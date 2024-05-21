рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания для обеспечения наиболее концентрированным источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот — эйкозапентаеновой кислотой (ЭПК) и докозагексаеновой кислотой (ДГК), которые относятся к незаменимым жирным кислотам. Биомакс Омега 3 употребляют как профилактический продукт для снижения риска развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний, а также для профилактики рецидива инфаркта миокарда или инсульта. Биомакс Омега 3 рекомендован как вспомогательный продукт для нормализации уровня ХС и липидного обмена. Биомакс Омега 3 рекомендован для нормализации церебрального кровотока и повышения иммунитета.

Способ употребления и рекомендованная суточная доза: употреблять взрослым по 1 капсуле 1 раз в сутки во время еды или как рекомендовано врачом.

