза в сутки в течение 3–4 суток. С
профилактической целью взрослым назначать по 2 таблетки (500 мг) 3 раза в сутки в течение 3 суток, предшествующих поездке или возможному укачиванию.
Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально.
Дети
Не рекомендуется назначать препарат детям до 5 лет.
Побочные реакции
Гамма-аминомасляная кислота очень мало токсична. В некоторых случаях возможно
возникновение реакций:
- со стороны желудочно-кишечного тракта: диспептические явления, тошнота, рвота;
- со стороны центральной нервной системы: бессонница, чувство жара, повышение
температуры тела, нарушение сна;
- со стороны сердечно-сосудистой системы: колебания артериального давления;
- со стороны кожи: аллергические реакции, включая кожные высыпания, зуд.
При уменьшении дозы эти явления обычно быстро проходят.
В случае возникновения каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 1 или 5, или 10 блистеров в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО «ВИТАМИНЫ».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 20300, Черкасская обл., г. Умань, ул. Ленинской Искры, 31.
Заявитель
ПАО «ВИТАМИНЫ».