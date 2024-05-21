Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТБилактон (Bilacton)

Билактон (Bilacton) (305199) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Билактон (Bilacton)
Цена в городе Киев
от 328,00 грн
Без рецепта
20 шт от 328,00 грн
В наличии в 251 аптеке
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ