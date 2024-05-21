Артижель (Artizhel) (305308) - инструкция по применению Диетические добавки
Артижель инструкция по применению
Характеристика
диетическая добавка к основному рациону питания — источник биологически активных веществ, способствует нормализации функционирования печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей; процессов пищеварения и обменных процессов в организме. Обладает гепатопротекторными, желчегонными, мочегонными свойствами.
Экстракт листьев артишока способствует нормальному желчеобразованию и эвакуации желчи из желчного пузыря, улучшению пищеварения и мочевыделения, поддержанию нормальной детоксикационной функции печени и нормального уровня ХС в крови. Цинарин, содержащийся в экстракте, является мощным антиоксидантом.
Экстракт корня одуванчика способствует поддержанию нормального состояния желчи и эвакуации ее из желчного пузыря, улучшению пищеварения и нормализации частоты стула, поддержанию нормальной детоксикационной функции печени, нормализации мочевыделения, нормальному липидному обмену, регуляции уровня ХС и ТГ, нормализации микробиоты.
Инозитол и холин способствуют нормальному липидному обмену, метаболизму гомоцистеина и усвоению макронутриентов, поддержанию нормального функционирования печени.
Таким образом, Артижель может быть полезен в качестве дополнительного средства при состояниях, сопровождающихся нарушением секреции и эвакуации желчи, нарушением работы печени или для поддержания печени при приеме лекарственных средств, имеющих токсическое влияние на печень, в том числе при алкогольной интоксикации.
Рекомендации по употреблению
взрослые и дети в возрасте ≥12 лет — внутрь по 1 стику (10 мл) 2 раза в сутки за 20 мин до еды. Р-р можно принимать в чистом виде или разведенном в небольшом количестве питьевой воды.
Обычно курс потребления составляет 2–4 нед. Проведение повторных курсов возможно после согласования с врачом.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.
Диетическую добавку не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания.
Предостережение. В период беременности и кормления грудью употреблять только по рекомендации врача.
Противопоказания
дети в возрасте <12 лет; повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав продукта; непроходимость желчевыводящих путей; желчнокаменная болезнь; острые заболевания печени; тяжелая печеночная недостаточность; непроходимость мочевыводящих путей; острые заболевания почек.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и тепла, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °C.