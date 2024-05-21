диетическая добавка к основному рациону питания — источник биологически активных веществ, способствует дегельминтизации, выведению токсических веществ, улучшению функционирования органов пищеварения, общему укреплению организма.

Продукт обладает детоксикационными свойствами.

Согласно общедоступным литературным источникам растительные компоненты, входящие в состав Вормитела, имеют следующие характеристики:

семена тыквы оказывают мощный глистогонный эффект за счет кукурбитина, воздействующего на острицы и аскариды следующим образом — вызывает паралич гельминтов, лишает их возможности двигаться, прикрепляться к стенке кишечника, размножаться и способствует физиологическому выведению из организма. Активные вещества семян тыквы обладают легким слабительным свойством, улучшают функцию печени и желчного пузыря;

экстракт чеснока оказывает противоглистный эффект и способствует развитию нормальной микрофлоры кишечника, угнетению процессов гниения и брожения в кишечнике. Активные вещества экстракта чеснока усиливают перистальтику кишечника, способствуют выведению гельминтов, особенно остриц, устраняют вредное воздействие на организм продуктов их жизнедеятельности; обладают желчегонным свойством; улучшают аппетит; повышают сопротивляемость организма к инфекциям. Чеснок является мощным природным источником кремния и устраняет его дефицит, который наступает при заражении гельминтами;

экстракт листьев грецкого ореха оказывает антипаразитарный эффект в отношении взрослых особей гельминтов и их личинок за счет разрушительного влияния на функционирование организма паразитов и подавления их размножения путем необратимого нарушения утилизации глюкозы и уменьшения запасов гликогена в тканях паразитов. Активные вещества экстракта листьев грецкого ореха улучшают аппетит и обменные процессы; нормализуют состояние кишечной микрофлоры; обладают противовоспалительным свойством;

экстракт полыни горькой оказывает антипаразитарный эффект в отношении гельминтов (особенно аскарид, остриц), простейших (лямблий), грибов. Активные вещества экстракта полыни горькой стимулируют секрецию желудочного сока, желчи и секрета поджелудочной железы; улучшают пищеварение и стимулируют аппетит; способствуют общему укреплянию организма;

экстракт чабреца обладает антипаразитарным свойством, улучшает процессы пищеварения и стимулирует аппетит.

Таким образом, Вормител содержит натуральные растительные экстракты с комплексом биологически активных веществ, оказывающих антигельминтный эффект, и употребляется для:

освобождения организма от гельминтов (остриц, аскарид), простейших (лямблий) и продуктов их жизнедеятельности;



уменьшения интоксикации организма и аллергических проявлений, вызванных гельминтами;



сезонной помощи организму в борьбе с гельминтами и предупреждения повторного заражения;



поддержания нормального функционирования органов пищеварения (печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, кишечника);



улучшения аппетита, процессов пищеварения и всасывания питательных веществ, витаминов, макро- и микроэлементов;



общего укрепления организма.

