Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряГепасирил (Gepasiril) Гепасирил (Gepasiril) (305200) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 440,81 грн Без рецепта 20 шт от 440,81 грн В наличии в 177 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Lacte Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря