диетическая добавка к основному рациону питания — источник биологически активных веществ, способствует нормализации функционирования печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей; процессов пищеварения и обменных процессов в организме. Обладает гепатопротекторными, желчегонными, мочегонными свойствами.

Экстракт листьев артишока способствует нормальному желчеобразованию и эвакуации желчи из желчного пузыря, улучшению пищеварения и мочевыделения, поддержанию нормальной детоксикационной функции печени и нормального уровня ХС в крови. Цинарин, содержащийся в экстракте, является мощным антиоксидантом.

Экстракт корня одуванчика способствует поддержанию нормального состояния желчи и эвакуации ее из желчного пузыря, улучшению пищеварения и нормализации частоты стула, поддержанию нормальной детоксикационной функции печени, нормализации мочевыделения, нормальному липидному обмену, регуляции уровня ХС и ТГ, нормализации микробиоты.

Инозитол и холин способствуют нормальному липидному обмену, метаболизму гомоцистеина и усвоению макронутриентов, поддержанию нормального функционирования печени.

Таким образом, Артижель может быть полезен в качестве дополнительного средства при состояниях, сопровождающихся нарушением секреции и эвакуации желчи, нарушением работы печени или для поддержания печени при приеме лекарственных средств, имеющих токсическое влияние на печень, в том числе при алкогольной интоксикации.