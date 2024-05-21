Вормител (Wormitel) (305305) - инструкция по применению Диетические добавки
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Вормител инструкция по применению
Характеристика
диетическая добавка к основному рациону питания — источник биологически активных веществ, способствует дегельминтизации, выведению токсических веществ, улучшению функционирования органов пищеварения, общему укреплению организма.
Продукт обладает детоксикационными свойствами.
Согласно общедоступным литературным источникам растительные компоненты, входящие в состав Вормитела, имеют следующие характеристики:
семена тыквы оказывают мощный глистогонный эффект за счет кукурбитина, воздействующего на острицы и аскариды следующим образом — вызывает паралич гельминтов, лишает их возможности двигаться, прикрепляться к стенке кишечника, размножаться и способствует физиологическому выведению из организма. Активные вещества семян тыквы обладают легким слабительным свойством, улучшают функцию печени и желчного пузыря;
экстракт чеснока оказывает противоглистный эффект и способствует развитию нормальной микрофлоры кишечника, угнетению процессов гниения и брожения в кишечнике. Активные вещества экстракта чеснока усиливают перистальтику кишечника, способствуют выведению гельминтов, особенно остриц, устраняют вредное воздействие на организм продуктов их жизнедеятельности; обладают желчегонным свойством; улучшают аппетит; повышают сопротивляемость организма к инфекциям. Чеснок является мощным природным источником кремния и устраняет его дефицит, который наступает при заражении гельминтами;
экстракт листьев грецкого ореха оказывает антипаразитарный эффект в отношении взрослых особей гельминтов и их личинок за счет разрушительного влияния на функционирование организма паразитов и подавления их размножения путем необратимого нарушения утилизации глюкозы и уменьшения запасов гликогена в тканях паразитов. Активные вещества экстракта листьев грецкого ореха улучшают аппетит и обменные процессы; нормализуют состояние кишечной микрофлоры; обладают противовоспалительным свойством;
экстракт полыни горькой оказывает антипаразитарный эффект в отношении гельминтов (особенно аскарид, остриц), простейших (лямблий), грибов. Активные вещества экстракта полыни горькой стимулируют секрецию желудочного сока, желчи и секрета поджелудочной железы; улучшают пищеварение и стимулируют аппетит; способствуют общему укреплянию организма;
экстракт чабреца обладает антипаразитарным свойством, улучшает процессы пищеварения и стимулирует аппетит.
Таким образом, Вормител содержит натуральные растительные экстракты с комплексом биологически активных веществ, оказывающих антигельминтный эффект, и употребляется для:
- освобождения организма от гельминтов (остриц, аскарид), простейших (лямблий) и продуктов их жизнедеятельности;
- уменьшения интоксикации организма и аллергических проявлений, вызванных гельминтами;
- сезонной помощи организму в борьбе с гельминтами и предупреждения повторного заражения;
- поддержания нормального функционирования органов пищеварения (печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, кишечника);
- улучшения аппетита, процессов пищеварения и всасывания питательных веществ, витаминов, макро- и микроэлементов;
- общего укрепления организма.
Рекомендации по употреблению
сироп употреблять перорально за 15 мин до еды:
- дети в возрасте от 3 до 5 лет — по 5 мл 2 раза в сутки;
- дети в возрасте от 5 до 12 лет — по 5 мл 3 раза в сутки;
- дети в возрасте от 12 лет и взрослые — по 10 мл 2 раза в сутки.
Рекомендуемый срок употребления — 10–14 дней.
Курс приема можно повторить через — 20–30 дней.
Не превышать рекомендуемую дозу.
Перед употреблением требуется консультация с врачом.
Не является лекарственным средством.
Добавки диетические не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания.
Предостережение: чрезмерное потребление может вызвать слабительный эффект.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к компонентам, входящим в состав продукта; беременные; кормящие грудью; дети в возрасте до 3 лет.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и тепла месте при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.
После первого вскрытия бутылки сироп пригоден к употреблению в течение 60 дней.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.