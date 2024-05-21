Дуфаджели (Duphabears) (305243) - инструкция по применению Диетические добавки
- Инструкция
Дуфаджели инструкция по применению
Характеристика
плактулоза (1,4-β-галактозид-фруктоза), которая содержится в пастилках Дуфаджели (Duphabears), представляет собой синтетический дисахарид — производное лактозы. Поскольку в тонкой кишке у человека на мембранах микроворсинок отсутствует фермент, необходимый для гидролиза лактулозы до моносахаридов, после употребления лактулоза в неизмененном виде достигает толстой кишки, в которой легко ферментируется бактериальной сахаролитической флорой с образованием короткоцепочечных жирных кислот (главным образом молочной, а также небольшого количества муравьиной и уксусной) и различных газов.
Употребление лактулозы способствует снижению рН содержимого толстой кишки; улучшает всасывание в ЖКТ кальция; создает условия, благоприятные для роста и метаболической активности нормальной кишечной микрофлоры наряду с ингибированием жизнедеятельности патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Нормализация кишечного микробиоценоза способствует поддержанию функции иммунной системы.
Образовавшиеся летучие метаболиты органических кислот в сочетании с водородом и метаном увеличивают внутрипросветное газообразование, перистальтическую активность кишечника и вызывают осмотический эффект, способствующий увеличению содержания воды в кале, смягчению его консистенции и ускорению кишечного транзита.
Рекомендации по употреблению
слабительный эффект: дети в возрасте 3–6 лет — до 2 пастилок; дети в возрасте 7–14 лет — до 4 пастилок; подростки в возрасте ≥15 лет и взрослые — до 7 пастилок в сутки.
Пребиотическое свойство: дети в возрасте 3–14 лет — 1 пастилка; подростки в возрасте ≥15 лет и взрослые — 2 пастилки в сутки.
Улучшение усвоения кальция: дети в возрасте 3–6 лет — 1 пастилка; дети в возрасте 7–14 лет — 2 пастилки; подростки в возрасте ≥15 лет и взрослые — 3 пастилки в сутки.
Перед проглатыванием пастилки следует разжевать. При употреблении рекомендуемой суточной дозы отмечается указанный эффект улучшения. Превышение рекомендуемой суточной дозы может привести к развитию диареи. В зависимости от реакции ЖКТ возможна коррекция суточной дозы.
Особые указания
пастилки Дуфаджели (Duphabears) не используются в диагностических, терапевтических либо профилактических целях.
В первые дни использования возможны такие явления, как вздутие живота и метеоризм. Указанные явления имеют дозозависимый характер и, как правило, исчезают спустя несколько дней. Продукт не предназначен для замены разнообразного и сбалансированного питания и здорового образа жизни.
Ввиду содержания в пастилках молока и молочных продуктов (в том числе лактозы) их не следует употреблять больным галактоземией, с недостаточностью лактазы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы, а также непереносимостью лактозы, галактозы либо фруктозы.
Детям в возрасте младше 3 лет употреблять Дуфаджели (Duphabears) не следует ввиду вероятности риска подавиться пастилкой.
Условия хранения
при температуре ≤25 °С в оригинальной упаковке.
UADUB180062