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Гепасирил (Gepasiril) (305200) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гепасирил (Gepasiril)
Цена в городе Киев
от 440,81 грн
Без рецепта
20 шт от 440,81 грн
В наличии в 177 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря