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БИОМАКС ОМЕГА 3 (BIOMAX OMEGA 3) (305374) - инструкция по применению Диетические добавки

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БИОМАКС ОМЕГА 3 (BIOMAX OMEGA 3)
Цена в городе Киев
от 280,20 грн
Без рецепта
30 шт от 280,20 грн
В наличии в 103 аптеках других городов
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
6.2. Диетические добавки, способствующие нормализации липидного обмена

БИОМАКС ОМЕГА 3 инструкция по применению

Рекомендации по употреблению

рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания для обеспечения наиболее концентрированным источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот — эйкозапентаеновой кислотой (ЭПК) и докозагексаеновой кислотой (ДГК), которые относятся к незаменимым жирным кислотам. Биомакс Омега 3 употребляют как профилактический продукт для снижения риска развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний, а также для профилактики рецидива инфаркта миокарда или инсульта. Биомакс Омега 3 рекомендован как вспомогательный продукт для нормализации уровня ХС и липидного обмена. Биомакс Омега 3 рекомендован для нормализации церебрального кровотока и повышения иммунитета.
Способ употребления и рекомендованная суточная доза: употреблять взрослым по 1 капсуле 1 раз в сутки во время еды или как рекомендовано врачом.

Противопоказания

индивидуальная чувствительность к компонентам диетической добавки.

Особые указания

перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом для дополнительной информации по употреблению в период беременности и кормления грудью, одновременного применения с другими лекарственными средствами (такими как антикоагулянты), или при таких заболеваниях, как нарушение свертываемости крови. Не превышать рекомендованную порцию для ежедневного употребления.

Условия хранения

в сухом прохладном месте.

БИОМАКС ОМЕГА 3
БИОМАКС ОМЕГА 3 капсулы флакон, №30
от 280,20 грн
В наличии в 103 аптеках
Цены в аптеках
БИОМАКС ОМЕГА 3
БИОМАКС ОМЕГА 3 капсулы флакон, №30
от 280,20 грн
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