Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТБилактон (Bilacton) Билактон (Bilacton) (305199) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 328,00 грн Без рецепта 20 шт от 328,00 грн В наличии в 251 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Bioprox Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ