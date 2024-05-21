БИОМАКС ОМЕГА 3 (BIOMAX OMEGA 3) (305374) - инструкция по применению Диетические добавки
БИОМАКС ОМЕГА 3 инструкция по применению
Рекомендации по употреблению
рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания для обеспечения наиболее концентрированным источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот — эйкозапентаеновой кислотой (ЭПК) и докозагексаеновой кислотой (ДГК), которые относятся к незаменимым жирным кислотам. Биомакс Омега 3 употребляют как профилактический продукт для снижения риска развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний, а также для профилактики рецидива инфаркта миокарда или инсульта. Биомакс Омега 3 рекомендован как вспомогательный продукт для нормализации уровня ХС и липидного обмена. Биомакс Омега 3 рекомендован для нормализации церебрального кровотока и повышения иммунитета.
Способ употребления и рекомендованная суточная доза: употреблять взрослым по 1 капсуле 1 раз в сутки во время еды или как рекомендовано врачом.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к компонентам диетической добавки.
Особые указания
перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом для дополнительной информации по употреблению в период беременности и кормления грудью, одновременного применения с другими лекарственными средствами (такими как антикоагулянты), или при таких заболеваниях, как нарушение свертываемости крови. Не превышать рекомендованную порцию для ежедневного употребления.
Условия хранения
в сухом прохладном месте.