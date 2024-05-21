слабительный эффект : дети в возрасте 3–6 лет — до 2 пастилок; дети в возрасте 7–14 лет — до 4 пастилок; подростки в возрасте ≥15 лет и взрослые — до 7 пастилок в сутки.

Пребиотическое свойство : дети в возрасте 3–14 лет — 1 пастилка; подростки в возрасте ≥15 лет и взрослые — 2 пастилки в сутки.

Улучшение усвоения кальция : дети в возрасте 3–6 лет — 1 пастилка; дети в возрасте 7–14 лет — 2 пастилки; подростки в возрасте ≥15 лет и взрослые — 3 пастилки в сутки.

Перед проглатыванием пастилки следует разжевать. При употреблении рекомендуемой суточной дозы отмечается указанный эффект улучшения. Превышение рекомендуемой суточной дозы может привести к развитию диареи. В зависимости от реакции ЖКТ возможна коррекция суточной дозы.

