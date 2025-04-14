Харьков (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte
859,93
Экономия при брони: -66,34 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte
902,25
Экономия при брони: -109,73 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte
782,60
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte
900,21
Экономия при брони: -101,22 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte
885,17
Экономия при брони: -111,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte
440,62
Экономия при брони: -54,05 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Гепасирил капсулы №20
Lacte